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Выпуск SVT-AV1 3.0, кодировщика для формата видео AV1

23.02.2025 10:52

Опубликован выпуск библиотеки SVT-AV1 3.0 (Scalable Video Technology AV1) c реализациями кодировщика и декодировщика формата кодирования видео AV1, для ускорения которых задействованы присутствующие в современных CPU Intel средства аппаратного распараллеливания вычислений. Проект создан компанией Intel в партнёрстве с Netflix с целью достижения уровня производительности, пригодного для перекодирования видео на лету и применения в сервисах, отдающих видео по запросу (VOD). В настоящее время разработка ведётся под эгидой альянса Open Media (AOMedia), курирующего развитие формата кодирования видео AV1. Ранее проект развивался в рамках проекта OpenVisualCloud, который также разрабатывает кодировщики SVT-HEVC и SVT-VP9. Код распространяется под лицензией BSD.

SVT-AV1 может быть собран для систем на базе любых архитектур, для которых имеется компилятор с поддержкой стандарта C99, но наилучшая производительность достигается на системах x86_64, для которых применяются ассемблерные оптимизации на базе инструкций SIMD (желательно наличие в CPU поддержки AVX2, но в качестве минимума достаточно и SS2). Потребление памяти зависит от числа задействованных при кодировании процессорных ядер, регулируемых опцией "--lp". Из-за усложнения применяемых в AV1 алгоритмов, для кодирования данного формата требуется существенно больше ресурсов, чем для других форматов, например, штатный кодировщик от проекта AV1 требует в 5721, 5869 и 658 раз больше вычислений по сравнению с кодировщиками x264 (профиль "main"), x264 (профиль "high") и libvpx-vp9.

Среди изменений в новом выпуске SVT-AV1:

  • Проведена оптимизация компромиссов качество/скорость для пресетов, выставляющих средний и высокий уровень качества. В режиме "fast-decode 2" для пресетов M3-M10 скорость возросла на 15-25% при сохранении уровня качества. Для пресетов M0-M2 уровень качества повышен примерно на 1% при оценке при помощи метода BD-Rate (Bjontegaard-Delta).
  • В режиме "fast-decode 1" по сравнению с "fast-decode 0" число циклов декодирования удалось снизить примерно на 10% при росте потерь лишь на 1% по метрике BD-Rate.
  • На системах ARM задействованы оптимизации с использованием расширений Neon и SVE2, позволившие на 10-25% повысить производительность кодирования потоков с высокой глубиной цвета и разрешениями 480p-1080p.
  • Из форка SVT-AV1-SPY перенесены изменения, улучшающие восприятие качества при использовании режима "tune 0".
  • Добавлен режим "avif", потребляющий меньше ресурсов при кодировании статичных изображений.
  • Улучшены unit-тесты для кода, использующего инструкции Arm Neon и SVE2.


  1. Главная ссылка к новости (https://gitlab.com/AOMediaCode...)
  2. OpenNews: Выпуск кодировщика SVT-AV1 2.0 и декодировщика dav1d 1.4 для формата видео AV1
  3. OpenNews: Выпуск dav1d 1.0, декодировщика AV1 от проектов VideoLAN и FFmpeg
  4. OpenNews: Разработчики кодека AV1 представили формат IAMF для объёмного звука
  5. OpenNews: Уязвимость в эталонных реализациях кодеков AV1 и VP8/VP9
  6. OpenNews: Выпуск программы для перекодирования видео HandBrake 1.9.0
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62781-svt-av1
Ключевые слова: svt-av1, av1
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (17) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:20, 23/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >для кодирования данного формата требуется существенно больше ресурсов

    Поэтому хардварный Quick Sync это имба:
    https://www.techpowerup.com/review/intel-core-ultra-arrow-lake-preview/images/

     
     
  • 2.3, Аноним (3), 12:11, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как у него с соотношением битрейт/качество?
     
     
  • 3.5, Аноним (-), 12:13, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как у него с соотношением битрейт/качество?

