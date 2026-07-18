В KDE реализована отрисовка теней окон на стороне сервера для приложений, подобных Steam и Discord

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|1.1, Аноним (1), 09:45, 18/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+6 +/–
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С Client Side Decorations даже тень нужно было самому рисовать? Ужос
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|2.20, Аноним (20), 12:42, 18/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> дорисовки на стороне сервера теней и контуров окон
Всё ближе к Иксам :)
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|1.2, Аноним (2), 09:54, 18/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Лучше бы эти убрали сохранение табов на диск в dolphin, уже столько раз все табы обнулялись из-за этого. Он открывается без табов в некоторых случаях и сразу перезаписывает.
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|2.3, Аноним (2), 09:57, 18/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я вижу, прошлые (?) табы есть в сессионом файле dolphin_dolphin_dolphin, но чё мне теперь с ним опять делать? Открывается пустое окно. Проклятые кривошлёпы.
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|3.9, Аноним (2), 10:36, 18/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хорошо, если у вас открылось окно без табов (после логина например), нельзя его трогать и есть несколько секунд на вызов xkill, до того, как файл будет перезаписан. После перезапуска сессия восстановится.
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|4.16, Аноним (16), 11:11, 18/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Уму не постижимо сделать сессии вкладок стеком с ограничением по количеству и времени. У firefox, наверное, учились. Там мизер уйдёт памяти на ссылки. Но нет.
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|1.6, Аноним (6), 10:30, 18/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Не игроманам хотя бы тени по-тихому, глядишь и приобщаться к великому.
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|1.7, Аноним (7), 10:32, 18/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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А вы еще попробуйте при светлой теме виджетов и черного терминала в konsole нажать Ctrl+Shift+F и попробовать найти там кнопки. Такое ощущение, что разрабы кде либо поголовно используют темные темы приложений либо терминал у них со светлым фоном, либо поиском не пользуются.
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|2.8, Аноним (7), 10:35, 18/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Если кто не понял, то всплывающий попап берет цвет фона из фона терминала (т.е. черный), а цвет кнопок из цвета текста виджетов (т.е. опять же чёрный)
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|2.10, Аноним (2), 10:39, 18/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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В 6.7 сделали чёрное выделение в подсветке на breeze dark. Разрабы не используют, это более логичное объяснение. И студенты из Индии и прочие азиаты дорвались до бредогенераторов -- это реальное объяснение.
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|3.12, Аноним (12), 10:40, 18/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Раньше с bluetooth все становилось лучше, сейчас с ллм буквально все становится хуже
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|2.13, Аноним (2), 10:41, 18/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ещё некоторые кастомные кнопки заголовка сломали в 6.7 -- самая правая (кнопка закрытия обычно) в итоге пропадает. Какие же они…
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|1.11, Аноним (12), 10:40, 18/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Еще бы научились системные кнопки управления окном v ^ x рисовать поверх csd для таких приложух как на маке, на приличную ос было бы похоже
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|1.17, Аноним (17), 11:18, 18/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>В композитный менеджер KWin добавлена возможность автоматической дорисовки на стороне сервера теней и контуров окон, а также применения эффекта закругления углов для приложений,
Ой-ой, что творится! Правила Wayland гласят, что вся видимая графическая часть должна отрисовываться на стороне клмиента при помощи тулкитов и библиотек. Они нарушают архитектуру Протокола!
>Изменение позволило придать типовой для KDE вид таким приложениям, как Steam и Discord, окна которых ранее отрисовывались без теней, обрамления и скруглений.
Это не проблема KDE, это проблема самих разработчиков Steam и Discord. И чёрт побери, это же стороние программы.
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|2.19, Аноним (19), 12:37, 18/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Steam и Discord это X11-приложения, которые работают через XWayland. Костыль сделан для XWayland окон.
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|3.21, Аноним (20), 12:46, 18/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Костыль сделан
Непонятно, зачем надо было делать костыль в виде вейленда, чтобы потом героически его превознемогать. Оставили бы Иксы с иксовыми приложениями, а для вейлендовских приложений добавили бы подпорку в виде WXorg через Иксы.
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|1.18, Ананоним (?), 11:18, 18/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Тени - найважнейшая технология рабочих столов! Они сделают всё что бы сломать разумную архитектуру ради этих теней! Ура!
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|1.22, Аноним (20), 12:48, 18/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Ого! Вейленд учится рисовать тени! Когда-то Компиз рисовал и тени, и 3D стол, и многое другое безо всяких вулканов и вейлендов.
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