Раскрыты подробности захвата учётных данных сопровождающего NPM-пакет axios

1.1, 27778 (?), 09:13, 03/04/2026
Что сказать? Чел хотел "срубить" бабосиков (оказывается разрабы тоже кушать хотят, кто-бы мог подумать), потерял бдительность, ну и ему "прилетело".
Суть сей басни такова, что разрабам нужно платить, чтобы у них не возникало потребности смотреть по сторонам, где-б капусту нашинковать.
2.2, Аноним (2), 09:19, 03/04/2026
Сколько свинью не корми… Другой бы остановился подумать, что за мусор ему предлагают скачать, но, видимо, не привыкать к рандомным блобам.
3.3, 27778 (?), 09:20, 03/04/2026
Свинья, не свинья, а чела 100 млн загрузок в неделю. А у тебя? Можешь не отвечать, вопрос риторический.
4.30, Аноним (30), 13:04, 03/04/2026
100 млн лефтпадов, еще 200 на подходе; объясните кто нибудь этому про бесконечные установки пакетов в пайплайнах от тех, кто не умеет в кэши и пр.
большое количество никогда не означало хорошее качество
6.67, Аноним (67), 18:47, 03/04/2026
А по моему двинутых фанатиков кое чего другого намного больше.
Но кто ж тебя убедит, мда?
3.5, 12yoexpert (ok), 09:34, 03/04/2026
всё же нужно делать скидку на то, что он пишет на жс, то есть мог в принципе ничего не знать о существовании троянов, вирусов и прочих таких технических диковинок
ну и что ты хочешь от человека, который без задней мысли запускает у себя проприетарный софт вроде слака или наколеночных поделок майкрософт
4.10, Витюшка (?), 10:33, 03/04/2026
"Запускает у себя pip install"...или cargo install, или go install или...список можно продолжать.
Где в этот момент выполняются скрипты из пакета...ой...так это же так делают 99.9999% разработчиков.
А ему просто не повезло.
5.37, Аноним (37), 13:56, 03/04/2026
Остальные игроки выжили в русскую рулетку, а ему "просто не повезло". Ну пойдем дальше играть, мы то самые везучие.
5.111, Скотобаза (?), 19:05, 05/04/2026
Запускает сборку yocto linux. Там вообще бинари тупо качаются даже если их можно взять системные
5.24, Артемон (?), 12:12, 03/04/2026
Во, во я для таких пайониров с некоторых пор сам сделал программулинку и отсылаю ее алаверды чтобы они ее установили, а я сам к ним подключился. И они сразу сливаются.
7.50, пох. (?), 15:11, 03/04/2026
> в вашей стране и качество подключения, т.к. у них есть требования
> к качеству подключения и вообще им бы хотелось понять, можно ли
> с вашей страны подключится к их серверам. Наивные люди могут в
это какой-то очень сложный ход. Вероятнее всего даже самый глупый node js автор не поверит в эту разводку.
Тем более на ранних этапах собеседования.
7.66, Аноним (66), 18:35, 03/04/2026
"у меня архив почему то не открывается, может ты попробуешь на своём".
5.26, 12yoexpert (ok), 12:49, 03/04/2026
> фактически каждый пытается что-то поставить на ваш ПК для отслеживания чем вы там занимаетесь или ещё чего?
просто не работай на галерах и всё
хороших компаний навалом, если ты всё ещё работаешь на дядю за 0.1 рейта
6.73, Рмщъ (?), 20:26, 03/04/2026
В этих компаниях, которых навалом, есть вакансии для vue-фронтендера с не самыми обширными знаниями в своём стеке, но более, чем с пятью годами опыта фронтенд-галер и ещё немного фулстечных лет времён jQuery?
|8.78, _ (??), 00:43, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
В том что программеры больше не нужны, если ты не матёрый синьор И хоть засмотр... текст свёрнут, показать
|9.110, пох. (?), 16:34, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
логично Кодить каждый робот т-п0ватый может Вот запереться в сортире и сожрать... текст свёрнут, показать
|9.114, Рмщъ (?), 03:41, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А почему Неужели мощностей нейросетей хватает на все места, где работают програ... текст свёрнут, показать
|8.113, Рмщъ (?), 03:38, 06/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Проблема в том, что он просит у меня фотографию паспорта, несмотря на то, что я ... текст свёрнут, показать
5.33, Аноним (30), 13:06, 03/04/2026
Лол,
а неча из себя цел(ованную девуш)ку строить с "я работаю только на своем маке", берешь технику от работодателя и ишачишь, пусть ставит что хочет
6.41, пох. (?), 14:21, 03/04/2026
|
> Лол,
> а неча из себя цел(ованную девуш)ку строить с "я работаю только на
> своем маке", берешь технику от работодателя и ишачишь, пусть ставит что
> хочет
чтобы взять технику от работодателя - надо для начала пройти интервью... да можешь рот не бежать полоскать, это другое.
