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Недельный отчёт о разработке KDE

11.07.2026 08:21 (MSK)

Опубликован очередной еженедельный отчёт о разработке KDE, в котором представлена порция изменений для ветки KDE Plasma 6.8, релиз которой запланирован на 14 октября. Среди недавних изменений:

  • В Plasma Login Manager предоставлена возможность использования функции автоматического входа в дистрибутивах со старыми версиями systemd, например в KDE neon.
  • Реализация комбинированных списков (combobox) переведена на использование активной темы оформления для стилизации всплывающих элементов (ранее был жёстко прошиты настройки стиля Breeze). Отключена анимация появления и исчезновения меню для унификации с другими элементами интерфейса.
  • В Spectacle добавлена опция для записи звука во время создания скринкастов. Может использоваться запись с микрофона и сохраняться звук, воспроизводимый приложениями в системе. Реализован эффект размытия, работающий без использования OpenCV, что позволило исключить данную библиотеку из зависимостей.
  • В System Monitor обеспечено отображение потребления видеопамяти в процентах от общего размера VRAM по аналогии с тем, как показывается потребление оперативной памяти.
  • В конфигураторе отображение страницы с настройками удалённого подключения к рабочему столу оптимизировано для отображения в небольших окнах для корректной работы на устройствах с небольшими экранами.
  • Исключена задержка между перемещением слайдера в виджете и фактическим изменением яркости на внешних мониторах.
  • В KDE Frameworks 6.29 при использовании применяемой по умолчанию системы стилей qqc2-desktop-style стиль выделения элементов в списках и при выводе сетки пиктограмм в QML-приложениях теперь соответствует активному стилю приложения (ранее всегда применялся стиль Breeze).
  • В тему пиктограмм Breeze добавлены пиктограммы для Android-приложений и документов Typst.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.kde.org/2026/07/...)
  2. OpenNews: В KDE улучшена анимация и прекращена поддержка OpenGL в KWin. Уязвимость в обработчике "Open New Window"
  3. OpenNews: В KDE включена поддержка тройной буферизации вывода на системах c GPU NVIDIA
  4. OpenNews: Релиз среды рабочего стола KDE Plasma 6.7
  5. OpenNews: Фонд Sovereign выделил почти 1.3 миллиона евро на развитие KDE
  6. OpenNews: Опубликован KDE Gear 26.04, набор приложений от проекта KDE
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65885-kde
Ключевые слова: kde
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


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  • 1.1, Аноним (1), 09:25, 11/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Писали бы через ИИ все фичи сразу бы были написаны и ничего дописывать, переписывать не надо.
     
     
  • 2.2, анм (?), 09:32, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    учитывая как ии пишет, там бы с первой итерации все на расте оказалось
     
     
  • 3.3, Аноним (3), 09:36, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    с раст 2021 эдишн
     
  • 2.5, Rev (ok), 09:55, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Так они с помощью нейронок и пишут, судя по ускорению разработки в последнее время.
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 10:33, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Значит они не умеют пользоваться ИИ. Нейронка сразу бы предсказала все фичи и сама же их реализовала. И не надо было бы выпускать постоянные обновления.
     
     
  • 4.20, Rev (ok), 11:49, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так они на С++ вроде пишут, там так просто не получится. И всё равно баги и уязвимости потом десять лет латать надо будет.
     
     
  • 5.30, Аноним (30), 12:59, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Так они на С++ вроде пишут

    Так вроде пишут не они, а ИИ.

     
  • 4.40, Халявщик не корпораст (?), 13:52, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    - Нейронка сразу бы предсказала все фичи и сама же их реализовала

    Ты какой-то наивный маугли-индус. Неужели ты в это веришь?  ...

     
  • 3.27, Аноним (27), 12:16, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Все делают, но все не то, все не о том,
    Фиш**ечки, свистоп**делочки, всякие).

    Я уже даже и не пользуюсь Kde, просто смотрю, на очередной бред.
    Или не бред?),
    Или 4% людей правда все это нужно.
    Зачем мне все это.
    Даже незнаю, даже Winda, в этом плане лучше.

     
  • 2.13, Аноним (13), 10:32, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > переписывать не надо

    ИИ как раз про переписывание так как никто в этом коде не разбирается и танцует с бубном вопрошая ИИ божество сгенерить правильный код.

     
     
  • 3.41, Халявщик не корпораст (?), 14:05, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    - как раз про переписывание

    Не думаю что они там офигенный оптимизатор кода сотворили, ведь стандарты одни и те же, и все разрабы пользуют одно и тоже. А кто там на что догадается и где?

