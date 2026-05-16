The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Начало разработки KDE Plasma 6.8. Улучшение удалённой работы с рабочим столом в KDE

16.05.2026 12:26 (MSK)

Опубликован очередной еженедельный отчёт о разработке KDE, в котором представлена первая порция изменений для ветки KDE Plasma 6.8, релиз которой запланирован на 14 октября. Развитие новой ветки началось после перевода ветки KDE Plasma 6.7 на стадию бета-тестирования и заморозки связанной с ней кодовой базы от внесения функциональных изменений (допускается только приём исправлений). Релиз KDE Plasma 6.7 намечен на 16 июня.

Среди изменений, добавленных за прошедшую неделю в ветку KDE 6.7:

  • Во встроенный сервер для организации удалённой работы с рабочим столом (krdp), реализующий протокол RDP, добавлена поддержка режима прогрессивного кодирования (Progressive Encoding Mode), который может использоваться для клиентов, не поддерживающих кодек H.264, имеющих проблемы с работой кодека или использующих канал связи с недостаточной пропускной способностью. Переключение между H.264 и прогрессивным кодированием производится динамически. Отмечается, что прогрессивное кодирование более эффективно при такой активности в сеансе, как редактирование текста, при которой содержимое экрана меняется не часто и изменяется незначительно. Кроме того, в сервер krdp внесены оптимизации для повышения производительности и снижения задержек.
  • В Kwin добавлена поддержка версии 3.2 протокола text-input, позволяющего композитным серверам реализовывать методы ввода и отправлять текст в приложения. В новой версии протокола реализована поддержка дополнительных действий помимо вставки текста, добавлен флаг language для передачи информации об языке, добавлены запросы для показа и скрытия панели ввода, добавлен флаг preedit_hint для настройки стиля предварительного редактирования.
  • Предоставлена возможность настройки ситуаций, в которых показывается виртуальная клавиатура. Например, кроме включения/выключения поддержки виртуальной клавиатуры теперь можно привязать её показ к наличию сенсорного экрана и планшета на системах с подключённой мышью и без неё.
  • При создании скриншотов реализована функций избранного исключения из снимка выбранных окон, которая ранее была доступна только для скринкастов.
  • Опция для закрепления окна поверх других окон перемещена из вложенного подменю в основную часть контекстного меню, показываемого в заголовке окна.
  • В менеджере приложений Discover на странице со списком установленных программ по умолчанию включена разбивка на категории для упрощения поиска искомого приложения.
  • Вместо проявления и затухания уведомлений, они теперь плавно выезжают сбоку и уезжают за край экрана, что позволяет привлечь к ним больше внимания, но при этом не сделать их навязчивыми.

  • Реализована поддержка запоминания подтверждённого пользователем разрешения на доступ к захвату устройства ввода, которое раньше требовалось подтверждать при каждом запросе.
  • В интерфейсе запуска программ Kickoff улучшен запуск приложений нажатием Enter после быстрого набора поискового запроса.
  • Для просмотра изображений в формате SVG по умолчанию задействовано приложение Gwenview вместо GIMP.
  • Улучшена поддержка разблокировки сеанса при помощи смарткарты.

Из изменений в ветке KDE Plasma 6.8 можно отметить реализацию в виджете настройки беспроводной сети опции для автоматического выбора беспроводного канала при работе в режиме точки доступа.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.kde.org/2026/05/...)
  2. OpenNews: Бета-выпуск KDE Plasma 6.7
  3. OpenNews: Фонд Sovereign выделил почти 1.3 миллиона евро на развитие KDE
  4. OpenNews: В KDE ускорена программная отрисовка и реализован новый движок стилей Union
  5. OpenNews: Ветка KDE Plasma 6.7 перешла на стадию мягкой заморозки
  6. OpenNews: Опубликован KDE Gear 26.04, набор приложений от проекта KDE
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65460-kde
Ключевые слова: kde
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (20) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:19, 16/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вот где что ни новость, так что-нибудь хорошее
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 13:36, 16/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Главное чтоб им не стукнула в голову "замечательная" идея удалить иксы. Вяленный, увы, все-еще сырой. Лучше чем был, но все-еще сырой.
     
