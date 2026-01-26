The OpenNET Project / Index page

Выпуск SVT-AV1 4.0, кодировщика для формата видео AV1

26.01.2026 13:30 (MSK)

Опубликован выпуск библиотеки SVT-AV1 4.0.0 (Scalable Video Technology AV1) c реализациями кодировщика и декодировщика формата кодирования видео AV1, для ускорения которых задействованы присутствующие в процессорах x86_64 и ARM расширения для аппаратного распараллеливания вычислений. Проект создан компанией Intel в партнёрстве с Netflix с целью достижения уровня производительности, пригодного для перекодирования видео на лету и применения в сервисах, отдающих видео по запросу (VOD). В настоящее время разработка ведётся под эгидой альянса Open Media (AOMedia), курирующего развитие формата кодирования видео AV1. Ранее проект развивался в рамках проекта OpenVisualCloud, который также разрабатывает кодировщики SVT-HEVC и SVT-VP9. Код распространяется под лицензией BSD.

SVT-AV1 может быть собран для систем на базе любых архитектур, для которых имеется компилятор с поддержкой стандарта C99, но наилучшая производительность достигается на системах x86_64, для которых применяются ассемблерные оптимизации на базе инструкций SIMD (желательно наличие в CPU поддержки AVX2, но в качестве минимума достаточно и SSE2). Потребление памяти зависит от числа задействованных при кодировании процессорных ядер, регулируемых опцией "--lp". Из-за усложнения применяемых в AV1 алгоритмов, для кодирования данного формата требуется существенно больше ресурсов, чем для других форматов, например, штатный кодировщик от проекта AV1 требует в 5721, 5869 и 658 раз больше вычислений по сравнению с кодировщиками x264 (профиль "main"), x264 (профиль "high") и libvpx-vp9.

Среди изменений в новом выпуске SVT-AV1:

  • Проведена оптимизация режимов кодирования одиночных кадров и изображений в формате AVIF. Для пресетов M0-M11 при включении параметра MS-SSIM (--tune 4) отмечено повышение скорости кодирования в 5-8 раз при сохранении уровня качеста. При оценке при помощи метода BD-Rate (Bjontegaard-Delta) отмечается повышение эффективности сжатия на 5-8% при том же уровне сложности.
  • Проведена оптимизация компромиссов качество/скорость при кодировании в режиме "--rtc" (Real-Time Communications). Для пресетов M7-M11 наблюдается увеличение скорости на 5-15% при сохранении уровней качества.
  • Проведена оптимизация компромиссов качество/скорость при кодировании в режиме случайного доступа (Random Access). Для пресетов M0-M7 отмечается ускорение на 10-25% без потери качества при использовании опции "--fast-decode=1|2).
  • На системах ARM задействованы дополнительные оптимизации на базе расширений Neon и SVE2, позволившие на 5% повысить производительность кодирования потоков в низком разрешении с высокой глубиной цвета.
  • Из форка SVT-AV1-PSY, сопровождение которого прекращено, завершён перенос расширенных возможностей для режима высокого визуального качества, включаемого при использовании настроек "--tune 0" (VQ, Video Quality) для видео и "--tune 3" (IQ, Image Quality) для изображений Avif.
  • Реализован метод психовизуального моделирования AC Bias, улучшающий сохранение детализации и шума от сенсора камеры.
  • Улучшена поддержка S-кадров (Switch Frames), применяемых при переключении между потоками разного качества. Добавлена поддержка S-кадров в опциях настройки квантования (QP, Quantization Parameter) и порядка декодирования.
  • Добавлена возможность применения режимов IQ (Image Quality) и MS-SSIM (Multi-Scale Structural Similarity Index) при кодировании изображений и отдельных кадров.
  • Внесены изменения в API, среди прочего нарушающие обратную совместимость.


Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64676-svt-av1
Ключевые слова: svt-av1, av1
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


  1.1, Bob (??), 14:15, 26/01/2026  
    		–3 +/
    Сильно всё ещё от hevc отстаёт до кодированию?
     
     
  2.3, Аноним (3), 14:38, 26/01/2026  
    		–3 +/
    Все уже давно на GPU кодируют.
     
