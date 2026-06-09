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Альянс AOMedia объявил о стабилизации видеокодека AV2

09.06.2026 10:53 (MSK)

Следом за публикацией первого стабильного релиза библиотеки libavm с эталонной реализаций формата кодирования видео AV2, альянс Open Media (AOMedia) официально объявил о стабилизации спецификации кодека AV2. После стабилизации кодека работа переключилась на интеграцию AV2 с популярными стриминговыми протоколами, создание профилей для профессионального применения и развитие аппаратных возможностей для ускорения кодировния и декодирования видео в формате AV2. В разработке находятся 12-битный профиль для профессиональной киносъёмки и HDR, формат видеоконтейнера на базе ISO BMFF (MPEG-4 Part 12) и тестовые наборы для оценки совместимости сторонних реализаций со спецификацией.

Формат AV2 создан при участии компаний Amazon, Apple, Cisco, Google, Huawei, Intel, Meta, Microsoft, Mozilla, Netflix, NVIDIA, Samsung Electronics и Tencent, и развивается с предоставлением безвозмездного доступа к патентам и возможностью использовать кодек без лицензионных отчислений. От AV1 новый кодек отличается повышением эффективности сжатия, что позволяет повысить качество при сохранении прежнего битрейта или снизить битрейт без изменения качества. Кодек оптимизирован для различных сценариев использования, включая потоковое вещание, отдачу видео по запросу (VOD), задействование в видеоконференциях и применение для виртуальной и дополненной реальности. Поддерживаются сценарии с одновременной передачей нескольких потоков в одном bitstream, например, для трансляции стереоскопического видео, ракурсов от разных камер и комбинированных видео.

В AV2 продолжает использоваться гибридная блочно-ориентированная структура, которая в отличие от AV1 реализует более крупные суперблоки 256×256, полностью рекурсивное секционирование (partitioning) и более эффективное разделение параметров яркости и цветности. Задействован унифицированный экспоненциальный квантизатор, охватывающий более широкий диапазон яркости и обеспечивающий большую точность квантования для 8-, 10- и 12-битного видео, а также лучше управляющий низкими битрейтами. Возможности предсказания межкадровых изменений модернизированы для повышения качества моделирования изменения яркости и цветности, учитывают при построении модели до 7 предыдущих кадров, поддерживают временну́ю (temporal) интерполяцию и лучше обрабатывают движение в видео с высоким разрешением или быстро меняющимся содержимым. Реализованы дополнительные фильтры для подавления шумов, уменьшения артефактов от сжатия и сохранения детализации.

В дополнение к эталонной реализации кодека, проект VideoLAN развивает библиотеку dav2d с альтернативным декодировщиком видео в формате AV2. По своим целям и архитектуре библиотека dav2d напоминает проект dav1d и отличается реализацией кодека AV2 вместо AV1. Некоторые общие возможности перенесены из кодовой базы dav1d. Проект оптимизирован для достижения максимальной производительности и заявлен как самый быстрый из существующих декодировщиков AV2 для всех поддерживаемых платформ. В текущем виде Dav1d поддерживает декодирование 8- и 12-битных представлений, с применением для ускорения оптимизаций на базе расширенных наборов инструкций для архитектур x86 (AVX2), ARM (AArch64 NEON) и RISC-V.

  1. Главная ссылка к новости (https://aomedia.org/press%20re...)
  2. OpenNews: Альянс AOMedia развивает звуковой кодек OAC (Open Audio Codec), основанный на Opus
  3. OpenNews: Альянс AOMedia анонсировал видеокодек нового поколения AV2
  4. OpenNews: Альянс AOMedia опубликовал заявление, касающееся попыток сбора отчислений за AV1
  5. OpenNews: Проект VideoLAN опубликовал dav2d, декодировщик для видео в формате AV2
  6. OpenNews: Первый стабильный выпуск эталонной реализации видеокодека AV2
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65648-av2
Ключевые слова: av2, aomedia, dav2d
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (46) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:05, 09/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Готовьте кошельки!
     
     
  • 2.14, Аноним (14), 12:21, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Royalty free
     
     
  • 3.30, Аноним (30), 13:40, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Нет. Ты платишь за железку, которая умеет/будет делать AV*. Ибо софтовые реализации - они только для галочки.
     
