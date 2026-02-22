Альянс AOMedia развивает звуковой кодек OAC (Open Audio Codec), основанный на Opus

Альянс Open Media (AOMedia), курирующий разработку формата кодирования видео AV1/AV2, формата объёмного звука IAMF и формата изображений AVIF, приступил к разработке звукового кодека Open Audio Codec (OAC), который преподносится как продолжение развития кодека Opus, разработанного организацией Xiph.Org. В качестве эталонной реализации кодировщика и декодировщика OAC под лицензией BSD предложена библиотека liboac, созданная на основе кода библиотеки libopus.

Основным назначением OAC называется передача речи и звука поверх интернета. Кодек пригоден для различных применений, связанных с интерактивной передачей звука, и может использоваться в различных областях, от VoIP-телефония и видеоконференции до игровых чатов и удалённого проведения концертов. OAC масштабируется как для сжатия потокового звука с высоким битрейтом, например, для качественной передачи стерео музыки, так и для сжатия голоса в ограниченных по пропускной способности каналах связи.

Разработка пока находится на ранней альфа-стадии. Битовый поток (bitstream), формируемый библиотекой liboac, на текущем этапе разработки не следует использовать для распространения файлов OAC, так как он включает дополнительные отладочные данные и не поддерживает смену позиции в потоке (seeking).

За исключением отсутствия упоминания динамической корректировки битрейта, диапазона звуковых частот и размера кадров, список возможностей OAC повторяет описание кодека Opus 1.5: