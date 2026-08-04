Выпуск мультимедиа-пакета FFmpeg 9.0

После пяти месяцев разработки опубликован мультимедиа-пакет FFmpeg 9.0, включающий набор приложений и коллекцию библиотек для операций над различными мультимедиа-форматами (запись, преобразование и декодирование звуковых и видеоформатов). Пакет написан на языке Си и распространяется под лицензиями LGPL и GPL. Среди изменений в FFmpeg 9.0: Добавлен бэкенд onnx на базе библиотеки ONNX Runtime для выполнения AI-моделей с аппаратным ускорением силами GPU. Предоставляются провайдеры для выполнения ONNX Runtime с использованием CPU, CUDA (GPU NVIDIA), DirectML (AMD/Intel/NVIDIA в Windows) и VitisAI (AMD Ryzen AI NPU). Бэкенд может применяться для ускорения обработки изображений с использованием фильтра dnn_processing.

Добавлена поддержка аппаратного ускорения обработки видео в формате APV (Advanced Professional Video) c использованием соответствующих расширений графического API Vulkan.

Добавлены декодировщик и распаковщик медиаконтейнеров (demuxer) для анимированных изображений WebP.

Добавлена поддержка декодирования звука в режиме HE-AAC 960, окно преобразований в котором включает 960 сэмплов вместо 1024. HE-AAC 960 определён в стандарте цифрового радиовещания DAB+.

В упаковщике медиаконтейнеров MP4 реализована поддержка формата LCEVC (Low Complexity Enhancement Video Coding), реализующего дополнительный слой с метаданными поверх штатных кодеков для улучшения качества видео.

Добавлены упаковщик и распаковщик медиаконтейнеров с видео в формате Playdate.

Добавлена поддержка обработки, записи и проброса метаданных, определённых в стандарте SMPTE 2094-50 для корректного отображения видео со смешанным HDR- и SDR-содержимым.

Добавлена поддержка аппаратного ускорения обработки видео в формате ProRes RAW с использованием API VideoToolBox (macOS).

Удалена поддержка декодирования формата CELT (не затрагивает Opus CELT) и парсинга ogg/celt.

Удалена поддержка устаревших опций NVENC, применявшихся в версиях SDK до 11.1.

Расширена поддержка HDR при преобразовании цветовых пространств и яркости видео при помощи фильтра AMF Color Converter (vf_vpp_amf), использующего технологию Advanced Media Framework (AMF) для аппаратного ускорения на процессорах AMD.

Реализована поддержка маппинга памяти при использовании технологий AMD AMF, что позволяет напрямую передавать кадры видео между GPU и оперативной памятью.

Новые фильтры: v360_vulkan - преобразование панорамного видео (360 градусов), используя графический API Vulkan. transpose_cuda - позволяет поворачивать и зеркально отражать видеокадры, используя CUDA для ускорения. vf_frc_amf - преобразование частоты кадров, используя для ускорения технологию AMD AMF. vf_vqe_amf - улучшение качества видео, используя возможности фреймворка AMD AMF. Добавлен bitstream-фильтр для разделения слоёв Dolby Vision в многослойных видео в формате HEVC.