     
  • 4.31, Аноним (31), 13:41, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А за железки с h-кодеками вы не платите ?
     
     
  • 5.33, Аноним (30), 13:43, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А они гораздо дешевле и ассортимент в изобилии. Сейчас разве что утюг не может в h.
     
     
  • 6.45, name (??), 14:09, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Качество за единицу битрейта там тоже h.
     
  • 2.28, Аноним (30), 13:39, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > о стабилизации видеокодека AV2

    Получается, AV1 уже не нужен, а на очереди - разработка AV3.

     
     
  • 3.29, Аноним (31), 13:40, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нет, пока сервисы встроят у себя av2 пройдёт ещё года два.
     
     
  • 4.32, Аноним (30), 13:42, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > пройдёт ещё года два

    И ситуация AV1/AV2 поменяется на AV2/AV3.

     
     
  • 5.34, Аноним (31), 13:43, 09/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 2.37, Айнанейм (?), 13:46, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только вроде недавно Озу дорожала.
    Или уже нет?.

    А ну да, поддержка на уровнее оборудования AV2, примерно у 0% пользователей Пк, ну может только у самих разрабов AV2.
    Большинство Пекарей, не-геймеров, не потянут AV2, на уровне программного рендеринга.

     

  • 1.2, Аноним (2), 11:10, 09/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это кодек бесплатный без лицензионных отчислений. Так что аноним не прав.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 11:17, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    Железо с его поддержкой ещё не существует и будет стоить конских денег. Software decoding не в счёт - не все хотят пользоваться утюгом для просмотра видосов.

    Бесплатно - это только у вас в сказках.

     
     
  • 3.12, Аноним (12), 12:11, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сколько ты заплатил за AV1?
     
     
  • 4.35, Аноним (30), 13:44, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Назови, какая видюха поддерживает аппаратный ЭНкодинг в AV1...
     
     
  • 5.36, Аноним (30), 13:45, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    P.S. в риалтайме, естественно. Я не могу сказать стриму "подожди, я тут не успеваю кодировать".
     
  • 5.41, Аноним (31), 13:49, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Intel Arc b570/b580
     
  • 3.13, Аноним (31), 12:21, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >и будет стоить конских денег

    AV1 8k видео на ютубе может декодировать встройка в N100/N200:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_Quick_Sync_Video

     
     
  • 4.38, Аноним (30), 13:47, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Меня не волнует просмотр ютуп рекламы 8k. Что там с энкодингом у этой встройки?
     
     
  • 5.43, Аноним (31), 13:51, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Меня не волнует

    А вы кто собственно ?

     
  • 3.39, Ценитель петросяновских шуток (?), 13:49, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Железо с его поддержкой ещё не существует и будет стоить конских денег.

    Добавят во все дешманские чипы. С лагом в несколько лет. Аппаратную поддержку завозят не быстро.

     
  • 2.4, Аноним (4), 11:17, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не сомневайся, желающие подоить лошков найдутся. Вполне вероятно, это будет сам Гулаг.
     
  • 2.6, Аноним (1), 11:51, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Схема проста
    1. Компании XYZ хотят иметь сверхприбыль.
    2. Появляется мутный альянс по продвежинию роялти-фри кодеков.
    3. Хомячки обновляют железо и радуются альтруизму альянса!
     
     
  • 3.20, Аноним (12), 12:43, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Схема не объясняет почему XYZ не оставить h26X и не собирать с хомячков как и раньше. А зачем-то появляется бесплатный "мутный" альянс с опенсурсом и предлагает ничего не платить.
     
  • 3.21, Аноним (31), 12:53, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1) Все хотят.
    2) В чём их мутность ? https://aomedia.org/about/members/
    3) Можете не обновлять, никто не заставляет.

    За лицензии h-кодеков всё равно заплатите т.к. производитель включит их в стоимость.

     
  • 2.9, Аноним (9), 12:07, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты тот самый не мамонт? Приятно познакомится!
     
     
  • 3.16, Аноним (14), 12:26, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты же не побежишь за новой видяхой, правда?
     

  • 1.5, Аноним (5), 11:26, 09/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Rutube, VK используют mp4a,VP9 и всем нравится. Прогресс пусть пытают ютуберы.
     
     
  • 2.7, Анонимно (ok), 11:56, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Rutube, VK
    > всем нравится

    Опрос проводился среди ботов которые там и обитают?

