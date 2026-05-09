В KDE ускорена программная отрисовка и реализован новый движок стилей Union

|1.1, Аноним (1), 15:38, 09/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
А это нормально, что за неделю в KDE больше изменений, чем в Gnome за несколько месяцев?
|2.2, Аноним (2), 15:46, 09/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Гном становится закрытой забытой экосистемой для тех кому нравится раскладка эпл по умолчанию, происходит фильтрация аудитории и неясно выживет ли гном спустя годы
|3.16, Аноним (16), 16:32, 09/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
кде написан на культяпках , который имеет 2 лицензии ( как для разработчиков так и для конечного продукта ) , коммерческая и опенсорц , потому рхел в ближайшем будущем не бросит разработку гноме - он на гтк , который бесплатен для них , если они продают свой продукт
|4.22, Аноним (22), 17:20, 09/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
QT поставляется в дистрибутивах RHEL так что разницы никакой, а лицензия там запрещает статическую линковку для софта с закрытыми исходниками и только, так что все возможно.
|3.20, FSA (ok), 17:08, 09/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> неясно выживет ли гном спустя годы
Многие хейтили Gnome с выходом 3 версии. Я в их числе. Но разработчикам было пофигу и до сих пор у Gnome есть свои пользователи. Лично я ушёл с KDE на Gnome 2, потому что там не было таких торпозов в интерфейсе. А ещё и KDE 4 подлила масла в огонь. Но с выходом Gnome 3 я просто ушёл на XFCE и до KDE Plasma 5 пользовался им. А потом, вместе с установкой на попробовать Fedora 33 вдруг решил попробовать снова KDE Plasma и оказалось, что она ничуть не хуже работает, чем XFCE. Немного пошаманил с панелями и получил такой же вид примерно, как был в Gnome 2, только с улучшениями под себя. Периодически поглядываю что там происходит в Gnome. Но никакого желания на него переходить нет, меня больше KDE Plasma устраивает. Я бы не стал говорить, что Gnome умрёт.
|4.32, Аноним (32), 18:48, 09/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Они выжили за счёт того что продолжали развивать хоть как то проект и до сих пор имеют некоторые преимущества на фоне других тут спору нет. Но учитывая их тенденции и то во что превращается гном сейчас, выглядит будто он станет очень закрытым и замкнутым на своем коммунити которое будет молиться на глав разрабов и их видение, делать мобилку из десктопа изначально было глупой идеей которое ведёт их дальше и дальше непонятно куда..
|5.47, FSA (ok), 21:11, 09/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> делать мобилку из десктопа
Чертовски прав! Прямо мобильные фишки а Gnome 3 чувствовались. А их тач интерфейсами. Это было одно из тех претензий, почему я отказался от Gnome.
|2.7, Аноним (7), 16:02, 09/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
конечно, Gnome идеален и не нуждается в доработке... простите, там перевод пришёл от gnome foundation, позднее допишу комментарий.
|2.14, freehck (ok), 16:13, 09/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> А это нормально, что за неделю в KDE больше изменений, чем в
> Gnome за несколько месяцев?
Нормально. Gnome на обратную совместимость болт кладёт, так что большая часть трудозатрат людей там — это "мы сделали так, чтобы то, что было, не сломалось".
|2.19, Аноним (19), 17:04, 09/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Это нормально. KDE уже смекнула, что всё надо запихнувывать в приложения, а рисовать ускоренно напрямую без композитинга прямо в оверлей видюхи. Так пойдёт - и вейленд выкинут, будет приложение-само-себе-KDE-ОС.
|3.26, Аноним (1), 17:26, 09/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Так пойдёт - и вейленд выкинут, будет приложение-само-себе-KDE-ОС
Хотелось бы, если еще от systemd полностью отвязать...
|2.37, Аноним (37), 19:13, 09/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Нормально то, что кдешники прилетают гном в каждой новости про кде
|1.3, Аноним (5), 15:46, 09/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> Решено включить в состав KDE Plasma 6.7 новый движок стилей Union
Скажем дружно...
Стили-темы хрень полная. Рисуется на коленке, а потом не поддерживается. Смотришь на картинке — красивое, ставишь, вроде ничего. А потом начинает вылезать то здесь косяк, то тут бревно... Лезешь руками править... Понимаешь какое лютое там наколеношное... Короче, Бриз — уан лав. Если скучно, всегда можно цвета покрутить.
|2.10, Аноним (10), 16:06, 09/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Qt сам по себе поддерживает стилизацию через css, все эти прослойки ненужное ненужно из ненужнинска.
|2.13, pic (??), 16:10, 09/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Им давно надо было открутить поддержку сторонних тем и плазмоидов, тем более после случая с пробелом. Хотите свою тему и плазмоид - становитесь участником команды.
|3.41, pic (??), 19:40, 09/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>А когда из libadwaita выпилили пользовательские темы
Все любят украшательства, но никто не хочет поддерживать темы из релиза в релиз.
Поэтому большинство пользовательских тем кривые.
Достаточно двух тем, светлой и тёмной, с персонализацией акцентного цвета.
