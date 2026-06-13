В KDE улучшена поддержка приложений на базе GTK 2 с тёмной темой оформления

Опубликован очередной еженедельный отчёт о разработке KDE, в котором представлена порция изменений для ветки KDE Plasma 6.8, релиз которой запланирован на 14 октября, а также ветки KDE Plasma 6.7, находящейся на стадии бета-тестирования перед релизом, намеченным на 16 июня. Изменения в ветке KDE Plasma 6.8: Расширены возможности для определения использования тёмных тем оформления в приложениях на базе GTK 2 и применения к ним тёмных вариантов тем пиктограмм для исключения ситуаций когда в тёмном интерфейсе показываются светлые пиктограммы.

В компоненты для интеграции с web-браузерами добавлена поддержка Flatpak-пакетов с Microsoft Edge.

Увеличена верхняя область захвата для перетаскивания не раскрытых на весь экран окон приложений с темой оформления Breeze, по аналогии с тем, как ранее были увеличены области захвата за низ и боковые грани.

Реализовано отображение уведомления о низком заряде аккумуляторов подключённых устройств даже при запуске программ в полноэкранном режиме, чтобы пользователь не пропустил полный разряд.

В эффектах "Peek at Desktop" и "Window Aperture" учтены системные настройки скорости анимации.

Представление информации и формулировки в диалогах предоставления прав доступа через систему порталов XDG (xdg-desktop-portal-kde) унифицированы с другими диалогами KDE.

В хранителе экрана обеспечен учёт таймаута, заданного в системе через параметры PAM (Pluggable Authentication Modules), без добавления сверх них дополнительных задержек. Добавлен индикатор включения режима для людей с ограниченными возможностями, увеличивающего время удержания клавиш для срабатывания нажатия.

В KDE Frameworks 6.28 улучшено выравнивание эскизов в диалогах открытия и сохранения файлов, а также разрешено использование по-отдельности клавиши Meta для открытия обзорного режима в KWin.

В Qt 6.11.2 устранена ошибка, приводившая к аварийному завершению KDE Plasma при загрузке показываемых в виджете Media Player изображений обложек альбомов для контента во внешних сервисах, таких как YouTube.



