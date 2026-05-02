Ветка KDE Plasma 6.7 перешла на стадию мягкой заморозки

|
|1.1, pic (??), 13:02, 02/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
|
Всё-таки обрамление объектов явно перегружают вид, смотрится будто попал на сайт в начале 00-х годов.
|
|
|
|2.41, Аноним (41), 19:22, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> смотрится будто попал на сайт в начале 00-х годов
Это же вам не виндоуз, над которой трудятся профессиональные дизайнеры.
|
|1.2, Аноним (41), 13:04, 02/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> второй версии портала org.freedesktop.impl.portal.InputCapture, применяемого для организации доступа к захвату ввода из изолированных приложений
Всё ближе и ближе к Иксам.
|
|
|
|2.30, Аноним (30), 18:13, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Еще 10 лет...
А там появится новый протокол ибо старый плохой и вы_не_понимаете_там_легаси_надо_поновой
|
|
|
|3.43, Аноним (41), 19:23, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Что такое HDR? Почему трактовка термина у каждой конторы - своя?
|
|3.45, Аноним (41), 19:29, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> А поддержка HDR
Ну вот смотрю я в иксах списки форматов, вижу вот такой доступный:
FBConfigs
colorbuffer
r g b a F
32 32 32 32 f
Это - достаточно HDR?
|
|
|
|4.48, AleksK (ok), 19:43, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Недостаточно
> X11 поддерживает глубину цвета 30 бит (по 10 бит на канал), что уменьшает «ступенчатость» градиентов. Однако это не HDR в современном понимании, так как здесь нет управления пиковой яркостью и динамическими метаданными.
|
|1.8, Аноним (8), 13:56, 02/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Кто-то там отрицал очевидное и говорил, что плазму не завязывают на системд всё больше. Но без системд она работает кое как и новый логин менеджер зависит от системд.
|
|
|
|2.10, Аноним (10), 14:53, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Так оно и под рекомендуемым ими systemd и wayland работает кое-как. Базовых вещей до сих пор нет, но зато иксы собрались выкидывать.
|
|
|
|3.37, AleksK (ok), 19:03, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Когда в иксах нормальное ускорение видео в браузере, отсутствие тиринга, поддержка vrr и HDR, нормальная работа с несколькими разными мониторами и другие базовые вещи?
|
|
|
|4.42, Аноним (8), 19:23, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>в иксах нормальное ускорение видео в браузере
лет 5 назад, если нвидия, а что?
>отсутствие тиринга
лет 15 назад, если нвидия, а что?
>поддержка vrr и HDR
ну в вейланде не лучше, но в форке были подвижки, а так у всех сложности
>с несколькими разными мониторами
а где уже меньше проблем, чем с иксами? у них вроде меньше всего
|
|2.21, Аноним (21), 17:40, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Набрасываешь на вентилятор? Патрик Фолькердин готовит KDE при помощи elogind. В Слаке нет systemd.
|
|
|
|3.35, Аноним (8), 18:38, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Зато elogind есть. Ну, видимо, кеды только огрызок там. И без логин менеджера.
|
|
|
|4.44, Аноним (44), 19:25, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
>Ну, видимо, кеды только огрызок там. И без логин менеджера.
Кеды там полноценные. KDE гвоздями как GNOME к systemd не прибивали. Можешь проверить без установки есть LIVE DVD от alienBob.
|
|
|
|5.46, Аноним (8), 19:32, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Ага, если систем монитор не открывать. Лучше вообще QML не использовать. И в логи не заглядывать. И логин менеджер не устанавливать. Совсем не прибивали.
|
|1.11, Аноним (11), 16:24, 02/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Вот и границы кнопок кликабельные стали, а то пока все перетыкаешь так утомишься. что уже и руки не чувстуешь.
|
|1.12, Аноним (12), 16:37, 02/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
|
Вот все хочу уехать с kde, мне там только kdeconnect и kmymoney нужны (ну ок, dolphin с терминалом пушка тоже)
А вот некуда
xfce ни о чем и половину кед притянет
lxqt не настроить
gnome... как последний раз смотрел два месяца назад так задаюсь вопросом насколько ж надо себя не любить чтоб этим пользоваться... мда
а для wm я стар ужо
|
|
|
|2.14, ТрактористКодер (?), 16:49, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Lxqt + labwc wlroots, имеет уже давноно все те фичи, которые Kde только внедряет.
Overlay planes, DRM (Direct Rendering Manager), в wlroots уже давно есть, Scene Graph Api.
