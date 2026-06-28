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Раскрыты эксплоиты для 23 неисправленных уязвимостей в FFmpeg, VLC, Firefox, Docker, PHP, OpenVPN, nmap, libssh2, nghttp2 и 7zip

28.06.2026 13:49 (MSK)

Анонимный исследователь безопасности опубликовал в открытом доступе прототипы 23 эксплоитов, в которых задействованы ещё не исправленные (0-day) уязвимости в таких проектах, как FFmpeg, VLC, Firefox, Docker, PHP, OpenVPN, nmap, libssh2, nghttp2, 7zip, Ghidra, Gitea, c-ares, Floci, Flowise, ImageMagick, Lunar Client, MyBB, objdump и RustDesk. Уязвимости были выявлены в результате fuzzing-тестирования проектов с привлечением AI-модели GPT-5.5-3-Codex-Spark. Утверждается, что эксплоиты, за исключением эксплоита к RustDesk, были написаны вручную, но вся сопроводительная документация к ним сгенерирована через AI.

Среди опубликованного материала встречаются как сомнительные проблемы (ghidra), так и серьёзные уязвимости (Floci, libssh2, FFmpeg, c-ares). По словам исследователя, на момент публикации эксплоитов информация о проблемах не была сообщена разработчикам уязвимых проектов. CVE-идентификаторы не назначены. Среди раскрытых уязвимостей:

  • Переполнение буфера в мультимедийном пакете FFmpeg, которое может привести к запуску кода атакующего при декодировании специально оформленных видеопотоков в формате RASC (дубликат CVE-2026-12706?).
  • Две уязвимости в библиотеке libssh2, вызванные целочисленными переполнениями в парсере открытых ключей. Уязвимости приводят к записи данных за пределы выделенного буфера, что может использоваться для выполнения кода атакующего при обращении клиента к вредоносному SSH-серверу, в том числе на стадии до прохождения аутентификации.
  • Уязвимость в эмуляторе облачных окружений Floci, позволяющая обойти IAM-ограничения и добиться удалённого выполнения кода через отправку HTTP-запроса к REST API при использовании сервиса API Gateway и наличии непривилегированного доступа к API.
  • Уязвимость (use-after-free) в DNS-библиотеке c-ares, приводящая к запуску кода злоумышленника при обращении к подконтрольному атакующему DNS-серверу при вызове функции ares_getaddrinfo().
  • Состояние гонки в Docker, которое можно использовать для записи файла в область вне целевого каталога при копировании администратором данных из контейнера в хост-окружение командой "docker cp <container>:/tmp/src <host-destination>.
  • Уязвимость в сетевом сканере nmap, приводящая к целочисленному переполнению из-за некорректной обработки размера в коде для парсинга заголовков пакетов IPv6.
  • Уязвимость в реализации AI-режима "Smart Window" в Firefox, приводящая к утечке конфиденциальных данных и истории посещений через подстановку инструкций для AI-агента в открываемый контент.
  • Уязвимость в 7-Zip, которую можно использовать в Windows для подмены других файлов при распаковке специально оформленных RAR-архивов.
  • Уязвимость в act_runner в платформе совместной разработки Gitea, позволяющая выйти из контейнера и получить root-доступ к хост-системе при наличии возможности выполнения своих обработчиков через Gitea Actions.
  • Переполнение буфера в мультимедийном проигрывателе VLC, эксплуатариуемое при декодировании специально оформленного видео в формате VP9.
  • Уязвимость в PHP, вызванная неправильной обработки типов (Type Confusion) и позволяющая добиться выполнения своего кода при обработке HTTP-ответа от вредоносного SOAP-сервера.
  • Уязвимость в OpenVPN Connect для Windows, позволяющая добиться выполнения кода на стороне клиента при подключении к вредоносному VPN-серверу, после того как пользователь импортирует ovpn-профиль с настройками для подключения к этому серверу.
  • Уязвимость класса HTTP Request Smuggling в библиотеке nghttp2 в реализации прокси-сервера nghttpx, позволяющая вклиниваться в содержимое запросов других пользователей, обрабатываемых в том же потоке между фронтэндом и бэкендом (например, для подстановки вредоносного JavaScript-кода в сеанс другого пользователя с сайтом).
  • Уязвимость в панели управления MyBB Admin CP, позволяющая модератору, имеющему право управления пользователями в форуме, создать учётную запись с правами главного администратора.
  • Уязвимость в платформе удаленного управления RustDesk, позволяющая совершить MITM-атаку для отключения шифрования и подстановки нажатий клавиш в сеанс пользователя.
  • Уязвимость в утилите objdump, позволяющая добиться выполнения кода при анализе утилитой специально оформленных объектных файлов в формате ELF/DLX.


  1. Главная ссылка к новости (https://news.ycombinator.com/i...)
  2. OpenNews: Проект Akrites для координации оперативного устранения уязвимостей
  3. OpenNews: OpenAI запустила инициативу Patch the Planet для поиска и исправления уязвимостей в открытом ПО
  4. OpenNews: Фонд СПО предупредил о критической уязвимости в хостинге свободного кода GNU Savannah
  5. OpenNews: Уязвимости в Unbound, Kata-Containers, BIND, PostgreSQL, HPLIP, MongoDB, Rsync, 7-zip, Yelp, qSnapper и Suricata
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65794-ffmpeg
Ключевые слова: ffmpeg, vlc, firefo, docker, php, openvpn, nmap, libssh2, nghttp2, 7zip
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (8) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:06, 28/06/2026 [ответить]  
    		• +/
    Не, вернняк, Михос 5 тут не причем. Кожаные инженеры во все тысячи глаз рассмотрели кучу зеро-дей.
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 14:23, 28/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    RustDesk и OpenVPN - самые смачные
     
     
  • 3.9, Аноним (1), 14:26, 28/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    С КВН понятно,анонимности не существует в цифровом мире, а Раст уже устарел даже концептуально.
     

  • 1.2, Аноним (2), 14:08, 28/06/2026 [ответить]  
    		• –1 +/
    Вроде про переполнение буффера ничего нет, значит сишка - ТРУЪ язык!
     
     
  • 2.7, aname (ok), 14:22, 28/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Таки у VLC, но только при обработке VP9
     

  • 1.3, Аноним (3), 14:08, 28/06/2026 [ответить]  
    		• +/
    >на момент публикации эксплоитов информация о проблемах не была сообщена разработчикам уязвимых проектов

    Мда... И чего хотел добиться ?

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 14:13, 28/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вероятно, пиарит либо модель, либо себя
     
  • 2.5, Аноним (5), 14:15, 28/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Никто ничего тебе не должен.
     

  • 1.6, aname (ok), 14:20, 28/06/2026 [ответить]  
    		• +/
    > позволяющая совершить MITM-атаку для отключения шифрования
    > и подстановки нажатий клавиш в сеанс пользователя.

    Rust- это надёжно. Rust- это безопасно.

     
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