Ветка KDE Plasma 6.7 перешла на стадию мягкой заморозки

Опубликован очередной еженедельный отчёт о разработке KDE, в котором представлены изменения для ветки KDE Plasma 6.7, релиз которой ожидается в июне. Несколько дней назад ветка KDE Plasma 6.7 переведена на стадию мягкой заморозки, на которой прекращён приём новых возможностей и внимание разработчиков переключено на оттачивание функциональности перед релизом и завершение принятия в ветку ранее намеченных изменений. Среди принятых за неделю изменений: Добавлена поддержка портала (xdg-desktop-portal) "Background apps" (org.freedesktop.background.Monitor), позволяющего графическим приложениям переходить в фоновый режим со скрытием окон, оставляя лишь индикатор о своём состоянии в системном лотке.

Добавлена поддержка второй версии портала org.freedesktop.impl.portal.InputCapture, применяемого для организации доступа к захвату ввода из изолированных приложений.

Добавлена возможность переименования или перемещения типового каталога "Projects", который с недавних пор стал создаваться дистрибутивами в домашнем каталоге пользователя в дополнение к каталогам "Documents", "Downloads", "Desktop", "Videos", "Music" и "Pictures".

Добавлена функция увеличения содержимого экрана без потери качества, основанная на эффекте Zoom в KWin.

В размещаемый на панели виджет вывода на печать добавлены метки о числе активных и находящихся в очереди работ.

При запросе X11-приложением, выполняемым через XWayland, прав на отправку программно сгенерированных событий мыши и клавиатуры, теперь отображается имя приложения. В конфигураторе обеспечен вывод списка приложений, которым ранее было предоставлено подобное полномочие.

Обеспечено применение стиля оформления KDE к диалогам, выводимым Qt-приложениями, использующими QML-тип MessageDialog (например, используется приложением Sticky Note в диалоге подтверждения).

В менеджере приложений Discover реализована обработка запуска на системах без выхода в интернет. Улучшено информирование о запланированном обновлении прошивки при следующей перезагрузке.

Упрощено нажатие на кнопки в верхней части Widget Explorer (нажатие теперь срабатывает если кликнуть уперев курсор в границу экрана над кнопкой, без точного попадания по кнопке).

Реализован учёт дополнительных параметров при автоматическом изменении яркости экрана для более качественной работы в условиях часто меняющегося освещения.

Убрано ограничение, отводившее 25 секунд на выбор цвета после вызова виджета с пипеткой (Color Picker).

В KDE Frameworks 6.26 улучшен эффект перехода с плавным затемнением при переключении между страницами в приложениях на базе фреймворка Kirigami.







