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В KDE реализована отрисовка теней окон на стороне сервера для приложений, подобных Steam и Discord

18.07.2026 08:13 (MSK)

Опубликован очередной еженедельный отчёт о разработке KDE, в котором представлена порция изменений для ветки KDE Plasma 6.8, релиз которой запланирован на 14 октября. Среди недавних изменений:

  • В композитный менеджер KWin добавлена возможность автоматической дорисовки на стороне сервера теней и контуров окон, а также применения эффекта закругления углов для приложений, применяющих декорирование окон на стороне клиента (CSD, client-side-decorated), но не поддерживающих указанные элементы оформления. Изменение позволило придать типовой для KDE вид таким приложениям, как Steam и Discord, окна которых ранее отрисовывались без теней, обрамления и скруглений.

    Для активации теней реализовано новое правило переопределения атрибутов окон приложений (KWin Window Rules) - "Window manager draws titlebar, frame, and shadows". Автоматически тени добавляются к X11-приложениям, в которых не используется декорирование на стороне сервера и не отрисовыаются тени на стороне клиента.

  • В приложении System Monitor предоставлена возможность привязки процессов к выбранным CPU или группе CPU, для выполнения только на них (CPU affinity).
  • В конфигураторе реализация страницы настройки поведения окон переведена на использование QML, а оформление унифицировано с другими страницами.
  • Добавлены глобально действующие клавиатурные комбинации для перегруппировки задач в списке (Meta+Ctrl+PageUp, Meta+Ctrl+PageDown) или цикличного переключения между задачами (Meta+Ctrl+Shift+PageUp, Meta+Ctrl+Shift+PageDown) в виджете Task Manager.
  • В наборе библиотек Frameworks 6.29 проведена оптимизация компонентов ksvg и kguiaddons, позволившая немного снизить потребление памяти.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.kde.org/2026/07/...)
  2. OpenNews: Недельный отчёт о разработке KDE
  3. OpenNews: В KDE улучшена анимация и прекращена поддержка OpenGL в KWin. Уязвимость в обработчике "Open New Window"
  4. OpenNews: В KDE включена поддержка тройной буферизации вывода на системах c GPU NVIDIA
  5. OpenNews: Релиз среды рабочего стола KDE Plasma 6.7
  6. OpenNews: Размер кодовой базы KDE достиг 8 млн строк кода
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65926-kde
Ключевые слова: kde
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 09:45, 18/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +6 +/
    С Client Side Decorations даже тень нужно было самому рисовать? Ужос
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 12:42, 18/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > дорисовки на стороне сервера теней и контуров окон

    Всё ближе к Иксам :)

     

  • 1.2, Аноним (2), 09:54, 18/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Лучше бы эти  убрали сохранение табов на диск в dolphin, уже столько раз все табы обнулялись из-за этого. Он открывается без табов в некоторых случаях и сразу перезаписывает.
     
     
  • 2.3, Аноним (2), 09:57, 18/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Я вижу, прошлые (?) табы есть в сессионом файле dolphin_dolphin_dolphin, но чё мне теперь с ним опять делать? Открывается пустое окно. Проклятые кривошлёпы.
     
     
  • 3.9, Аноним (2), 10:36, 18/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хорошо, если у вас открылось окно без табов (после логина например), нельзя его трогать и есть несколько секунд на вызов xkill, до того, как файл будет перезаписан. После перезапуска сессия восстановится.
     
     
  • 4.16, Аноним (16), 11:11, 18/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уму не постижимо сделать сессии вкладок стеком с ограничением по количеству и времени. У firefox, наверное, учились. Там мизер уйдёт памяти на ссылки. Но нет.
     

  • 1.6, Аноним (6), 10:30, 18/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Не игроманам хотя бы тени по-тихому, глядишь и приобщаться к великому.
     
  • 1.7, Аноним (7), 10:32, 18/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А вы еще попробуйте при светлой теме виджетов и черного терминала в konsole нажать Ctrl+Shift+F и попробовать найти там кнопки. Такое ощущение, что разрабы кде либо поголовно используют темные темы приложений либо терминал у них со светлым фоном, либо поиском не пользуются.
     
     
  • 2.8, Аноним (7), 10:35, 18/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если кто не понял, то всплывающий попап берет цвет фона из фона терминала (т.е. черный), а цвет кнопок из цвета текста виджетов (т.е. опять же чёрный)
     
  • 2.10, Аноним (2), 10:39, 18/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В 6.7 сделали чёрное выделение в подсветке на breeze dark. Разрабы не используют, это более логичное объяснение. И студенты из Индии и прочие азиаты дорвались до бредогенераторов -- это реальное объяснение.
     
     
  • 3.12, Аноним (12), 10:40, 18/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Раньше с bluetooth все становилось лучше, сейчас с ллм буквально все становится хуже
     
  • 2.13, Аноним (2), 10:41, 18/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ещё некоторые кастомные кнопки заголовка сломали в 6.7 -- самая правая (кнопка закрытия обычно) в итоге пропадает. Какие же они…
     

  • 1.11, Аноним (12), 10:40, 18/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Еще бы научились системные кнопки управления окном v ^ x рисовать поверх csd для таких приложух как на маке, на приличную ос было бы похоже
     
  • 1.15, Аноним (15), 10:49, 18/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вывод такой - взболтать, но не смешивать.
     
  • 1.17, Аноним (17), 11:18, 18/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >В композитный менеджер KWin добавлена возможность автоматической дорисовки на стороне сервера теней и контуров окон, а также применения эффекта закругления углов для приложений,

    Ой-ой, что творится! Правила Wayland гласят, что вся видимая графическая часть должна отрисовываться на стороне клмиента при помощи тулкитов и библиотек. Они нарушают архитектуру Протокола!

    >Изменение позволило придать типовой для KDE вид таким приложениям, как Steam и Discord, окна которых ранее отрисовывались без теней, обрамления и скруглений.

    Это не проблема KDE, это проблема самих разработчиков Steam и Discord. И чёрт побери, это же стороние программы.

     
     
  • 2.19, Аноним (19), 12:37, 18/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Steam и Discord это X11-приложения, которые работают через XWayland. Костыль сделан для XWayland окон.
     
     
  • 3.21, Аноним (20), 12:46, 18/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Костыль сделан

    Непонятно, зачем надо было делать костыль в виде вейленда, чтобы потом героически его превознемогать. Оставили бы Иксы с иксовыми приложениями, а для вейлендовских приложений добавили бы подпорку в виде WXorg через Иксы.

     
     
  • 4.23, Аноним (23), 13:14, 18/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    WXorg просто не так легко читается как XWayland, вот и решили
     

  • 1.18, Ананоним (?), 11:18, 18/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Тени - найважнейшая технология рабочих столов! Они сделают всё что бы сломать разумную архитектуру ради этих теней! Ура!
     
  • 1.22, Аноним (20), 12:48, 18/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Ого! Вейленд учится рисовать тени! Когда-то Компиз рисовал и тени, и 3D стол, и многое другое безо всяких вулканов и вейлендов.
     

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