     
  3.6, Аноним (6), 14:59, 26/01/2026  
    		+3 +/
    Всем известно, что аппаратные кодировщики говняно кодируют, годится только для видеоконференций по работе в реальном времени. Для трансляций и фильмов - не годится.
     
     
  4.16, ДА (?), 15:48, 26/01/2026  
    		+1 +/
    кста, а чому так? я понимаю, что кодек сложный, но если ты его в принципе реализовал аппаратно, как такое может быть, что он корректно всё выполняет, не крашится, но качество уг?
     
     
    		+6 +/
     
     
    		+13 +/
     
  5.26, Аноним (26), 16:26, 26/01/2026  
    		+/
    Наверное, чтобы реализовать всё аппаратно, как требуют алгоритмы, потребуется недопустимое по технологическим ограничениям количество логических вентилей. Поэтому идут на компромисс с ухудшением качества.
     
     
  6.41, Аноним (41), 19:07, 26/01/2026  
    		+/
    > Наверное, чтобы реализовать всё аппаратно, как требуют алгоритмы, потребуется недопустимое
    > по технологическим ограничениям количество логических вентилей. Поэтому идут на компромисс
    > с ухудшением качества.

    Более того. Сравните битрейт-качество SVT-AV1 v2 и сабжа. Особенно с его psy фичами и всем вон тем. И все что для этого надо - качнуть новую версию.

    А в ASIC блоке видяхи вы ж новую версию не вкачаете. В лучшем случае может быть новая видяха улучшит соотношения. Но вы их получите не раньше чем купите ее. И если посмотреть на размер кода сабжа - не, СТОЛЬКО вам на шару в кристалл железки точно не завернут. Это очень дофига площади кристалла сожрет и оно совсем не бесплатно производителю выходит.

    Одно дело небольшой aux блочок под реалтайм кодинг условно нашару втулить. И другое - монстра-переростка на полкристалла размером.

     
    		+/
     
  5.33, Аноним (33), 17:31, 26/01/2026  
    		+/
    > реализовал аппаратно, как такое может быть, что он корректно всё выполняет, не крашится, но качество уг?

    CPU легко справляется с условными ветвлениями, может исполнять алгоритм любой сложности. Как реализованы условия на GPU, тебе лучше не знать. Потому реализации на GPU, мягко сказать, отстают от софтовых.

     
     
  6.34, Аноним (33), 17:33, 26/01/2026  
    		+/
    P.S. Ещё: длина шейдера ограничена аппаратными ресурсами.
     
  6.40, Аноним (40), 18:52, 26/01/2026  
    		+/
    >> реализовал аппаратно, как такое может быть, что он корректно всё выполняет, не крашится, но качество уг?
    > CPU легко справляется с условными ветвлениями, может исполнять алгоритм любой сложности.
    > Как реализованы условия на GPU, тебе лучше не знать. Потому реализации
    > на GPU, мягко сказать, отстают от софтовых.

    Там отдельный аппаратный блок для этого. Ему пофиг. Но своей RAM в ломовом объеме ему не дадут, место на кристалле не бесплатное. И полчаса опробовать 100500 вариантов кодирования изучая какой лучше по картинке при минимуме размера - оно под реалтайм кодирование делано, там такое не надо. И алго отлитое в блок ASIC апдейту ессно не подлежит. Даже если после его выпуска и пришла идея как кодировать лучше.

     
  3.39, Аноним (-), 18:46, 26/01/2026  
    		+/
    >  Все уже давно на GPU кодируют.

    Не все а только всякие стримеры которым на ломовой битрейт при похабном качестве пофиг. Сабж играет в совсем другой лиге - обеспечивая более скромные размеры файлов при том же качестве. Или лучшее качество при том же размере файла. В чем пойнт софткодеков и состоит.

    GPUшные железки заточены под реалтайм стриминг и поэтому не могут позволить себе выделить кучу памяти (место на кристалле не дешевое) и потом полчаса жевать поиск наиболее оптимальных вариантов кодирования (реалтайм поджимает знаете ли!). Поэтому хардварные энкодеры весьма компромиссны по битрейт-качество.

