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Недельный отчёт о разработке KDE

20.06.2026 09:12 (MSK)

Опубликован очередной еженедельный отчёт о разработке KDE, в котором представлена порция изменений для ветки KDE Plasma 6.8, релиз которой запланирован на 14 октября.

Изменения в ветке KDE Plasma 6.8:

  • В многомониторных конфигурациях в дополнение к названию монитора обеспечен вывод порядковых номеров устройств, выделенных разным цветом. Показ меток с номерами мониторов при навигации по экранам и в диалоге настройки приоритета позволяет более наглядно разделять подключённые мониторы и избежать путаницы при использовании нескольких мониторов от одного производителя (например, при подключении к виртуальной машине нескольких виртуальных мониторов).
  • В приложениях на базе QML задействован интерфейс выбора цвета от KDE вместо использования реализации из состава Qt, не соответствующей цветовым схемам KDE.
  • Добавлена возможность размещения окон поверх других окон при их перетаскивании мышью, удерживая клавишу Meta.
  • Реализован вывод предупреждения при попытке удалении файлов с рабочего стола без наличия необходимых прав доступа (ранее файлы, принадлежащие пользователю root, просто оставались на месте без объяснения почему их удаление не было выполнено).
  • В виртуальной клавиатуре расширен перечень символов, которые можно вводить удерживая нажатие.
  • В диалоге соединения через VPN реализована более заметная кнопка для подключения (ранее на кнопке присутствовал только непонятный значок с изображением разъёма, а теперь добавлено слово "Connect").

Кроме того, после релиза KDE Plasma 6.7 началась подготовка корректирующего выпуска KDE Plasma 6.7.1, в котором устранено аварийное завершение KWin при входе в систему, если какое-либо приложения запрашивает не поддерживаемый цветовой формат (например, "RG16"). Отключён по умолчанию плагин ввода для игровых контроллеров из-за возникновения состояния гонки при подключении устройств. Добавлен эффект для плавного переключения между глобальными темами оформления, похожий на эффект, применяемый при изменении цветовых схем.



  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.kde.org/2026/06/...)
  2. OpenNews: Релиз среды рабочего стола KDE Plasma 6.7
  3. OpenNews: В KDE улучшена поддержка приложений на базе GTK 2 с тёмной темой оформления
  4. OpenNews: Размер кодовой базы KDE достиг 8 млн строк кода
  5. OpenNews: Фонд Sovereign выделил почти 1.3 миллиона евро на развитие KDE
  6. OpenNews: Опубликован KDE Gear 26.04, набор приложений от проекта KDE
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65728-kde
Ключевые слова: kde
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  • 1.1, name (??), 09:33, 20/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    6.7 был очень хорош, пуш ту толк удобный добавили. Я в labwc вручную для этого биндил wpctl. Добавили бы возможность биндить кнопки мыши напрямую, а то текущий костыль через бинд на кнопки клавиатуры - фигня.
     
     
  • 2.2, Аноним (2), 10:04, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А очерёдность переключения окон через альт-таб на вейланде так и не починили? Этим же невозможно пользоваться.
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 10:10, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А что с ней не так?
     
     
  • 4.6, Аноним (2), 10:27, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Переключает не на то окно постоянно. В иксах почему-то хорошо работало, всегда на правильное, а тут надо перебирать дольше. И вот сидишь выбираешь окна, вместо того, чтобы быстро нажать и вернутся в прошлое окно.
     
     
  • 5.8, Аноним (8), 11:04, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А разработчики-то знают об этой вашей боли?
     
     
  • 6.10, Аноним (2), 11:17, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Они наверно даже не знают о баге, где вейланд теряет окна, и фокус постоянно в фоновом окне оказывается, и вообще ничего не сделаешь. В основном только текстовые виджеты двигают и добавляют кнопки.
     
  • 6.13, Аноним (2), 11:40, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Судя по обсуждениям в интернете, этой проблеме кед столько лет, сколько вейланду.
     
  • 5.21, Аноним (21), 13:13, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У меня переключает правильно. Возможно, это поведение задается где-то в настройках, которые для wayland и X11 хранятся раздельно и не синхронизированы.
     
     
  • 6.24, Аноним (2), 13:43, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сессия вейланда просто игнорирует часть настроек, которые не работают на вейланде. Это не во всех программах проявляется, я думал, это связано с MoveMinimizedWindowsToEndOfTabBoxFocusChain, но больше не уверен.
     
  • 5.23, БотанКодер (?), 13:36, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Переключает не на то окно постоянно. В иксах почему-то хорошо работало, всегда на правильное, а тут надо перебирать дольше. И вот сидишь выбираешь окна, вместо того, чтобы быстро нажать и вернутся в прошлое окно.

    Может, это где то в настройка Kde, типа,
    Переключение по спику,
    Переключение туда-сюда, может, быть разные настройки в разных дистрах.
    В KdeNeon, точно переключает как надо.

     
  • 2.18, Аноним (18), 12:17, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >хорош, пуш ту толк удобный добавили

    Тоесть вот это вот, важнее чем стабильность интерфейса, быстродействие, отсуствие течек памяти, оптимизация).

     

  • 1.3, Аноним (3), 10:06, 20/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как так можно было криво расположить элементы в маленьком окне?
     
  • 1.7, q (ok), 10:41, 20/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    лучшие кеды - это кеды 3. Потом пошли "кде 4.0 != кде 4", "непадающая" плазма и прочая фигня.
     
     
  • 2.9, Аноним (9), 11:08, 20/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.11, Аноним (2), 11:23, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    После 2 кеды умерли.
     
     
  • 3.20, БотанКодер (?), 13:12, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А настолько ли круты Кеды.
    Тоесть то что я на старом ноуте, могу в Lubuntu, или Xubuntu на Wayland, открыть 250 вкладок браузера и все будет летать.
    А на Kde, Gnome, 5 вкладок но зато интерфейс?).
     

  • 1.12, Аноним (2), 11:36, 20/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Я так понимаю, теперь networkmanager -- жёсткая зависимость, как у гнома? Раньше не был необходим. Постоянно захардкодят какую-нибудь дрянь.
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 11:42, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    угу, он жесткая зависимость для plasma-nm, который можно не ставить
     
     
  • 3.16, Аноним (2), 12:01, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это раньше так было, в 6.7 kde-frameworks/networkmanager-qt жёсткая зависимость kde-plasma/ksystemstats и kde-plasma/plasma-workspace. Я пробовал собрать без, на случай, если мейнтейнеры опять облажались, но не получилось.
     

  • 1.15, Аноним (15), 11:51, 20/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В многомониторных конфигурациях

    Потихоньку догоняют Иксов...

     
  • 1.17, Аноним (17), 12:05, 20/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    За неделю получается не одну ошибку не исправили.
     
     
  • 2.19, Аноним (18), 12:17, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Каждый раз релиз, как будто прям новая Winda выходит).
     

  • 1.22, KALIBR10 (ok), 13:14, 20/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот выйдет Альт 12 перейду на KDE с xfce. Пора привыкать к современным технологиям))
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 14:11, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что вы в нем нашли, непонимаю.
    Это же длягосструктур, да.
    Но обычному пользователю.
     

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