Я пока еще не видел настолько больных на голову работодателей, чтоб общаться с тобой шв260дкиными технологиями.
7.63, Жироватт (ok), 17:50, 03/04/2026
Не знаю, не знаю, во всех российских компаниях, в которых довелось работать, которые чуть выше уровня "ИП Смирнов" или "ООО Отмывайка" всегда есть возможность взять технику работодателя.
|8.65, пох. (?), 18:07, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
чувак проходил _собеседование_ Чтоб в ту компанию, нероссийскую - вообще взяли ... текст свёрнут, показать
|10.77, пох. (?), 00:35, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
хм, у меня нету наверное я не продвинутый ойтишнег Ноут у меня ровно для того ... текст свёрнут, показать
|12.97, пох. (?), 09:29, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
т е два собеседования подряд ты не переживешь - не, в нормальных так не делаю... большой текст свёрнут, показать
|9.92, фф (?), 18:53, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
ну для всякой стремной фигни, которую ПРИХОДИТСЯ ставить для всяких сторонних за... текст свёрнут, показать
|10.98, пох. (?), 09:30, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Падажжите Щяс загрузитсо неудобненько на самом деле особенно если ты не пр... текст свёрнут, показать
|3.35, Аноним (35), 13:53, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Другой бы остановился подумать, что за мусор ему предлагают скачать
"Сопровождающий NPM-пакета" это здесь ключевое.
|2.21, Андрей (??), 11:47, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Машина для разработки и машина для сёрфинга должны быть разными "машинами".
|3.36, Аноним (35), 13:55, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А машина для установки непойми чего, непойми откуда должна быть третьей.
|4.44, пох. (?), 14:26, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> А машина для установки непойми чего, непойми откуда должна быть третьей.
и так на каждое собеседование по одной. Причем когда-нибудь тебя попросят продемонстрировать свои поделки в процессе - а ты такой ой, а у меня оно вот. Могу камерой подснять экранчик.
|5.93, фф (?), 18:56, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
обычно на собесе просят показать код - кидаешь ссылку на свои поделки в гитхабе - пусть смотрят.
|6.99, пох. (?), 09:32, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> обычно на собесе просят показать код - кидаешь ссылку на свои поделки
> в гитхабе - пусть смотрят.
обычно нет (ну в смысле лазить по твоему шитхабу точно во время собеседования никто не будет - заранее спросить могут конечно, но дальше списка реп точно не пойдут - ну кому надо на очередного раба столько времени и сил тратить? Ты хоть раз по чужим помойкам лазил чисто ради знакомства с человеком?!)
|7.107, фф (?), 14:05, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
ну меня так на работу брали, видимо не рабом.
Никому не интересно было смотреть как мое поделие запускается, молча делает свою работу и завершается. А вот как я это организовал, стиль кода/архитектуры - это было интересно собеседующим.
А ради знакомства проще словами поговорить - узнаешь больше о человеке.
|8.108, пох. (?), 16:02, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
ну да, и это они попросят тебя показать-рассказать, а не будут тыкать ссылки на ... текст свёрнут, показать
|1.6, Bob (??), 09:41, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
>MS Teams. В ходе встречи возникли технические трудности, причиной которых назвали отсутствие необходимого дополнения на стороне сопровождающего
А всю сию деятельность нельзя не с рабочей тачки проворачивать?
|2.7, 12yoexpert (ok), 09:46, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
это у тебя на заводе есть рабочая тачка, уважающие себя люди работают со своего железа
|3.9, Джон Титор (ok), 10:31, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Я работаю на удалёнке последние годы и для этого взял отдельный рабочий ноутбук. Какие проблемы его взять? Тем более что у человека весьма много загрузок пакета в день.
|5.14, Джон Титор (ok), 10:49, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Это для тех кто работает удаленно. Затем чтобы все ваши конфиденциальные данные оставались на домашних ПК.
|4.19, 12yoexpert (ok), 11:33, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
если ты этот комп контролируешь - то никаких проблем
а вот если тебе на работе выдали тормозной ноутбук (а они все тормозные) на ОС, которую ты не хочешь, и с софтом, который тебе не нужен или вредит, вот это проблема
|5.22, Джон Титор (ok), 11:52, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Множество компаний проходят сертификацию ISO по контролю качества менеджмента и именно из-за регуляторных технологий и требований в разных стран или конечного пользователя они так и поступают. Ну по крайней мере некоторые так оправдываются. И тут не дело в том как вы пишете чуть выше что они вас уважают или нет. У них самих контракты такие что обязывают обеспечивать "качество" менеджмента. Качество в кавычках, т.к. я сам не в восторге когда так поступают. Но вот скажем же честно - у нас как у разработчиков есть только вариант отказаться с ними работать. Ведь если вы не согласны, с вами контракт разрывают. Или вы знаете лучше варианты как от этого отказаться?