     
  2.5, Аноним (18), 14:56, 26/01/2026  
    		+/
    Это уже мало важно, т.к. AV1(AV2) это «royalty-free» в отличии от HEVC/H.265 и благодаря тому же Ютубу будет иметь большее распространение.
     
     
  3.8, Аноним (8), 15:06, 26/01/2026  
    		–1 +/
    Только всем плевать на зажавшего копейки ютуба, если его кодеки такая шляпа.
     
     
  4.11, Аноним (18), 15:13, 26/01/2026  
    		–1 +/
    YouTube второй по популярности сайт в мире.
     
     
  5.13, Аноним (8), 15:30, 26/01/2026  
    		+1 +/
    Ну, значит, денег хватает. Но хочет гроши экономить и плевать хотел на пользователей платформы. А первый какой, bilibili?
     
     
  6.14, Аноним (18), 15:42, 26/01/2026  
    		+/
    >А первый какой, bilibili?

    Ну в Китае может быть, т.к. там всё заблокировано.
    https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_most-visited_websites

     
     
  7.15, Аноним (8), 15:46, 26/01/2026  
    		+/
    Какой-то странный рейтинг. Поисковик гугла самый бесполезный на свете, и я, и все кого я знаю, давно от него отказались.
     
     
  8.20, Аноним (18), 15:54, 26/01/2026  
    		+3 +/
    И я, и все кого я знаю пользуются гуглом ... текст свёрнут, показать
     
     
  9.21, Аноним (8), 15:58, 26/01/2026  
    		+/
    А что вы там ищете Рекламу малвари и сайтов мошенников Потому что всё остально... текст свёрнут, показать
     
     
  10.25, Аноним (18), 16:07, 26/01/2026  
    		+/
    А ну ясно ... текст свёрнут, показать
     
  9.22, Аноним (22), 15:58, 26/01/2026  
    		+1 +/
    Осуждаю... текст свёрнут, показать
     
    		+/
     
  5.28, Аноним (26), 16:30, 26/01/2026  
    		+1 +/
    Rutube же.
     
     
  6.38, Аноним (18), 18:25, 26/01/2026  
    		+/
    Ага: https://habr.com/ru/news/988656/
     
  4.42, Аноним (41), 19:08, 26/01/2026  
    		+/
    > Только всем плевать на зажавшего копейки ютуба, если его кодеки такая шляпа.

    Настолько плевать что есть по сути ютуб - и есть все остальне? Да чтоб на меня так поплевали и побольше!

     

    		+2 +/
     
  1.4, Аноним (4), 14:41, 26/01/2026  
    		+/
    «в 658 раз больше вычислений по сравнению с libvpx-vp9.»
    Мне кажется это какой-то миф.
     
     
  2.9, Аноним (8), 15:09, 26/01/2026  
    		+/
    Не знаю, где они это берут. Vp9 вполне можно накрутить на качество так, что будет сопоставимо с libaom. И по сложности вычислений при кодировании, и по качеству картинки (даже глитчей поменьше).
     
     
  3.31, Аноним (18), 17:04, 26/01/2026  
    		+/
    >где они это берут

    Из теста 2018 года:
    https://opennet.ru/48429-av1

     
     
  4.36, Аноним (8), 17:50, 26/01/2026  
    		+/
    >>где они это берут
    > Из теста 2018 года:
    > https://opennet.ru/48429-av1

    предрелизнны

     
  4.37, Аноним (8), 17:52, 26/01/2026  
    		+/
    >>где они это берут
    > Из теста 2018 года:
    > https://opennet.ru/48429-av1

    предрелизный libaom версии 0.1-git9999? что же у него такие результаты странные, в самом деле. ещё параметров какие-то мутных libaom напихали

     
  4.43, Аноним (41), 19:10, 26/01/2026  
    		+/
    >>где они это берут
    > Из теста 2018 года:
    > https://opennet.ru/48429-av1

    Просто Чирков при копипсте не всегда просекает что букмарки за 6 лет могут и апдейтов потребовать. Там конечно давно нет никакой разницы в 658 раз уже.

