Выпуск SVT-AV1 4.0, кодировщика для формата видео AV1

|3.6, Аноним (6), 14:59, 26/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
+3
Всем известно, что аппаратные кодировщики говняно кодируют, годится только для видеоконференций по работе в реальном времени. Для трансляций и фильмов - не годится.
|4.16, ДА (?), 15:48, 26/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
+1
кста, а чому так? я понимаю, что кодек сложный, но если ты его в принципе реализовал аппаратно, как такое может быть, что он корректно всё выполняет, не крашится, но качество уг?
|5.26, Аноним (26), 16:26, 26/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
+/–
Наверное, чтобы реализовать всё аппаратно, как требуют алгоритмы, потребуется недопустимое по технологическим ограничениям количество логических вентилей. Поэтому идут на компромисс с ухудшением качества.
|6.41, Аноним (41), 19:07, 26/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
+/–
> Наверное, чтобы реализовать всё аппаратно, как требуют алгоритмы, потребуется недопустимое
> по технологическим ограничениям количество логических вентилей. Поэтому идут на компромисс
> с ухудшением качества.
Более того. Сравните битрейт-качество SVT-AV1 v2 и сабжа. Особенно с его psy фичами и всем вон тем. И все что для этого надо - качнуть новую версию.
А в ASIC блоке видяхи вы ж новую версию не вкачаете. В лучшем случае может быть новая видяха улучшит соотношения. Но вы их получите не раньше чем купите ее. И если посмотреть на размер кода сабжа - не, СТОЛЬКО вам на шару в кристалл железки точно не завернут. Это очень дофига площади кристалла сожрет и оно совсем не бесплатно производителю выходит.
Одно дело небольшой aux блочок под реалтайм кодинг условно нашару втулить. И другое - монстра-переростка на полкристалла размером.
|5.33, Аноним (33), 17:31, 26/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
+/–
> реализовал аппаратно, как такое может быть, что он корректно всё выполняет, не крашится, но качество уг?
CPU легко справляется с условными ветвлениями, может исполнять алгоритм любой сложности. Как реализованы условия на GPU, тебе лучше не знать. Потому реализации на GPU, мягко сказать, отстают от софтовых.
|6.40, Аноним (40), 18:52, 26/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
+/–
>> реализовал аппаратно, как такое может быть, что он корректно всё выполняет, не крашится, но качество уг?
> CPU легко справляется с условными ветвлениями, может исполнять алгоритм любой сложности.
> Как реализованы условия на GPU, тебе лучше не знать. Потому реализации
> на GPU, мягко сказать, отстают от софтовых.
Там отдельный аппаратный блок для этого. Ему пофиг. Но своей RAM в ломовом объеме ему не дадут, место на кристалле не бесплатное. И полчаса опробовать 100500 вариантов кодирования изучая какой лучше по картинке при минимуме размера - оно под реалтайм кодирование делано, там такое не надо. И алго отлитое в блок ASIC апдейту ессно не подлежит. Даже если после его выпуска и пришла идея как кодировать лучше.
|3.39, Аноним (-), 18:46, 26/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
+/–
> Все уже давно на GPU кодируют.
Не все а только всякие стримеры которым на ломовой битрейт при похабном качестве пофиг. Сабж играет в совсем другой лиге - обеспечивая более скромные размеры файлов при том же качестве. Или лучшее качество при том же размере файла. В чем пойнт софткодеков и состоит.
GPUшные железки заточены под реалтайм стриминг и поэтому не могут позволить себе выделить кучу памяти (место на кристалле не дешевое) и потом полчаса жевать поиск наиболее оптимальных вариантов кодирования (реалтайм поджимает знаете ли!). Поэтому хардварные энкодеры весьма компромиссны по битрейт-качество.
|2.5, Аноним (18), 14:56, 26/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
+/–
Это уже мало важно, т.к. AV1(AV2) это «royalty-free» в отличии от HEVC/H.265 и благодаря тому же Ютубу будет иметь большее распространение.
|3.8, Аноним (8), 15:06, 26/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
–1
Только всем плевать на зажавшего копейки ютуба, если его кодеки такая шляпа.
|5.13, Аноним (8), 15:30, 26/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
+1
Ну, значит, денег хватает. Но хочет гроши экономить и плевать хотел на пользователей платформы. А первый какой, bilibili?
|7.15, Аноним (8), 15:46, 26/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
+/–
Какой-то странный рейтинг. Поисковик гугла самый бесполезный на свете, и я, и все кого я знаю, давно от него отказались.
|9.21, Аноним (8), 15:58, 26/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
+/–
А что вы там ищете Рекламу малвари и сайтов мошенников Потому что всё остально... текст свёрнут, показать
|4.42, Аноним (41), 19:08, 26/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
+/–
> Только всем плевать на зажавшего копейки ютуба, если его кодеки такая шляпа.