|6.27, 12yoexpert (ok), 12:52, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
ISO это бессмысленная бюрократическая шиза
в нормальных компаниях это понимают, проходят её для галочки (банально от некоторых заказчиков требуют её требовать) и продолжают работать адекватно и продуктивно
и да: если ты не видел таких компаний, значит, где-то в этой жизни ты повернул не туда и гребёшь, небось, в каком-нибудь сбербанке
|7.29, Джон Титор (ok), 13:02, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Нет, это не для галочки. На западе реально аудит и там реально носятся с этой сертификацией как угорелые, т.к. это весьма дорогое удовольствие для них.
|4.54, Tron is Whistling (?), 15:17, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ну мне вот удобнее работать с 16-ядрёного десктопа с тремя мониторами и 128 гигами рамы, чем с унылого ябблоштото.
|5.60, пох. (?), 16:10, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Ну мне вот удобнее работать с 16-ядрёного десктопа с тремя мониторами и
> 128 гигами рамы, чем с унылого ябблоштото.
ну так пусть работодатель оплатит неунылое яблоштота - mac pro умеет вроде до 128G - правда придется обойтись всего 18 ядрами (для m5 max) - но есть еще 40 внутри видеокарты.
Третий монитор придется конечно через лайтнинг подключать, уныло, но что поделать.
Не знаю только, тележку для перевозки всего этого можно приобрести прям в эплосторе или надо у китайца заказывать. Вместе с носильщиками.
|2.46, Diozan (ok), 14:35, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>>MS Teams. В ходе встречи возникли технические трудности, причиной которых назвали отсутствие необходимого дополнения на стороне сопровождающего
> А всю сию деятельность нельзя не с рабочей тачки проворачивать?
Меня тоже удивило. Я не профессиональный разработчик, но разработка на одном компе, а всякие шуры-муры, сисечки-писечки - строго на другом.
|3.106, пох. (?), 12:51, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>>>MS Teams. В ходе встречи возникли технические трудности, причиной которых назвали отсутствие необходимого дополнения на стороне сопровождающего
>> А всю сию деятельность нельзя не с рабочей тачки проворачивать?
> Меня тоже удивило. Я не профессиональный разработчик, но разработка на одном компе,
> а всякие шуры-муры, сисечки-писечки - строго на другом.
т.е. собеседоваться с работодателем ты собираешься с компа на котором хранишь свой прон?
|1.8, Аноним (8), 09:52, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Выдал себя за основателя какой известной компании? Прямо можно написать название компании? Там листинг огромный читать не хочу.
|1.15, Аноним (15), 11:14, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Смотрел на ютубе (разблокированного с помощью бесплатного openwrt и zapret) ролик про то как несколько раз звиздец подкрадывался к интернету. Вобщем один парнишка сопровождал опенсорс проект, который брали все и микро-софт и морда-книга. Ну вобщем случилась беда - у парня сгорел дом, сгорел дотла. Ну от к корпоратам, типа помогите че нить с жильем решить. Они в ответ улыбку чеширского кота. Ну парень на нервах похреначил часть своей работы на гитхабе. И о чудо - микромягкие откатили ветку назад, а парня заблочили. Так что есть хотят все, но некоторые хотят очень много есть, чтоб другим не осталось.
|2.17, Аноним (8), 11:25, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
У тебя установлен adblock и ютуб ты смотришь без рекламы. А авторы тоже кушать хотят. Так что и мы такие же, как корпорасты. Они не хотят тратить деньги, а мы время(ничего другого у нас нет).
|3.71, Аноним (70), 20:14, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Даже если у него не установлен adblock, ютуб он все равно смотрит без рекламы - для пользователей из России реклама отключена уже несколько лет как.
|2.23, Джон Титор (ok), 11:57, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Вобщем один парнишка сопровождал опенсорс проект, который брали все и микро-софт и морда-книга.
И заметим что они его не захотели нанять и не захотели его проект купить, не захотели купить его как НКО. Просто напомню что открытые проекты также являются программным продуктом который можно купить. Да и некоммерческие организации нынче тоже могут купить весьма богатые люди.
|2.57, Витюшка (?), 15:48, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ну...догадываюсь что весь свой код от тупо "сдал". Наслушавшись экспертов с opennet об IT-коммунизме.