Xfce + Wayfire, тоже неплох. Жрет чуть побольше Lxqt + labwc, кастомизируется легко через wcm.
Хотя через конфиги несложно.
|
|
|
|3.29, derfenix (ok), 18:06, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
|
Проще попытаться найти, что там так, чем перечислять всё, что не так.
|
|2.25, Аноним (25), 17:52, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
>xfce ни о чем и половину кед притянет
Любое отдельное приложение из KDE притянет за собой (по-зависимостям) половину KDE.
>gnome... как последний раз смотрел два месяца назад так задаюсь вопросом
Старый мозг перестаёт воспринимать что-либо новое.
|
|
|
|3.47, Аноним (12), 19:43, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Старый мозг перестаёт воспринимать что-либо новое.
Верно, проблема лишь в том, что в гноме нет ничего нового. Там, по сути, вообще ничего нет.
До сих пор смеюсь с этих гтк обрезков вместо диалогов сохранения, где, емнип, даже каталог переименовать нельзя. И сам файловый - не менеджер, а буквально просмотрщик директорий. И все это на жабоскрипте, который больше пыхтит, дает пользы
> Любое отдельное приложение из KDE притянет за собой (по-зависимостям) половину KDE.
Не все и не всегда. Но dolphin точно притянет, факт.
|
|1.15, Тропе (?), 16:56, 02/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Чёт каждую неделю читаю и прям тянет с гнома на кде уехать. Но блин это же система бля работы с системой. Кнопка на кнопке в кнопке вокруг кнопок. Из коробки это поделие юзабольно или надо неделю настраивать и гуглить где эта настройки спрятались.
|
|
|
|2.19, Аноним (21), 17:29, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
|
От юзания GNOME твой мозг деградировал. Давай мигрируй в разнообразный мир кнопок и настроек. Со временем глядишь и дополнительная извилина в твоём мозге появится.
|
|
|
|3.20, Тропе (?), 17:39, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
Я думаю наоборот. Вместо того что бы вставлять аниме телку в терминал, и тыкать кнопки ради тыканья кнопок, Я на компьюхторе дела делаю. Думал об этом или тебе не когда ты шрифт и цвет цвет панели меняешь?
|
|2.38, Karl Richter (ok), 19:03, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Не понимаю проблемы. Система готова без настроек. Если тебе не нужна какая-то важная для тебя вещь, то нет смысла там копаться.
|
|1.17, Аноним (17), 17:17, 02/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
>Добавлена возможность переименования или перемещения типового каталога "Projects", который с недавних пор стал создаваться дистрибутивами в домашнем каталоге пользователя
Не одобряю. Кто те негодяи, которые так делают? Весь перечень служебных каталогов создаваемых в домашнем каталоге должен регулироваться исключительно организацией freedesktop.org. Порядок нужен во всём. Дистростроители должны сначала обратится в freedesktop.org чтобы они внесли в стандарт XDG соответствующие изменения. Без одобрения freedesktop каталог "Projects" не может считаться типовым.
|
|
|
|2.28, Аноним (25), 17:54, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Ты недавно в Дебиане? Там по определению не может быть свежих кед.
|
|2.32, Аноним (30), 18:15, 02/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
|
В дебиане 13 кеды РАБОТАЮТ а не падают от того что вы притащили бета версию
|
|1.34, Shevchuk (ok), 18:25, 02/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> Добавлена функция увеличения содержимого экрана без потери качества, основанная на эффекте Zoom в KWin.
По описанию коммита там апскейл, не "без потери качества".
> Git commit 0aab86031b2c03cee5adfd3553399c2e770fe23f
> plugins/zoom: Provide sharper text/icon scaling
> This commit adds a custom implementation of the xBRZ upscaling algorithm for sharpening text and icons at extreme zoom levels.
> The new shader uses color distances and pattern-based image recognition to infer the shape of objects in the unzoomed workspace. It tries to reconstruct the shape at a higher resolution along edges, and falls back to nearest-neighbour filtering on flat surfaces or noisy areas.
> Git commit e1e8c74dcfc1ea514105420f3b7dac497e51a96e
> kcms/access: Add "Enable text/icon sharpening filter" toggle to Zoom/Magnifier
> If turned on, KWin will use pattern recognition to try to scale the shape of text/icons on the workspace at extreme zoom levels. This would help improve overall text contrast at the cost of font accuracy by avoiding blur or pixelation.
|
|1.39, Аноним (41), 19:20, 02/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Первая же картинка: микрошрифт и гигантские отступы... Почему в Qt/KDE такая проблема со шрифтами? Или это дробное масштабирование в вейленде не работает?
|