     
  • 2.21, Аноним (21), 11:58, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И генерировали бы музыку чере SunoAi, делов то).
     

  • 1.4, Аноним (4), 09:49, 11/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –6 +/
    сколько платят за новости про кде? просто интересно.

    вообще кде-шники молодцы конечно — чем больше будут кричать на всех углах, тем больше людей выкинут этот мусор из своей системы. продолжайте в том же духе!

     
     
  • 2.6, 123 (??), 10:00, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    в чём же состоит его мусорность? настроек больше чем где угодно ещё, самый удобный интерфейс.

    в отличие от гнома где и настроек мало, и интерфейс создан существами которые никогда не видели землян и не понимают как земляне пользуются компьютером, и интерфейс ещё и подтормаживает сам по себе и просаживает фпс в играх.

     
     
  • 3.9, Wfc (?), 10:15, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Удобный интерфейс))) Неперивариваемая каша во всем, в настройках, в дизайне, в юзабилити. Да Гном выше на две головы этого недоразумения.
     
  • 3.10, Wfc (?), 10:21, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты наверное Гном десять лет назад видел, ничего там не подтормаживает и ничего не просаживает. А земляне - это сплошные виндузятники?))), у которых головы не способна вообще ни на что-то кроме понимания интерфейса их божественной винды.
     
  • 3.12, Аноним (13), 10:26, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как будто между гномом и кедами нет других вариантов.

    > интерфейс ещё и подтормаживает сам по себе и просаживает фпс в играх

    Это потому что весь десктоп ускоренный, как в играх! ФПС-виджет в след. новости от Нейта.

     
     
  • 4.36, Аноним (36), 13:17, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как будто между гномом и кедами нет других вариантов.

    Вот именно - НЕТ. Полноценных DE всего две: GNOME и KDE. Остальное - либо недоDE, либо просто WM.

     
  • 3.23, Аноним (23), 11:59, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Всю жизнь осваивал линукс через kde и xfce и недавно был приятно удивлён тем насколько gnome в 48 версии эталонно реализовал протокол-wayland. Идеально стабильная, плавная работа его. Потребляет при базовой настройке, без кастомизации, в простое чуть больше 1 ГБ ОЗУ, при сёрфинге около 3 ГБ, чего не могу сказать про kde, что в 1.5-2 раза больше потребляет при всех вариантах использования без кастомизации его. Да и gnome идеален для ноутбуков ;)
     
     
  • 4.28, Аноним (28), 12:31, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >gnome в 48 версии эталонно реализовал протокол-wayland

    Gnome считается самым отполированным Wayland.
    Ониж одни из первых.
    У меня labwc, + lxqt. Потомушто насамом деле, он считается одним из замых лучших и отполированых, и быстродейственных. (*при грамотной настройки environment, конечно жее.

    Мне не понравилась концепция а-ля, смартфон.
    Так же прожорливость приложений, ты запускаешь приложение, оно жр*ет, как огромное приложение, но по факту это какой то текстовый редактор, или смотрелка картинок.

     
     
  • 5.32, Аноним (-), 13:08, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Gnome считается самым отполированным Wayland.

    кем считается?

    > Потомушто насамом деле, он считается одним из замых лучших и отполированых, и быстродейственных.

    кем считается?

    > (*при грамотной настройки environment, конечно жее.

    судя по тому, как ты пишешь, тебе не удалась грамотная настройка environment жее

    ps что там с инпут лагом и бесполезными настройками ядра? ты уже сделал ту штуку, на которую ссылку скидывал?

     
     
  • 6.34, Аноним (28), 13:14, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >>Gnome считается самым отполированным Wayland.
    >кем считается?
    >>Потомушто насамом деле, он считается одним из замых лучших и отполированых, и быстродейственных.
    >кем считается?

    Я понял что вы эксперт в данном вопросе, извольте предложить альтернативу.
    Я вообще понимаю, что Windows лучше всех.

     
     
  • 7.38, Аноним (38), 13:28, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Я понял что вы эксперт в данном вопросе, извольте предложить альтернативу.

    альтернативу чему? твоему высказыванию о том, что что то там кем то считается?

