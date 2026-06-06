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Изменение процесса разработки и прогресс в развитии браузера Ladybird

06.06.2026 15:17 (MSK)

Андреас Клинг (Andreas Kling), основатель web-браузера Ladybird, объявил об изменении процесса разработки проекта. Ladybird отныне прекращает приём публичных pull-запросов и переходит к продвижению изменений в кодовую базу только через сопровождающих. Все уже открытые публичные pull-запросы будут закрыты. Исходный код Ladybird продолжит поставляться под лицензией BSD. Сообщения о проблемах, уязвимостях и тестировании работы с сайтами продолжат приниматься без изменения. Сторонние энтузиасты также смогут принимать участие в обсуждениях, связанных с поддержкой стандартов и архитектурой проекта.

В качестве причин прекращения принятия публичных pull-запросов упоминается подготовка к первому альфа-выпуску, требующая более строгого распределения ответственности за вносимые изменения. По мнению создателей Ladybird код должен приниматься только от тех, кто заслуживает доверия и готов нести персональную ответственность за каждую строку кода, и то, соответствует ли код архитектуре проекта и сможет ли поддерживаться в будущем.

Из проблем возникающих при приёме изменений от всех желающих упоминается снижение уровня доверия к авторам патчей - из-за возможности формирования изменений через AI, размер патча теперь не коррелирует с трудозатратами и потраченным на разработку временем. Принятие сторонних патчей также упрощает деятельность злоумышленников, первое время генерирующих рабочие изменения, чтобы заслужить доверие для последующего внедрения в код скрытой уязвимости.

Дополнительно можно отметить майский отчёт о развитии Ladybird. Из недавних достижений отмечается:

  • Реализован JIT-компилятор для WebAssembly, основанного на Cranelift (переход от интерпретации к JIT-компиляции в 8 раз повысил производительность прохождения теста CoreMark и в 3-4 раза микротестов отдельных функций);
  • Задействован новый блокировщик нежелательного контента, основанный на библиотеке adblock-rust от проекта Brave и поддерживающий фильтры в стиле Adblock Plus и EasyList;
  • На языке Rust переписан парсер HTML;
  • Код прокрутки содержимого вынесен из основного потока в отдельный процесс композитинга и переведён на асинхронную модель работы;
  • Включён по умолчанию API Media Source Extensions и улучшена работа с потоковым видео;
  • Добавлена система кэширования байткода JavaScript на диске;
  • В сборщике мусора реализован инкрементальный режим очистки памяти, исключающий длительные приостановки вычислений и повышающий отзывчивость интерфейса;
  • Расширена поддержка CSS, реализованы контейнерные запросы (@container), разграничение области видимости (@scope), "grid-template-columns: subgrid", "scroll-margin", "scroll-padding";
  • Добавлен API Permissions;
  • Реализован протокол HSTS (HTTP Strict Transport Security);
  • Обеспечено автоматическое определения кодировки текста;
  • В инструменты для web-разработчиков добавлена поддержка инспектирования flexbox- и grid-раскладок;
  • Улучшена совместимость с Discord, Shopify, Reddit, а также с сайтами, использующими графики на базе библиотеки TradingView.
  • Модернизирован интерфейс пользователя на базе библиотеки Qt. Реализован режим вертикального отображения вкладок. Добавлена поддержка перемещения вкладок мышью для их группировки, отсоединения или переноса в другое окно;
  • Вместо типовых для Qt стилей панелей и кнопок, реализовано собственное оформление вкладок, панели инструментов и адресной строки. Добавлена возможность восстановления недавно закрытых вкладок и окон. Реализована функция вставки текста из буфера обмена средней кнопкой мыши.

Браузер Ladybird развивается Андреасом Клингом, который когда-то работал в компании Nokia и занимался разработкой KHTML, а затем в Apple был одним из разработчиков Safari. Изначально проект был создан как приложение для операционной системы SerenityOS, но летом 2024 года был выделен в отдельный проект и получил пожертвование в 1 млн. долларов. Браузер написан на языке С++ (стартовал проект переписывания компонентов на Rust) и распространяется под лицензией BSD. Проектом развиваются собственный движок LibWeb, JavaScript-интерпретатор LibJS и сопутствующие библиотеки.

