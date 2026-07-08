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73% проектов на Flathub, созданных с помощью AI, были заброшены спустя несколько месяцев

08.07.2026 23:13 (MSK)

После запрета размещения в каталоге Flathub приложений, сгенерированных при помощи AI, один из разработчиков решил проверить, не лишился ли Flathub из-за подобного запрета ценных участников. Для этого была изучена судьба проектов, отмеченных тегом "AI Slop", который начал применяться во в Flathub январе этого года, для пометки проектов, файл-манифест для которых создан при помощи AI или разработчики которых использовали AI при общении с рецензирующими.

В выборку попали 120 репозиториев проектов, добавленных с января по 1 апреля. После изучения последних коммитов в данных репозиториях выяснилось, что что с мая по июль активность наблюдалась лишь в 32 из них (27%), а 88 (73%) были заброшены или удалены. Многие проекты перестали обновляться почти сразу после подачи заявки во Flathub.

  1. Главная ссылка к новости (https://geopjr.dev/blog/democr...)
  2. OpenNews: Во Flathub запрещено размещение приложений, сгенерированных при помощи AI
  3. OpenNews: Линус Торвальдс раскритиковал приватный разбор уязвимостей, выявленных при помощи AI
  4. OpenNews: Защита от мусорных AI-изменений на GitHub. Оценка влияния вайб-кодинга на экосистему открытого ПО
  5. OpenNews: Anthropic опубликовал Си-компилятор, созданный AI-моделью Claude Opus и способный собрать ядро Linux
  6. OpenNews: Интервью с Грегом Кроа-Хартманом о созданных через AI отчётах об ошибках
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65871-flathub
Ключевые слова: flathub, ai
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Обсуждение (27) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 23:24, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Список бы еще этих "ценных проектов".
     
     
  • 2.16, cheburnator9000 (ok), 01:22, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    25 аудиоплееров на Rust, GTK, Adwaita.
     

  • 1.2, trolleybus (ok), 23:27, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    В этом вся суть слопа - написать на коленке для "здесь и сейчас" и забросить (если продать не получилось). Потому что поддерживать, исправлять баги и т.п. LLM толком не умеют.
     
     
  • 2.3, Аноним (1), 23:28, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Половине это нужно просто чтобы показать на интервью, что они там типа разрабатывают что-то.
     
  • 2.4, q (ok), 23:40, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > поддерживать, исправлять баги и т.п. LLM толком не умеют

    Умеют, но на это нужно волевое усилие человека. Грубо говоря, кто-то должен потратить токены на вызов ИИ, с промптом "вот пакет, обнови его под новую версию". ИИ с этим промптом справится. Справится ли человек с необходимостью вызывать ИИ раз в неделю/месяц — большой вопрос.

     
  • 2.12, Аноним (12), 00:22, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > В этом вся суть слопа - написать на коленке для "здесь и сейчас"

    Так а что не так? Человек решил свою проблему, которая у него была "здесь и сейчас" - и живет дальше.

    А что-то там "поддерживать" ДЛЯ ТЕБЯ он не нанимался: тебе надо - ты и поддерживай. Это опенсорс, и "здесь тебе никто ничего не должен", не так ли?

     
     
  • 3.25, Аноним (25), 05:02, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Нафига тогда заливать своё поделие во Флатхаб или иные репы?
     
     
  • 4.26, _ (??), 05:31, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Нафига тогда заливать своё поделие во Флатхаб или иные репы?
    >> Человек решил свою проблему, которая у него была "здесь и сейчас"

    И ты можешь, но "здесь и сейчас"! Когда протухнет\поломаетЦЦо - слопь себе сам :)

     
  • 4.27, Аноним (12), 05:56, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Так а что не так? Человек решил свою проблему, которая у него была "здесь и сейчас" - и живет дальше.
    >> А что-то там "поддерживать" ДЛЯ ТЕБЯ он не нанимался
    > Нафига тогда заливать своё поделие во Флатхаб или иные репы?

    Очевидно, чтобы эти "поделиями" могли пользоваться и другие люди. Если софт решил его проблему - значит, может быть полезен кому-то еще.

     

  • 1.6, Аноним (6), 23:55, 08/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Зачем обновлять то что уже написано и работает? Это человек пишет медленно и долго, постоянно что-то надо обновлять, баги фиксить. А ИИ-шкой можно сразу довести продукт до ума и выложить уже готовый финальный продукт.
     
     
  • 2.10, Rev (ok), 00:12, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Особенно, если разрабатывать на языке программирования, не допускающем use-after-free, гонки данных, выход за пределы массивов и разыменование нулевых указателей.
     
     
  • 3.24, Аноним (24), 04:27, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оказалось, что это не сильно помогает, а скорее наоборот.
     

  • 1.7, Аноним (12), 00:02, 09/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Странно: а когда речь заходить об устаревшем и много лет как заброшенном г*е мамонта из линуксячих дистров, то тут любят говорить "оно не заброшено - оно закончено!".
     

  • 1.8, Аноним (9), 00:03, 09/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вопрос на миллион долларов. Почему дистрибутивы не могут заворачивать свои же пакеты во флатхаб. Они же и так их поддерживают внутри репозитория.
     
     
  • 2.14, q (ok), 00:50, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вроде бы федора так и делает со своим собственным репозиторием для флатпака (альтернатива флатхабу).
     

  • 1.11, Аноним (11), 00:18, 09/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Вот вам и доказательство ненужности самого Flatpak.
     
     
  • 2.13, Аноним (13), 00:42, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    в придачу все гит хостинги на которых те проекты хостились. да и сам гит тоже в топку
     
     
  • 3.17, Джон Титор (ok), 01:43, 09/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.15, Colorado_House_of_Representatives (?), 01:14, 09/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    А чего он ожидал? Посетили проекты меткой "помои", очевидно авторы не будут унижаться и продолжать с ними контактировать.
     
  • 1.18, нах. (?), 01:47, 09/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А судьбу проектов не удостоенных метки, добавленных за то же время, проверить видимо не судьба?

    Полагаю результат будет ровно тем же - 73% васянских нескучных обоев - законченное совершенное творение и абсолютно не нуждаются в улучшениях.

     
     
  • 2.19, Аноним (12), 01:51, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А судьбу проектов не удостоенных метки, добавленных за то же время, проверить видимо не судьба?

    Ты поднимаешь чересчур неудобную тему. Не мешай ребятам воевать против ветряных мельниц.

     
  • 2.23, iPony128052 (?), 04:27, 09/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.20, tkzv (ok), 02:29, 09/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Удивительно, что три четверти, а не 100% :) То есть каждый четвёртый пользователь ИИ не соответствует сложившемуся карикатурному образу вайбкодера — лентяя с неподдерживаемым кодом.
     
  • 1.21, Аноним (21), 03:45, 09/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хотелось бы для сравнения узнать, сколько проектов в доИИшную эру. Чисто обозначить направление движения. А то я мужчина немолодой уже, без сравнения с предыдущими показателями не могу взять и начать возмущаться.

    > 120 репозиториев

    Репрезентативность выборки такая, что аж зависть берёт.

     

  • 1.28, Аноним (28), 06:01, 09/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    тик-ток программирование быстро умирает
     

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