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Проект Akrites для координации оперативного устранения уязвимостей

26.06.2026 19:01 (MSK)

Анонсирован проект Akrites для координации исправления уязвимостей и раскрытия информации об уязвимостях в критически важном открытом ПО. Проект создан под крылом Linux Foundation при участии компаний Amazon Web Services, Anthropic, Cisco, Ericsson, Google, IBM, Microsoft/GitHub, NVIDIA, OpenAI, RapidFort, Red Hat, Sonatype и Vodafone, а также некоммерческой организации Rust Foundation.

Участники проекта предоставят финансирование, инженерные ресурсы и экспертизу в области компьютерной безопасности для создания совместной команды реагирования на инциденты, связанные с компьютерной безопасностью (SIRT, Security Incident Response Team). Созданная команда будет заниматься выявлением новых уязвимостей, разбором и проверкой отчётов об уязвимостях, подтверждением уровня опасности, разработкой исправлений совместно с сопровождающими открытых проектов и координацией процесса раскрытия информации об уязвимостях. Раскрытие сведений об уязвимостях будет синхронизировано с выпуском исправлений в основных проектах, дистрибутивах и зависимых продуктах.

Отмечается, что если раньше для создания эксплоитов требовались экспертные знания и длительный процесс разработки, то современные возможности AI-инструментов позволяют неквалифицированным злоумышленникам создать рабочий эксплоит за считанные часы, используя информацию о патче с устранением проблемы. В случае, если исправление для уязвимости выпущено без явной огласки о связи с проблемами безопасности, пользователи и разработчики зависимых проектов могут проигнорировать обновление, а злоумышленники при помощи AI-инструментов быстро подготовить эксплоит на начать атаковать необновлённые системы.

В подобных условиях становится важным оперативность устранения проблемы, предотвращение утечек информации во время разработки патчей, одновременное с публикацией исправления раскрытие сведений об уязвимости и доведение до пользователей информации о необходимости установки обновления. Отдельно будет проводиться работа по информированию об уязвимостях операторов критической инфраструктуры, важных сервисов и проектов, так как с точки зрения блокирования потенциальных атак важна не столько публикация патча, сколько его оперативное применение.

Помимо этого проект ставит перед собой цель снятия нагрузки с сопровождающих, беря на себя такую работу, как отсеивание дублирующихся отчётов о проблемах, подтверждение наличия уязвимостей и оказание помощи в разработке и тестировании исправлений. При выявлении уязвимостей в важных пакетах, оставшихся без активных сопровождающих, проект Akrites будет брать на себя работу по подготовке и интеграции в них исправлений.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.linuxfoundation.or...)
  2. OpenNews: IBM и Red Hat вложат $5 млрд в обеспечение безопасности открытого ПО
  3. OpenNews: Защита от мусорных AI-изменений на GitHub. Оценка влияния вайб-кодинга на экосистему открытого ПО
  4. OpenNews: Anthropic анонсировал AI-модель Claude Mythos, умеющую создавать рабочие эксплоиты
  5. OpenNews: Служба здравоохранения Великобритании намерена закрыть свои репозитории с открытым кодом из-за AI
  6. OpenNews: При помощи AI-модели Mythos выявлены 23 тысячи уязвимостей в открытом ПО
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65782-akrites
Ключевые слова: akrites, security
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Обсуждение (3) RSS
  • 1, Аноним (1), 20:01, 26/06/2026 [ответить]  
    		• –1 +/
    Корпам доступны закрытые модели. Разгребут Авгиевы конюшни.
     
  • 2, Аноним (2), 20:11, 26/06/2026 [ответить]  
    		• +/
    Сейчас решат закрыть сурсы линпуса, всё ради безопасности, ради детей!
     
     
  • 3, Аноним (3), 20:18, 26/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://opennet.ru/59517-law
     
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