Опубликован проект IncidentRelay, развивающий открытую систему для организации дежурств, маршрутизации оповещений и сопровождения инцидентов, запускаемую на собственном сервере (self-hosted). Проект ориентирован на SRE, DevOps и инфраструктурные команды, которым требуется локально разворачиваемая альтернатива SaaS-сервисам для управления дежурством (on-call management), применения политик эскалации и реагирования на инциденты. Код проекта написан на Python и распространяется под лицензией MIT.

IncidentRelay принимает события из систем мониторинга, сопоставляет их с правилами маршрутизации и доставляет уведомления ответственным дежурным или командам. В системе реализованы расписания дежурств, ротации, переопределения смен, подтверждение получения инцидента, перевод инцидента в resolved, напоминания, эскалации и silences для подавления известных или плановых срабатываний.

Поддерживается приём событий из Prometheus Alertmanager, Zabbix и произвольных webhook-ов. Для отправки уведомлений предусмотрены каналы Mattermost, Telegram, email, webhook и голосовые провайдеры. В Mattermost и Telegram уведомления могут содержать действия для подтверждения и решения проблемы, что позволяет обрабатывать инцидент без перехода в отдельный интерфейс.

В IncidentRelay предусмотрена модель разделения доступа по группам и командам. Это позволяет разграничить видимость расписаний, маршрутов, каналов уведомлений и алертов между различными командами. Для автоматизации доступен HTTP API, а для интеграций используются bearer-токены и route-токены.

Проект может применяться как промежуточный слой между системами мониторинга и каналами уведомлений: Alertmanager или Zabbix отправляет событие в IncidentRelay, после чего система определяет команду, текущего дежурного, применяет правила маршрутизации и отправляет уведомление в нужный канал. Для неподтверждённых инцидентов могут выполняться повторные напоминания и эскалация на следующего участника ротации.