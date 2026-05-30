Первый стабильный выпуск эталонной реализации видеокодека AV2

|1.1, Аноним (1), 19:42, 30/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Есть ли смысл использовать его хотя бы вместо h265, не говоря уже о h266?
|2.2, Аноним (2), 19:45, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
Вы производитель видеоаппаратуры? Отсутствие лицензионных отчислений.
|3.14, Аноним (14), 20:48, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
> Вы производитель видеоаппаратуры?
Как можно выпускать аппаратуру для кодека, который меняются каждый месяц?
|4.18, Аноним (18), 20:57, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|2.3, Аноним (3), 19:52, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>Есть ли смысл использовать его хотя бы вместо h265
Для чего, для локального хранения ? Может и нет если для вас не имеет значение объёмы хранения.
Преимущества AV-кодеков в том, что они не требуют роялти и могут при меньшем битрейте показывать сопоставимую картинку H-кодеками.
|2.5, Аноним (5), 20:08, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
|
Из бесплатных есть vvenc для для h266, пока это лучший из кодеков по качеству и битрейту. Но декодирования в железе пока нет, поэтому довольно неудобно использовать. Если судить по libaom, Вместо x265 (индийский альтернативный кодер для h265 без проприетарных алгоритмов) смысл может и есть, зависит от контента. Подожди пару лет -- первые 2 года libaom было практически неюзабельно из-за багов. Для сравнения, vvenc сразу норм вышел.
|4.10, Аноним (5), 20:28, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
По сути, только новые встройки интела, но там емнип такие процессоры, что они в принципе не потянут h266 декодировать даже 1080p. В дискретках интела нет. Это было бы заметным конкурентным преимуществом, но увы.
|5.12, Аноним (3), 20:44, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>что они в принципе не потянут h266 декодировать даже 1080p
У Интела Quick Sync это аппаратное ядро для кодирования/декодирования видео, но в текущих поколениях Lunar Lake и Panther Lake поддерживается только декодирование, таблица:
https://github.com/intel/media-driver
|3.9, Аноним (9), 20:27, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Декодер софтверный это же не особая проблема, проблема софтверный энкодер. на моём 9950x3d ав1 кодирует со скоростью 2-3фпс, это неюзабельно для любого объема видео с 266 там все те же проблемы.
|4.11, Аноним (5), 20:37, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Проблема программных кодировщиков в том, что нельзя запареллелить кодирование. Т.е. невозможно просто увеличить количество ядер и не потерять в качестве. Обещали в av2 подумать над этим, но они и про av1 это говорили, а в последний момент отказались. По этой причине тот же nvenc-av1 проигрывает libaom по возможностям, но всё ещё довольно достойный. А 2-3 фпс на домашнем компьютере в принципе не так и плохо, для этих задач есть рендер-фермы. Можно больше даже с libaom и с достаточным качеством, просто libaom, как и libvpx (первое форк второго) -- куча дурнопахнущего легаси.
|2.8, Аноним (9), 20:24, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
по качеству на бит даже av1 лучше чем х265 особенно если говорить про аппаратные енкодеры енвидии.
софтверные декодеры не проверял, пока у меня нету бесплатного электричества и лишних 256 ядер процессора.
|2.7, Аноним (7), 20:23, 30/05/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
>AV2 не требует лицензионных отчислений
Думаешь зачем еще все эти h264, av1, av2, переставления кроватей с кодеками).
|1.13, Аноним (13), 20:45, 30/05/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> Значительное улучшение по сравнению с AV1 производительности операций сжатия;
Ну очевидный бред же. compression performance - это не производительность операций сжатия, а эффективность сжатия.
