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Выпуск SVT-AV1 3.1.0, кодировщика для формата видео AV1

27.07.2025 23:51

Опубликован выпуск библиотеки SVT-AV1 3.1.0 (Scalable Video Technology AV1) c реализациями кодировщика и декодировщика формата кодирования видео AV1, для ускорения которых задействованы присутствующие в процессорах x86_64 и ARM расширения для аппаратного распараллеливания вычислений. Проект создан компанией Intel в партнёрстве с Netflix с целью достижения уровня производительности, пригодного для перекодирования видео на лету и применения в сервисах, отдающих видео по запросу (VOD). В настоящее время разработка ведётся под эгидой альянса Open Media (AOMedia), курирующего развитие формата кодирования видео AV1. Ранее проект развивался в рамках проекта OpenVisualCloud, который также разрабатывает кодировщики SVT-HEVC и SVT-VP9. Код распространяется под лицензией BSD.

SVT-AV1 может быть собран для систем на базе любых архитектур, для которых имеется компилятор с поддержкой стандарта C99, но наилучшая производительность достигается на системах x86_64, для которых применяются ассемблерные оптимизации на базе инструкций SIMD (желательно наличие в CPU поддержки AVX2, но в качестве минимума достаточно и SSE2). Потребление памяти зависит от числа задействованных при кодировании процессорных ядер, регулируемых опцией "--lp". Из-за усложнения применяемых в AV1 алгоритмов, для кодирования данного формата требуется существенно больше ресурсов, чем для других форматов, например, штатный кодировщик от проекта AV1 требует в 5721, 5869 и 658 раз больше вычислений по сравнению с кодировщиками x264 (профиль "main"), x264 (профиль "high") и libvpx-vp9.

Среди изменений в новом выпуске SVT-AV1:

  • Проведена оптимизация компромиссов качество/скорость для пресетов, выставляющих средний и высокий уровень качества. В режиме "fast-decode 0" для пресетов M1-M5 скорость возросла на 15-25% при сохранении уровня качества. В режимах fast-decode 1 и 2 для пресетов M3-M7 скорость возросла на 15-20% при сохранении уровня качества. Для пресетов M0 и MR уровень качества повышен примерно на 1-1.5% при оценке при помощи метода BD-Rate (Bjontegaard-Delta).
  • Значительно улучшена работа режима кодирования с низкой задержкой (Low Delay).
  • На 5-10% повышена производительность в режиме RTC.
  • На системах ARM задействованы оптимизации на базе расширений Neon и SVE2, позволившие на 5% повысить производительность кодирования потоков в низком разрешении с высокой глубиной цвета.
  • На системах ARM повышена производительность кодирования видео в ландшафтном (1080p +4%, 720p +6%, 480p: +6%, 360p: +3%, 240p: +4%) и портретном (1080p +8%, 720p +4%, 480p +3%, 360p +7%, 240p +4%) режимах.
  • В режиме случайного доступа реализована поддержка S-кадров.
  • Из форка SVT-AV1-SPY перенесена реализация флагов "--chroma-qm-min" и "--chroma-qm-max", а также перенесены улучшения, связанные с Variance Boost (реализация алгоритма адаптивного квантования VAQ).
  • В режиме RTC включены пресеты M11 и M12.


  1. Главная ссылка к новости (https://gitlab.com/AOMediaCode...)
  2. OpenNews: Выпуск SVT-AV1 3.0, кодировщика для формата видео AV1
  3. OpenNews: Набор POSIX-утилит и декодировщик AV1, написанные на Rust
  4. OpenNews: Уязвимость в эталонных реализациях кодеков AV1 и VP8/VP9
  5. OpenNews: Разработчики кодека AV1 представили формат IAMF для объёмного звука
  6. OpenNews: Выпуск dav1d 1.0, декодировщика AV1 от проектов VideoLAN и FFmpeg
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63637
Ключевые слова: , svt-av1, av1
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Обсуждение (11) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 00:11, 28/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +3 +/
    >наилучшая производительность достигается на системах x86_64, для которых применяются ассемблерные оптимизации на базе инструкций SIMD

    Это всё бесполезно - у меня как-то 1 секунда видео час кодировалась при 100% загрузке всех ядер, после чего кодировка была прервана. Нужны аппаратные ускорители. С ними кажется дела даже лучше, чем с VVC.

     
     
  • 2.2, Аноним (2), 00:53, 28/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    > Нужны аппаратные ускорители

    Они, как правило, хуже. Разве что для реального времени юзать.

    А так, либо cpu меняй, либо пресет, либо запасайся терпением.

     
  • 2.3, Аноним (3), 01:23, 28/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Только аппаратные кодеры всегда плохо кодируют, даже nvenc посредственный. Сабж весьма шустрый относительно libaom. Где-то на уровне с libvpx-vp9. И битрейт/качество ровно такие же, может картинка чуточку получше местами, битрейт -- нет, за этим к libaom.
     
     
  • 3.10, Аноним (10), 10:36, 28/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    nvenc давно уже не топ в аппаратных, интеловский QSV таки лучше. Алсо, настоящее сравнение это SVT-AV1 vs rav1e
     
  • 2.4, Zenitur (ok), 01:25, 28/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    В своё время MPEG-4 кодировали при помощи SSE/3DNow!, т.к. кодек был актуален во время третьих пней. Тогда как инструкции SSE2, хоть и появились в 2000 году, но использоваться начали значительно позже. Ибо это сложная математика, и пока не появилась серьёзная потребность (h264), её не добавляли. Так же и сейчас: AVX(2) существуют давно, но необходимость появилась только сейчас (h264/h265, vp8/vp9 даже со старыми инструкциями кодировались довольно быстро).
     
  • 2.5, bonifatium (?), 02:19, 28/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    недавно gf 5090 и Intel 285k взял. Блюрей фильм на почти максимальных настройках (preset1, CRF 20) кодируется около 6-10 часов. Понятно, железо топ, но это дело времени.
     
  • 2.7, Аноним (7), 07:02, 28/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В каком году пробовал, какой кодек? Наверняка Libaom, а его же вообще не оптимизируют, он референсный. Пробуй последние версии SVT-AV1 (он же встроен в Handbrake) или rav1e - прогресс по части оптимизаций идёт простоянно. Ну и пресет средненький ставь, конечно - выше нужны только для случаев, когда реально каждый байт на счету. У меня на стареньком 8-ядерном Ryzen со средним качеством 4K кодируется на ~8 fps.
     
  • 2.9, Bob (??), 09:54, 28/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Может взять HEVC и не морочить голову?
    Есть во всём железе, за последнюю декаду.
    Кодирует куда быстрее, со схожим результатом на выходе.
    AV1 даже в 10м поколении Intel нет, не говоря про остальное железо.
     
  • 2.11, АнонимЪ (?), 11:00, 28/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Что-то делаете не так. У менЯ на intel n100 кодируется с fps 20-30.
     

  • 1.6, Аноним (6), 03:02, 28/07/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –2 +/
     

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