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В KDE улучшена поддержка приложений на базе GTK 2 с тёмной темой оформления

13.06.2026 10:46 (MSK)

Опубликован очередной еженедельный отчёт о разработке KDE, в котором представлена порция изменений для ветки KDE Plasma 6.8, релиз которой запланирован на 14 октября, а также ветки KDE Plasma 6.7, находящейся на стадии бета-тестирования перед релизом, намеченным на 16 июня.

Изменения в ветке KDE Plasma 6.8:

  • Расширены возможности для определения использования тёмных тем оформления в приложениях на базе GTK 2 и применения к ним тёмных вариантов тем пиктограмм для исключения ситуаций когда в тёмном интерфейсе показываются светлые пиктограммы.
  • В компоненты для интеграции с web-браузерами добавлена поддержка Flatpak-пакетов с Microsoft Edge.
  • Увеличена верхняя область захвата для перетаскивания не раскрытых на весь экран окон приложений с темой оформления Breeze, по аналогии с тем, как ранее были увеличены области захвата за низ и боковые грани.
  • Реализовано отображение уведомления о низком заряде аккумуляторов подключённых устройств даже при запуске программ в полноэкранном режиме, чтобы пользователь не пропустил полный разряд.
  • В эффектах "Peek at Desktop" и "Window Aperture" учтены системные настройки скорости анимации.
  • Представление информации и формулировки в диалогах предоставления прав доступа через систему порталов XDG (xdg-desktop-portal-kde) унифицированы с другими диалогами KDE.
  • В хранителе экрана обеспечен учёт таймаута, заданного в системе через параметры PAM (Pluggable Authentication Modules), без добавления сверх них дополнительных задержек. Добавлен индикатор включения режима для людей с ограниченными возможностями, увеличивающего время удержания клавиш для срабатывания нажатия.
  • В KDE Frameworks 6.28 улучшено выравнивание эскизов в диалогах открытия и сохранения файлов, а также разрешено использование по-отдельности клавиши Meta для открытия обзорного режима в KWin.
  • В Qt 6.11.2 устранена ошибка, приводившая к аварийному завершению KDE Plasma при загрузке показываемых в виджете Media Player изображений обложек альбомов для контента во внешних сервисах, таких как YouTube.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.kde.org/2026/06/...)
  2. OpenNews: Недельный отчёт о разработке KDE
  3. OpenNews: Размер кодовой базы KDE достиг 8 млн строк кода
  4. OpenNews: Начало разработки KDE Plasma 6.8. Улучшение удалённой работы с рабочим столом в KDE
  5. OpenNews: Бета-выпуск KDE Plasma 6.7
  6. OpenNews: Фонд Sovereign выделил почти 1.3 миллиона евро на развитие KDE
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65679-kde
Ключевые слова: kde
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Обсуждение (13) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:11, 13/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    БАЗА
     
  • 1.2, Нормальный (ok), 11:12, 13/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Т.е. все "устаревшие" технологии, типа иксов они убирают, но как можно жить без GTK 2?
     
     
  • 2.4, iPony128052 (?), 11:20, 13/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Одно дело, когда устаревшие технологии тихонько в углу валяются.
    А другое дело, когда ими всё пррнизано.

    Разнтца очевидна.

     
     
  • 3.6, Аноним (6), 11:32, 13/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так GTK2 и валялся в углу, когда как иксы фундамент графики.
     
     
  • 4.7, iPony128052 (?), 11:49, 13/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да. В этом и суть выкидывания устаревших технологий в угол.
    С иксами в XWayland.
     
  • 2.9, Аноним (9), 12:03, 13/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да купите этим иксодрочерам второй монитор с другим DPI, пусть пожруь кактусов!
     
     
  • 3.13, aname (ok), 13:02, 13/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пусть сами заработают. Заодно, пусть донатят в развитие своих иксов.
     

  • 1.3, Аноним (3), 11:17, 13/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот есть же хорошие новости. Ещё бы невидимый текст на тёмных темах гтк3 исправили. Или видимые лаги интерфейса в гтк4. В гтк2 почему-то всё идеально, но приходится xwayland запускать.
     
  • 1.5, Аноним (3), 11:22, 13/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    Я тут обнаружил, что плазму можно переключить в программный режим и в таком случае она работает лучше и быстрее гнома2 на гтк2. Заодно пара гигабайт видеопамяти освобождается. Этот переключатель спрятан в kcmshell6 qtquicksettings и пока что никаких недостатков не вижу.
     

  • 1.10, Аноним (10), 12:47, 13/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Делать настолько отвратный дизайн как в кде - это ТАЛАНТ!
     
     
  • 2.12, Admino (ok), 12:57, 13/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При всей моей любви к KDE соглашусь. Технически прекрасно делают, если забыть про неудачные эксперименты с непомуком времён 4-й версии, сейчас в 6-й зашибись. Но как на это смотреть?
     

  • 1.11, Admino (ok), 12:56, 13/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кстати. Технически в gtk2 можно было менять движки отрисовки тем. То есть можно написать бекенд для gtk2 с поддержкой wayland. Правда, он будет работать только в одной теме.
     

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