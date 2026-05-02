The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Ветка KDE Plasma 6.7 перешла на стадию мягкой заморозки

02.05.2026 12:38 (MSK)

Опубликован очередной еженедельный отчёт о разработке KDE, в котором представлены изменения для ветки KDE Plasma 6.7, релиз которой ожидается в июне. Несколько дней назад ветка KDE Plasma 6.7 переведена на стадию мягкой заморозки, на которой прекращён приём новых возможностей и внимание разработчиков переключено на оттачивание функциональности перед релизом и завершение принятия в ветку ранее намеченных изменений. Среди принятых за неделю изменений:

  • Добавлена поддержка портала (xdg-desktop-portal) "Background apps" (org.freedesktop.background.Monitor), позволяющего графическим приложениям переходить в фоновый режим со скрытием окон, оставляя лишь индикатор о своём состоянии в системном лотке.
  • Добавлена поддержка второй версии портала org.freedesktop.impl.portal.InputCapture, применяемого для организации доступа к захвату ввода из изолированных приложений.
  • Добавлена возможность переименования или перемещения типового каталога "Projects", который с недавних пор стал создаваться дистрибутивами в домашнем каталоге пользователя в дополнение к каталогам "Documents", "Downloads", "Desktop", "Videos", "Music" и "Pictures".
  • Добавлена функция увеличения содержимого экрана без потери качества, основанная на эффекте Zoom в KWin.
  • В размещаемый на панели виджет вывода на печать добавлены метки о числе активных и находящихся в очереди работ.
  • При запросе X11-приложением, выполняемым через XWayland, прав на отправку программно сгенерированных событий мыши и клавиатуры, теперь отображается имя приложения. В конфигураторе обеспечен вывод списка приложений, которым ранее было предоставлено подобное полномочие.
  • Обеспечено применение стиля оформления KDE к диалогам, выводимым Qt-приложениями, использующими QML-тип MessageDialog (например, используется приложением Sticky Note в диалоге подтверждения).
  • В менеджере приложений Discover реализована обработка запуска на системах без выхода в интернет. Улучшено информирование о запланированном обновлении прошивки при следующей перезагрузке.
  • Упрощено нажатие на кнопки в верхней части Widget Explorer (нажатие теперь срабатывает если кликнуть уперев курсор в границу экрана над кнопкой, без точного попадания по кнопке).
  • Реализован учёт дополнительных параметров при автоматическом изменении яркости экрана для более качественной работы в условиях часто меняющегося освещения.
  • Убрано ограничение, отводившее 25 секунд на выбор цвета после вызова виджета с пипеткой (Color Picker).
  • В KDE Frameworks 6.26 улучшен эффект перехода с плавным затемнением при переключении между страницами в приложениях на базе фреймворка Kirigami.



Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65346-kde
Ключевые слова: kde
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (46) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, pic (??), 13:02, 02/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Всё-таки обрамление объектов явно перегружают вид, смотрится будто попал на сайт в начале 00-х годов.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:09, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ты просто старый и помнишь те сайты..

    https://cyberleninka.ru/article/n/teorii-tsiklichnogo-razvitiya-mody/viewer

     
     
  • 3.13, ТрактористКодер (?), 16:38, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.retroweb.fun
    Шакализатор сайтов)
     
  • 2.7, МИСАКА (?), 13:50, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все ещё лучше гнома
     
  • 2.41, Аноним (41), 19:22, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > смотрится будто попал на сайт в начале 00-х годов

    Это же вам не виндоуз, над которой трудятся профессиональные дизайнеры.

     

  • 1.2, Аноним (41), 13:04, 02/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > второй версии портала org.freedesktop.impl.portal.InputCapture, применяемого для организации доступа к захвату ввода из изолированных приложений

    Всё ближе и ближе к Иксам.

     
     
  • 2.30, Аноним (30), 18:13, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Еще 10 лет...
    А там появится новый протокол ибо старый плохой и вы_не_понимаете_там_легаси_надо_поновой
     
  • 2.36, AleksK (ok), 18:50, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Когда в твоих иксах поддержка HDR? А поддержка HDR в играх?
     
     
  • 3.43, Аноним (41), 19:23, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что такое HDR? Почему трактовка термина у каждой конторы - своя?
     
  • 3.45, Аноним (41), 19:29, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А поддержка HDR

    Ну вот смотрю я в иксах списки форматов, вижу вот такой доступный:

    FBConfigs
    colorbuffer
    r  g  b  a  F
    32 32 32 32 f

    Это - достаточно HDR?

