Первый стабильный выпуск эталонной реализации видеокодека AV2

2.2 , Аноним ( 2 ), 19:45, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – Вы производитель видеоаппаратуры? Отсутствие лицензионных отчислений.

3.14 , Аноним ( 14 ), 20:48, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Вы производитель видеоаппаратуры? Как можно выпускать аппаратуру для кодека, который меняются каждый месяц?

4.18 , Аноним ( 18 ), 20:57, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – (З__АЧИЩАЕТСЯ) > freehck: %высер зм_ёныша включая "Вот предыдущему комментатору, что про синтаксис написал и вообще начал этот тред, как выяснилось, не понятна разница между синтаксисом, семантикой и парадигмой. Вполне очевидно, что ему доставляет хлопот наличие или недостаток какой-то конкретной парадигмы, но он не соизволил разобраться, какой именно: ему достаточно тезиса "просто язык плохой", а в чём именно проблема — толком сформулировать не может и не хочет. Ну, что поделать."% Ответ(не в бровь а в глаз, т.е. с к_онтраргументацией), з_ачищен - другими зм_ёнышами... п_утински и к_оммунистчиески-л_берально р_софобски н_енавидящими меня и вообще истину, т.е.з_ачистив для д_искредитации. Так что, извиняюсь что, не репостю - не ожидал что, даже настолько ничего не нарушающее, чисто техническое и даже весьма небольшое, м_рази включая сначала р_усофобский же И_И тутошний - з_чистят п_длючно... 2.3 , Аноним ( 3 ), 19:52, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Есть ли смысл использовать его хотя бы вместо h265 Для чего, для локального хранения ? Может и нет если для вас не имеет значение объёмы хранения. Преимущества AV-кодеков в том, что они не требуют роялти и могут при меньшем битрейте показывать сопоставимую картинку H-кодеками.

2.5 , Аноним ( 5 ), 20:08, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Из бесплатных есть vvenc для для h266, пока это лучший из кодеков по качеству и битрейту. Но декодирования в железе пока нет, поэтому довольно неудобно использовать. Если судить по libaom, Вместо x265 (индийский альтернативный кодер для h265 без проприетарных алгоритмов) смысл может и есть, зависит от контента. Подожди пару лет -- первые 2 года libaom было практически неюзабельно из-за багов. Для сравнения, vvenc сразу норм вышел.

3.6 , Аноним ( 3 ), 20:14, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >для h266

>Но декодирования в железе пока нет Почему нет ?

- https://www.techpowerup.com/review/intel-panther-lake-technical-deep-dive/imag

- https://en.wikipedia.org/wiki/Versatile_Video_Coding#Hardware

4.10 , Аноним ( 5 ), 20:28, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – По сути, только новые встройки интела, но там емнип такие процессоры, что они в принципе не потянут h266 декодировать даже 1080p. В дискретках интела нет. Это было бы заметным конкурентным преимуществом, но увы.

5.12 , Аноним ( 3 ), 20:44, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >что они в принципе не потянут h266 декодировать даже 1080p У Интела Quick Sync это аппаратное ядро для кодирования/декодирования видео, но в текущих поколениях Lunar Lake и Panther Lake поддерживается только декодирование, таблица:

https://github.com/intel/media-driver

5.16 , Аноним ( 3 ), 20:56, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >не потянут h266 декодировать даже 1080p Если есть поддержка значит потянут.

Тот же AV1 на Ютубе декодируется даже 8k видео начиная с Alder Lake:

- https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_Quick_Sync_Video

- https://www.youtube.com/watch?v=b3ootXSAaqE

3.9 , Аноним ( 9 ), 20:27, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Декодер софтверный это же не особая проблема, проблема софтверный энкодер. на моём 9950x3d ав1 кодирует со скоростью 2-3фпс, это неюзабельно для любого объема видео с 266 там все те же проблемы.

4.11 , Аноним ( 5 ), 20:37, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Проблема программных кодировщиков в том, что нельзя запареллелить кодирование. Т.е. невозможно просто увеличить количество ядер и не потерять в качестве. Обещали в av2 подумать над этим, но они и про av1 это говорили, а в последний момент отказались. По этой причине тот же nvenc-av1 проигрывает libaom по возможностям, но всё ещё довольно достойный. А 2-3 фпс на домашнем компьютере в принципе не так и плохо, для этих задач есть рендер-фермы. Можно больше даже с libaom и с достаточным качеством, просто libaom, как и libvpx (первое форк второго) -- куча дурнопахнущего легаси.

2.8 , Аноним ( 9 ), 20:24, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – по качеству на бит даже av1 лучше чем х265 особенно если говорить про аппаратные енкодеры енвидии. софтверные декодеры не проверял, пока у меня нету бесплатного электричества и лишних 256 ядер процессора.

