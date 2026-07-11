Недельный отчёт о разработке KDE

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|1.1, Аноним (1), 09:25, 11/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–5 +/–
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Писали бы через ИИ все фичи сразу бы были написаны и ничего дописывать, переписывать не надо.
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|2.2, анм (?), 09:32, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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учитывая как ии пишет, там бы с первой итерации все на расте оказалось
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|2.5, Rev (ok), 09:55, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Так они с помощью нейронок и пишут, судя по ускорению разработки в последнее время.
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|3.14, Аноним (14), 10:33, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Значит они не умеют пользоваться ИИ. Нейронка сразу бы предсказала все фичи и сама же их реализовала. И не надо было бы выпускать постоянные обновления.
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|4.20, Rev (ok), 11:49, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Так они на С++ вроде пишут, там так просто не получится. И всё равно баги и уязвимости потом десять лет латать надо будет.
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|4.40, Халявщик не корпораст (?), 13:52, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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- Нейронка сразу бы предсказала все фичи и сама же их реализовала
Ты какой-то наивный маугли-индус. Неужели ты в это веришь? ...
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|3.27, Аноним (27), 12:16, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Все делают, но все не то, все не о том,
Фиш**ечки, свистоп**делочки, всякие).
Я уже даже и не пользуюсь Kde, просто смотрю, на очередной бред.
Или не бред?),
Или 4% людей правда все это нужно.
Зачем мне все это.
Даже незнаю, даже Winda, в этом плане лучше.
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|2.13, Аноним (13), 10:32, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> переписывать не надо
ИИ как раз про переписывание так как никто в этом коде не разбирается и танцует с бубном вопрошая ИИ божество сгенерить правильный код.
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|3.41, Халявщик не корпораст (?), 14:05, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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- как раз про переписывание
Не думаю что они там офигенный оптимизатор кода сотворили, ведь стандарты одни и те же, и все разрабы пользуют одно и тоже. А кто там на что догадается и где?
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|1.4, Аноним (4), 09:49, 11/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–6 +/–
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сколько платят за новости про кде? просто интересно.
вообще кде-шники молодцы конечно — чем больше будут кричать на всех углах, тем больше людей выкинут этот мусор из своей системы. продолжайте в том же духе!
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|2.6, 123 (??), 10:00, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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в чём же состоит его мусорность? настроек больше чем где угодно ещё, самый удобный интерфейс.
в отличие от гнома где и настроек мало, и интерфейс создан существами которые никогда не видели землян и не понимают как земляне пользуются компьютером, и интерфейс ещё и подтормаживает сам по себе и просаживает фпс в играх.
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|3.9, Wfc (?), 10:15, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Удобный интерфейс))) Неперивариваемая каша во всем, в настройках, в дизайне, в юзабилити. Да Гном выше на две головы этого недоразумения.
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|3.10, Wfc (?), 10:21, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты наверное Гном десять лет назад видел, ничего там не подтормаживает и ничего не просаживает. А земляне - это сплошные виндузятники?))), у которых головы не способна вообще ни на что-то кроме понимания интерфейса их божественной винды.
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|3.12, Аноним (13), 10:26, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Как будто между гномом и кедами нет других вариантов.
> интерфейс ещё и подтормаживает сам по себе и просаживает фпс в играх
Это потому что весь десктоп ускоренный, как в играх! ФПС-виджет в след. новости от Нейта.
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|4.36, Аноним (36), 13:17, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Как будто между гномом и кедами нет других вариантов.
Вот именно - НЕТ. Полноценных DE всего две: GNOME и KDE. Остальное - либо недоDE, либо просто WM.
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|3.23, Аноним (23), 11:59, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Всю жизнь осваивал линукс через kde и xfce и недавно был приятно удивлён тем насколько gnome в 48 версии эталонно реализовал протокол-wayland. Идеально стабильная, плавная работа его. Потребляет при базовой настройке, без кастомизации, в простое чуть больше 1 ГБ ОЗУ, при сёрфинге около 3 ГБ, чего не могу сказать про kde, что в 1.5-2 раза больше потребляет при всех вариантах использования без кастомизации его. Да и gnome идеален для ноутбуков ;)
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|4.28, Аноним (28), 12:31, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>gnome в 48 версии эталонно реализовал протокол-wayland
Gnome считается самым отполированным Wayland.
Ониж одни из первых.
У меня labwc, + lxqt. Потомушто насамом деле, он считается одним из замых лучших и отполированых, и быстродейственных. (*при грамотной настройки environment, конечно жее.
Мне не понравилась концепция а-ля, смартфон.
Так же прожорливость приложений, ты запускаешь приложение, оно жр*ет, как огромное приложение, но по факту это какой то текстовый редактор, или смотрелка картинок.
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|5.32, Аноним (-), 13:08, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Gnome считается самым отполированным Wayland.
кем считается?
> Потомушто насамом деле, он считается одним из замых лучших и отполированых, и быстродейственных.
