Сотрудник Wikimedia случайно запустил вредоносный JavaScript-червь, поразивший Meta-Wiki

|1.1, Аноним (1), 23:22, 06/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> ... одного из инженеров ... входящего в группу, обеспечивающую безопасность. ... инженер экспериментировал ... используя реальные скрипты пользователей. Тестирование при этом осуществлялось с привилегированной учётной записи
Ммм... Что он пытался получить при этом?
|2.2, Аноним (2), 23:28, 06/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Ммм... Что он пытался получить при этом?
сломать все, в целом пришел к успеху
|1.3, q (ok), 23:37, 06/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
> инженер экспериментировал с загрузкой большого числа случайных скриптов, используя реальные скрипты пользователей
почему он экспериментировал на проде? что за тупость? забанить нахрен его, а еще желательнее -- вывесить где-нибудь его имя, чтоб потенциальные работодатели могли нагуглить его подвиг по имени.
|2.18, freehck (ok), 01:53, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> забанить нахрен его
да ладно тебе, нет в мире опса, который прод не клал хотя бы раз в жизни )
|1.4, Аноним (4), 23:51, 06/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Инженер ... входящий в группу, обеспечивающую безопасность запустил вредноносный скрин на проде?
Думаю его нужно уволить.
А еще лучше того, кто взял такого уникума на работу.
|1.6, Аноним (6), 00:20, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
Переписали историю в очередной раз и со стыда списали на ошибку технаря.
|2.12, Джон Титор (ok), 01:14, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>> Среди запускаемых персональных скриптов оказался созданный несколько лет назад вредоносный скрипт test.js, загруженный с ru.wikipedia.org и содержащий функциональность червя
Им всё русские покоя не дают. Не знают уже что и придумать. Вы знаете, не удивлюсь если этот технарь ещё окажется из России или хотя-бы русскоязычный. Их эти глупые истории звучат как бред, ну или на гране бреда.
Они то переписали историю, теперь этот бред с умным видом всем ИИ рассказывает. Ещё дополнительные какие-то факты откуда-то берет. А потом такое впечатление что что-то бумкнуло в датацентре у этого ИИ.
|2.13, Аноним (13), 01:18, 07/03/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Речь идёт про Мета-вики, там нет энциклопедических статей, это вспомогательный ресурс.
Доступа к другим проектам червь получить не смог из-за разделения кук.
|1.15, Аноним (15), 01:34, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
От всей это истории пахнет, и попахивает.
Один только ник пользователя, уже о многом говорит.
риторический вопрос - а они что, никогда за эти года свои ресурсы антивирусом не проверяли?
|1.19, Аноним (19), 03:39, 07/03/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
>Тестирование при этом осуществлялось с привилегированной учётной записи, имеющей доступ к
То есть чувак сидел из под рута и запускал не пойми что от пользователей. Это пять!
