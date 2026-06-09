Альянс AOMedia объявил о стабилизации видеокодека AV2

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|3.30, Аноним (30), 13:40, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Нет. Ты платишь за железку, которая умеет/будет делать AV*. Ибо софтовые реализации - они только для галочки.
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|5.33, Аноним (30), 13:43, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А они гораздо дешевле и ассортимент в изобилии. Сейчас разве что утюг не может в h.
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|2.28, Аноним (30), 13:39, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> о стабилизации видеокодека AV2
Получается, AV1 уже не нужен, а на очереди - разработка AV3.
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|4.32, Аноним (30), 13:42, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> пройдёт ещё года два
И ситуация AV1/AV2 поменяется на AV2/AV3.
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|2.37, Айнанейм (?), 13:46, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только вроде недавно Озу дорожала.
Или уже нет?.
А ну да, поддержка на уровнее оборудования AV2, примерно у 0% пользователей Пк, ну может только у самих разрабов AV2.
Большинство Пекарей, не-геймеров, не потянут AV2, на уровне программного рендеринга.
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|1.2, Аноним (2), 11:10, 09/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Это кодек бесплатный без лицензионных отчислений. Так что аноним не прав.
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|2.3, Аноним (3), 11:17, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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Железо с его поддержкой ещё не существует и будет стоить конских денег. Software decoding не в счёт - не все хотят пользоваться утюгом для просмотра видосов.
Бесплатно - это только у вас в сказках.
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|5.36, Аноним (30), 13:45, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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P.S. в риалтайме, естественно. Я не могу сказать стриму "подожди, я тут не успеваю кодировать".
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|4.38, Аноним (30), 13:47, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Меня не волнует просмотр ютуп рекламы 8k. Что там с энкодингом у этой встройки?
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|3.39, Ценитель петросяновских шуток (?), 13:49, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Железо с его поддержкой ещё не существует и будет стоить конских денег.
Добавят во все дешманские чипы. С лагом в несколько лет. Аппаратную поддержку завозят не быстро.
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|2.4, Аноним (4), 11:17, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не сомневайся, желающие подоить лошков найдутся. Вполне вероятно, это будет сам Гулаг.
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|2.6, Аноним (1), 11:51, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Схема проста
1. Компании XYZ хотят иметь сверхприбыль.
2. Появляется мутный альянс по продвежинию роялти-фри кодеков.
3. Хомячки обновляют железо и радуются альтруизму альянса!
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|3.20, Аноним (12), 12:43, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Схема не объясняет почему XYZ не оставить h26X и не собирать с хомячков как и раньше. А зачем-то появляется бесплатный "мутный" альянс с опенсурсом и предлагает ничего не платить.
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|1.5, Аноним (5), 11:26, 09/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Rutube, VK используют mp4a,VP9 и всем нравится. Прогресс пусть пытают ютуберы.
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|2.7, Анонимно (ok), 11:56, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Rutube, VK
> всем нравится
Опрос проводился среди ботов которые там и обитают?
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|3.17, Аноним (17), 12:26, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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На рутубе качество видосов выше чем на ютубе (как минимум для 1080р). Ютуб слишком сильно сжимает видео. На большинство видосов это не сильно влияет и так меньше трафика выходит, но если нужно нужно сделать зум х4 и вглядываться в детали, то ютуб всё в кашу превратит. Очень сильно из-за этого страдают ролики по тому же WoW, где иногда надо в ники персов всматриваться.
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|4.22, Василий (??), 13:06, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Когда началось замедление YouTube, залил обучающие ролики по Астре и ALDPro на Рутуб и забыл-забил. Пока письма от пользователей не начали поступать жалобы, что на видео текст в окнах интерфейса перестал читаться. Проверил и оказалось РуТуб испоганил видео как бог черепаху. Подал жалобу - типа сравните оригинал по прямой ссылке и во что вы превратили конкретный урок.
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|6.46, Аноним (4), 14:12, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть несколько типов блокировок. Конкретно у ютуба до сих пор шейпинг, иными словами, "замедление". Реально заблокировать возможность имеется и это даже дешевле.
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|7.47, Аноним (31), 14:20, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Вы можете зайти на https://www.youtube.com без дополнительных средств ? Нет. Поэтому это блокировка сервиса.
Нам его просто заблокировали как и много других просто так, без судебного процесса, публичных слушаний и т.д.
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|3.40, Айнанейм (?), 13:49, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Опрос проводился среди ботов которые там и обитают?
Кех, наверное он имел ввиду, что Youtube 2010х, был таким же какой он сейчас.
Но не требовал сверхмощного (*по тем меркам ), железа.
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|2.10, Аноним (9), 12:10, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Все говорят "фильм для дураков, фильм для дураков", а мне понравилось!
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|1.11, Аноним (11), 12:10, 09/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Да потому что их вполне хватает для нормальной картинки даже при экономии скорости, и людям не нужны эти десятки форматов, чтобы просто посмотреть видосик. И уж тем более никто не хочет повышенного разряда или нагрева железа во время этих действий. Кодеки (особенно AVC) разрабатывались ещё в эпоху 4 пентиумов, там оптимизация на уровне бога. Современные браузеры и так убили нативное аппаратное ускорение со своим гадским html5 - считай, что кодеки не дышат.
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|3.26, Аноним (31), 13:22, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Чего ? Какая подписка ?
Видео по ссылке откройте и выберите качество, даже в аккаунт заходить не надо.
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|2.42, Аноним (30), 13:50, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Реализованы дополнительные фильтры для получения мыла, увеличения мыла от сжатия и сохранения мыла.
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|3.44, Айнанейм (?), 14:03, 09/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Короч, заметил такую штуку.
Современные флагманы, мылят картинку.
Выставляют Over сочность.
А еще забавно, если сфотографировать пыльную комнату, то она будет идеально чистой.
Если сфотографировать лицо, оно будет без естественных пор кожи, без естественных, прыщей (*не тех прыщей когда сьел коробку шоколада, а естественных, как реакция организма).
Ну типа обработка фото.
Допустим, iPhone 7, показывает четкие фото.
Возможно и iPhone 5.
А ну да, это наверное только у меня.
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