кем считается?
> (*при грамотной настройки environment, конечно жее.
судя по тому, как ты пишешь, тебе не удалась грамотная настройка environment жее
ps что там с инпут лагом и бесполезными настройками ядра? ты уже сделал ту штуку, на которую ссылку скидывал?
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|6.34, Аноним (28), 13:14, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>>Gnome считается самым отполированным Wayland.
>кем считается?
>>Потомушто насамом деле, он считается одним из замых лучших и отполированых, и быстродейственных.
>кем считается?
Я понял что вы эксперт в данном вопросе, извольте предложить альтернативу.
Я вообще понимаю, что Windows лучше всех.
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|7.38, Аноним (38), 13:28, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Я понял что вы эксперт в данном вопросе, извольте предложить альтернативу.
альтернативу чему? твоему высказыванию о том, что что то там кем то считается?
ну вот тебе альтернатива - мы не знаем об уровне отполированности гномога в плане поддержки вайланда, так как никто не ввел попугаев для измерения этой метрики, но можно сказать, что гномог специально не поддерживает ряд расширений, например, server-side decorations, что не позволяет впринципе делать утверждения об отполированности сеанса вайланда в гномоге
вот еще одна альтернатива относительно тех помоев, что ты назвал "одним из лучших и отполированных, и быстродейственных" - связка lxqt и labwc это просто напросто всего лишь мусор на костылях, то есть как минимум мной она не считается "одним из лучших и отполированных, и быстродейственных"
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|3.43, Аноним (4), 14:22, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>в чём же состоит его мусорность?
Очевидно же, Qt. Посмотри граф зависимостей в крысе — так должно выглядеть человеческое де. КДЕ — это такое блоатваре, где вместо рефакторинга и причесывания овнокода, каждую неделю наваливают еще больше сверху.
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|2.26, ОШИБКА Отсутствуют данные в поле Name (?), 12:11, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Намедни в очередной раз пытался поставить GNOME. Честно три дня копался на помойке с расширениями. Ничего годного к использованию за пределами веб-сёрфинга из GNOME я сделать не могу. Вот это мусор, просто помои. А в плазме всё (ВСЁ!) из коробки работает правильно.
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|2.44, Аноним (-), 14:24, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> чем больше будут кричать на всех углах, тем больше людей выкинут этот мусор из своей системы. продолжайте в том же духе!
Какая-то странная логика. Тебя наверно штормит по-жизни, бедненького. От чужого мнения зависишь, а своего не имеешь. Для меня KDE - инструмент для работы, который от года к году только лучше. Хоть кричи, хоть молчи, хоть плачь - от этого качество инструмента не изменится. :)
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|1.7, Аноним (7), 10:05, 11/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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А в свете последних постоновлений: ядро, мангея, и т.п. не вернуться ли на Винду?
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|2.17, Аноним (17), 10:41, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Тогда ставьте Windows 11 23H2 - она самая стабильная и будут старые игры запускаться.
Естественно с включенными обновлениями, но с запретом обновления на ветки (4\5)H2 в политике.
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|3.22, Аноним (21), 11:59, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Earth 2140 дети селены запустятся?),
С правильнм OpenGl, и с прямым экраном?, Тогда я поставлю).
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|4.29, Аноним (29), 12:52, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Совместимость с XP SP2 — и на 25H2 поехало. Только на кой ляд вам OpenGL, он же высокие разрешения не поддерживает.
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|5.35, Аноним (28), 13:15, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Да чтож такое, я помню я пробовал запускать, там курсор перевернутый и изображение,
Тип зеркально.
На Proton, кстати тоже.
На 7ке ее проходил), залипательная штука.
Понравилось лучше чем всякие Starcraft ы.
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|3.24, Аноним (21), 12:00, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Пока что, вот Brave, уже стоит 60$, это кстати капля в море, для жителей заграниц всяких там.
Которым я не пользуюсь.
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|3.31, Аноним (30), 13:02, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Зато бесплатно. Пока что.
Да уж, бесплатная слежка за пользователями...
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|2.19, Аноним (13), 10:51, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Главное не выключать systemd-flush сервис. Хотя сходить можно.
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|1.15, Аноним (15), 10:35, 11/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Spectacle превратили в какого-то монстра. Тут тебе и opencv, тут тебе и kpipewire. И не соберёшь без них же, такая блоатварь, как обычно.
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|2.25, Аноним (21), 12:02, 11/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Кароч OBSку вп**ндюрили в Spectacle.
Это же Windows Movie Maker, нашей эпохи).
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|1.33, Аноним (30), 13:11, 11/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–1 +/–
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Жиденький релиз, как-то слишком мало новшеств для этого. Может, не надо еженедельный "гаш" вываливать?
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|1.42, Аноним (-), 14:22, 11/07/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> В Spectacle добавлена опция для записи звука во время создания скринкастов.
Как интересно... Когда программа для скриншотов успела превратиться в такое?
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