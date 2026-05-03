Проект VideoLAN опубликовал dav2d, декодировщик для видео в формате AV2

Разработчики проекта VideoLAN опубликовали первый предварительный выпуск библиотеки dav2d с реализацией альтернативного свободного декодировщика формата кодирования видео AV2. Код проекта написан на языке Си с ассемблерными вставками и распространяется под лицензией BSD. Реализована поддержка архитектур x86, x86_64, ARM63, Loongarch, PPC и RISC-V.

Dav2d оптимизирован для достижения максимальной производительности и заявлен как самый быстрый из существующих декодировщиков AV2 для всех поддерживаемых платформ. Предполагается, что предложенная в dav2d программная реализация AV2 позволит компенсировать отсутствие аппаратных декодировщиков на ранней стадии продвижения кодека AV2.

По своим целям и архитектуре новая библиотека dav2d напоминает существующий проект dav1d и отличается реализацией кодека AV2 вместо AV1. Некоторые общие возможности перенесены из кодовой базы dav1d. Библиотека dav2d будет поддерживать все возможности AV2, включая расширенные виды субдискретизации и все заявленные в спецификации параметры управления глубиной цвета. Проект находится на стадии разработки и пока не рекомендован для внедрения в рабочие системы, так как финальная спецификация для AV2 ещё не утверждена.

Кодек AV2 не требует лицензионных отчислений и развивается альянсом Open Media (AOMedia) в качестве преемника формата AV1. Особенности AV2: