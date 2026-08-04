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Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 9.0

04.08.2026 07:10 (MSK)

После пяти месяцев разработки опубликован мультимедиа-пакет FFmpeg 9.0, включающий набор приложений и коллекцию библиотек для операций над различными мультимедиа-форматами (запись, преобразование и декодирование звуковых и видеоформатов). Пакет написан на языке Си и распространяется под лицензиями LGPL и GPL.

Среди изменений в FFmpeg 9.0:

  • Добавлен бэкенд onnx на базе библиотеки ONNX Runtime для выполнения AI-моделей с аппаратным ускорением силами GPU. Предоставляются провайдеры для выполнения ONNX Runtime с использованием CPU, CUDA (GPU NVIDIA), DirectML (AMD/Intel/NVIDIA в Windows) и VitisAI (AMD Ryzen AI NPU). Бэкенд может применяться для ускорения обработки изображений с использованием фильтра dnn_processing.
  • Добавлена поддержка аппаратного ускорения обработки видео в формате APV (Advanced Professional Video) c использованием соответствующих расширений графического API Vulkan.
  • Добавлены декодировщик и распаковщик медиаконтейнеров (demuxer) для анимированных изображений WebP.
  • Добавлена поддержка декодирования звука в режиме HE-AAC 960, окно преобразований в котором включает 960 сэмплов вместо 1024. HE-AAC 960 определён в стандарте цифрового радиовещания DAB+.
  • В упаковщике медиаконтейнеров MP4 реализована поддержка формата LCEVC (Low Complexity Enhancement Video Coding), реализующего дополнительный слой с метаданными поверх штатных кодеков для улучшения качества видео.
  • Добавлены упаковщик и распаковщик медиаконтейнеров с видео в формате Playdate.
  • Добавлена поддержка обработки, записи и проброса метаданных, определённых в стандарте SMPTE 2094-50 для корректного отображения видео со смешанным HDR- и SDR-содержимым.
  • Добавлена поддержка аппаратного ускорения обработки видео в формате ProRes RAW с использованием API VideoToolBox (macOS).
  • Удалена поддержка декодирования формата CELT (не затрагивает Opus CELT) и парсинга ogg/celt.
  • Удалена поддержка устаревших опций NVENC, применявшихся в версиях SDK до 11.1.
  • Расширена поддержка HDR при преобразовании цветовых пространств и яркости видео при помощи фильтра AMF Color Converter (vf_vpp_amf), использующего технологию Advanced Media Framework (AMF) для аппаратного ускорения на процессорах AMD.
  • Реализована поддержка маппинга памяти при использовании технологий AMD AMF, что позволяет напрямую передавать кадры видео между GPU и оперативной памятью.
  • Новые фильтры:
    • v360_vulkan - преобразование панорамного видео (360 градусов), используя графический API Vulkan.
    • transpose_cuda - позволяет поворачивать и зеркально отражать видеокадры, используя CUDA для ускорения.
    • vf_frc_amf - преобразование частоты кадров, используя для ускорения технологию AMD AMF.
    • vf_vqe_amf - улучшение качества видео, используя возможности фреймворка AMD AMF.
    • Добавлен bitstream-фильтр для разделения слоёв Dolby Vision в многослойных видео в формате HEVC.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/FFmpeg/FFmp...)
  2. OpenNews: Доступен FFmpeg 8.1 с поддержкой JPEG XS, новыми возможностями для 3D-звука и ускорения через Vulkan
  3. OpenNews: Раскрыты эксплоиты для 23 неисправленных уязвимостей в FFmpeg, VLC, Firefox, Docker, PHP, OpenVPN, nmap, libssh2, nghttp2 и 7zip
  4. OpenNews: Разработчики FFmpeg раскритиковали AMD за раздутые патчи
  5. OpenNews: GitHub заблокировал репозиторий Rockchip после жалобы о перелицензировании кода FFmpeg
  6. OpenNews: Проект FFmpeg переходит на платформу совместной разработки Forgejo
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/66025-ffmpeg
Ключевые слова: ffmpeg
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Аноним (1), 07:37, 04/08/2026 [ответить]  
    		• +/
    Есть ли смысл использовать вместо Adobe?
     
     
  • 2, limafresh (ok), 07:43, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Что вместо Adobe? Это утилитарная библиотека, которая используется во многих сервисах, это как сравнивать ежа и гиппопотама.
     
  • 3, Танкист (?), 07:44, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Адоби флеш устарел, конечно сабж актуальнее
     
     
  • 4, Тракторист (?), 08:01, 04/08/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Упячку надо использовать. Она еще актуальнее!
     

  • 5, Аноним (5), 08:08, 04/08/2026 [ответить]  
    		• +/
    Колитесь где там ффмпег 9 вин 11  полная версия.
     
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