Недельный отчёт о разработке KDE

2.2 , Аноним ( 2 ), 10:04, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А очерёдность переключения окон через альт-таб на вейланде так и не починили? Этим же невозможно пользоваться.

3.4 , Аноним ( 4 ), 10:10, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А что с ней не так?

4.6 , Аноним ( 2 ), 10:27, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Переключает не на то окно постоянно. В иксах почему-то хорошо работало, всегда на правильное, а тут надо перебирать дольше. И вот сидишь выбираешь окна, вместо того, чтобы быстро нажать и вернутся в прошлое окно.

5.8 , Аноним ( 8 ), 11:04, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – А разработчики-то знают об этой вашей боли?

6.10 , Аноним ( 2 ), 11:17, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Они наверно даже не знают о баге, где вейланд теряет окна, и фокус постоянно в фоновом окне оказывается, и вообще ничего не сделаешь. В основном только текстовые виджеты двигают и добавляют кнопки.

6.13 , Аноним ( 2 ), 11:40, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Судя по обсуждениям в интернете, этой проблеме кед столько лет, сколько вейланду.

5.21 , Аноним ( 21 ), 13:13, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – У меня переключает правильно. Возможно, это поведение задается где-то в настройках, которые для wayland и X11 хранятся раздельно и не синхронизированы.

6.24 , Аноним ( 2 ), 13:43, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Сессия вейланда просто игнорирует часть настроек, которые не работают на вейланде. Это не во всех программах проявляется, я думал, это связано с MoveMinimizedWindowsToEndOfTabBoxFocusChain, но больше не уверен.

5.23 , БотанКодер ( ? ), 13:36, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Переключает не на то окно постоянно. В иксах почему-то хорошо работало, всегда на правильное, а тут надо перебирать дольше. И вот сидишь выбираешь окна, вместо того, чтобы быстро нажать и вернутся в прошлое окно. Может, это где то в настройка Kde, типа,

Переключение по спику,

Переключение туда-сюда, может, быть разные настройки в разных дистрах.

В KdeNeon, точно переключает как надо.

2.18 , Аноним ( 18 ), 12:17, 20/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >хорош, пуш ту толк удобный добавили Тоесть вот это вот, важнее чем стабильность интерфейса, быстродействие, отсуствие течек памяти, оптимизация).

