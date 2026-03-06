Сотрудник Wikimedia случайно запустил вредоносный JavaScript-червь, поразивший Meta-Wiki

Организация Wikimedia Foundation была вынуждена временно отключить возможность редактирования и запретить выполнение персональных скриптов на Meta-Wiki, Wikipedia и сопутствующих Wiki-сайтах, из-за инцидента с безопасностью, который создал угрозу компрометации учётных записей администраторов проекта и привёл к массовой вредоносной модификации страниц и скриптов.

Инцидент произошёл из-за халатности одного из инженеров организации Wikimedia Foundation, входящего в группу, обеспечивающую безопасность. В процессе тестирования лимитов на работу с API из персональных скриптов (user script), инженер экспериментировал с загрузкой большого числа случайных скриптов, используя реальные скрипты пользователей. Тестирование при этом осуществлялось с привилегированной учётной записи, имеющей доступ к редактированию скрипта MediaWiki:Common.js и возможности загружать JavaScript-скрипты для всех пользователей и страниц.

Среди запускаемых персональных скриптов оказался созданный несколько лет назад вредоносный скрипт test.js, загруженный с ru.wikipedia.org и содержащий функциональность червя, добавляющего себя во все JavaScript-файлы "User:<username>/common.js" и "MediaWiki:Common.js", а также редактирующий или удаляющий случайные страницы с примечанием о закрытии проекта (для выбора страниц вызывалась команда Special:Random).

Запуск данного скрипа с привилегированной учётной записи привёл к размещению вредоносного кода в пользовательских JavaScript-скриптах на Meta-Wiki. Из-за запуска добавленного червя при открытии страниц Meta-Wiki другими пользователями и администраторами Wikimedia возникла цепная реакция и массовый вандализм - несколько тысяч страниц было изменено, а у примерно сотни пользователей были заменены персональные скрипты common.js.

Вредоносный скрипт был использован в 2023 году для атаки на русскоязычные wiki-сайты Wikireality и Cyclopedia. В 2024 году пользователь с ником Ololoshka562 разместил данный скрипт на своей странице в ru.wikipedia.org (ru.wikipedia.org/wiki/user:Ololoshka562/test.js) и спустя полтора года данный скрипт был загружен и запущен инженером Wikimedia, проводящим эксперимент.

В настоящее время состояние пострадавших страниц восстановлено и возвращена возможность внесения изменений. Утверждается, что режим только для чтения и запрет на выполнение пользовательских JavaScript-скриптов продлился около 2 часов. Представители Wikimedia заявили, что у них нет оснований полагать, что инцидент вызван целевой атакой и привёл к компрометации персональных данных.