     
     
  • 3.15, Аноним (5), 12:26, 09/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.17, Аноним (17), 12:26, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    На рутубе качество видосов выше чем на ютубе (как минимум для 1080р). Ютуб слишком сильно сжимает видео. На большинство видосов это не сильно влияет и так меньше трафика выходит, но если нужно нужно сделать зум х4 и вглядываться в детали, то ютуб всё в кашу превратит. Очень сильно из-за этого страдают ролики по тому же WoW, где иногда надо в ники персов всматриваться.
     
     
  • 4.22, Василий (??), 13:06, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Когда началось замедление YouTube, залил обучающие ролики по Астре и ALDPro на Рутуб и забыл-забил. Пока письма от пользователей не начали поступать жалобы, что на видео текст в окнах интерфейса перестал читаться. Проверил и оказалось РуТуб испоганил видео как бог черепаху. Подал жалобу - типа сравните оригинал по прямой ссылке и во что вы превратили конкретный урок.
     
     
  • 5.23, Аноним (23), 13:11, 09/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 5.25, Аноним (31), 13:17, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Когда началось замедление YouTube

    Нет никакого "замедления" это блокировка:
    https://habr.com/ru/news/918578/
    И нам всем просто плюют в лицо таким новоязом.

     
     
  • 6.46, Аноним (4), 14:12, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть несколько типов блокировок. Конкретно у ютуба до сих пор шейпинг, иными словами, "замедление". Реально заблокировать возможность имеется и это даже дешевле.
     
     
  • 7.47, Аноним (31), 14:20, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вы можете зайти на https://www.youtube.com без дополнительных средств ? Нет. Поэтому это блокировка сервиса.
    Нам его просто заблокировали как и много других просто так, без судебного процесса, публичных слушаний и т.д.
     
  • 5.27, Аноним (17), 13:28, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Видимо тоже начали пережимать. Печально.
     
  • 3.40, Айнанейм (?), 13:49, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Опрос проводился среди ботов которые там и обитают?

    Кех, наверное он имел ввиду, что Youtube 2010х, был таким же какой он сейчас.
    Но не требовал сверхмощного (*по тем меркам ), железа.

     
  • 2.10, Аноним (9), 12:10, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Все говорят "фильм для дураков, фильм для дураков", а мне понравилось!
     
  • 2.19, Аноним (14), 12:33, 09/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.11, Аноним (11), 12:10, 09/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Да потому что их вполне хватает для нормальной картинки даже при экономии скорости, и людям не нужны эти десятки форматов, чтобы просто посмотреть видосик. И уж тем более никто не хочет повышенного разряда или нагрева железа во время этих действий. Кодеки (особенно AVC) разрабатывались ещё в эпоху 4 пентиумов, там оптимизация на уровне бога. Современные браузеры и так убили нативное аппаратное ускорение со своим гадским html5 - считай, что кодеки не дышат.
     
  • 1.18, Аноним (31), 12:31, 09/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    >Реализованы дополнительные фильтры для подавления шумов, уменьшения артефактов от сжатия и сохранения детализации.

    Качество зависит в первую очередь от исходника.
    Пример 8k видео (*выставите вручную 4320p):
    https://www.youtube.com/watch?v=b3ootXSAaqE

     
     
  • 2.24, Аноним (23), 13:13, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    подписку свыше 720р оплатите?
     
     
  • 3.26, Аноним (31), 13:22, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чего ? Какая подписка ?
    Видео по ссылке откройте и выберите качество, даже в аккаунт заходить не надо.
     
  • 2.42, Аноним (30), 13:50, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Реализованы дополнительные фильтры для получения мыла, увеличения мыла от сжатия и сохранения мыла.
     
     
  • 3.44, Айнанейм (?), 14:03, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Короч, заметил такую штуку.
    Современные флагманы, мылят картинку.
    Выставляют Over сочность.
    А еще забавно, если сфотографировать пыльную комнату, то она будет идеально чистой.
    Если сфотографировать лицо, оно будет без естественных пор кожи, без естественных, прыщей (*не тех прыщей когда сьел коробку шоколада, а естественных, как реакция организма).

    Ну типа обработка фото.

    Допустим, iPhone 7, показывает четкие фото.
    Возможно и iPhone 5.
    А ну да, это наверное только у меня.

     

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