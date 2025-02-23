Выпуск SVT-AV1 3.0, кодировщика для формата видео AV1

Опубликован выпуск библиотеки SVT-AV1 3.0 (Scalable Video Technology AV1) c реализациями кодировщика и декодировщика формата кодирования видео AV1, для ускорения которых задействованы присутствующие в современных CPU Intel средства аппаратного распараллеливания вычислений. Проект создан компанией Intel в партнёрстве с Netflix с целью достижения уровня производительности, пригодного для перекодирования видео на лету и применения в сервисах, отдающих видео по запросу (VOD). В настоящее время разработка ведётся под эгидой альянса Open Media (AOMedia), курирующего развитие формата кодирования видео AV1. Ранее проект развивался в рамках проекта OpenVisualCloud, который также разрабатывает кодировщики SVT-HEVC и SVT-VP9. Код распространяется под лицензией BSD. SVT-AV1 может быть собран для систем на базе любых архитектур, для которых имеется компилятор с поддержкой стандарта C99, но наилучшая производительность достигается на системах x86_64, для которых применяются ассемблерные оптимизации на базе инструкций SIMD (желательно наличие в CPU поддержки AVX2, но в качестве минимума достаточно и SS2). Потребление памяти зависит от числа задействованных при кодировании процессорных ядер, регулируемых опцией "--lp". Из-за усложнения применяемых в AV1 алгоритмов, для кодирования данного формата требуется существенно больше ресурсов, чем для других форматов, например, штатный кодировщик от проекта AV1 требует в 5721, 5869 и 658 раз больше вычислений по сравнению с кодировщиками x264 (профиль "main"), x264 (профиль "high") и libvpx-vp9. Среди изменений в новом выпуске SVT-AV1: Проведена оптимизация компромиссов качество/скорость для пресетов, выставляющих средний и высокий уровень качества. В режиме "fast-decode 2" для пресетов M3-M10 скорость возросла на 15-25% при сохранении уровня качества. Для пресетов M0-M2 уровень качества повышен примерно на 1% при оценке при помощи метода BD-Rate (Bjontegaard-Delta).

В режиме "fast-decode 1" по сравнению с "fast-decode 0" число циклов декодирования удалось снизить примерно на 10% при росте потерь лишь на 1% по метрике BD-Rate.

На системах ARM задействованы оптимизации с использованием расширений Neon и SVE2, позволившие на 10-25% повысить производительность кодирования потоков с высокой глубиной цвета и разрешениями 480p-1080p.

Из форка SVT-AV1-SPY перенесены изменения, улучшающие восприятие качества при использовании режима "tune 0".

Добавлен режим "avif", потребляющий меньше ресурсов при кодировании статичных изображений.

Улучшены unit-тесты для кода, использующего инструкции Arm Neon и SVE2.



