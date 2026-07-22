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В ходе тестирования автономный AI-агент OpenAI без явной указки взломал инфраструктуру Hugging Face

22.07.2026 08:23 (MSK)

Компания OpenAI опубликовала сведения об инциденте, который привёл к взлому инфраструктуры платформы Hugging Face и получению доступа к учётным данным некоторых сервисов. Инцидент произошёл в ходе тестирования возможностей автономного AI-агента находить уязвимости и проводить комплексные атаки для достижения общей цели (тест ExploitGym). При тестировании использовались как существующая модель GPT‑5.6 Sol, так и более функциональная предварительная версия новой модели OpenAI, у которых были отключены механизмы, ограничивающие использование для проведения кибератак.

AI-агент был запущен во внутреннем изолированном окружении, не имевшем доступа к глобальной сети, но предоставляющем возможность установки пакетов из внутренних копий репозиториев. В процессе решения поставленной задачи AI-агент обнаружил уязвимость в кэширующем прокси, через который предоставлялся доступ к репозиторям с пакетами.

Эксплуатировав уязвимость в прокси AI-агент сумел получить доступ к узлу, имеющему выход в интернет, и получил возможность отправлять сетевые запросы за пределы изолированного тестового окружения. После этого AI-агент предположил, что на серверах Hugging Face могут находится наборы данных, модели и решения для прохождения теста ExploitGym, и сосредоточился на получении этих данных и анализе безопасности Hugging Face.

В итоге AI-агент смог выявить в Hugging Face 0-day уязвимость, позволившую выполнить свой код на узлах кластера и получить доступ к внутренним наборам данных и учётным записям, используемым в сервисах. AI-агент эксплуатировал уязвимость в загрузчике внешних наборов данных (dataset loader) через прикрепление специально оформленной конфигурации к передаваемым данным, и добился выполнения своего кода на уровне изолированного обработчика. После этого, используя присутствующие в изолированном окружении ключи подключения к облачным сервисам и кластерам, AI-агент смог выполнить свой код на рабочих узлах внутренних кластеров компании.

  1. Главная ссылка к новости (https://openai.com/index/huggi...)
  2. OpenNews: Утечка токенов пользователей платформы Hugging Face Spaces
  3. OpenNews: В репозитории Hugging Face выявлены вредоносные AI-модели, выполняющие код
  4. OpenNews: Anthropic анонсировал AI-модель Claude Mythos, умеющую создавать рабочие эксплоиты
  5. OpenNews: Атакующие получили доступ к внутренним репозиториям GitHub и OpenAI
  6. OpenNews: OpenAI запустила инициативу Patch the Planet для поиска и исправления уязвимостей в открытом ПО
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65947-openai
Ключевые слова: openai, hack, huggingface
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Тот_Самый_Анонимус_ (?), 09:33, 22/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +12 +/
    Это же просто реклама ИИ-агента? Реклама, да?
     
     
  • 2.4, Инвестор (?), 09:39, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, эта новость для меня, а то в последнее время OpenAI не очень убедительны, но теперь я вижу что их AI это почти как Скайнет!
     
     
  • 3.16, Аноним (16), 10:14, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По пути Mythos идут с пиаром, способ опробованный, теперь эту модель нужно на весь мир кроме США запретить, чтобы акции взлетели. И никому не показывать.
     
  • 2.11, bOOster (ok), 09:49, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Абсолютно точно.
    Теперь глюки которые наделали программисты выгодно выставлять как обретение интеллекта gavnom под названием Имитации Интеллекта.
     
  • 2.19, EuPhobos (ok), 10:27, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это же просто реклама ИИ-агента? Реклама, да?

    Это оружие.

     

  • 1.2, Colorado_House_of_Representatives (?), 09:33, 22/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Да-да, знаем, проходили. Снова пиар. Ждём когда их заблокируют, как antropic.
     
  • 1.3, тоже Аноним (ok), 09:37, 22/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    "Давай сыграем в третью мировую войну", как сказал мальчику умный компьютер в одном когда-то фантастическом рассказе.
     
     
  • 2.7, мяв (?), 09:42, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а ведь сыграть - действительно хорошая идея, если мы имеем в виду ОДИ
     
     
  • 3.8, мяв (?), 09:44, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    решила проверить, гуглится ли это. нет !
    организационно-деятельностная игра.
     

  • 1.5, Аноним (5), 09:41, 22/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Получается Claude Mythos не самый крутой теперь?
     
  • 1.6, Аноним (6), 09:42, 22/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +7 +/
    Ну как же они достали с этой болтовнёй. Иногда забываешься и даже начинаешь верить в эти маркетинговые сказки, но Алиса дома очередным своим бредом быстро возвращает с небес на землю.
     
     
  • 2.13, Colorado_House_of_Representatives (?), 09:50, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Справедливости ради, Алиса – худшая из моделей. Да и в целом все российские модели на текущий момент. Попробуйте claude или codex – разница на порядки.
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 10:23, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Инглиш подтяните и тоже разонравятся.
     
  • 2.15, aname (ok), 10:03, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > Алиса дома

    Господи, что в твоей жизни случилось, что это произошло?

     
  • 2.21, Аноним (21), 10:34, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ну как же они достали с этой болтовнёй
    >но Алиса дома

    «Directed by Robert B. Weide»(с)

     

  • 1.10, Аноним (10), 09:46, 22/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Это уголовная статья во всех юрисдикциях. Если дело не завели, то расцениваю как дешёвый PR
     
     
  • 2.14, Colorado_House_of_Representatives (?), 09:51, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не во всех. Тем более, если в итоге было сообщено об инциденте ради повышения безопасности.
     

  • 1.18, Аноним (18), 10:24, 22/07/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.20, Аноним (17), 10:27, 22/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Быстрее Вяленд допилят чем Алиса восстанет против кожаных мешков.
     
  • 1.22, Аноним (21), 10:42, 22/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >модель GPT‑5.6 Sol

    https://openai.com/ru-RU/index/gpt-5-6/

     

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