     
     
  • 4.48, AleksK (ok), 19:43, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Недостаточно

    > X11 поддерживает глубину цвета 30 бит (по 10 бит на канал), что уменьшает «ступенчатость» градиентов. Однако это не HDR в современном понимании, так как здесь нет управления пиковой яркостью и динамическими метаданными.

     

  • 1.4, Аноним (4), 13:17, 02/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот это зум!

    Реально, очень круто.

     
  • 1.5, malware is illegal and for nerds (?), 13:28, 02/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Надеюсь в релиз попадет фикс кнопок управления питанием на systemd 260 который я так долго ждал
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 17:27, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Джвадцать лет.
     

  • 1.6, Аноним (6), 13:32, 02/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А когда будет жёсткая?
     
     
  • 2.33, вах (ok), 18:17, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Когда из холодильника достанут!
     

  • 1.8, Аноним (8), 13:56, 02/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Кто-то там отрицал очевидное и говорил, что плазму не завязывают на системд всё больше. Но без системд она работает кое как и новый логин менеджер зависит от системд.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 14:47, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Используй любой другой
     
  • 2.10, Аноним (10), 14:53, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Так оно и под рекомендуемым ими systemd и wayland работает кое-как. Базовых вещей до сих пор нет, но зато иксы собрались выкидывать.
     
     
  • 3.37, AleksK (ok), 19:03, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда в иксах нормальное ускорение видео в браузере, отсутствие тиринга, поддержка vrr и HDR, нормальная работа с несколькими разными мониторами и другие базовые вещи?
     
     
  • 4.42, Аноним (8), 19:23, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >в иксах нормальное ускорение видео в браузере

    лет 5 назад, если нвидия, а что?

    >отсутствие тиринга

    лет 15 назад, если нвидия, а что?

    >поддержка vrr и HDR

    ну в вейланде не лучше, но в форке были подвижки, а так у всех сложности

    >с несколькими разными мониторами

    а где уже меньше проблем, чем с иксами? у них вроде меньше всего

     
  • 2.21, Аноним (21), 17:40, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Набрасываешь на вентилятор? Патрик Фолькердин готовит KDE при помощи elogind. В Слаке нет systemd.
     
     
  • 3.35, Аноним (8), 18:38, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зато elogind есть. Ну, видимо, кеды только огрызок там. И без логин менеджера.
     
     
  • 4.44, Аноним (44), 19:25, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Ну, видимо, кеды только огрызок там. И без логин менеджера.

    Кеды там полноценные. KDE гвоздями как GNOME к systemd не прибивали. Можешь проверить без установки есть LIVE DVD от alienBob.

     
     
  • 5.46, Аноним (8), 19:32, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ага, если систем монитор не открывать. Лучше вообще QML не использовать. И в логи не заглядывать. И логин менеджер не устанавливать. Совсем не прибивали.
     

  • 1.11, Аноним (11), 16:24, 02/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот и границы кнопок кликабельные стали, а то пока все перетыкаешь так утомишься. что уже и руки не чувстуешь.
     
  • 1.12, Аноним (12), 16:37, 02/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Вот все хочу уехать с kde, мне там только kdeconnect и kmymoney нужны (ну ок, dolphin с терминалом пушка тоже)

    А вот некуда

    xfce ни о чем и половину кед притянет

    lxqt не настроить

    gnome... как последний раз смотрел два месяца назад так задаюсь вопросом насколько ж надо себя не любить чтоб этим пользоваться... мда

    а для wm я стар ужо

     
     
  • 2.14, ТрактористКодер (?), 16:49, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Lxqt + labwc wlroots, имеет уже давноно все те фичи, которые Kde только внедряет.
    Overlay planes, DRM (Direct Rendering Manager), в wlroots уже давно есть, Scene Graph Api.

    Xfce + Wayfire, тоже неплох. Жрет чуть побольше Lxqt + labwc, кастомизируется легко через wcm.
    Хотя через конфиги несложно.

     
  • 2.16, Гой (?), 16:59, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что в гноме не так ?
     
     
  • 3.22, Аноним (4), 17:44, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Всё.
     
     
  • 4.27, Тропе (?), 17:54, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Аргумент
     
  • 3.29, derfenix (ok), 18:06, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Проще попытаться найти, что там так, чем перечислять всё, что не так.
     
     
  • 4.31, Тропе (?), 18:14, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Аргумент 2
     
  • 2.25, Аноним (25), 17:52, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >xfce ни о чем и половину кед притянет

    Любое отдельное приложение из KDE притянет за собой (по-зависимостям) половину KDE.

