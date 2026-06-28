Раскрыты эксплоиты для 23 неисправленных уязвимостей в FFmpeg, VLC, Firefox, Docker, PHP, OpenVPN, nmap, libssh2, nghttp2 и 7zip

Анонимный исследователь безопасности опубликовал в открытом доступе прототипы 23 эксплоитов, в которых задействованы ещё не исправленные (0-day) уязвимости в таких проектах, как FFmpeg, VLC, Firefox, Docker, PHP, OpenVPN, nmap, libssh2, nghttp2, 7zip, Ghidra, Gitea, c-ares, Floci, Flowise, ImageMagick, Lunar Client, MyBB, objdump и RustDesk. Уязвимости были выявлены в результате fuzzing-тестирования проектов с привлечением AI-модели GPT-5.5-3-Codex-Spark. Утверждается, что эксплоиты, за исключением эксплоита к RustDesk, были написаны вручную, но вся сопроводительная документация к ним сгенерирована через AI. Среди опубликованного материала встречаются как сомнительные проблемы (ghidra), так и серьёзные уязвимости (Floci, libssh2, FFmpeg, c-ares). По словам исследователя, на момент публикации эксплоитов информация о проблемах не была сообщена разработчикам уязвимых проектов. CVE-идентификаторы не назначены. Среди раскрытых уязвимостей: Переполнение буфера в мультимедийном пакете FFmpeg, которое может привести к запуску кода атакующего при декодировании специально оформленных видеопотоков в формате RASC (дубликат CVE-2026-12706?).

Две уязвимости в библиотеке libssh2, вызванные целочисленными переполнениями в парсере открытых ключей. Уязвимости приводят к записи данных за пределы выделенного буфера, что может использоваться для выполнения кода атакующего при обращении клиента к вредоносному SSH-серверу, в том числе на стадии до прохождения аутентификации.

Уязвимость в эмуляторе облачных окружений Floci, позволяющая обойти IAM-ограничения и добиться удалённого выполнения кода через отправку HTTP-запроса к REST API при использовании сервиса API Gateway и наличии непривилегированного доступа к API.

Уязвимость (use-after-free) в DNS-библиотеке c-ares, приводящая к запуску кода злоумышленника при обращении к подконтрольному атакующему DNS-серверу при вызове функции ares_getaddrinfo().

Состояние гонки в Docker, которое можно использовать для записи файла в область вне целевого каталога при копировании администратором данных из контейнера в хост-окружение командой "docker cp <container>:/tmp/src <host-destination>.

Уязвимость в сетевом сканере nmap, приводящая к целочисленному переполнению из-за некорректной обработки размера в коде для парсинга заголовков пакетов IPv6.

Уязвимость в реализации AI-режима "Smart Window" в Firefox, приводящая к утечке конфиденциальных данных и истории посещений через подстановку инструкций для AI-агента в открываемый контент.

Уязвимость в 7-Zip, которую можно использовать в Windows для подмены других файлов при распаковке специально оформленных RAR-архивов.

Уязвимость в act_runner в платформе совместной разработки Gitea, позволяющая выйти из контейнера и получить root-доступ к хост-системе при наличии возможности выполнения своих обработчиков через Gitea Actions.

Переполнение буфера в мультимедийном проигрывателе VLC, эксплуатариуемое при декодировании специально оформленного видео в формате VP9.

Уязвимость в PHP, вызванная неправильной обработки типов (Type Confusion) и позволяющая добиться выполнения своего кода при обработке HTTP-ответа от вредоносного SOAP-сервера.

Уязвимость в OpenVPN Connect для Windows, позволяющая добиться выполнения кода на стороне клиента при подключении к вредоносному VPN-серверу, после того как пользователь импортирует ovpn-профиль с настройками для подключения к этому серверу.

Уязвимость класса HTTP Request Smuggling в библиотеке nghttp2 в реализации прокси-сервера nghttpx, позволяющая вклиниваться в содержимое запросов других пользователей, обрабатываемых в том же потоке между фронтэндом и бэкендом (например, для подстановки вредоносного JavaScript-кода в сеанс другого пользователя с сайтом).

Уязвимость в панели управления MyBB Admin CP, позволяющая модератору, имеющему право управления пользователями в форуме, создать учётную запись с правами главного администратора.

Уязвимость в платформе удаленного управления RustDesk, позволяющая совершить MITM-атаку для отключения шифрования и подстановки нажатий клавиш в сеанс пользователя.

Уязвимость в утилите objdump, позволяющая добиться выполнения кода при анализе утилитой специально оформленных объектных файлов в формате ELF/DLX.



