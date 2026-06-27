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В KDE включена тройная буферизация вывода на системах c GPU NVIDIA

27.06.2026 10:56 (MSK)

Опубликован очередной еженедельный отчёт о разработке KDE, в котором представлена порция изменений для ветки KDE Plasma 6.8, релиз которой запланирован на 14 октября. Наиболее заметным изменением стало включение по умолчанию тройной буферизации вывода на системах c GPU NVIDIA. Ранее тройная буферизация была отключена из-за возникновения артефактов, причиной которых оказалась ошибка в коде синхронизации в композитном менеджере KWin. Теперь данная ошибка устранена и больше не замечено проблем, мешающих включению тройной буферизации.

При тройной буферизации используется три экранных буфера - в первый осуществляется отрисовка, из второго производится вывод на экран, а третий используется для продолжения непрерывного процесса отрисовки, если первый буфер был заполнен до завершения вертикальной развёртки (vblank). Применение третьего дополнительного буфера позволяет избавиться от рывков, возникающих при двойной буферизации в случае невозможности переключения между буферами отрисовки и вывода до завершения вертикальной развёртки. Подобная организация вывода позволяет повысить частоту кадров на маломощных устройствах, ценой увеличения задержки вывода.

Из изменений в ветке KDE Plasma 6.8 также отмечается появление вручную переключаемого режима слайдшоу для обоев рабочего стола (вместо автоматической смены обоев для перехода к следующему изображению нужно нажимать клавиатурную комбинацию или выбирать соответствующий пункт в контекстном меню). В редакторе меню kmenuedit убрано визуальное выделение настроек фреймами с другим фоновым цветом.

В ветке KDE Plasma 6.7 сформирован первый корректирующий релиз 6.7.1, в котором устранены зависания при подключении к ноутбукам с GPU NVIDIA и AMD дополнительных мониторов, а также аварийные завершения KWin при подключении мониторов через интерфейс DisplayLink и при блокировке экрана на системах с GPU NVIDIA.

Началась подготовка выпуска KDE Plasma 6.7.2, в котором повышена производительность полноэкранного отображений видео в приложениях на базе движка Chromium и улучшено выравнивание текста при древовидном режиме показа процессов в приложении System Monitor. Устранены проблемы, такие как аварийное завершение KWin при включении адаптивного изменения частоты обновления экрана (VRR, variable refresh rate) на системах с несколькими мониторами, нарушение работы RDP-сервера при использовании systemd и зависания приложений на движке Chromium при включении опции показа поверх других окон.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.kde.org/2026/06/...)
  2. OpenNews: Недельный отчёт о разработке KDE
  3. OpenNews: Релиз среды рабочего стола KDE Plasma 6.7
  4. OpenNews: В KDE улучшена поддержка приложений на базе GTK 2 с тёмной темой оформления
  5. OpenNews: Размер кодовой базы KDE достиг 8 млн строк кода
  6. OpenNews: В KDE Plasma 6.8 решено прекратить поддержку X11
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65787-kde
Ключевые слова: kde
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Обсуждение (41) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:30, 27/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Да, эти додики добавили переменную, специально для этого, чтобы пользователь мог включить тройную буферизацию (после исправления глитчей или обновления драйвера, к примеру) и захардкодили её игнорирование на nvidia.
     
  • 1.2, Аноним (2), 11:32, 27/06/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +5 +/
     

  • 1.3, Аноним (1), 11:33, 27/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Поломанные заголовки окон в 6.7.2 исправлять никто не собирается, я так понимаю.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:45, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Им еще OpenGl, отключать,
    Чтобы все на Vulkan.
     
  • 2.33, Константавр (ok), 12:40, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что с ними не так? Не наблюдаю никаких проблем
     
     
  • 3.38, Аноним (1), 12:51, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А что с ними не так? Не наблюдаю никаких проблем

    Кнопка закрытия окна появляется только если развернуть окно на весь экран. Ещё при переключении рабочих столов фокус не возвращается. Допустим, у меня открыто окно с konsole на отдельном рабочем столе, и, понятно, мне нужен фокус на нём, когда я переключаю рабочий стол.

     

  • 1.4, Аноним (4), 11:35, 27/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > тройная буферизация была отключена из-за возникновения артефактов, причиной которых оказалась ошибка в коде синхронизации в композитном менеджере KWin

    Это вейленд после 18 лет разработки :) Учимся переключать буфера.

     
     
  • 2.7, Xo (?), 11:42, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Ты 18 лет сидел на попе ровно и ничего не делал чтоб ускорить процесс. Но при этом хаваешь это за бесплатно.
     
     
  • 3.25, Аноним (4), 12:08, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    У меня всё работает в Иксах и OpenGL. Если что, тройная буферизация - это изобретение прошлого века.
     
  • 2.32, soarin (ok), 12:26, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Как будто это вообще нормально в десктопном линуксе работало

    Но можно так и без конца писать: иксопроблемы, KDE проблемы, GNOME проблемы, NVIDIA проблемы...

    Про весь десктопной линукс

    https://gitlab.gnome.org/GNOME/mutter/-/merge_requests/1269

     
     
  • 3.39, Аноним (16), 12:52, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В иксах это баг и его пофиксили. В КДЕ тройную буферизация сделали специально.
     

  • 1.5, 12yoexpert (ok), 11:36, 27/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    как в пятом элементе
     
  • 1.6, Аноним (16), 11:38, 27/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну вот, говорили они - в Иксах двойная буферизация, это плохо.
    Сделали тройную. И стало хорошо.
     

  • 1.10, Аноним (4), 11:49, 27/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Второй абзац не отражает реальность. Тройная буферизация имеет профит только перед "двойной БЕЗ vsync". Если же программа не успевает рисовать в буфер, рывки будут и на тройной буферизации.
     