     
  • 3.4, Аноним (-), 13:48, 16/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    > "замечательная" идея удалить иксы

    расстрою тебя и порадую всех адекватных

    по планам этот скам из восьмидесятых должен быть удален в 6.8

    > Вяленный, увы, все-еще сырой. Лучше чем был, но все-еще сырой.

    такова жизнь на этом вашем "десктопном линуксе"

    ничего толком не работает, но вот надо еще чуть-чуть подождать и наконец то будет

    и так всегда

     
     
  • 4.12, Аноним (12), 14:56, 16/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.13, Аноним (-), 15:13, 16/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А что адекватного в том, что программы не работают при малейшем недостатке видеопамяти?

    а что в этом неадекватного?

    > Сжирать всю доступную память про запас это вообще стандартная стратегия сегодня, и вот у тебя уже программы не открываются и глючат.

    понятия не имею, о чем ты

    у меня скорее ram кончится, и я не знаю, причем здесь вайланд или иксы, но могу посоветовать перелезть с линуксов на Операционную Систему

    > А с иксами никогда подобных проблем не было.

    ну раз ты сказал, то конечно не было

    4мб рамы и 20мб диска в 87 году это конечно же очень мало для оконной системы, у всех столько было

    нет, не у всех, даже для святых девяностых это было ощутимо, и перестало ощущаться только в конце

     
     
  • 5.14, Аноним (14), 15:23, 16/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    сначала ты понятия не имеешь, а потом

    > Прекращено создание контекстов OpenGL для приложений, не использующих OpenGL, что позволило снизить потребление памяти на 10-15 MB для каждого подобного приложения и сократить время запуска.

     
     
  • 6.16, Аноним (-), 15:27, 16/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    и что мне это должно сказать? как это отностися к основной теме этой беседы, а конкретно к выпилу иксовой сессии? что сказать то хотел? что типа оно стало меньше жрать? по-твоему это плохо? или этот факт как то влияет на выпил иксов?

    раскрой плз мысль

     
     
  • 7.22, Аноним (22), 15:44, 16/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, наверное, он реально считает, что иксы как-то мешали.
     
  • 5.21, Аноним (21), 15:43, 16/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >у меня скорее ram кончится, и я не знаю, причем здесь вайланд или иксы, но могу посоветовать перелезть с линуксов на Операционную Систему

    вот и раскрыта вся суть пушера вяленда и его упорный игнор фич иксов, которых в вяленде нет

     
  • 2.3, Аноним (3), 13:46, 16/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И что же хорошего в раздувании кодовой базы мусорными галочками для безумных юзкейсов? Будто им построчно платят.
     
     
  • 3.23, Аноним (23), 15:46, 16/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гранты и спонсоры постоянно отваливаются. Не удивлюсь, что у них там вообще скрам и обязательно надо каждый месяц пилить что-то новое. Просто фиксить баги уже не вариант.
     

  • 1.5, jura12 (ok), 13:50, 16/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В файловый менеджер dolphin сетевые папки (sftp) можно добавить, а сохранить файл в них через меню программы libre office нельзя. Плохо. Кто виноват не знаю, что делать - дать возможность сохранения в сетевые папки.
     
     
  • 2.15, Аноним (12), 15:26, 16/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо, Libreoffice не использует KIO. У них там свои костыли емнип, ни с чем не интегрируются. Попробуй нормальные офисы с нормальной интеграцией, например, Calligra.
     
  • 2.19, iPony128052 (?), 15:35, 16/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну это телепатом надо быть чтобы догадаться особенно с Flatpak и SNAP
     

  • 1.6, Аноним (6), 13:56, 16/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Не пойму, а зачем нужен RDP, если есть тот же X2Go?
     
     
  • 2.10, 12yoexpert (ok), 14:04, 16/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ничего подобного нет
     

  • 1.11, Аноним (12), 14:27, 16/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    О да, очередные идиотские перемещения пунктов меню. Это они любят.
     
  • 1.17, iPony128052 (?), 15:33, 16/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Для просмотра изображений в формате SVG по умолчанию задействовано приложение Gwenview вместо GIMP.

    Ну жто же ужас был...
    Чтобы просто посмотреть SVG открывать GIMP

     
     
  • 2.18, iPony128052 (?), 15:34, 16/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Уж лучше браузер вместо GIMP
     

  • 1.20, Аноним (21), 15:40, 16/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >удалённой работы с рабочим столом в KDE

    Что, перестали растром рисовать шрифты?

     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру