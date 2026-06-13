В KDE улучшена поддержка приложений на базе GTK 2 с тёмной темой оформления

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|1.2, Нормальный (ok), 11:12, 13/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Т.е. все "устаревшие" технологии, типа иксов они убирают, но как можно жить без GTK 2?
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|2.4, iPony128052 (?), 11:20, 13/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Одно дело, когда устаревшие технологии тихонько в углу валяются.
А другое дело, когда ими всё пррнизано.
Разнтца очевидна.
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|3.6, Аноним (6), 11:32, 13/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Так GTK2 и валялся в углу, когда как иксы фундамент графики.
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|4.7, iPony128052 (?), 11:49, 13/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да. В этом и суть выкидывания устаревших технологий в угол.
С иксами в XWayland.
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|2.9, Аноним (9), 12:03, 13/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да купите этим иксодрочерам второй монитор с другим DPI, пусть пожруь кактусов!
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|3.13, aname (ok), 13:02, 13/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Пусть сами заработают. Заодно, пусть донатят в развитие своих иксов.
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|1.3, Аноним (3), 11:17, 13/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот есть же хорошие новости. Ещё бы невидимый текст на тёмных темах гтк3 исправили. Или видимые лаги интерфейса в гтк4. В гтк2 почему-то всё идеально, но приходится xwayland запускать.
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|1.5, Аноним (3), 11:22, 13/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я тут обнаружил, что плазму можно переключить в программный режим и в таком случае она работает лучше и быстрее гнома2 на гтк2. Заодно пара гигабайт видеопамяти освобождается. Этот переключатель спрятан в kcmshell6 qtquicksettings и пока что никаких недостатков не вижу.
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|2.12, Admino (ok), 12:57, 13/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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При всей моей любви к KDE соглашусь. Технически прекрасно делают, если забыть про неудачные эксперименты с непомуком времён 4-й версии, сейчас в 6-й зашибись. Но как на это смотреть?
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|1.11, Admino (ok), 12:56, 13/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Кстати. Технически в gtk2 можно было менять движки отрисовки тем. То есть можно написать бекенд для gtk2 с поддержкой wayland. Правда, он будет работать только в одной теме.
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