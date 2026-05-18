Компрометация GitHub-токена Grafana Labs привела к утечке закрытого кода

18.05.2026 14:09 (MSK)

Компания Grafana Labs, развивающая одноимённую открытую платформу мониторинга и визуализации данных, раскрыла сведения о попадании в руки атакующих токена доступа к GitHub-окружению. Атакующие воспользовались токеном для загрузки кода проприетарных продуктов компании из приватных репозиториев и попытались вымогать деньги, угрожая раскрытием полученной кодовой базы. Представители Grafana Labs отказались платить. По заявлению компании атакующие не получили доступ к персональной информации и данным пользователей. Подробности об инциденте планируют опубликовать после завершения расследования.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.linkedin.com/posts...)
Ключевые слова: grafana, hack
Обсуждение (7)
  • 1.1, Дедушка Таненбаум (?), 14:27, 18/05/2026 [ответить]  
    		• –2 +/
    > Представители Grafana Labs отказались платить.

    Вы что думаете, кончилась Ро..Графана?
    Во! Во! Вот тебе!

    (С) х/ф/ Особенности национальной рыбалки

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 17:40, 18/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Grafana Labs

    Они думали, на гитхабе можно что-то закрыто хранить? Вот тебе! Там всё закрытое становится открытым!

     

  • 1.2, Соль земли2 (?), 14:40, 18/05/2026 [ответить]  
    		• +4 +/
    Предположительно это доступ к проприетарным плагинам Splunk, New Relic, AppDynamics, Oracle, Dynatrace, ServiceNow, and Datadog.

    Отображение просматривающих дашборд, статистика обращений к ним и другая активность пользователей, поиск неиспользованных, сломанных и популярных, регулярное создание PDF отчетов с отправкой, замена бренда панели.

    Синхронизация пользователей и групп из LDAP и команд из других мест, SAML 2.0, ограничение доступа к data source, более детальные права Viewer/Editor/Admin, provisioning пользователей.

     
     
  • 2.8, пох. (?), 16:48, 18/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    с трудом могу вообразить себе человека, которому понадобится тырить закрытый плагин для аппдырявикса.

    Ну в принципе остальной список тоже такой себе...

    вот лдап и прочие запчасти - было бы интересно. Но эти жядные твари не поделятся, придется озадачить llm

     

  • 1.3, Аноним (3), 15:18, 18/05/2026 [ответить]  
    		• +/
    Кому это надо в век ИИ? За пару дней можно навайбкодить спагетти код не хуже.
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 16:07, 18/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Э.... так вот кто утащил.

    Кому еще знать, что там спегетти-код, если он был закрытым?

    И да. Код должен работать и должен быть поддерживаемым. У ИИ с этим туго.

     
  • 2.7, пох. (?), 16:46, 18/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    дык эта... может для того и сперли чтоб чисто поржать что у них - не хуже?

     

