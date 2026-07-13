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Первый стабильный выпуск IncidentRelay, системы для организации дежурств и маршрутизации оповещений

13.07.2026 14:07 (MSK)

После пяти месяцев разработки опубликован выпуск проекта IncidentRelay 1.1, развивающего открытую систему для организации дежурств, маршрутизации оповещений и сопровождения инцидентов, запускаемую на собственном сервере (self-hosted). IncidentRelay 1.1 отмечен как первый стабильный выпуск (ветка 1.0 имела статус бета-версии). Проект ориентирован на SRE, DevOps и инфраструктурные команды, которым требуется локально разворачиваемая альтернатива SaaS-сервисам для управления дежурством (on-call management), применения политик эскалации и реагирования на инциденты. Код проекта написан на Python и распространяется под лицензией MIT.

IncidentRelay принимает события из систем мониторинга, сопоставляет их с сервисом, командой и ротацией, после чего доставляет уведомления ответственным дежурным или командам. В системе реализованы расписания дежурств, ротации, переопределения смен, подтверждение получения инцидента, состояния ACK/Resolve, напоминания, эскалации, временные замены дежурных, определение времени плановых работ и подавление шумных алертов.

Основное преимущество проекта - полный контроль над инфраструктурой и логикой маршрутизации. IncidentRelay разворачивается в своей среде, работает со своей базой данных и позволяет явно разделить входящие маршруты, команды, ротации и каналы доставки. Входящие токены принадлежат маршрутам, а не каналам, поэтому проще понять, какой внешний источник имеет право отправлять события в конкретную команду.

В IncidentRelay поддерживается приём событий из Prometheus Alertmanager, Grafana Alerting, Zabbix, Sentry, LibreNMS, RMON, AWS SNS/CloudWatch и произвольных webhook-ов. Для отправки уведомлений предусмотрены каналы Mattermost, Slack, Telegram, Discord, Microsoft Teams, email, webhook-и, browser/PWA push и провайдеры голосовых вызовов. В Mattermost и Telegram уведомления могут содержать действия для подтверждения и решения проблемы, что позволяет обрабатывать инцидент без перехода в отдельный интерфейс.

Проект можно запускать через Docker Compose, RPM-пакет для Red Hat-подобных дистрибутивов, вручную через systemd, а также в Kubernetes с помощью Helm-чарта. Для небольших инсталляций можно использовать SQLite, для рабочих чистем и более высокой нагрузки рекомендуется PostgreSQL.

В новой версии предложены следующие изменения:

  • Добавлены многоуровневые on-call ротации с ограничениями по времени, приоритетами слоёв и учётом временных замен;
  • Появился календарь дежурств, CalDAV и ICS-подписки для внешних календарей;
  • Реализованы политики эскалации инцидентов с многошаговыми цепочками повышения уровня;
  • Добавлены группы предупреждений, группировка событий, отложенные уведомления и ручное объединение связанных алертов;
  • Появились окна для проведения плановых работ и "тихие" алерты;
  • Добавлена возможность добавления комментариев к алертам;
  • Добавлены приоритеты инцидентов (P1-P5) и автоматическое повышение приоритета по уровню важности;
  • Реализованы сервисный каталог, зависимости сервисов, SLI/SLO, история влияния на работу систем (Service Impact History) и бизнес-сервисы (Business Services);
  • Появился Explain Trace для разбора маршрутизации: почему алерт попал или не попал в команду, был сгруппирован, подавлен или отправлен в конкретный канал;
  • Добавлены проверки (Heartbeats/dead-man-switch) для watchdog, backup, ETL и других задач, где проблемой является отсутствие ожидаемого сигнала.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/roxy-wi/Inc...)
  2. OpenNews: IncidentRelay - открытая система для организации дежурств и маршрутизации оповещений
  3. OpenNews: В рамках проекта Glaber создан форк системы мониторинга Zabbix
  4. OpenNews: Выпуск системы мониторинга Zabbix 7.0, поменявшей лицензию на AGPL
Автор новости: Pavel Loginov
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65895-incidentrelay
Ключевые слова: incidentrelay, monitoring
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Обсуждение (7) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:21, 13/07/2026 [ответить]  
    		• –2 +/
    Не понимаю все эти сущности, когда уже есть Prometheus, Grafana и Zabbix. Зачем пытаться изобрести велосипед?
     
     
  • 2.2, АДмин (?), 14:23, 13/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Мне кажется или они решают разные задачи ?
     
  • 2.3, Doom (??), 14:30, 13/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    А вы процесс управления событиями и мониторингом как привязываете к процессу управления инцидентами?

    Эта система как раз и помогает организовать прослойку, чтобы удобно было скореллировать и сформировать правильное понимание события SRE и саппортом.

    Конечно, если у вас ITSM на начальном уровне - то возможно эта проблематика ещё не коснулась.

     
     
  • 3.4, Аноним (4), 14:44, 13/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    управлять событиями? управлять инцидентами? серьезно?
     
     
  • 4.6, Аноним (6), 14:53, 13/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ага
    многадевяток - оно такое
     
  • 3.5, Аноним (5), 14:50, 13/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    - инцидентами
    - скореллировать (может скорректировать или консолидировать?)
    - события SRE
    - ITSM
    - проблематика

    Что ты такое?

     
     
  • 4.7, Аноним (7), 15:07, 13/07/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Двое суток Иван, двое суток Сергей - деды с берданкой. Что тут не понятного?
     
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