    Весьма прилично на нижних пресетах (0..4 примерно). Более высокие оптимизированы на скорость кодирования.

     
  • 2.11, Аноним (11), 14:05, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я бы поставил на то, что nvenc и тут уделает. Естественно, конкурировать тут только с svt-av1 и получится. Видимо, они сознательно делают libaom всё более глючным с кучей артефактов, но av1 мертворождённый в любом случае. Ты вот знал, что в нём даже поддержки альфа-канала нет? Мыло опять же. Разве что меньше бандинга и лестниц на градиентах стало. В остальном, как был vp8, так и остался. Если очень повезёт, добьётся хотя бы такого же распространения (только теперь уже требует поддержки в железе). Всё жду, когда jpegxl окончательно вынесет avif и webp (видеокодеки не подходят для растра) и h266 в свою очередь все видеокодеки (если только av2 всех не удивит).
     
     
  • 3.15, Аноним (1), 14:45, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >но av1 мертворождённый в любом случае

    https://en.wikipedia.org/wiki/AV1#Content_providers
    >Я бы поставил на то, что nvenc и тут уделает

    По качеству или как ? Просто тут тогда надо смотреть более детально и сравнивать возможности как встройки, так и дискретки:
    - https://3dnews.ru/assets/external/illustrations/2025/01/16/1116873/decode_av1.
    - https://3dnews.ru/assets/external/illustrations/2025/01/16/1116873/decode_h265

     

  • 1.2, Аноним (2), 12:09, 23/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Улучшены unit-тесты для кода, использующего инструкции Arm Neon и SVE2.

    А если запустить в bochs или qemu в tcg? А то комп у меня не имееть этой инструкции...

     
     
  • 2.6, Аноним (3), 12:14, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А если запустить в bochs или qemu в tcg?

    Результат кодирования будешь ждать уже не сутками, а годами.
    > А то комп у меня не имееть этой инструкции...

    Собери сабж без её использования.

     
     
  • 3.8, Аноним (-), 12:27, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> А если запустить в bochs или qemu в tcg?
    > Результат кодирования будешь ждать уже не сутками, а годами.

    Зато познает дао рендера в юнитах FPY - frames per year.

     
  • 2.7, Аноним (-), 12:18, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > А если запустить в bochs или qemu в tcg? А то комп у меня не имееть этой инструкции...

    Для работы кодировщика они в обязаловку не требуются, есть даже чисто сишный fallback. Он уже давно не "требует" команды, а определяет в рантайме - что есть, ну и использует лучшее из доступного. Поэтому будет работать и без них.

    Запускать юнит-тесты вон того - вообще имеет смысл только если вы девелопаете этот код. Если вы девелопаете оптимизации SVE2 - наверное, логично купить проц с ним. Или как вы эффект от них будете оценивать?! А neon - есть по моему у всех мыслимых ARM кроме совсем уж ископаемых. На совсем уж ископаемом ARM - вы врядли захотите AV1 кодировать - ибо не доживете до окончания кодирования.

     
  • 2.9, Аноним (9), 13:35, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Bochs чисто про x86, там нет ARM.
     

  • 1.4, Аноним (-), 12:12, 23/02/2025 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.10, Карлос Сношайтилис (ok), 13:41, 23/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > присутствующие в современных CPU Intel средства аппаратного распараллеливания вычислений

    Так AMD тоже поддерживает AVX2. Или они ассемблерные вставки только под Intel клепают?

     
  • 1.12, Аноним (12), 14:35, 23/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Что-то не увидел ответа на главный вопрос
     
     
  • 2.13, Карлос Сношайтилис (ok), 14:40, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    42
     
     
  • 3.16, Аноним (12), 14:53, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То есть переписываем?
     

  • 1.14, Аноним (14), 14:44, 23/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    С праздником пацаны!!!
     
     
  • 2.17, Аноним (12), 14:54, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Праздник будет когда на деревьях вместо листьев мы повесим сиплюсистов.
     

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