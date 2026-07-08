73% проектов на Flathub, созданных с помощью AI, были заброшены спустя несколько месяцев

2.3 , Аноним ( 1 ), 23:28, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Половине это нужно просто чтобы показать на интервью, что они там типа разрабатывают что-то.

2.4 , q ( ok ), 23:40, 08/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – > поддерживать, исправлять баги и т.п. LLM толком не умеют Умеют, но на это нужно волевое усилие человека. Грубо говоря, кто-то должен потратить токены на вызов ИИ, с промптом "вот пакет, обнови его под новую версию". ИИ с этим промптом справится. Справится ли человек с необходимостью вызывать ИИ раз в неделю/месяц — большой вопрос.

2.12 , Аноним ( 12 ), 00:22, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > В этом вся суть слопа - написать на коленке для "здесь и сейчас" Так а что не так? Человек решил свою проблему, которая у него была "здесь и сейчас" - и живет дальше. А что-то там "поддерживать" ДЛЯ ТЕБЯ он не нанимался: тебе надо - ты и поддерживай. Это опенсорс, и "здесь тебе никто ничего не должен", не так ли?

3.25 , Аноним ( 25 ), 05:02, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Нафига тогда заливать своё поделие во Флатхаб или иные репы?

4.26 , _ ( ?? ), 05:31, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Нафига тогда заливать своё поделие во Флатхаб или иные репы?

>> Человек решил свою проблему, которая у него была "здесь и сейчас" И ты можешь, но "здесь и сейчас"! Когда протухнет\поломаетЦЦо - слопь себе сам :)

4.27 , Аноним ( 12 ), 05:56, 09/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >> Так а что не так? Человек решил свою проблему, которая у него была "здесь и сейчас" - и живет дальше.

>> А что-то там "поддерживать" ДЛЯ ТЕБЯ он не нанимался

> Нафига тогда заливать своё поделие во Флатхаб или иные репы? Очевидно, чтобы эти "поделиями" могли пользоваться и другие люди. Если софт решил его проблему - значит, может быть полезен кому-то еще.

