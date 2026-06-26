Проект Akrites для координации оперативного устранения уязвимостей

Анонсирован проект Akrites для координации исправления уязвимостей и раскрытия информации об уязвимостях в критически важном открытом ПО. Проект создан под крылом Linux Foundation при участии компаний Amazon Web Services, Anthropic, Cisco, Ericsson, Google, IBM, Microsoft/GitHub, NVIDIA, OpenAI, RapidFort, Red Hat, Sonatype и Vodafone, а также некоммерческой организации Rust Foundation.

Участники проекта предоставят финансирование, инженерные ресурсы и экспертизу в области компьютерной безопасности для создания совместной команды реагирования на инциденты, связанные с компьютерной безопасностью (SIRT, Security Incident Response Team). Созданная команда будет заниматься выявлением новых уязвимостей, разбором и проверкой отчётов об уязвимостях, подтверждением уровня опасности, разработкой исправлений совместно с сопровождающими открытых проектов и координацией процесса раскрытия информации об уязвимостях. Раскрытие сведений об уязвимостях будет синхронизировано с выпуском исправлений в основных проектах, дистрибутивах и зависимых продуктах.

Отмечается, что если раньше для создания эксплоитов требовались экспертные знания и длительный процесс разработки, то современные возможности AI-инструментов позволяют неквалифицированным злоумышленникам создать рабочий эксплоит за считанные часы, используя информацию о патче с устранением проблемы. В случае, если исправление для уязвимости выпущено без явной огласки о связи с проблемами безопасности, пользователи и разработчики зависимых проектов могут проигнорировать обновление, а злоумышленники при помощи AI-инструментов быстро подготовить эксплоит на начать атаковать необновлённые системы.

В подобных условиях становится важным оперативность устранения проблемы, предотвращение утечек информации во время разработки патчей, одновременное с публикацией исправления раскрытие сведений об уязвимости и доведение до пользователей информации о необходимости установки обновления. Отдельно будет проводиться работа по информированию об уязвимостях операторов критической инфраструктуры, важных сервисов и проектов, так как с точки зрения блокирования потенциальных атак важна не столько публикация патча, сколько его оперативное применение.

Помимо этого проект ставит перед собой цель снятия нагрузки с сопровождающих, беря на себя такую работу, как отсеивание дублирующихся отчётов о проблемах, подтверждение наличия уязвимостей и оказание помощи в разработке и тестировании исправлений. При выявлении уязвимостей в важных пакетах, оставшихся без активных сопровождающих, проект Akrites будет брать на себя работу по подготовке и интеграции в них исправлений.