Настолько плевать что есть по сути ютуб - и есть все остальне? Да чтоб на меня так поплевали и побольше!
|1.4, Аноним (4), 14:41, 26/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
+/–
«в 658 раз больше вычислений по сравнению с libvpx-vp9.»
Мне кажется это какой-то миф.
|2.9, Аноним (8), 15:09, 26/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
+/–
Не знаю, где они это берут. Vp9 вполне можно накрутить на качество так, что будет сопоставимо с libaom. И по сложности вычислений при кодировании, и по качеству картинки (даже глитчей поменьше).
|4.37, Аноним (8), 17:52, 26/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
+/–
>>где они это берут
> Из теста 2018 года:
> https://opennet.ru/48429-av1
предрелизный libaom версии 0.1-git9999? что же у него такие результаты странные, в самом деле. ещё параметров какие-то мутных libaom напихали
|4.43, Аноним (41), 19:10, 26/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
+/–
>>где они это берут
> Из теста 2018 года:
> https://opennet.ru/48429-av1
Просто Чирков при копипсте не всегда просекает что букмарки за 6 лет могут и апдейтов потребовать. Там конечно давно нет никакой разницы в 658 раз уже.
|3.44, Аноним (41), 19:11, 26/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
+/–
> VP9 у меня тормозит, а жмёт хуже, чем HEVC.
Кому интересны проблемы кодеков прошлого поколения? Вы еще с H.264 сравните, особенно ютубовским. Где битрейта в 3 раза больше - а все равно мутные шевелящиеся квадраты.
|2.19, ДА (?), 15:53, 26/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
–1
Так ето же програмный кодек. Ему процессор нужен, а не видеокарта(((...
|2.23, НЕТ (?), 16:01, 26/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
+1
видеокарта кодировщику
SVT-AV1 никак не помогает.
SVT-AV1 — это чисто программный кодировщик, который спроектирован для работы исключительно на центральном процессоре (CPU). Его главная фишка — умение эффективно нагружать большое количество ядер процессора, не задействуя при этом вычислительные мощности GPU.
Почему так:
Разные подходы: SVT-AV1 использует сложные программные алгоритмы для максимального сжатия. Видеокарты же используют специальные чипы с фиксированной логикой (ASIC) для «железного» кодирования.
Альтернативы для видеокарт: Если вы хотите использовать именно видеокарту для AV1, вам нужны другие энкодеры, встроенные в современные видеокарты:
NVENC AV1 (NVIDIA RTX 40/50 серии).
QuickSync AV1 (Intel Arc и iGPU Core 14+ поколения).
VCE/VCN AV1 (AMD Radeon RX 7000 серии).
Краткое сравнение:
SVT-AV1 (CPU): Медленнее, но выдает лучшее качество при том же размере файла (битрейте).
Hardware AV1 (GPU): В 10-15 раз быстрее, почти не нагружает систему, идеально для стриминга, но сжатие чуть менее эффективно.
Вы хотите добиться максимального качества архива или вам важна скорость кодирования в реальном времени?
|1.29, Аноним (22), 16:39, 26/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
+/–
> Внесены изменения в API, среди прочего нарушающие обратную совместимость.
Классика!
|1.32, Аноним (33), 17:20, 26/01/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
+/–
> с целью достижения уровня производительности, пригодного для перекодирования видео на лету
Оно всё ещё не умеет в риалтайм?!
|2.45, Аноним (45), 19:23, 26/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
+/–
> Оно всё ещё не умеет в риалтайм?!
Если у вас третий пень - с этим и правда может быть душновато. На современных процах и высоких пресетах - более чем.
|2.47, Аноним (-), 20:43, 26/01/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
+/–
> Когда уже вырастут могильщики jpeg, mp3, avc? Хехе
MP3 сам себе могила - верха шакалит в хлам и слушать его могут только обладатели колонок-бухтелок и китайских ушей-затычек, у которых звук еще ужаснее сам по себе.
AVC гугль давно подвинул в разряд fallback для всякиъ антиков. С зашакаленой картинкой, порой выше 360p в этом кодеке потоков просто нет. А testimonials российских сервисов с 264 супротив AV1 у гугли можно почитать на хабре. Там где "почему у меня ютуб на даче через роксомнадзор работает лучше чем рутуб без роскомнадзора?". Все что надо знать о восприятии таких сервисов и их кодеков юзерями.
Jpeg? А там просто размер файлов не такой чтобы смльно париться.
