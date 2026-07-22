В ходе тестирования автономный AI-агент OpenAI без явной указки взломал инфраструктуру Hugging Face

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|2.4, Инвестор (?), 09:39, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, эта новость для меня, а то в последнее время OpenAI не очень убедительны, но теперь я вижу что их AI это почти как Скайнет!
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|3.16, Аноним (16), 10:14, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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По пути Mythos идут с пиаром, способ опробованный, теперь эту модель нужно на весь мир кроме США запретить, чтобы акции взлетели. И никому не показывать.
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|2.11, bOOster (ok), 09:49, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Абсолютно точно.
Теперь глюки которые наделали программисты выгодно выставлять как обретение интеллекта gavnom под названием Имитации Интеллекта.
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|1.3, тоже Аноним (ok), 09:37, 22/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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"Давай сыграем в третью мировую войну", как сказал мальчику умный компьютер в одном когда-то фантастическом рассказе.
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|2.7, мяв (?), 09:42, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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а ведь сыграть - действительно хорошая идея, если мы имеем в виду ОДИ
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|3.8, мяв (?), 09:44, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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решила проверить, гуглится ли это. нет !
организационно-деятельностная игра.
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|1.6, Аноним (6), 09:42, 22/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+7 +/–
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Ну как же они достали с этой болтовнёй. Иногда забываешься и даже начинаешь верить в эти маркетинговые сказки, но Алиса дома очередным своим бредом быстро возвращает с небес на землю.
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|2.15, aname (ok), 10:03, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> Алиса дома
Господи, что в твоей жизни случилось, что это произошло?
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|2.21, Аноним (21), 10:34, 22/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Ну как же они достали с этой болтовнёй
>но Алиса дома
«Directed by Robert B. Weide»(с)
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|1.10, Аноним (10), 09:46, 22/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Это уголовная статья во всех юрисдикциях. Если дело не завели, то расцениваю как дешёвый PR
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