    >gnome... как последний раз смотрел два месяца назад так задаюсь вопросом

    Старый мозг перестаёт воспринимать что-либо новое.

     
     
  • 3.47, Аноним (12), 19:43, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Старый мозг перестаёт воспринимать что-либо новое.

    Верно, проблема лишь в том, что в гноме нет ничего нового. Там, по сути, вообще ничего нет.

    До сих пор смеюсь с этих гтк обрезков вместо диалогов сохранения, где, емнип, даже каталог переименовать нельзя. И сам файловый - не менеджер, а буквально просмотрщик директорий. И все это на жабоскрипте, который больше пыхтит, дает пользы

    > Любое отдельное приложение из KDE притянет за собой (по-зависимостям) половину KDE.

    Не все и не всегда. Но dolphin точно притянет, факт.

     

  • 1.15, Тропе (?), 16:56, 02/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Чёт каждую неделю читаю и прям тянет с гнома на кде уехать. Но блин это же система бля работы с системой. Кнопка на кнопке в кнопке вокруг кнопок. Из коробки это поделие юзабольно или надо неделю настраивать и гуглить где эта настройки спрятались.
     
     
  • 2.19, Аноним (21), 17:29, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    От юзания GNOME твой мозг деградировал. Давай мигрируй в разнообразный мир кнопок и настроек. Со временем глядишь и дополнительная извилина в твоём мозге появится.
     
     
  • 3.20, Тропе (?), 17:39, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Я думаю наоборот. Вместо того что бы вставлять аниме телку в терминал, и тыкать кнопки ради тыканья кнопок, Я на компьюхторе дела делаю. Думал об этом или тебе не когда ты шрифт и цвет цвет панели меняешь?
     
  • 2.38, Karl Richter (ok), 19:03, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не понимаю проблемы. Система готова без настроек. Если тебе не нужна какая-то важная для тебя вещь, то нет смысла там копаться.
     
     
  • 3.40, Аноним (44), 19:20, 02/05/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.17, Аноним (17), 17:17, 02/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Добавлена возможность переименования или перемещения типового каталога "Projects", который с недавних пор стал создаваться дистрибутивами в домашнем каталоге пользователя

    Не одобряю. Кто те негодяи, которые так делают? Весь перечень служебных каталогов создаваемых в домашнем каталоге должен регулироваться исключительно организацией freedesktop.org. Порядок нужен во всём. Дистростроители должны сначала обратится в freedesktop.org чтобы они внесли в стандарт XDG соответствующие изменения. Без одобрения freedesktop каталог "Projects" не может считаться типовым.

     
  • 1.24, Аноним (24), 17:51, 02/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Жаль в дебиане 13 не будет свежих кде
     
     
  • 2.26, Тропе (?), 17:53, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На тестинг переключись
     
  • 2.28, Аноним (25), 17:54, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ты недавно в Дебиане? Там по определению не может быть свежих кед.
     
  • 2.32, Аноним (30), 18:15, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    В дебиане 13 кеды РАБОТАЮТ а не падают от того что вы притащили бета версию
     

  • 1.34, Shevchuk (ok), 18:25, 02/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >  Добавлена функция увеличения содержимого экрана без потери качества, основанная на эффекте Zoom в KWin.

    По описанию коммита там апскейл, не "без потери качества".

    > Git commit 0aab86031b2c03cee5adfd3553399c2e770fe23f
    > plugins/zoom: Provide sharper text/icon scaling
    > This commit adds a custom implementation of the xBRZ upscaling algorithm for sharpening text and icons at extreme zoom levels.
    > The new shader uses color distances and pattern-based image recognition to infer the shape of objects in the unzoomed workspace. It tries to reconstruct the shape at a higher resolution along edges, and falls back to nearest-neighbour filtering on flat surfaces or noisy areas.
    > Git commit e1e8c74dcfc1ea514105420f3b7dac497e51a96e
    > kcms/access: Add "Enable text/icon sharpening filter" toggle to Zoom/Magnifier
    > If turned on, KWin will use pattern recognition to try to scale the shape of text/icons on the workspace at extreme zoom levels. This would help improve overall text contrast at the cost of font accuracy by avoiding blur or pixelation.

     
  • 1.39, Аноним (41), 19:20, 02/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Первая же картинка: микрошрифт и гигантские отступы... Почему в Qt/KDE такая проблема со шрифтами? Или это дробное масштабирование в вейленде не работает?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2026 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру