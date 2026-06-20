Недельный отчёт о разработке KDE

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|1.1, name (??), 09:33, 20/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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6.7 был очень хорош, пуш ту толк удобный добавили. Я в labwc вручную для этого биндил wpctl. Добавили бы возможность биндить кнопки мыши напрямую, а то текущий костыль через бинд на кнопки клавиатуры - фигня.
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|2.2, Аноним (2), 10:04, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А очерёдность переключения окон через альт-таб на вейланде так и не починили? Этим же невозможно пользоваться.
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|4.6, Аноним (2), 10:27, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Переключает не на то окно постоянно. В иксах почему-то хорошо работало, всегда на правильное, а тут надо перебирать дольше. И вот сидишь выбираешь окна, вместо того, чтобы быстро нажать и вернутся в прошлое окно.
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|6.10, Аноним (2), 11:17, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Они наверно даже не знают о баге, где вейланд теряет окна, и фокус постоянно в фоновом окне оказывается, и вообще ничего не сделаешь. В основном только текстовые виджеты двигают и добавляют кнопки.
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|6.13, Аноним (2), 11:40, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Судя по обсуждениям в интернете, этой проблеме кед столько лет, сколько вейланду.
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|5.21, Аноним (21), 13:13, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У меня переключает правильно. Возможно, это поведение задается где-то в настройках, которые для wayland и X11 хранятся раздельно и не синхронизированы.
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|6.24, Аноним (2), 13:43, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сессия вейланда просто игнорирует часть настроек, которые не работают на вейланде. Это не во всех программах проявляется, я думал, это связано с MoveMinimizedWindowsToEndOfTabBoxFocusChain, но больше не уверен.
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|5.23, БотанКодер (?), 13:36, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Переключает не на то окно постоянно. В иксах почему-то хорошо работало, всегда на правильное, а тут надо перебирать дольше. И вот сидишь выбираешь окна, вместо того, чтобы быстро нажать и вернутся в прошлое окно.
Может, это где то в настройка Kde, типа,
Переключение по спику,
Переключение туда-сюда, может, быть разные настройки в разных дистрах.
В KdeNeon, точно переключает как надо.
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|2.18, Аноним (18), 12:17, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>хорош, пуш ту толк удобный добавили
Тоесть вот это вот, важнее чем стабильность интерфейса, быстродействие, отсуствие течек памяти, оптимизация).
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|1.7, q (ok), 10:41, 20/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
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лучшие кеды - это кеды 3. Потом пошли "кде 4.0 != кде 4", "непадающая" плазма и прочая фигня.
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|3.20, БотанКодер (?), 13:12, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А настолько ли круты Кеды.
Тоесть то что я на старом ноуте, могу в Lubuntu, или Xubuntu на Wayland, открыть 250 вкладок браузера и все будет летать.
А на Kde, Gnome, 5 вкладок но зато интерфейс?).
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|1.12, Аноним (2), 11:36, 20/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Я так понимаю, теперь networkmanager -- жёсткая зависимость, как у гнома? Раньше не был необходим. Постоянно захардкодят какую-нибудь дрянь.
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|2.14, Аноним (14), 11:42, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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угу, он жесткая зависимость для plasma-nm, который можно не ставить
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|3.16, Аноним (2), 12:01, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это раньше так было, в 6.7 kde-frameworks/networkmanager-qt жёсткая зависимость kde-plasma/ksystemstats и kde-plasma/plasma-workspace. Я пробовал собрать без, на случай, если мейнтейнеры опять облажались, но не получилось.
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|1.22, KALIBR10 (ok), 13:14, 20/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот выйдет Альт 12 перейду на KDE с xfce. Пора привыкать к современным технологиям))
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|2.25, Аноним (25), 14:11, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Что вы в нем нашли, непонимаю.
Это же длягосструктур, да.
Но обычному пользователю.
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