  1. Главная ссылка к новости (https://ladybird.org/posts/cha...)
  2. OpenNews: Компоненты браузера Ladybird начали переписывать на Rust при помощи AI
  3. OpenNews: Браузер Ladybird успешно прошёл 90% тестов на совместимость с Web-платформой
  4. OpenNews: Уязвимость в LibJS, позволяющая выполнить код при открытии страницы в браузере Ladybird
  5. OpenNews: Браузер Ladybird опередил Servo при тестировании поддержки web-технологий
  6. OpenNews: Проект свободного браузера Ladybird получил пожертвование в 1 млн. долларов от сооснователя GitHub
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65628-ladybird
Ключевые слова: ladybird, browser
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (52) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, q (ok), 15:28, 06/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –10 +/
    > По мнению создателей Ladybird код должен приниматься только от тех, кто заслуживает доверия и готов нести персональную ответственность за каждую строку кода

    Это работает в корпоративном проприетарном ПО, пишущимся за зарплату. Хз, есть ли хотя бы один живой пример того, где илитаризм и северокореизация работали бы в коммьюнити-опенсорс проекте.

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 15:36, 06/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    Примерно как.. в линуксе?
     
     
  • 3.17, Аноним (17), 16:27, 06/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• –2 +/
     
  • 3.23, Аноним (23), 17:06, 06/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.50, Аноним (23), 19:34, 06/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Линус свободен от ответственности. А вот работал бы он в Хуавее, ему бы...
     
  • 2.13, 12yoexpert (ok), 16:04, 06/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    майкам легче контролировать малую группу людей и платить только им
     
     
  • 3.32, Аноним (32), 18:23, 06/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.2, Аноним (2), 15:29, 06/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –7 +/
    Снова кеши на диске. Ссд им гробит и иньектят его, но разработчики браузеров упорно грызут кактус. Как думаете это для Хрома работает еще?
    --disk-cache-size=1 --media-cache-size=1
     
     
  • 2.3, q (ok), 15:32, 06/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    tmpfs не спасет отца русской демократии?
     
     
  • 3.6, Аноним (2), 15:37, 06/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Это для элитариев.
     
  • 2.21, Аноним (21), 16:39, 06/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >это для Хрома

    Ставьте Firefox: https://www.firefox.com/ru/

     
     
  • 3.28, Аноним (32), 17:34, 06/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Разницы особой не замечал, от этого открытого гугл партнёра, когда им чуть ранее пользовался, но тогда доставали небольшие но сильно мешающие мне баги [на ютубе].
    Т.б.он такой же мега-загаживатель памяти.
    Защита на тм же уровне, никакая, одна брехня.
    Даже антибаннераня ещё хуже, т.к.для плагина ~требуемости аккаунт для скачки.  
    Оба в trash.
     
     
  • 4.29, Аноним (21), 17:35, 06/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И чем же вы пользуетесь ?
     
     
  • 5.30, Аноним (32), 17:38, 06/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 5.35, Аноним (32), 19:02, 06/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Касательно SSD: в Chromium если в Настройки->Производительность - выключить опцию Экономия памяти -  вам на SSD будет писать зн.меньше, т.е.не полностью но, судя по размеру в профиле - меньшие объёмы выгружая в профиль на диске, у меня обычно вместо гига+ GB - "всего" несколько сотен MB, это при под сотню+ вкладок, иначе меньше; а, ещё тут оказалось что, тут в плагинах запрещена в лицензии им скачка с ютуба... Впрочем, для скачки полно соответствующих сайтов, заодно и всю нужную информацию подробно видно, и меньше доп.шпионилок под видом плагинов. Но тут ещё и что то мой AdBlock Max плагин стал видео-рекламу на ютубе же - пропускать...  посмотрим что будет дальше, но ничему тут не удивлюсь.
    В общем, вам: как и полно браузеров...)
     