     
  • 2.12, Аноним (1), 11:54, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тройная буферизация вообще быстрее двойной, тут написано так, будто она вносит лаги вывода. Нет, если резервный буфер не отрисовался вовремя ты этого просто никак не заметишь.
     
     
  • 3.17, Аноним (4), 11:56, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пояснение смотри ниже.
     
  • 2.13, Аноним (4), 11:55, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пояснение: буфер 1 - отображается, буфер 2 - готов/ждёт, буфер 3 - туда прога рисует, долго рисует, вот подошла vsync - на вывод пошёл 2-ой буфер. Третий не готов, туда ещё рисуют, первый - устарел, и тут опять vsync - что пойдёт на вывод? В лучшем случае - фриз из 2-го, в худшем - дрыг назад из 1-го.
     
     
  • 3.24, Аноним (1), 12:05, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При тройной буферизации следующий рисуется во 2 буфер пока 1 выводится на экран. Какие могут быть "дрыги назад"? Повторяется последний фрейм, если следующий не успевает рендериться.
     
     
  • 4.26, Аноним (4), 12:11, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты забыл, что в тройной буферизации три буфера, а не два.

    > Какие могут быть "дрыги назад"?

    Вот такие: "тройная буферизация была отключена из-за возникновения артефактов, причиной которых оказалась ошибка в коде синхронизаци".

     

  • 1.11, ИмяХ (ok), 11:51, 27/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тройная буферизация изобретена ещё в 90-х годах. КДЕ только сейчас смогла её осилить. Вот что значит опенсорс.
     
     
  • 2.19, Аноним (4), 11:58, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > КДЕ только сейчас смогла её осилить. Вот что значит опенсорс.

    Уточнение: вейлендный опенсорс после 18 лет разработки.

     

  • 1.14, Аноним (14), 11:55, 27/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Шел 2026г, линукс на десктопе боролся с рывками отображения рабочего стола.
     
     
  • 2.41, Хрю (?), 13:01, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, только "кде под вялым" усиленно борется 😀
     

  • 1.15, Аноним (15), 11:56, 27/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Непонятен смысл тройной буферизации в KDE - если отрисовка быстрей чем обновляется экран почему нельзя в тот же буфер отрисовать ведь один кадр все равно дропнется, а если там VRR то нафига он на 2d графике десктопов - это же для игр с динамичными сценами.
     
     
  • 2.18, Аноним (16), 11:58, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вялый работает в 3д постоянно. Кажется - 2д вообще не умеет.
     
     
  • 3.21, Аноним (15), 12:00, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это вообще к делу не относится - вейланд как угодно работает, даже через старинный фреймбуфер.
     
     
  • 4.28, Аноним (16), 12:15, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А накладные расходы? А задержка?
    И это в случаях когда акселерация и вовсе не нужна.
     
  • 2.22, Аноним (4), 12:03, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > если отрисовка быстрей чем обновляется экран почему нельзя в тот же буфер отрисовать ведь один кадр все равно дропнется

    Именно так. Слишком быстро рисуем - swap не делаем, очищаем back-буфер и снова в него же рисуем. Нарисовали - vsync+swap. Нам-то какая разница - что дроп кадра, что подождать vsync.

     
  • 2.27, Аноним (27), 12:15, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В KDE на 8к 60гц экране гпу ускорение бездействия жрет 60вт даже в простое на пустом рабочем столе, с vrr обрабатывались бы и передавались по идее только измененные кадры. Мобилки давно умеют экономить проц, обновляя экран только когда что-то происходит.
     
     
  • 3.30, Аноним (4), 12:20, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Надо привыкать, что сейчас на современном ПК включил систему - получил сходу 10 ГБ занятой оперативки и 100% нагрузку на GPU+CPU.
     
     
  • 4.37, Ананоним (?), 12:50, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сегодня на каждый чих по буферу. Вот в былые времена всё рисовалось в один главный буфер и жили.
     
  • 3.31, Аноним (31), 12:22, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, но ведь Linux, очень крутой.
    Эта функция экономии заряда экономит тебе чуть больше 0,1%, но зато дает артефакты отрисовки.
    Что кстати отключается через конфиг Grub.
     

  • 1.20, Аноним (20), 11:59, 27/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > ценой увеличения задержки вывода

    А что насчёт уменьшения задержки ввода и заодно снижения растрат пропускной способности видеопамяти? В предыдущих новостях читал, что на встроенных GPU Intel в kwin задействован аппаратный композитинг. Планируется ли подобное на дискретных GPU?

     
     
  • 2.23, Аноним (4), 12:05, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    При тройной буферизации лаг между вводом и выводом больше, и расход видеопамяти больше. В общем, всё только отрицательно сказывается.
     
  • 2.29, Аноним (31), 12:20, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >А что насчёт уменьшения задержки ввода и заодно снижения растрат пропускной способности видеопамяти

    Тебе что нужно, уменьшение задержки ввода, нет уж смотри на kWin.
    В lxqt и xfce labwc, нет если что задержки ввода.

     

  • 1.34, Аноним (34), 12:46, 27/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что это за DE, что ему нужна какая-то буферизация? Позор!
     
  • 1.35, Ананоним (?), 12:49, 27/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Тройная буферизация интерфейса? Хаха! Помню на Windows 95 с одним буфером всё работало.
     
  • 1.36, Ананоним (?), 12:49, 27/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Нужно бооооольше памяти!
     
     
  • 2.40, Аноним (40), 12:59, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вин11 с ФФ и Каспером ест 5 гигов, а Кеды сколько потребляют?
     

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