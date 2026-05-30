Первый стабильный выпуск эталонной реализации видеокодека AV2

30.05.2026 19:02 (MSK)

Альянс Open Media (AOMedia), курирующий разработку форматов кодирования видео AV1/AV2, формата объёмного звука IAMF и формата изображений AVIF, опубликовал релиз проекта AVM 1.0.0, развивающего официальную эталонную реализацию кодировщика и декодировщика формата кодирования видео AV2. AVM включает оптимизации для процессоров на базе архитектуры ARM64, x86_64 и MIPS, реализованные с использованием расширенных наборов инструкций NEON, AVX2, SSE2/3/4, MSA и DSPr2. Код AVM написан на языке Си и распространяется под лицензией BSD.

Кодек AV2 не требует лицензионных отчислений и развивается в качестве преемника формата AV1. Особенности кодека AV2:

  • Оптимизация для применения в потоковом вещании;
  • Улучшенное предсказание межкадровых изменений;
  • Значительное улучшение по сравнению с AV1 производительности операций сжатия;
  • Расширенная поддержка возможностей для виртуальной и дополненной реальности;
  • Поддержка более широкого диапазона визуального качества;
  • Возможность одновременной доставки нескольких видео в рамках одного видеопотока с поддержкой их раздельного отображения на экране;
  • Дополнительные фильтры для подавления шумов, уменьшения артефактов от сжатия и сохранения детализации.

При тестировании одного из экспериментальных выпусков библиотеки avm использование кодека AV2 позволило добиться снижения битрейта на 32.59% по сравнению с кодеком AV1 при аналогичном уровне качества, при использовании метрик оценки качества VMAF (Video Multi-Method Assessment Fusion), разработанных компанией Netflix. При использовании метрик PSRN-YUV (Peak-Signal-to-Noise Ratio 14:1:1) битрейт удалось снизить на 28.63%. При этом судя по отзывам пользователей, опробовавших библиотеку AVM, производительность и качество кодирования на высоких битрейтах пока оставляет желать лучшего.

Также как и в кодеке AV1 в AV2 задействована гибридная блочно-ориентированная структура, но в отличие от AV1 поддерживается более крупные суперблоки 256×256, полностью рекурсивное секционирование (partitioning) и более эффективное разделение параметров яркости и цветности. В AV2 используеся унифицированный экспоненциальный квантизатор, охватывающий более широкий диапазон яркости и обеспечивающий большую точность квантования для 8-, 10- и 12-битного видео, а также лучше управляющий низкими битрейтами. Возможности предсказания межкадровых изменений модернизированы для повышения качества моделирования изменения яркости и цветности, учитывают при построении модели до 7 предыдущих кадров, поддерживают временну́ю (temporal) интерполяцию и лучше обрабатывают движение в видео с высоким разрешением или быстро меняющимся содержимым.

  1.1, Аноним (1), 19:42, 30/05/2026 [ответить]  
    		• +/
    Есть ли смысл использовать его хотя бы вместо h265, не говоря уже о h266?
     
     
  2.2, Аноним (2), 19:45, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Вы производитель видеоаппаратуры? Отсутствие лицензионных отчислений.
     
     
  3.14, Аноним (14), 20:48, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Вы производитель видеоаппаратуры?

    Как можно выпускать аппаратуру для кодека, который меняются каждый месяц?

     
     
  4.18, Аноним (18), 20:57, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
  2.3, Аноним (3), 19:52, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Есть ли смысл использовать его хотя бы вместо h265

    Для чего, для локального хранения ? Может и нет если для вас не имеет значение объёмы хранения.

    Преимущества AV-кодеков в том, что они не требуют роялти и могут при меньшем битрейте показывать сопоставимую картинку H-кодеками.

     
  2.5, Аноним (5), 20:08, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Из бесплатных есть vvenc для для h266, пока это лучший из кодеков по качеству и битрейту. Но декодирования в железе пока нет, поэтому довольно неудобно использовать. Если судить по libaom, Вместо x265 (индийский альтернативный кодер для h265 без проприетарных алгоритмов) смысл может и есть, зависит от контента. Подожди пару лет -- первые 2 года libaom было практически неюзабельно из-за багов. Для сравнения, vvenc сразу норм вышел.
     
     
  3.6, Аноним (3), 20:14, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >для h266
    >Но декодирования в железе пока нет

    Почему нет ?
    - https://www.techpowerup.com/review/intel-panther-lake-technical-deep-dive/imag
    - https://en.wikipedia.org/wiki/Versatile_Video_Coding#Hardware

     
     
  4.10, Аноним (5), 20:28, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    По сути, только новые встройки интела, но там емнип такие процессоры, что они в принципе не потянут h266 декодировать даже 1080p. В дискретках интела нет. Это было бы заметным конкурентным преимуществом, но увы.
     
     
  5.12, Аноним (3), 20:44, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >что они в принципе не потянут h266 декодировать даже 1080p

    У Интела Quick Sync это аппаратное ядро для кодирования/декодирования видео, но в текущих поколениях Lunar Lake и Panther Lake поддерживается только декодирование, таблица:
    https://github.com/intel/media-driver

     
  5.16, Аноним (3), 20:56, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >не потянут h266 декодировать даже 1080p

    Если есть поддержка значит потянут.
    Тот же AV1 на Ютубе декодируется даже 8k видео начиная с Alder Lake:
    - https://en.wikipedia.org/wiki/Intel_Quick_Sync_Video
    - https://www.youtube.com/watch?v=b3ootXSAaqE

     
  3.9, Аноним (9), 20:27, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Декодер софтверный это же не особая проблема, проблема софтверный энкодер. на моём 9950x3d ав1 кодирует со скоростью 2-3фпс, это неюзабельно для любого объема видео с 266 там все те же проблемы.
     
     
  4.11, Аноним (5), 20:37, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Проблема программных кодировщиков в том, что нельзя запареллелить кодирование. Т.е. невозможно просто увеличить количество ядер и не потерять в качестве. Обещали в av2 подумать над этим, но они и про av1 это говорили, а в последний момент отказались. По этой причине тот же nvenc-av1 проигрывает libaom по возможностям, но всё ещё довольно достойный. А 2-3 фпс на домашнем компьютере в принципе не так и плохо, для этих задач есть рендер-фермы. Можно больше даже с libaom и с достаточным качеством, просто libaom, как и libvpx (первое форк второго) -- куча дурнопахнущего легаси.
     
  2.8, Аноним (9), 20:24, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    по качеству на бит даже av1 лучше чем х265 особенно если говорить про аппаратные енкодеры енвидии.

    софтверные декодеры не проверял, пока у меня нету бесплатного электричества и лишних 256 ядер процессора.

     

  1.4, Аноним (3), 20:06, 30/05/2026 [ответить]  
    		• +/
    >Кодек AV2 не требует лицензионных отчислений

    А это главное преимущество, поэтому в его поддержке и заинтересованы:
    https://aomedia.org/about/members/

    И собственно второй по посещаемости сайт в мире:
    https://www.youtube.com

     
     
  2.7, Аноним (7), 20:23, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >AV2 не требует лицензионных отчислений

    Думаешь зачем еще все эти h264, av1, av2, переставления кроватей с кодеками).

     

  1.13, Аноним (13), 20:45, 30/05/2026 [ответить]  
    		• +/
    > Значительное улучшение по сравнению с AV1 производительности операций сжатия;

    Ну очевидный бред же. compression performance - это не производительность операций сжатия, а эффективность сжатия.

     