Да, мир работает немного не так как думают соевые IT-коммунисты. Откатили они свободный открытый код на открытый (но на несколько коммитов раньше).
И ему не заплатили и не платят не только "проклятые капиталисты", но и "упоротые IT-коммунисты". Да и обычный программист когда за свой любимый vim или что там донатил?
|2.76, Аноним (76), 00:09, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Ага, свалить всё на мифических злых корпоратов легко, а подумать сложно Понимае... большой текст свёрнут, показать
|1.16, Аноним (16), 11:17, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Все централизованные репы типа npm, pypl, crates.io, pkg.go.dev нужно монетизировать, а деньги направлять на модерацию пакетов. Иначе мы все погибнем.
|2.38, Аноним (38), 14:06, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Надеюсь что погибнем, и всё для этого сделаю. Первое что станет с монетизированным шлаком - появится немонетизированная ему альтернатива.
|2.45, пох. (?), 14:29, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Бггг, неплохая психологическая атака на типовую ЦА ноды.
хм, как будто ты собеседование не в том же зуме проходил?
И скажи еще спасибо что не "хрень-телемост".
|4.48, пох. (?), 15:07, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ну могут отпи3дить же! (и пароли отобрать)
А если серьезно - это реально п-ц задалбывает. Даже если ты ищешь работу сидя на вэфлвере, а не стесняешься пока огорчить своего начальника близким расставанием.
Я наверное не смогу уже метаться даже в пределах города по очередным подвалам в каждом из которых ты проводишь по три часа в лучшем случае, и еще и не один раз если они в тебе хоть как заинтересовались - последний раз я это делал лет 15 назад и это был реально п-ц какой-то, на работе так не устаешь. Спасибо ковиду что больше так уже наверное нигде не работают.
А теперь прикинь, бывают люди достаточно полезные окружающим чтобы позволить себе работать не в соседней даже деревушке. Им ради каждого собеседования прыгать в рыбный обоз, закидывать туда котомку с ноутбуком и пару месяцев ехать в соседний райцентр?!
|4.56, пох. (?), 15:43, 03/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Лол, скажу :)
У меня половина совещаний в нем (когда надо общаться с недопущенными к внутренним коммуникациям контрагентами). Впрочем, нет худа без добра - оказалось в его видеопоток отлично вставляется запрещенное запрещено. Но... придется завести хрень-id.
|1.52, Аноним (52), 15:14, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
хорошая ковер история, достаточно было ему перевести в биткоинах н-ную сумму.
|1.75, Аноним (76), 23:52, 03/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> Через какое-то время было назначено групповое обсуждение, организованное на базе платформы MS Teams
Ха-ха. Когда мне такое предлагают левые люди, они сами отправляются ставить плагины))
|2.100, пох. (?), 09:34, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>> Через какое-то время было назначено групповое обсуждение, организованное на базе платформы MS Teams
> Ха-ха. Когда мне такое предлагают левые люди, они сами отправляются ставить плагины))
ты видимо сказочно богат (нет, ты сказочный дол..)
|1.88, OpenBotNET (ok), 09:51, 04/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Вывод: Microsoft - зло, не думает о безопасности. Начиная, с MS DOS, потом Windows, Internet Explorer, MS Office VBA.
|2.89, Tron is Whistling (?), 10:28, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Да, не думают мсявные о том, что какой-то долбовася даст первому встречному установить на свою машину очень-нужный-плагин.exe... изверги.
|3.90, OpenBotNET (ok), 11:32, 04/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Сама система Microsoft требует от пользователя использование рискованых макросов и плагинов. В отличие от Google Chrome, где все запускается в изолированой среде.
|4.101, пох. (?), 09:37, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Сама система Microsoft требует от пользователя использование рискованых макросов и
сама система все еще оставляет пользователю решать что ему использовать.
> В отличие от Google Chrome, где все запускается в изолированой среде.
от пользователя в том числе (привет, manifest v2)
Причем:
https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=59838
вот прям первое в поиске.
Ты думал что это ты смотришь на кого-то - а это он смотрит на тебя.
|3.102, пох. (?), 09:38, 05/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Да, не думают мсявные о том, что какой-то долбовася даст первому встречному
> установить на свою машину очень-нужный-плагин.exe... изверги.
думают, но это ж надо было в суматохе обратить внимание что хрень скачанная из интернетов еще и подписана незнамокем (и да, это не яббл и тебе дают возможность незадорого подписать свою хрень, а не приносить отпечаток жопы и унитаз ради щастья поставить другу васе свой хеловрот)
