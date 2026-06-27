В KDE включена тройная буферизация вывода на системах c GPU NVIDIA

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|1.1, Аноним (1), 11:30, 27/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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Да, эти додики добавили переменную, специально для этого, чтобы пользователь мог включить тройную буферизацию (после исправления глитчей или обновления драйвера, к примеру) и захардкодили её игнорирование на nvidia.
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|1.3, Аноним (1), 11:33, 27/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Поломанные заголовки окон в 6.7.2 исправлять никто не собирается, я так понимаю.
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|3.38, Аноним (1), 12:51, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А что с ними не так? Не наблюдаю никаких проблем
Кнопка закрытия окна появляется только если развернуть окно на весь экран. Ещё при переключении рабочих столов фокус не возвращается. Допустим, у меня открыто окно с konsole на отдельном рабочем столе, и, понятно, мне нужен фокус на нём, когда я переключаю рабочий стол.
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|1.4, Аноним (4), 11:35, 27/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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> тройная буферизация была отключена из-за возникновения артефактов, причиной которых оказалась ошибка в коде синхронизации в композитном менеджере KWin
Это вейленд после 18 лет разработки :) Учимся переключать буфера.
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|2.7, Xo (?), 11:42, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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Ты 18 лет сидел на попе ровно и ничего не делал чтоб ускорить процесс. Но при этом хаваешь это за бесплатно.
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|3.25, Аноним (4), 12:08, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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У меня всё работает в Иксах и OpenGL. Если что, тройная буферизация - это изобретение прошлого века.
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|3.39, Аноним (16), 12:52, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В иксах это баг и его пофиксили. В КДЕ тройную буферизация сделали специально.
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|1.6, Аноним (16), 11:38, 27/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ну вот, говорили они - в Иксах двойная буферизация, это плохо.
Сделали тройную. И стало хорошо.
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|1.10, Аноним (4), 11:49, 27/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Второй абзац не отражает реальность. Тройная буферизация имеет профит только перед "двойной БЕЗ vsync". Если же программа не успевает рисовать в буфер, рывки будут и на тройной буферизации.
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|2.12, Аноним (1), 11:54, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Тройная буферизация вообще быстрее двойной, тут написано так, будто она вносит лаги вывода. Нет, если резервный буфер не отрисовался вовремя ты этого просто никак не заметишь.
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|2.13, Аноним (4), 11:55, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пояснение: буфер 1 - отображается, буфер 2 - готов/ждёт, буфер 3 - туда прога рисует, долго рисует, вот подошла vsync - на вывод пошёл 2-ой буфер. Третий не готов, туда ещё рисуют, первый - устарел, и тут опять vsync - что пойдёт на вывод? В лучшем случае - фриз из 2-го, в худшем - дрыг назад из 1-го.
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|3.24, Аноним (1), 12:05, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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При тройной буферизации следующий рисуется во 2 буфер пока 1 выводится на экран. Какие могут быть "дрыги назад"? Повторяется последний фрейм, если следующий не успевает рендериться.
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|4.26, Аноним (4), 12:11, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты забыл, что в тройной буферизации три буфера, а не два.
> Какие могут быть "дрыги назад"?
Вот такие: "тройная буферизация была отключена из-за возникновения артефактов, причиной которых оказалась ошибка в коде синхронизаци".
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|1.11, ИмяХ (ok), 11:51, 27/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Тройная буферизация изобретена ещё в 90-х годах. КДЕ только сейчас смогла её осилить. Вот что значит опенсорс.
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|2.19, Аноним (4), 11:58, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> КДЕ только сейчас смогла её осилить. Вот что значит опенсорс.
Уточнение: вейлендный опенсорс после 18 лет разработки.
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|1.14, Аноним (14), 11:55, 27/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Шел 2026г, линукс на десктопе боролся с рывками отображения рабочего стола.
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|1.15, Аноним (15), 11:56, 27/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Непонятен смысл тройной буферизации в KDE - если отрисовка быстрей чем обновляется экран почему нельзя в тот же буфер отрисовать ведь один кадр все равно дропнется, а если там VRR то нафига он на 2d графике десктопов - это же для игр с динамичными сценами.
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|3.21, Аноним (15), 12:00, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это вообще к делу не относится - вейланд как угодно работает, даже через старинный фреймбуфер.
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|4.28, Аноним (16), 12:15, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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А накладные расходы? А задержка?
И это в случаях когда акселерация и вовсе не нужна.
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|2.22, Аноним (4), 12:03, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> если отрисовка быстрей чем обновляется экран почему нельзя в тот же буфер отрисовать ведь один кадр все равно дропнется
Именно так. Слишком быстро рисуем - swap не делаем, очищаем back-буфер и снова в него же рисуем. Нарисовали - vsync+swap. Нам-то какая разница - что дроп кадра, что подождать vsync.
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|2.27, Аноним (27), 12:15, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В KDE на 8к 60гц экране гпу ускорение бездействия жрет 60вт даже в простое на пустом рабочем столе, с vrr обрабатывались бы и передавались по идее только измененные кадры. Мобилки давно умеют экономить проц, обновляя экран только когда что-то происходит.
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|3.30, Аноним (4), 12:20, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Надо привыкать, что сейчас на современном ПК включил систему - получил сходу 10 ГБ занятой оперативки и 100% нагрузку на GPU+CPU.
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|4.37, Ананоним (?), 12:50, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сегодня на каждый чих по буферу. Вот в былые времена всё рисовалось в один главный буфер и жили.
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|3.31, Аноним (31), 12:22, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да, но ведь Linux, очень крутой.
Эта функция экономии заряда экономит тебе чуть больше 0,1%, но зато дает артефакты отрисовки.
Что кстати отключается через конфиг Grub.
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|1.20, Аноним (20), 11:59, 27/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> ценой увеличения задержки вывода
А что насчёт уменьшения задержки ввода и заодно снижения растрат пропускной способности видеопамяти? В предыдущих новостях читал, что на встроенных GPU Intel в kwin задействован аппаратный композитинг. Планируется ли подобное на дискретных GPU?
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|2.23, Аноним (4), 12:05, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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При тройной буферизации лаг между вводом и выводом больше, и расход видеопамяти больше. В общем, всё только отрицательно сказывается.
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|2.29, Аноним (31), 12:20, 27/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>А что насчёт уменьшения задержки ввода и заодно снижения растрат пропускной способности видеопамяти
Тебе что нужно, уменьшение задержки ввода, нет уж смотри на kWin.
В lxqt и xfce labwc, нет если что задержки ввода.
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|1.35, Ананоним (?), 12:49, 27/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Тройная буферизация интерфейса? Хаха! Помню на Windows 95 с одним буфером всё работало.
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