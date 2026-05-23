Недельный отчёт о разработке KDE

23.05.2026 11:20 (MSK)

Опубликован очередной еженедельный отчёт о разработке KDE, в котором представлена порция изменений для ветки KDE Plasma 6.8, релиз которой запланирован на 14 октября, а также ветки KDE Plasma 6.7, находящейся на стадии бета-тестирования перед релизом, намеченным на 16 июня.

Изменения в ветке KDE Plasma 6.8:

  • В приложение System Monitor и виджет вывода информации о системе добавлена поддержка определения применения драйвера Intel Xe и вывода сведений о GPU на базе архитектуры Intel Xe, которая применяется в видеокартах Intel семейства Arc и интегрированной графике, начиная с процессоров Tiger Lake.
  • В менеджере приложений Discover при обнаружении Flatpak-пакетов, которые больше не установлены, но после которых остались данные и настройки, теперь выводит предложение переместить эти остаточные файлы в корзину (ранее предлагалось безвозвратно удалить их).
  • Изменён порядок секций на главной странице Discover - секция "выбор редакции" перемещена на второе место и теперь следует после списка наиболее популярных пакетов.
  • Налажено корректное отображение индикатора прогресса при установке системных обновлений в Discover - индикатор и панель Task теперь периодически не пропадают во время обновления.
  • В Discover на странице обновлений задействован поиск без учёта регистра символов.

Среди улучшений, добавленных за прошедшую неделю в ветку KDE 6.7:

  • При очистке истории работы с буфером обмена больше не выводится запрос на удаление элементов, помеченных звёздочкой. Подобные элементы трактуются как важные и подлежащие только раздельному ручному удалению.
  • Убрана мигающая индикация в области уведомлений при появлении виджета "Disks & Devices" после подключения диска.
  • Исправлены утечки памяти в композитном менеджере KWin.
  • Устранены аварийные завершения Plasma при подключении или отключении экранов в многомониторных конфигурациях, а также при проверке обновлений виджетом прогноза погоды.
  • Добавлен обходной путь для блокирования проблемы в Qt, приводящей к зацикленным аварийным завершениям утилиты для отправки сведений об аварийных завершениях приложений.


Обсуждение (25) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:32, 23/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    А можно сделать, чтобы при перемещении файлов в истории буфера обмена не появлялось 1000 записей (после каждой коллизии и в целом)? Багу лет 10.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 11:36, 23/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Перейти на Гном ?
    https://thisweek.gnome.org
     
     
  • 3.3, Аноним (1), 11:42, 23/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ну это уже как лечить мигрень отрубанием головы. В кедах всё хорошо, кроме того, что вместо устранения проблем занимаются перестановкой кнопок и текстовых виджетов 99% времени.
     
     
  • 4.8, Аноним (8), 12:01, 23/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > В кедах всё хорошо

    Ага: ... проблемы в Qt, приводящей к зацикленным аварийным завершениям утилиты для отправки сведений об аварийных завершениях приложений

     
     
  • 5.9, Аноним (9), 12:15, 23/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    В Гноме и ГТК, конечно же, багов не бывает. Они написаны идеальными пришельцами с Нибиру.
     
     
  • 6.15, pic (??), 12:27, 23/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Капитан очевидность
     
  • 5.21, Аноним (21), 13:31, 23/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ну зато это единственная среда, пригодная тем, кто переходит с windows и кому юникс-подход пока непонятен.
     
  • 3.24, мимо (?), 14:11, 23/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    У тебя не будет проблем с буфером обмена если у тебя нет буфера обмена. Гениально!
     
  • 2.7, Аноним (7), 11:59, 23/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    - А что можно сделать?
    - Например, можно зарепортить этот баг
     
     
  • 3.10, Аноним (8), 12:16, 23/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Зарепортить всё можно. Но исправлять будут через несколько лет в лучшем случае.

     
     
  • 4.18, anan (?), 13:13, 23/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Под лежачий камень вода не течёт.
     
  • 3.12, Аноним (1), 12:20, 23/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Чатгпт подготовил багрепорт, можешь зарепортить code Title Moving files in Dol... большой текст свёрнут, показать
     
  • 2.17, Bob (??), 12:51, 23/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Сделай, разрешаю)
    Хотя бы сбор средтв на починку оного.
     
  • 2.26, Аноним (26), 14:36, 23/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >А можно сделать,…

    можно, а зачем? ©

     

  • 1.5, Аноним (8), 11:55, 23/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Я понял, как в KDE шрифты рисуются: размер = rand(42) + 1
     
     
  • 2.22, Аноним (22), 13:36, 23/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Да, есть такое, сейчас так модно.
     

  • 1.6, Аноним (8), 11:56, 23/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > аварийные завершения Plasma при подключении или отключении экранов в многомониторных конфигурациях, а также при проверке обновлений виджетом прогноза погоды

    При Иксах такого не было.

     
     
  • 2.11, Аноним (-), 12:17, 23/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    ну раз ты сказал, то конечно не было

    заходим в гугл, вбиваем site:bugs.kde.org plasma x11 crash

    видим пустоту, ага

     
     
  • 3.14, pic (??), 12:26, 23/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Забавно
     
  • 2.13, Аноним (13), 12:23, 23/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Да так не было, что после первого релиза плазмы родился целый мем "НЕ ПАДАЕТ", ага.
     
  • 2.19, name (??), 13:19, 23/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Да, многомониторных конфигураций не было нормальных.
     

  • 1.16, pic (??), 12:30, 23/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Слушайте, а это же идея сравнить работу ИИ в инспектировании на исходниках Mutter и KWin.
     
  • 1.20, Аноним (20), 13:26, 23/05/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
  • 1.23, Аноним (23), 14:00, 23/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    При всей моей любви к KDE, какая же ерунда этот Discover.
    В openSUSE 16 обновление "через трей" переводит в него. Старая уведомлялку на Qt6 так и не переписали.
    Казалось бы есть уведомление об обновлениях, ну ок посмотрим что там - ан нет списка нет он только загружается. Загрузка списка обновлений (которые уже вроде есть) запросто может занимать 10-20 минут. Ну ок есть список, устанавливай - несколько часов может элементарные патчи ставить. И всё время нет никакого progress bar и т.п., просто висит. Через несколько часов может установиться, а может нет, ошибка общая - мол технические проблемы.

    А как было раньше, увидел в трее обновления, посмотрел уже готовый список и нажал обновить. И всё - 10-15 секунд и продолжай дальше.

    При этом из командной строки те же обновления, как системные, так flatpak ставятся вполне быстро и без проблем.

    Ок, может там какие-то левые заблокированные ресурсы зачем-то и т.п., но почему нет никаких timeout. И вроде всё открывается, но страшно тормозит.
    В том же yast при недоступности репы, через какое-то время выводилось сообщение, мол повторить или отменить - а тут ничего.

    Думал это проблема у openSUSE, попробовал в виртуалке свежую Fedora KDE - всё ровно то же самое в Discover.

    Для системных обновлений категорически не подходит.

     
     
  • 2.25, мимо (?), 14:14, 23/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Потому что он проверяет еще и обновления всяких виджетов на kde-look и т.п. А эти источники не всегда бывают доступны (с gnome-look та же петрушка).
     

