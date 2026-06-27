В KDE включена тройная буферизация вывода на системах c GPU NVIDIA

Опубликован очередной еженедельный отчёт о разработке KDE, в котором представлена порция изменений для ветки KDE Plasma 6.8, релиз которой запланирован на 14 октября. Наиболее заметным изменением стало включение по умолчанию тройной буферизации вывода на системах c GPU NVIDIA. Ранее тройная буферизация была отключена из-за возникновения артефактов, причиной которых оказалась ошибка в коде синхронизации в композитном менеджере KWin. Теперь данная ошибка устранена и больше не замечено проблем, мешающих включению тройной буферизации.

При тройной буферизации используется три экранных буфера - в первый осуществляется отрисовка, из второго производится вывод на экран, а третий используется для продолжения непрерывного процесса отрисовки, если первый буфер был заполнен до завершения вертикальной развёртки (vblank). Применение третьего дополнительного буфера позволяет избавиться от рывков, возникающих при двойной буферизации в случае невозможности переключения между буферами отрисовки и вывода до завершения вертикальной развёртки. Подобная организация вывода позволяет повысить частоту кадров на маломощных устройствах, ценой увеличения задержки вывода.

Из изменений в ветке KDE Plasma 6.8 также отмечается появление вручную переключаемого режима слайдшоу для обоев рабочего стола (вместо автоматической смены обоев для перехода к следующему изображению нужно нажимать клавиатурную комбинацию или выбирать соответствующий пункт в контекстном меню). В редакторе меню kmenuedit убрано визуальное выделение настроек фреймами с другим фоновым цветом.

В ветке KDE Plasma 6.7 сформирован первый корректирующий релиз 6.7.1, в котором устранены зависания при подключении к ноутбукам с GPU NVIDIA и AMD дополнительных мониторов, а также аварийные завершения KWin при подключении мониторов через интерфейс DisplayLink и при блокировке экрана на системах с GPU NVIDIA.

Началась подготовка выпуска KDE Plasma 6.7.2, в котором повышена производительность полноэкранного отображений видео в приложениях на базе движка Chromium и улучшено выравнивание текста при древовидном режиме показа процессов в приложении System Monitor. Устранены проблемы, такие как аварийное завершение KWin при включении адаптивного изменения частоты обновления экрана (VRR, variable refresh rate) на системах с несколькими мониторами, нарушение работы RDP-сервера при использовании systemd и зависания приложений на движке Chromium при включении опции показа поверх других окон.



