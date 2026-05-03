Проект VideoLAN опубликовал dav2d, декодировщик для видео в формате AV2

03.05.2026 10:43 (MSK)

Разработчики проекта VideoLAN опубликовали первый предварительный выпуск библиотеки dav2d с реализацией альтернативного свободного декодировщика формата кодирования видео AV2. Код проекта написан на языке Си с ассемблерными вставками и распространяется под лицензией BSD. Реализована поддержка архитектур x86, x86_64, ARM63, Loongarch, PPC и RISC-V.

Dav2d оптимизирован для достижения максимальной производительности и заявлен как самый быстрый из существующих декодировщиков AV2 для всех поддерживаемых платформ. Предполагается, что предложенная в dav2d программная реализация AV2 позволит компенсировать отсутствие аппаратных декодировщиков на ранней стадии продвижения кодека AV2.

По своим целям и архитектуре новая библиотека dav2d напоминает существующий проект dav1d и отличается реализацией кодека AV2 вместо AV1. Некоторые общие возможности перенесены из кодовой базы dav1d. Библиотека dav2d будет поддерживать все возможности AV2, включая расширенные виды субдискретизации и все заявленные в спецификации параметры управления глубиной цвета. Проект находится на стадии разработки и пока не рекомендован для внедрения в рабочие системы, так как финальная спецификация для AV2 ещё не утверждена.

Кодек AV2 не требует лицензионных отчислений и развивается альянсом Open Media (AOMedia) в качестве преемника формата AV1. Особенности AV2:

  • оптимизация для применения в потоковом вещании;
  • улучшенное предсказание межкадровых изменений;
  • значительное улучшение по сравнению с AV1 производительности операций сжатия;
  • расширенная поддержка возможностей для виртуальной и дополненной реальности;
  • поддержка более широкого диапазона визуального качества;
  • возможность одновременной доставки нескольких видео в рамках одного видеопотока с поддержкой их раздельного отображения на экране;
  • дополнительные фильтры для подавления шумов, уменьшения артефактов от сжатия и сохранения детализации.


Ключевые слова: dav2d, av2, videolan
Обсуждение (2) RSS
  • 1, Аноним1234 (?), 11:19, 03/05/2026 [ответить]  
    Почему такой софт до сих пор пишут не на rust?
     
  • 2, Аноним (2), 11:22, 03/05/2026 [ответить]  
    Что такое ARM63?
     
