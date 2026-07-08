73% проектов на Flathub, созданных с помощью AI, были заброшены спустя несколько месяцев

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|1.2, trolleybus (ok), 23:27, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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В этом вся суть слопа - написать на коленке для "здесь и сейчас" и забросить (если продать не получилось). Потому что поддерживать, исправлять баги и т.п. LLM толком не умеют.
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|2.3, Аноним (1), 23:28, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Половине это нужно просто чтобы показать на интервью, что они там типа разрабатывают что-то.
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|2.4, q (ok), 23:40, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> поддерживать, исправлять баги и т.п. LLM толком не умеют
Умеют, но на это нужно волевое усилие человека. Грубо говоря, кто-то должен потратить токены на вызов ИИ, с промптом "вот пакет, обнови его под новую версию". ИИ с этим промптом справится. Справится ли человек с необходимостью вызывать ИИ раз в неделю/месяц — большой вопрос.
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|2.12, Аноним (12), 00:22, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> В этом вся суть слопа - написать на коленке для "здесь и сейчас"
Так а что не так? Человек решил свою проблему, которая у него была "здесь и сейчас" - и живет дальше.
А что-то там "поддерживать" ДЛЯ ТЕБЯ он не нанимался: тебе надо - ты и поддерживай. Это опенсорс, и "здесь тебе никто ничего не должен", не так ли?
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|3.25, Аноним (25), 05:02, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Нафига тогда заливать своё поделие во Флатхаб или иные репы?
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|4.26, _ (??), 05:31, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Нафига тогда заливать своё поделие во Флатхаб или иные репы?
>> Человек решил свою проблему, которая у него была "здесь и сейчас"
И ты можешь, но "здесь и сейчас"! Когда протухнет\поломаетЦЦо - слопь себе сам :)
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|4.27, Аноним (12), 05:56, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>> Так а что не так? Человек решил свою проблему, которая у него была "здесь и сейчас" - и живет дальше.
>> А что-то там "поддерживать" ДЛЯ ТЕБЯ он не нанимался
> Нафига тогда заливать своё поделие во Флатхаб или иные репы?
Очевидно, чтобы эти "поделиями" могли пользоваться и другие люди. Если софт решил его проблему - значит, может быть полезен кому-то еще.
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|1.6, Аноним (6), 23:55, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Зачем обновлять то что уже написано и работает? Это человек пишет медленно и долго, постоянно что-то надо обновлять, баги фиксить. А ИИ-шкой можно сразу довести продукт до ума и выложить уже готовый финальный продукт.
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|2.10, Rev (ok), 00:12, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Особенно, если разрабатывать на языке программирования, не допускающем use-after-free, гонки данных, выход за пределы массивов и разыменование нулевых указателей.
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|1.7, Аноним (12), 00:02, 09/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Странно: а когда речь заходить об устаревшем и много лет как заброшенном г*е мамонта из линуксячих дистров, то тут любят говорить "оно не заброшено - оно закончено!".
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|1.8, Аноним (9), 00:03, 09/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вопрос на миллион долларов. Почему дистрибутивы не могут заворачивать свои же пакеты во флатхаб. Они же и так их поддерживают внутри репозитория.
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|2.14, q (ok), 00:50, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А вроде бы федора так и делает со своим собственным репозиторием для флатпака (альтернатива флатхабу).
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|2.13, Аноним (13), 00:42, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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в придачу все гит хостинги на которых те проекты хостились. да и сам гит тоже в топку
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|1.18, нах. (?), 01:47, 09/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А судьбу проектов не удостоенных метки, добавленных за то же время, проверить видимо не судьба?
Полагаю результат будет ровно тем же - 73% васянских нескучных обоев - законченное совершенное творение и абсолютно не нуждаются в улучшениях.
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|2.19, Аноним (12), 01:51, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А судьбу проектов не удостоенных метки, добавленных за то же время, проверить видимо не судьба?
Ты поднимаешь чересчур неудобную тему. Не мешай ребятам воевать против ветряных мельниц.
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|1.20, tkzv (ok), 02:29, 09/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Удивительно, что три четверти, а не 100% :) То есть каждый четвёртый пользователь ИИ не соответствует сложившемуся карикатурному образу вайбкодера — лентяя с неподдерживаемым кодом.
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|1.21, Аноним (21), 03:45, 09/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Хотелось бы для сравнения узнать, сколько проектов в доИИшную эру. Чисто обозначить направление движения. А то я мужчина немолодой уже, без сравнения с предыдущими показателями не могу взять и начать возмущаться.
> 120 репозиториев
Репрезентативность выборки такая, что аж зависть берёт.
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