Выпуск SVT-AV1 3.1.0, кодировщика для формата видео AV1

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|1.1, Аноним (1), 00:11, 28/07/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+3 +/–
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>наилучшая производительность достигается на системах x86_64, для которых применяются ассемблерные оптимизации на базе инструкций SIMD
Это всё бесполезно - у меня как-то 1 секунда видео час кодировалась при 100% загрузке всех ядер, после чего кодировка была прервана. Нужны аппаратные ускорители. С ними кажется дела даже лучше, чем с VVC.
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|2.2, Аноним (2), 00:53, 28/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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> Нужны аппаратные ускорители
Они, как правило, хуже. Разве что для реального времени юзать.
А так, либо cpu меняй, либо пресет, либо запасайся терпением.
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|2.3, Аноним (3), 01:23, 28/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Только аппаратные кодеры всегда плохо кодируют, даже nvenc посредственный. Сабж весьма шустрый относительно libaom. Где-то на уровне с libvpx-vp9. И битрейт/качество ровно такие же, может картинка чуточку получше местами, битрейт -- нет, за этим к libaom.
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|3.10, Аноним (10), 10:36, 28/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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nvenc давно уже не топ в аппаратных, интеловский QSV таки лучше. Алсо, настоящее сравнение это SVT-AV1 vs rav1e
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|2.4, Zenitur (ok), 01:25, 28/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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В своё время MPEG-4 кодировали при помощи SSE/3DNow!, т.к. кодек был актуален во время третьих пней. Тогда как инструкции SSE2, хоть и появились в 2000 году, но использоваться начали значительно позже. Ибо это сложная математика, и пока не появилась серьёзная потребность (h264), её не добавляли. Так же и сейчас: AVX(2) существуют давно, но необходимость появилась только сейчас (h264/h265, vp8/vp9 даже со старыми инструкциями кодировались довольно быстро).
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|2.5, bonifatium (?), 02:19, 28/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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недавно gf 5090 и Intel 285k взял. Блюрей фильм на почти максимальных настройках (preset1, CRF 20) кодируется около 6-10 часов. Понятно, железо топ, но это дело времени.
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|2.7, Аноним (7), 07:02, 28/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В каком году пробовал, какой кодек? Наверняка Libaom, а его же вообще не оптимизируют, он референсный. Пробуй последние версии SVT-AV1 (он же встроен в Handbrake) или rav1e - прогресс по части оптимизаций идёт простоянно. Ну и пресет средненький ставь, конечно - выше нужны только для случаев, когда реально каждый байт на счету. У меня на стареньком 8-ядерном Ryzen со средним качеством 4K кодируется на ~8 fps.
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|2.9, Bob (??), 09:54, 28/07/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Может взять HEVC и не морочить голову?
Есть во всём железе, за последнюю декаду.
Кодирует куда быстрее, со схожим результатом на выходе.
AV1 даже в 10м поколении Intel нет, не говоря про остальное железо.
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