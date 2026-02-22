The OpenNET Project / Index page

Альянс AOMedia развивает звуковой кодек OAC (Open Audio Codec), основанный на Opus

22.02.2026 22:03 (MSK)

Альянс Open Media (AOMedia), курирующий разработку формата кодирования видео AV1/AV2, формата объёмного звука IAMF и формата изображений AVIF, приступил к разработке звукового кодека Open Audio Codec (OAC), который преподносится как продолжение развития кодека Opus, разработанного организацией Xiph.Org. В качестве эталонной реализации кодировщика и декодировщика OAC под лицензией BSD предложена библиотека liboac, созданная на основе кода библиотеки libopus.

Основным назначением OAC называется передача речи и звука поверх интернета. Кодек пригоден для различных применений, связанных с интерактивной передачей звука, и может использоваться в различных областях, от VoIP-телефония и видеоконференции до игровых чатов и удалённого проведения концертов. OAC масштабируется как для сжатия потокового звука с высоким битрейтом, например, для качественной передачи стерео музыки, так и для сжатия голоса в ограниченных по пропускной способности каналах связи.

Разработка пока находится на ранней альфа-стадии. Битовый поток (bitstream), формируемый библиотекой liboac, на текущем этапе разработки не следует использовать для распространения файлов OAC, так как он включает дополнительные отладочные данные и не поддерживает смену позиции в потоке (seeking).

За исключением отсутствия упоминания динамической корректировки битрейта, диапазона звуковых частот и размера кадров, список возможностей OAC повторяет описание кодека Opus 1.5:

  • Битрейт от 6 Кбит/с до 510 Кбит/с;
  • Частота дискретизации от 8 до 48KHz;
  • Продолжительность кадров от 2.5 до 60 миллисекунд;
  • Поддержка постоянного (CBR) и переменного (VBR) битрейтов;
  • Поддержка до 255 каналов;
  • Поддержка узкополосного и широкополосного звука;
  • Поддержка голоса и музыки;
  • Поддержка стерео и моно;
  • Возможность восстановления звукового потока в случае потери кадров (PLC);
  • Доступность реализаций с использованием арифметики с плавающей и фиксированной запятой.


Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64852-oac
Ключевые слова: oac, opus, audio
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (31) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 22:30, 22/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Интересно они копирайты подтёрли: https://github.com/AOMediaCodec/oac/commit/c821cd260fbcf81062399a8373dbf0b0d68
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 22:31, 22/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И в чём они не правы?
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 23:17, 22/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В дистрибутивах будут пакеты без указания авторов. Если только они вывод git log в тарболл не начнут паковать.
     
  • 2.5, Аркагоблин (?), 22:36, 22/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ещё любопытно что они выбрали BSD 3-Clause "Clear" License. Для тех кто не в курсе, есть "Modified" (самая распространенная) и "Clear" варианты BSD 3-Clause. И последняя прямо говорит что права на патенты не даются. То есть вас авторы могут засудить за использование этого кода если у кого-то из них окажется патент. Патентный троллинг? Ммм
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 22:39, 22/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кто кого судить будет ?
    Смотрите участников:
    https://en.wikipedia.org/wiki/Alliance_for_Open_Media
     
  • 2.6, Аноним (6), 22:38, 22/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    flac, очень плохой формат.
     

  • 1.2, Аноним (3), 22:30, 22/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –3 +/
    Ни одного слова про нейросети и ускорение на видеокартах. И это в 2026 году. Просто смешно.
     
  • 1.4, Аноним (7), 22:33, 22/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Сам Opus себя хорошо показал, и если прям не быть аудиофилом, то всё ок:
    https://music.youtube.com
    Хотя всё же хорошие наушники нужны.
     
     
  • 2.18, 12yoexpert (ok), 00:48, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    медведь ещё нужен, чтобы это слушать
     
     
  • 3.24, Аноним (7), 01:12, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну конечно... как банан звучит кстати ?
    https://habr.com/ru/news/1000080/
     
     
  • 4.29, lucentcode (ok), 02:19, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Банан? Хорошо звучит, это я вам как человек с Аспергером и очень тонким и точным слухом, и аудиофильскими наушниками, говорю. Что банан, что любой другой проводник. Электричеству всё равно, через что ему течь, если это проводник. Можно хоть через солёную воду музыку гонять.
     
     
  • 5.30, 12yoexpert (ok), 02:44, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Электричеству всё равно, через что ему течь, если это проводник

    расскажешь гитаристам с 15-метровыми кабелями на сцене

     
  • 2.31, Аноним (31), 03:05, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Объективно некачественный aac звучит лучше opus medium. Может это конечно гугл постарался, они на удивление плохие и не универсальные параметры выбирают всегда. Да, я сначала думал, что opus лучше звучит, но он слишком искажённый.
     

  • 1.8, Аноним (8), 23:14, 22/02/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     

  • 1.10, Аноним (9), 23:20, 22/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Звуковой-то он звуковой, но без стандартного контейнера для локального хранения файлов пока не интересен.
     
  • 1.11, Аноним (11), 23:34, 22/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Этот кодек не использует вулкана? Просто грузит проц?
     
  • 1.13, лох (?), 00:25, 23/02/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.15, Аноним (15), 00:40, 23/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > до игровых чатов

    Теперь ты будешь слышать всю богатую гамму звуков рачья по той стороне экрана

    > и удалённого проведения концертов.

    Намекните им, что ковид закончился пару лет назад.

     
     
  • 2.19, Аркагоблин (?), 00:49, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пару? Он закончился половину десятилетия назад
     

  • 1.16, Аноним (8), 00:41, 23/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Раз торрентв нет, на av1,значит этот аv1 нигде не используется. А на Ютубе те же ролики, в h264. А многие h264ify используют, специально чтоб этот av1 на Ютубе отключать.
     
  • 1.17, 12yoexpert (ok), 00:47, 23/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    и как только скайп в нулевых работал без этих модных кодеков
     
     
  • 2.28, bonifatium (?), 01:56, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    так opus как раз на основе кодека скайпа
     

  • 1.20, лох (?), 00:54, 23/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    у всех лохов баттхерт.
     
  • 1.21, лох (?), 00:55, 23/02/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.22, лох (?), 01:03, 23/02/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.23, лох (?), 01:06, 23/02/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.25, лох (?), 01:14, 23/02/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.26, лох (?), 01:16, 23/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Падшие лохи везде.
     
  • 1.27, лох (?), 01:25, 23/02/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