     
  2.27, Аноним (27), 16:28, 26/01/2026  
    		+/
    VP9 у меня тормозит, а жмёт хуже, чем HEVC.
     
     
  3.44, Аноним (41), 19:11, 26/01/2026  
    		+/
    > VP9 у меня тормозит, а жмёт хуже, чем HEVC.

    Кому интересны проблемы кодеков прошлого поколения? Вы еще с H.264 сравните, особенно ютубовским. Где битрейта в 3 раза больше - а все равно мутные шевелящиеся квадраты.

     

    		–3 +/
     
  1.10, Аноним (10), 15:11, 26/01/2026  
    		–1 +/
    На intel hd graphics 4000 будет нормально работать?
     
     
  2.12, Аноним (18), 15:22, 26/01/2026  
    		+1 +/
    Нет, поддержка AV1 с 8-й версии Quick Sync:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_Quick_Sync_Video

     
  2.19, ДА (?), 15:53, 26/01/2026  
    		–1 +/
    Так ето же програмный кодек. Ему процессор нужен, а не видеокарта(((...
     
  2.23, НЕТ (?), 16:01, 26/01/2026  
    		+1 +/
    видеокарта кодировщику
    SVT-AV1 никак не помогает.
    SVT-AV1 — это чисто программный кодировщик, который спроектирован для работы исключительно на центральном процессоре (CPU). Его главная фишка — умение эффективно нагружать большое количество ядер процессора, не задействуя при этом вычислительные мощности GPU.
    Почему так:

        Разные подходы: SVT-AV1 использует сложные программные алгоритмы для максимального сжатия. Видеокарты же используют специальные чипы с фиксированной логикой (ASIC) для «железного» кодирования.
        Альтернативы для видеокарт: Если вы хотите использовать именно видеокарту для AV1, вам нужны другие энкодеры, встроенные в современные видеокарты:
            NVENC AV1 (NVIDIA RTX 40/50 серии).
            QuickSync AV1 (Intel Arc и iGPU Core 14+ поколения).
            VCE/VCN AV1 (AMD Radeon RX 7000 серии).

    Краткое сравнение:

        SVT-AV1 (CPU): Медленнее, но выдает лучшее качество при том же размере файла (битрейте).
        Hardware AV1 (GPU): В 10-15 раз быстрее, почти не нагружает систему, идеально для стриминга, но сжатие чуть менее эффективно.

    Вы хотите добиться максимального качества архива или вам важна скорость кодирования в реальном времени?

     
     
    		+1 +/
     

  1.29, Аноним (22), 16:39, 26/01/2026  
    		+/
    > Внесены изменения в API, среди прочего нарушающие обратную совместимость.

    Классика!

     
  1.32, Аноним (33), 17:20, 26/01/2026  
    		+/
    > с целью достижения уровня производительности, пригодного для перекодирования видео на лету

    Оно всё ещё не умеет в риалтайм?!

     
     
  2.45, Аноним (45), 19:23, 26/01/2026  
    		+/
    > Оно всё ещё не умеет в риалтайм?!

    Если у вас третий пень - с этим и правда может быть душновато. На современных процах и высоких пресетах - более чем.

     

  1.46, Аноним (46), 19:29, 26/01/2026  
    		+/
    Когда уже вырастут могильщики jpeg, mp3, avc? Хехе
     
     
  2.47, Аноним (-), 20:43, 26/01/2026  
    		+/
    > Когда уже вырастут могильщики jpeg, mp3, avc? Хехе

    MP3 сам себе могила - верха шакалит в хлам и слушать его могут только обладатели колонок-бухтелок и китайских ушей-затычек, у которых звук еще ужаснее сам по себе.

    AVC гугль давно подвинул в разряд fallback для всякиъ антиков. С зашакаленой картинкой, порой выше 360p в этом кодеке потоков просто нет. А testimonials российских сервисов с 264 супротив AV1 у гугли можно почитать на хабре. Там где "почему у меня ютуб на даче через роксомнадзор работает лучше чем рутуб без роскомнадзора?". Все что надо знать о восприятии таких сервисов и их кодеков юзерями.

    Jpeg? А там просто размер файлов не такой чтобы смльно париться.

     

