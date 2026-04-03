Раскрыты подробности захвата учётных данных сопровождающего NPM-пакет axios

Сопровождающий NPM-пакет axios, для которого на днях были выпущены вредоносные обновления, раскрыл подробности атаки, в результате которой атакующим удалось получить доступ к его компьютеру и всем учётных данным. Атака была проведена с использованием типового метода социального инжиниринга, который ранее уже использовался для компрометации разработчиков криптокошельков и AI-платформ.

Атакующий выдал себя за основателя известной компании и предложил организовать совместный проект. Вначале сопровождающего пригласили в рабочее пространство Slack, которое выглядело реалистично, содержало каналы с сообщениями из LinkedIn, имело фейковые профили работников компании и представителей других открытых проектов.

Через какое-то время было назначено групповое обсуждение, организованное на базе платформы MS Teams. В ходе встречи возникли технические трудности, причиной которых назвали отсутствие необходимого дополнения на стороне сопровождающего. Сопровождающий установил недостающий компонент, который на деле оказался трояном, предоставившим атакующим удалённый доступ к системе. Отмечается, что всё было профессионально срежиссировано и выглядело правдоподобно.



