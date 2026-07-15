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Выпуск SVT-AV1 4.2.0, кодировщика для формата видео AV1

15.07.2026 10:18 (MSK)

Опубликован выпуск библиотеки SVT-AV1 4.2.0 (Scalable Video Technology AV1) c реализациями кодировщика и декодировщика формата кодирования видео AV1, для ускорения которых задействованы присутствующие в процессорах x86_64 и ARM расширения для аппаратного распараллеливания вычислений. Проект создан компанией Intel в партнёрстве с Netflix с целью достижения уровня производительности, пригодного для перекодирования видео на лету и применения в сервисах, отдающих видео по запросу (VOD). В настоящее время разработка ведётся под эгидой альянса Open Media (AOMedia), курирующего развитие формата кодирования видео AV1. Ранее проект развивался в рамках проекта OpenVisualCloud, который также разрабатывает кодировщики SVT-HEVC и SVT-VP9. Код распространяется под лицензией BSD.

SVT-AV1 может быть собран для систем на базе любых архитектур, для которых имеется компилятор с поддержкой стандарта C99, но наилучшая производительность достигается на системах x86_64, для которых применяются ассемблерные оптимизации на базе инструкций SIMD (желательно наличие в CPU поддержки AVX2, но в качестве минимума достаточно и SSE2). Потребление памяти зависит от числа задействованных при кодировании процессорных ядер, регулируемых опцией "--lp". Из-за усложнения применяемых в AV1 алгоритмов, для кодирования данного формата требуется существенно больше ресурсов, чем для других форматов.

Среди изменений в новом выпуске SVT-AV1:

  • Реализован новый режим оптимизации TUNE-VMAF, позволяющий экономить до 15% битрейта при том же уровне визуального качества в соответствии с метрикой VMAF, оценивающей человеческое восприятие, и незначительном уменьшении качества по метрике PSNR, оценивающей точность воспроизведения исходных данных на уровне пикселей.
  • Реализован однопоточный режим кодирования, который можно использовать с режимом случайного доступа (Random Access).
  • В пресетах M3-M5 проведена оптимизация компромиссов качество/скорость при кодировании в режиме случайного доступа.
  • Добавлены новые опции командной строки: --cqp, --enable-intrabc, --hbd-mds, --enable-kf-tf.
  • Добавлена поддержка вывода в raw-формате OBU в дополнение к ранее поддерживаемому формату IVF.
  • Проведена оптимизация компромиссов качество/скорость при кодировании в режиме "--rtc" (Real-Time Communications), а также повышена эффективность сжатия и снижено потребление памяти при кодировании в низких разрешениях. Добавлены параметры "--max-intra-bitrate-pct" и "--max-inter-bitrate-pct".
  • Добавлен режим кодирования в реальном времени с постоянным битрейтаом - CBR (Constant Bitrate), реализованный с использованием фильтра Калмана и поддерживающий цикличное обновление с размазыванием сложных изменений по нескольким кадрам и перекодирование кадров с худшим качеством, если они не укладываются в заданный битрейт.
  • В режиме "--rtc" добавлена поддержка динамического изменения настроек битрейта и пресетов на лету.
  • Добавлен API для управления опорными кадрами, поддерживающий LTR (Long-Term Reference) и двухуровневую структуру наборов опорных кадров (RPS, Reference Picture Set).
  • Переработана реализация энтропийного кодирования, в которой обеспечена прямая запись в буфер сегментов (tile-buffer), упрощён арифметический кодер и реализовано отсечение остаточных данных после квантования.
  • Добавлены новые оптимизации CDEF (Constrained Directional Enhancement Filter) для исключения размытия в областях смены контраста, MD (Mode Decision) и ME (Motion Estimation) для быстрой обработки статичных объектов.
  • Оптимизировано определение наличия на видео изображения с содержимым экрана для применения специфичных методов кодирования для сохранения чёткости текста.
  • Добавлена сборочная опция ENABLE_STACK_PROTECTOR для отключения флага "-fstack-protector", позволяющая убрать накладные расходы на проверку переполнения стека.
  • Добавлены дополнительные оптимизации для архитектуры ARM и задействованы расширенные инструкции NEON для ускорения вычислений.


  1. Главная ссылка к новости (https://gitlab.com/AOMediaCode...)
  2. OpenNews: Выпуск SVT-AV1 4.0, кодировщика для формата видео AV1
  3. OpenNews: Выпуск программы для перекодирования видео HandBrake 1.11.0
  4. OpenNews: Проект VideoLAN опубликовал dav2d, декодировщик для видео в формате AV2
  5. OpenNews: Альянс AOMedia объявил о стабилизации видеокодека AV2
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65903-svt-av1
Ключевые слова: svt-av1, av1, codec
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Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:03, 15/07/2026 [ответить]  
    		• +1 +/
    С не обновленным  av1, 2к среднего качества вылетает за полтора часа. Теперь будет быстрее?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:59, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А за полтора часа вылетает какой длительности?
     
     
  • 3.8, Аноним (1), 14:15, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    2-3 часа. До полутора часов конвертируется каждый.
     

  • 1.2, Аноним (2), 11:04, 15/07/2026 [ответить]  
    		• –1 +/
    Я думал, наконец, придумали что-то полезное с нейронками для видео, но VMAF считает глитчи более высоким качеством.
     
  • 1.4, Аноним (4), 12:15, 15/07/2026 [ответить]  
    		• +/
    Странно, зачем выпускают деприкейтид продукт, когда уже есть AV2?
     
     
  • 2.5, Аноним (2), 12:41, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Есть много устаревшего железа уже. Это вообще был эксперимент по пропихиванию стрёмных васянских кодеков. В принципе, получилось, теперь можно пропихивать следующие -- на бесплатный сыр и вендорлок повелись.
     
  • 2.6, Аноним (6), 12:48, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > деприкейтид

    Аноним так решил.

     
  • 2.7, Аноним (7), 12:56, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тытуп сразу схавает, а значит депрекейтед это AV2, которого нет в продакшене.
     
  • 2.9, Аноним (9), 14:57, 15/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >когда уже есть AV2

    Его пока не внедрили никуда, через год наверное начнёт потихоньку появляться.
    https://opennet.ru/65648-av2

     
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