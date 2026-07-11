Недельный отчёт о разработке KDE

3.9 , Wfc ( ? ), 10:15, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – Удобный интерфейс))) Неперивариваемая каша во всем, в настройках, в дизайне, в юзабилити. Да Гном выше на две головы этого недоразумения.

3.10 , Wfc ( ? ), 10:21, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты наверное Гном десять лет назад видел, ничего там не подтормаживает и ничего не просаживает. А земляне - это сплошные виндузятники?))), у которых головы не способна вообще ни на что-то кроме понимания интерфейса их божественной винды.

3.12 , Аноним ( 13 ), 10:26, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Как будто между гномом и кедами нет других вариантов. > интерфейс ещё и подтормаживает сам по себе и просаживает фпс в играх Это потому что весь десктоп ускоренный, как в играх! ФПС-виджет в след. новости от Нейта.

4.36 , Аноним ( 36 ), 13:17, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Как будто между гномом и кедами нет других вариантов. Вот именно - НЕТ. Полноценных DE всего две: GNOME и KDE. Остальное - либо недоDE, либо просто WM.

3.23 , Аноним ( 23 ), 11:59, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Всю жизнь осваивал линукс через kde и xfce и недавно был приятно удивлён тем насколько gnome в 48 версии эталонно реализовал протокол-wayland. Идеально стабильная, плавная работа его. Потребляет при базовой настройке, без кастомизации, в простое чуть больше 1 ГБ ОЗУ, при сёрфинге около 3 ГБ, чего не могу сказать про kde, что в 1.5-2 раза больше потребляет при всех вариантах использования без кастомизации его. Да и gnome идеален для ноутбуков ;)

4.28 , Аноним ( 28 ), 12:31, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – >gnome в 48 версии эталонно реализовал протокол-wayland Gnome считается самым отполированным Wayland.

Ониж одни из первых.

У меня labwc, + lxqt. Потомушто насамом деле, он считается одним из замых лучших и отполированых, и быстродейственных. (*при грамотной настройки environment, конечно жее. Мне не понравилась концепция а-ля, смартфон.

Так же прожорливость приложений, ты запускаешь приложение, оно жр*ет, как огромное приложение, но по факту это какой то текстовый редактор, или смотрелка картинок.

5.32 , Аноним ( - ), 13:08, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Gnome считается самым отполированным Wayland. кем считается? > Потомушто насамом деле, он считается одним из замых лучших и отполированых, и быстродейственных. кем считается? > (*при грамотной настройки environment, конечно жее. судя по тому, как ты пишешь, тебе не удалась грамотная настройка environment жее ps что там с инпут лагом и бесполезными настройками ядра? ты уже сделал ту штуку, на которую ссылку скидывал?

6.34 , Аноним ( 28 ), 13:14, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >>Gnome считается самым отполированным Wayland.

>кем считается?

>>Потомушто насамом деле, он считается одним из замых лучших и отполированых, и быстродейственных.

>кем считается? Я понял что вы эксперт в данном вопросе, извольте предложить альтернативу.

Я вообще понимаю, что Windows лучше всех.

7.38 , Аноним ( 38 ), 13:28, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Я понял что вы эксперт в данном вопросе, извольте предложить альтернативу. альтернативу чему? твоему высказыванию о том, что что то там кем то считается? ну вот тебе альтернатива - мы не знаем об уровне отполированности гномога в плане поддержки вайланда, так как никто не ввел попугаев для измерения этой метрики, но можно сказать, что гномог специально не поддерживает ряд расширений, например, server-side decorations, что не позволяет впринципе делать утверждения об отполированности сеанса вайланда в гномоге вот еще одна альтернатива относительно тех помоев, что ты назвал "одним из лучших и отполированных, и быстродейственных" - связка lxqt и labwc это просто напросто всего лишь мусор на костылях, то есть как минимум мной она не считается "одним из лучших и отполированных, и быстродейственных"

3.43 , Аноним ( 4 ), 14:22, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >в чём же состоит его мусорность? Очевидно же, Qt. Посмотри граф зависимостей в крысе — так должно выглядеть человеческое де. КДЕ — это такое блоатваре, где вместо рефакторинга и причесывания овнокода, каждую неделю наваливают еще больше сверху.

