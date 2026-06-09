Альянс AOMedia объявил о стабилизации видеокодека AV2

Следом за публикацией первого стабильного релиза библиотеки libavm с эталонной реализаций формата кодирования видео AV2, альянс Open Media (AOMedia) официально объявил о стабилизации спецификации кодека AV2. После стабилизации кодека работа переключилась на интеграцию AV2 с популярными стриминговыми протоколами, создание профилей для профессионального применения и развитие аппаратных возможностей для ускорения кодировния и декодирования видео в формате AV2. В разработке находятся 12-битный профиль для профессиональной киносъёмки и HDR, формат видеоконтейнера на базе ISO BMFF (MPEG-4 Part 12) и тестовые наборы для оценки совместимости сторонних реализаций со спецификацией.

Формат AV2 создан при участии компаний Amazon, Apple, Cisco, Google, Huawei, Intel, Meta, Microsoft, Mozilla, Netflix, NVIDIA, Samsung Electronics и Tencent, и развивается с предоставлением безвозмездного доступа к патентам и возможностью использовать кодек без лицензионных отчислений. От AV1 новый кодек отличается повышением эффективности сжатия, что позволяет повысить качество при сохранении прежнего битрейта или снизить битрейт без изменения качества. Кодек оптимизирован для различных сценариев использования, включая потоковое вещание, отдачу видео по запросу (VOD), задействование в видеоконференциях и применение для виртуальной и дополненной реальности. Поддерживаются сценарии с одновременной передачей нескольких потоков в одном bitstream, например, для трансляции стереоскопического видео, ракурсов от разных камер и комбинированных видео.

В AV2 продолжает использоваться гибридная блочно-ориентированная структура, которая в отличие от AV1 реализует более крупные суперблоки 256×256, полностью рекурсивное секционирование (partitioning) и более эффективное разделение параметров яркости и цветности. Задействован унифицированный экспоненциальный квантизатор, охватывающий более широкий диапазон яркости и обеспечивающий большую точность квантования для 8-, 10- и 12-битного видео, а также лучше управляющий низкими битрейтами. Возможности предсказания межкадровых изменений модернизированы для повышения качества моделирования изменения яркости и цветности, учитывают при построении модели до 7 предыдущих кадров, поддерживают временну́ю (temporal) интерполяцию и лучше обрабатывают движение в видео с высоким разрешением или быстро меняющимся содержимым. Реализованы дополнительные фильтры для подавления шумов, уменьшения артефактов от сжатия и сохранения детализации.

В дополнение к эталонной реализации кодека, проект VideoLAN развивает библиотеку dav2d с альтернативным декодировщиком видео в формате AV2. По своим целям и архитектуре библиотека dav2d напоминает проект dav1d и отличается реализацией кодека AV2 вместо AV1. Некоторые общие возможности перенесены из кодовой базы dav1d. Проект оптимизирован для достижения максимальной производительности и заявлен как самый быстрый из существующих декодировщиков AV2 для всех поддерживаемых платформ. В текущем виде Dav1d поддерживает декодирование 8- и 12-битных представлений, с применением для ускорения оптимизаций на базе расширенных наборов инструкций для архитектур x86 (AVX2), ARM (AArch64 NEON) и RISC-V.



