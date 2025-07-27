Выпуск SVT-AV1 3.1.0, кодировщика для формата видео AV1

Опубликован выпуск библиотеки SVT-AV1 3.1.0 (Scalable Video Technology AV1) c реализациями кодировщика и декодировщика формата кодирования видео AV1, для ускорения которых задействованы присутствующие в процессорах x86_64 и ARM расширения для аппаратного распараллеливания вычислений. Проект создан компанией Intel в партнёрстве с Netflix с целью достижения уровня производительности, пригодного для перекодирования видео на лету и применения в сервисах, отдающих видео по запросу (VOD). В настоящее время разработка ведётся под эгидой альянса Open Media (AOMedia), курирующего развитие формата кодирования видео AV1. Ранее проект развивался в рамках проекта OpenVisualCloud, который также разрабатывает кодировщики SVT-HEVC и SVT-VP9. Код распространяется под лицензией BSD. SVT-AV1 может быть собран для систем на базе любых архитектур, для которых имеется компилятор с поддержкой стандарта C99, но наилучшая производительность достигается на системах x86_64, для которых применяются ассемблерные оптимизации на базе инструкций SIMD (желательно наличие в CPU поддержки AVX2, но в качестве минимума достаточно и SSE2). Потребление памяти зависит от числа задействованных при кодировании процессорных ядер, регулируемых опцией "--lp". Из-за усложнения применяемых в AV1 алгоритмов, для кодирования данного формата требуется существенно больше ресурсов, чем для других форматов, например, штатный кодировщик от проекта AV1 требует в 5721, 5869 и 658 раз больше вычислений по сравнению с кодировщиками x264 (профиль "main"), x264 (профиль "high") и libvpx-vp9. Среди изменений в новом выпуске SVT-AV1: Проведена оптимизация компромиссов качество/скорость для пресетов, выставляющих средний и высокий уровень качества. В режиме "fast-decode 0" для пресетов M1-M5 скорость возросла на 15-25% при сохранении уровня качества. В режимах fast-decode 1 и 2 для пресетов M3-M7 скорость возросла на 15-20% при сохранении уровня качества. Для пресетов M0 и MR уровень качества повышен примерно на 1-1.5% при оценке при помощи метода BD-Rate (Bjontegaard-Delta).

Значительно улучшена работа режима кодирования с низкой задержкой (Low Delay).

На 5-10% повышена производительность в режиме RTC.

На системах ARM задействованы оптимизации на базе расширений Neon и SVE2, позволившие на 5% повысить производительность кодирования потоков в низком разрешении с высокой глубиной цвета.

На системах ARM повышена производительность кодирования видео в ландшафтном (1080p +4%, 720p +6%, 480p: +6%, 360p: +3%, 240p: +4%) и портретном (1080p +8%, 720p +4%, 480p +3%, 360p +7%, 240p +4%) режимах.

В режиме случайного доступа реализована поддержка S-кадров.

Из форка SVT-AV1-SPY перенесена реализация флагов "--chroma-qm-min" и "--chroma-qm-max", а также перенесены улучшения, связанные с Variance Boost (реализация алгоритма адаптивного квантования VAQ).

В режиме RTC включены пресеты M11 и M12.



