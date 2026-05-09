В KDE ускорена программная отрисовка и реализован новый движок стилей Union

3.5 , Аноним ( 5 ), 15:47, 09/05/2026 Скрыто ботом-модератором [к модератору] +1 + / – 3.16 , Аноним ( 16 ), 16:32, 09/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – кде написан на культяпках , который имеет 2 лицензии ( как для разработчиков так и для конечного продукта ) , коммерческая и опенсорц , потому рхел в ближайшем будущем не бросит разработку гноме - он на гтк , который бесплатен для них , если они продают свой продукт

4.22 , Аноним ( 22 ), 17:20, 09/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – QT поставляется в дистрибутивах RHEL так что разницы никакой, а лицензия там запрещает статическую линковку для софта с закрытыми исходниками и только, так что все возможно.

3.20 , FSA ( ok ), 17:08, 09/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > неясно выживет ли гном спустя годы Многие хейтили Gnome с выходом 3 версии. Я в их числе. Но разработчикам было пофигу и до сих пор у Gnome есть свои пользователи. Лично я ушёл с KDE на Gnome 2, потому что там не было таких торпозов в интерфейсе. А ещё и KDE 4 подлила масла в огонь. Но с выходом Gnome 3 я просто ушёл на XFCE и до KDE Plasma 5 пользовался им. А потом, вместе с установкой на попробовать Fedora 33 вдруг решил попробовать снова KDE Plasma и оказалось, что она ничуть не хуже работает, чем XFCE. Немного пошаманил с панелями и получил такой же вид примерно, как был в Gnome 2, только с улучшениями под себя. Периодически поглядываю что там происходит в Gnome. Но никакого желания на него переходить нет, меня больше KDE Plasma устраивает. Я бы не стал говорить, что Gnome умрёт.

4.32 , Аноним ( 32 ), 18:48, 09/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Они выжили за счёт того что продолжали развивать хоть как то проект и до сих пор имеют некоторые преимущества на фоне других тут спору нет. Но учитывая их тенденции и то во что превращается гном сейчас, выглядит будто он станет очень закрытым и замкнутым на своем коммунити которое будет молиться на глав разрабов и их видение, делать мобилку из десктопа изначально было глупой идеей которое ведёт их дальше и дальше непонятно куда..

5.47 , FSA ( ok ), 21:11, 09/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > делать мобилку из десктопа Чертовски прав! Прямо мобильные фишки а Gnome 3 чувствовались. А их тач интерфейсами. Это было одно из тех претензий, почему я отказался от Gnome.