Что и было сделано для ядовитых.
|2.27, Аноним (19), 17:52, 09/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Рисуется на коленке
Вторая картинка - наношрифт. Сколько метров диагональ рекомендуемого монитора?
|2.31, Тракторист (?), 18:37, 09/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Стили-темы хрень полная. Рисуется на коленке, а потом не поддерживается.
А мне нравится, а не Серые стили, темы, серы стили, темы, квадратные 256 цветов, одна 1 тема иконок, дизайн 90х).
Ну тоесть нравится что можно сменить.
Потому как если что то делать, то приятно смотреть когда приятно, другое конечно, если оно не слишком пестрое все. Хотя даже такой дизайн можно сделать сдержанно гармоничным.
Вообще Kde пока что радует, может и перейду на нее, Сначала Hardware Overlay, теперь Это.
|3.42, pic (??), 19:45, 09/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
В GNOME вообще все иконки сторонних приложений выбросили.
И правильно, это забота авторов, а не GNOME.
Ну выйдет ещё одно приложение, которого в наборе Faenza нет, и будет оно
выбиваться из всех остальных, и конца этому не будет. Ну а Faenza грохнулась очень давно.
Так что каждый сам за себя, принцип KISS.
Только кдешникам это как-то странно.
|1.4, Аноним (4), 15:47, 09/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
>в при работе в KDevelop теперь всегда плавно двигается указатель, а нагрузка на CPU при прокрутке снизилась с 80-90% до 20%.
Ну уже хорошо.
|2.6, Аноним (6), 16:00, 09/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Я давно вижу что на вейланде нездоровая нагрузка. Так это не проблема, но если процессор забит фоновой работой, это прямо видно.
|2.21, Аноним (19), 17:09, 09/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> нагрузка на CPU при прокрутке снизилась с 80-90% до 20%
20% ... И это только покрутить мышкой... А представляете, если ещё и кнопки начать нажимать?
|5.40, Аноним (40), 19:22, 09/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
денди не рисовал процом, а давал команды видео-чипу, где будут спрайты
|2.36, Тракторист (?), 19:07, 09/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>при прокрутке снизилась с 80-90% до 20%.
Да странно, наверное для Kde, это нормально.
Я специально смотрел частоты проца,
watch -n 1 "grep 'cpu MHz' /proc/cpuinfo"
В Kde, действительно двинешь мышкой, и проц разгоняется под максимум.
А в простое в полсилы.
Например в Lxqt Labwc (*Wayland ), - проц разогнан на 25%, и если открыть 100500 приложений, и вкладок браузера, он начинает разгонятся только на 35%.
|3.51, Аноним (52), 21:49, 09/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
То есть, проц занят 50% пока ты созерцаешь KDE? Ну, а чего, он красивый. По крайне мере, издали. Ближе то я не видел.
|3.29, Аноним (28), 18:00, 09/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Вместо рефакторинга существующего кода, каждый б-жий день наваливают нового функцианала, чему тут завидовать?
|1.11, albb (ok), 16:06, 09/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Повторю старый анекдот.
2050 год.
Все пользовательские интерфейсы развиты до предела.
KDE. Куча настроек. К каждой кнопке есть двадцать опций, задающих ее вид.
Windows. Одна кнопка: "Сделай мне зашибись".
GNOME. Одна надпись: "Тебе уже зашибись".
|2.12, Аноним (6), 16:09, 09/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Зато ты не представляешь, какая боль, когда эти ушлёпки в очередной раз хардкодят какую-то дрянь. И поскольку культуры разработки никакой, ты замотаешься искать и удалять сомнительные изменения. Да, я имею в виду это сохранение табов каждую секунду в dolphin. Среди прочего.
|1.24, Alladin (?), 17:22, 09/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
мы сломали многие старые способы ускорения gpu чтобы потом ускорить софтвер.. молодцы
|2.30, name (??), 18:28, 09/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Это какие же? Старые проприетарные дрова сам производитель бросил, смысл их поддерживать.
|3.34, Аноним (19), 19:01, 09/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Старые проприетарные дрова сам производитель бросил
Как их не бросишь, если Линус постоянно ABI в ядре ломает...
|3.38, Alladin (?), 19:15, 09/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
OpenGL 2.0/2.1, OpenGL ES, Xrendr (ладно с ним, он софтвер).
теперь только один, а все старые - софтвер
|4.43, name (??), 20:19, 09/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Кеды и работают на gles 2.0, как и большинство композиторов, разве нет?
|5.45, Аноним (6), 20:50, 09/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Если с gles2-only вместо opengl собрать, то обнаружится, что нет. С vulkan тоже сразу видно, что нормально не работает. У gtk4 много приколов тоже.
|6.46, name (??), 21:11, 09/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Так покажи. Современный софт на qt6 нормально пашет на gles2. gtk4 требует уже gles3.
|2.49, Аноним (52), 21:43, 09/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Просто нужно вернуться к старой парадигме отцов, что hardware rendering нинужна!(тм)
|1.48, Аноним (52), 21:39, 09/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Установил его себе на Windows. Сразу пропал тиринг и статтеринг видео на ютубе и в других плеерах. ФФ перестал течь, сегфолтиться и фризить вкладки. Ну и так в общем, то-сё, туда-сюда. Всем рекомендую.
