Альянс AOMedia развивает звуковой кодек OAC (Open Audio Codec), основанный на Opus

|
|
|
|
|
|3.9, Аноним (9), 23:17, 22/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
В дистрибутивах будут пакеты без указания авторов. Если только они вывод git log в тарболл не начнут паковать.
|
|2.5, Аркагоблин (?), 22:36, 22/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
А ещё любопытно что они выбрали BSD 3-Clause "Clear" License. Для тех кто не в курсе, есть "Modified" (самая распространенная) и "Clear" варианты BSD 3-Clause. И последняя прямо говорит что права на патенты не даются. То есть вас авторы могут засудить за использование этого кода если у кого-то из них окажется патент. Патентный троллинг? Ммм
|
|1.2, Аноним (3), 22:30, 22/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–3 +/–
|
Ни одного слова про нейросети и ускорение на видеокартах. И это в 2026 году. Просто смешно.
|
|
|
|
|
|
|
|4.29, lucentcode (ok), 02:19, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
|
Банан? Хорошо звучит, это я вам как человек с Аспергером и очень тонким и точным слухом, и аудиофильскими наушниками, говорю. Что банан, что любой другой проводник. Электричеству всё равно, через что ему течь, если это проводник. Можно хоть через солёную воду музыку гонять.
|
|
|
|5.30, 12yoexpert (ok), 02:44, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
> Электричеству всё равно, через что ему течь, если это проводник
расскажешь гитаристам с 15-метровыми кабелями на сцене
|
|2.31, Аноним (31), 03:05, 23/02/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
|
Объективно некачественный aac звучит лучше opus medium. Может это конечно гугл постарался, они на удивление плохие и не универсальные параметры выбирают всегда. Да, я сначала думал, что opus лучше звучит, но он слишком искажённый.
|
|1.10, Аноним (9), 23:20, 22/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Звуковой-то он звуковой, но без стандартного контейнера для локального хранения файлов пока не интересен.
|
|1.15, Аноним (15), 00:40, 23/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
> до игровых чатов
Теперь ты будешь слышать всю богатую гамму звуков рачья по той стороне экрана
> и удалённого проведения концертов.
Намекните им, что ковид закончился пару лет назад.
|
|1.16, Аноним (8), 00:41, 23/02/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
|
Раз торрентв нет, на av1,значит этот аv1 нигде не используется. А на Ютубе те же ролики, в h264. А многие h264ify используют, специально чтоб этот av1 на Ютубе отключать.
|