    ну вот тебе альтернатива - мы не знаем об уровне отполированности гномога в плане поддержки вайланда, так как никто не ввел попугаев для измерения этой метрики, но можно сказать, что гномог специально не поддерживает ряд расширений, например, server-side decorations, что не позволяет впринципе делать утверждения об отполированности сеанса вайланда в гномоге

    вот еще одна альтернатива относительно тех помоев, что ты назвал "одним из лучших и отполированных, и быстродейственных" - связка lxqt и labwc это просто напросто всего лишь мусор на костылях, то есть как минимум мной она не считается "одним из лучших и отполированных, и быстродейственных"

     
  • 3.43, Аноним (4), 14:22, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >в чём же состоит его мусорность?

    Очевидно же, Qt. Посмотри граф зависимостей в крысе — так должно выглядеть человеческое де. КДЕ — это такое блоатваре, где вместо рефакторинга и причесывания овнокода, каждую неделю наваливают еще больше сверху.

     
  • 2.26, ОШИБКА Отсутствуют данные в поле Name (?), 12:11, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Намедни в очередной раз пытался поставить GNOME. Честно три дня копался на помойке с расширениями. Ничего годного к использованию за пределами веб-сёрфинга из GNOME я сделать не могу. Вот это мусор, просто помои. А в плазме всё (ВСЁ!) из коробки работает правильно.
     
  • 2.44, Аноним (-), 14:24, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > чем больше будут кричать на всех углах, тем больше людей выкинут этот мусор из своей системы. продолжайте в том же духе!

    Какая-то странная логика. Тебя наверно штормит по-жизни, бедненького. От чужого мнения зависишь, а своего не имеешь. Для меня KDE - инструмент для работы, который от года к году только лучше. Хоть кричи, хоть молчи, хоть плачь - от этого качество инструмента не изменится. :)

     

  • 1.7, Аноним (7), 10:05, 11/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А в свете последних постоновлений: ядро, мангея, и т.п. не вернуться ли на Винду?
     
     
  • 2.17, Аноним (17), 10:41, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда ставьте Windows 11 23H2 - она самая стабильная и будут старые игры запускаться.
    Естественно с включенными обновлениями, но с запретом обновления на ветки (4\5)H2 в политике.
     
     
  • 3.22, Аноним (21), 11:59, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Earth 2140 дети селены запустятся?),
    С правильнм OpenGl, и с прямым экраном?, Тогда я поставлю).
     
     
  • 4.29, Аноним (29), 12:52, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Совместимость с XP SP2 — и на 25H2 поехало. Только на кой ляд вам OpenGL, он же высокие разрешения не поддерживает.
     
     
  • 5.35, Аноним (28), 13:15, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да чтож такое, я помню я пробовал запускать, там курсор перевернутый и изображение,
    Тип зеркально.
    На Proton, кстати тоже.
    На 7ке ее проходил), залипательная штука.
    Понравилось лучше чем всякие Starcraft ы.
     
  • 2.18, Аноним (13), 10:45, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что за mangayer?
     

  • 1.8, Аноним (13), 10:15, 11/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Люблю минусить блог Нейта по утрам.
     
  • 1.11, Аноним (11), 10:24, 11/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Без systemd уже не сходишь в туалет.
     
     
  • 2.16, Грустный (?), 10:40, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/

    Зато бесплатно. Пока что.
     
     
  • 3.24, Аноним (21), 12:00, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Пока что, вот Brave, уже стоит 60$, это кстати капля в море, для жителей заграниц всяких там.
    Которым я не пользуюсь.
     
  • 3.31, Аноним (30), 13:02, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Зато бесплатно. Пока что.

    Да уж, бесплатная слежка за пользователями...

     
     
  • 4.39, Вы забыли а я нашёл (?), 13:28, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Платная слежка за пользователем.

    Ой вэй, это идея, скажем для вашей же безопасности.

     
  • 3.37, Аноним (36), 13:19, 11/07/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.19, Аноним (13), 10:51, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Главное не выключать systemd-flush сервис. Хотя сходить можно.
     

  • 1.15, Аноним (15), 10:35, 11/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Spectacle превратили в какого-то монстра. Тут тебе и opencv, тут тебе и  kpipewire. И не соберёшь без них же, такая блоатварь, как обычно.
     
     
  • 2.25, Аноним (21), 12:02, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кароч OBSку вп**ндюрили в Spectacle.
    Это же Windows Movie Maker, нашей эпохи).
     

  • 1.33, Аноним (30), 13:11, 11/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Жиденький релиз, как-то слишком мало новшеств для этого. Может, не надо еженедельный "гаш" вываливать?
     
  • 1.42, Аноним (-), 14:22, 11/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > В Spectacle добавлена опция для записи звука во время создания скринкастов.

    Как интересно... Когда программа для скриншотов успела превратиться в такое?

     

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