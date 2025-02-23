Выпуск SVT-AV1 3.0, кодировщика для формата видео AV1

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|3.5, Аноним (-), 12:13, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Как у него с соотношением битрейт/качество?
Весьма прилично на нижних пресетах (0..4 примерно). Более высокие оптимизированы на скорость кодирования.
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|2.11, Аноним (11), 14:05, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я бы поставил на то, что nvenc и тут уделает. Естественно, конкурировать тут только с svt-av1 и получится. Видимо, они сознательно делают libaom всё более глючным с кучей артефактов, но av1 мертворождённый в любом случае. Ты вот знал, что в нём даже поддержки альфа-канала нет? Мыло опять же. Разве что меньше бандинга и лестниц на градиентах стало. В остальном, как был vp8, так и остался. Если очень повезёт, добьётся хотя бы такого же распространения (только теперь уже требует поддержки в железе). Всё жду, когда jpegxl окончательно вынесет avif и webp (видеокодеки не подходят для растра) и h266 в свою очередь все видеокодеки (если только av2 всех не удивит).
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|1.2, Аноним (2), 12:09, 23/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Улучшены unit-тесты для кода, использующего инструкции Arm Neon и SVE2.
А если запустить в bochs или qemu в tcg? А то комп у меня не имееть этой инструкции...
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|2.6, Аноним (3), 12:14, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А если запустить в bochs или qemu в tcg?
Результат кодирования будешь ждать уже не сутками, а годами.
> А то комп у меня не имееть этой инструкции...
Собери сабж без её использования.
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|3.8, Аноним (-), 12:27, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> А если запустить в bochs или qemu в tcg?
> Результат кодирования будешь ждать уже не сутками, а годами.
Зато познает дао рендера в юнитах FPY - frames per year.
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|2.7, Аноним (-), 12:18, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А если запустить в bochs или qemu в tcg? А то комп у меня не имееть этой инструкции...
Для работы кодировщика они в обязаловку не требуются, есть даже чисто сишный fallback. Он уже давно не "требует" команды, а определяет в рантайме - что есть, ну и использует лучшее из доступного. Поэтому будет работать и без них.
Запускать юнит-тесты вон того - вообще имеет смысл только если вы девелопаете этот код. Если вы девелопаете оптимизации SVE2 - наверное, логично купить проц с ним. Или как вы эффект от них будете оценивать?! А neon - есть по моему у всех мыслимых ARM кроме совсем уж ископаемых. На совсем уж ископаемом ARM - вы врядли захотите AV1 кодировать - ибо не доживете до окончания кодирования.
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|1.10, Карлос Сношайтилис (ok), 13:41, 23/02/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> присутствующие в современных CPU Intel средства аппаратного распараллеливания вычислений
Так AMD тоже поддерживает AVX2. Или они ассемблерные вставки только под Intel клепают?
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|2.17, Аноним (12), 14:54, 23/02/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Праздник будет когда на деревьях вместо листьев мы повесим сиплюсистов.
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