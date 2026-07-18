В KDE реализована отрисовка теней окон на стороне сервера для приложений, подобных Steam и Discord

>В композитный менеджер KWin добавлена возможность автоматической дорисовки на стороне сервера теней и контуров окон, а также применения эффекта закругления углов для приложений,

Ой-ой, что творится! Правила Wayland гласят, что вся видимая графическая часть должна отрисовываться на стороне клмиента при помощи тулкитов и библиотек. Они нарушают архитектуру Протокола!

>Изменение позволило придать типовой для KDE вид таким приложениям, как Steam и Discord, окна которых ранее отрисовывались без теней, обрамления и скруглений.

Это не проблема KDE, это проблема самих разработчиков Steam и Discord. И чёрт побери, это же стороние программы.

