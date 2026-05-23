Недельный отчёт о разработке KDE

|1.1, Аноним (1), 11:32, 23/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
А можно сделать, чтобы при перемещении файлов в истории буфера обмена не появлялось 1000 записей (после каждой коллизии и в целом)? Багу лет 10.
|3.3, Аноним (1), 11:42, 23/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ну это уже как лечить мигрень отрубанием головы. В кедах всё хорошо, кроме того, что вместо устранения проблем занимаются перестановкой кнопок и текстовых виджетов 99% времени.
|4.8, Аноним (8), 12:01, 23/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> В кедах всё хорошо
Ага: ... проблемы в Qt, приводящей к зацикленным аварийным завершениям утилиты для отправки сведений об аварийных завершениях приложений
|5.9, Аноним (9), 12:15, 23/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
В Гноме и ГТК, конечно же, багов не бывает. Они написаны идеальными пришельцами с Нибиру.
|5.21, Аноним (21), 13:31, 23/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ну зато это единственная среда, пригодная тем, кто переходит с windows и кому юникс-подход пока непонятен.
|3.24, мимо (?), 14:11, 23/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
У тебя не будет проблем с буфером обмена если у тебя нет буфера обмена. Гениально!
|2.7, Аноним (7), 11:59, 23/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
- А что можно сделать?
- Например, можно зарепортить этот баг
|3.10, Аноним (8), 12:16, 23/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Зарепортить всё можно. Но исправлять будут через несколько лет в лучшем случае.
|3.12, Аноним (1), 12:20, 23/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Чатгпт подготовил багрепорт, можешь зарепортить code Title Moving files in Dol... большой текст свёрнут, показать
|2.17, Bob (??), 12:51, 23/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Сделай, разрешаю)
Хотя бы сбор средтв на починку оного.
|1.6, Аноним (8), 11:56, 23/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> аварийные завершения Plasma при подключении или отключении экранов в многомониторных конфигурациях, а также при проверке обновлений виджетом прогноза погоды
При Иксах такого не было.
|2.11, Аноним (-), 12:17, 23/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
ну раз ты сказал, то конечно не было
заходим в гугл, вбиваем site:bugs.kde.org plasma x11 crash
видим пустоту, ага
|2.13, Аноним (13), 12:23, 23/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Да так не было, что после первого релиза плазмы родился целый мем "НЕ ПАДАЕТ", ага.
|1.16, pic (??), 12:30, 23/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Слушайте, а это же идея сравнить работу ИИ в инспектировании на исходниках Mutter и KWin.
|1.23, Аноним (23), 14:00, 23/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
При всей моей любви к KDE, какая же ерунда этот Discover.
В openSUSE 16 обновление "через трей" переводит в него. Старая уведомлялку на Qt6 так и не переписали.
Казалось бы есть уведомление об обновлениях, ну ок посмотрим что там - ан нет списка нет он только загружается. Загрузка списка обновлений (которые уже вроде есть) запросто может занимать 10-20 минут. Ну ок есть список, устанавливай - несколько часов может элементарные патчи ставить. И всё время нет никакого progress bar и т.п., просто висит. Через несколько часов может установиться, а может нет, ошибка общая - мол технические проблемы.
А как было раньше, увидел в трее обновления, посмотрел уже готовый список и нажал обновить. И всё - 10-15 секунд и продолжай дальше.
При этом из командной строки те же обновления, как системные, так flatpak ставятся вполне быстро и без проблем.
Ок, может там какие-то левые заблокированные ресурсы зачем-то и т.п., но почему нет никаких timeout. И вроде всё открывается, но страшно тормозит.
В том же yast при недоступности репы, через какое-то время выводилось сообщение, мол повторить или отменить - а тут ничего.
Думал это проблема у openSUSE, попробовал в виртуалке свежую Fedora KDE - всё ровно то же самое в Discover.
Для системных обновлений категорически не подходит.
|2.25, мимо (?), 14:14, 23/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Потому что он проверяет еще и обновления всяких виджетов на kde-look и т.п. А эти источники не всегда бывают доступны (с gnome-look та же петрушка).
