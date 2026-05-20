Атакующие получили доступ к внутренним репозиториям GitHub и OpenAI

Сервис GitHub предупредил о выявлении неавторизированного доступа к своим внутренним репозиториям. Причиной стала компрометация рабочей станции одного из сотрудников, установившего новую версию одного из расширений к редактору кода VS Code, в которую был интегрирован вредоносный код. Подробности обещают опубликовать после завершения разбирательства. По предварительным данным информация пользователей, хранимая вне внутренних репозиториев компании GitHub, не пострадала.

Какое именно дополнение к VS Code было установлено не уточняется. Из недавних атак на пользователей VS Code можно отметить вчерашний инцидент с дополнением Nx Console, насчитывающим 2.2 млн установок. Злоумышленникам удалось перехватить информацию для подключения к учётной записи на GitHub одного из разработчиков Nx Console и опубликовать новый релиз 18.95.0, содержащий вредоносный код для кражи конфиденциальных данных, таких как пароли и токены доступа к GitHub, npm, AWS, HashiCorp Vault, Kubernetes и 1Password. Вредоносный выпуск был размещён в каталоге Visual Studio Marketplace 19 мая в 15:30 и удалён в 15:48 (MSK).

Дополнительно стоит упомянуть компрометацию 11 мая двух рабочих станций сотрудников компании OpenAI, установивших вредоносные обновления NPM-пакетов TanStack, содержащие саморастространяющийся червь. Вредоносные версии были опубликованы в результате атаки на процесс формирования релизов на базе GitHub Actions в проекте TanStack. В результате активности червя на сервер злоумышленников были отправлены учётные данные и ключи доступа, находящиеся на скомпрометированных компьютерах сотрудников OpenAI. Отмечается, что у скомпрометированных систем был ограниченный доступ к некоторым внутренним репозиториям OpenAI, в которых среди прочего хранились сертификаты для формирования цифровых подписей к продуктам для платформ Windows, macOS, iOS и Android. После выявления проблемы в OpenAI был инициирован процесс замены сертификатов, используемых для заверения цифровой подписью ChatGPT Desktop, Codex App, Codex CLI и Atlas.

Интересно, что это не первый подобный инцидент в OpenAI - системы сотрудников данной компании также были поражены вредоносным ПО в апреле после установке вредоносного релиза NPM-пакета Axios, который атакующим удалось опубликовать в результате перехвата учётных данных главного сопровождающего. После данного инцидента на компьютерах разработчиков была реализована защита от установки вредоносных зависимостей, но на системы скомпрометированных через TanStack сотрудников, её не установили.