  • 3.33, Аноним (2), 18:36, 06/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так и поступил.В настройках трижды false и норм.
     

  • 1.4, Аноним (4), 15:35, 06/06/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +1 +/
     
  • 1.8, Смузихеб забывший пароль (?), 15:48, 06/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > подготовка к первому альфа-выпуску
    > Браузер написан на языке С++
    > (стартовал проект переписывания компонентов на Rust)

    Т.е они даже альфа-версию ещё не выпустили, а уже стартовал проект по переписыванию
    Что же тогда они переписывают если пока ещё ничего нет !?

     
     
  • 2.14, 12yoexpert (ok), 16:07, 06/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    потому что им там сказал генеральный спонсор
     
  • 2.61, Аноним (61), 20:42, 06/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Скрины пустоты видишь? Интересно только, почемуони не пустые
     
  • 2.62, Аноним (62), 21:06, 06/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У C++ нет будущего. Лучше раньше начать переписывать на Раст. Чем потом замучаться латать дыры в безопасности из проблем с памятью
     

  • 1.9, Аноним (9), 15:49, 06/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Ещё до одного дошло что безответственные методики разработки под открытыми лицензиями это тупик. Разработчик должен отвечать за код и получать деньги даже если проект с открытим исходным кодом и бесплатный.
     
     
  • 2.31, Аноним (31), 17:54, 06/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сколько сам таким разработчикам заплатил?
     

  • 1.11, 12yoexpert (ok), 15:54, 06/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    делят будущие доходы, ничего более

    у проекта большие финансовые планы и большие спонсоры в лице майкрософт, а завендорлочить весь софт на свете на раст - стратегическая цель мелкомягких

     
     
  • 2.34, Аноним (34), 18:50, 06/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > у проекта [...] большие спонсоры в лице майкрософт

    Где ты там Майкрософт увидел?

    https://ladybird.org/#sponsors

     
     
  • 3.36, 12yoexpert (ok), 19:03, 06/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    всё написано по ссылкам под статьёй, идёшь и читаешь
     
     
  • 4.37, Аноним (34), 19:06, 06/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> Где ты там Майкрософт увидел?
    >> https://ladybird.org/#sponsors
    > все ссылки есть под статьёй, идёшь и читаешь

    Ты не ответил на вопрос.

     
     
  • 5.38, 12yoexpert (ok), 19:09, 06/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    а я нанимался?
     
     
  • 6.40, Аноним (34), 19:15, 06/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ты нанимался гадить в комментариях о своих галюнах про "лицо майкрософт". Так делай это хотя бы с достоинством.
     
     
  • 7.41, 12yoexpert (ok), 19:16, 06/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    ты не ответил на вопрос, о твоих фантазиях я ничего не спрашивал
     
     
  • 8.43, Аноним (34), 19:19, 06/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Почему моих, если Майкрософт приплел ты ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.45, 12yoexpert (ok), 19:22, 06/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    мало того, что ты понятия не имеешь что происходит в мире ИТ, так ещё и причинно... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.47, Аноним (34), 19:28, 06/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 6.44, Аноним (44), 19:22, 06/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >> Где ты там Майкрософт увидел?
    >> Ты не ответил на вопрос.
    > а я нанимался?

    В общем, ответа не будет. 👍

     
     
  • 7.46, 12yoexpert (ok), 19:27, 06/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ответа на тупой вброс про ссылку, не имеющую ничего общего с реальным спонсорством ladybird, - да, не будет

    если бы анониму было интересно, как именно майкрософт спонсирует и контролирует ladybird, он мог бы честно признаться, что ничего в этом не понимает, и попросить помочь, и я бы ему объяснил

    а брать на понт он будет у себя в дворе в сызрани, где его подобному поведению научили

     
     
  • 8.49, Аноним (49), 19:33, 06/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    То была ссылка на официальный сайт, вообще-то Но опеннетный эксперт под ником 1... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.52, 12yoexpert (ok), 19:41, 06/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    это была неправильная ссылка на официальный сайт, по которой указаны не все спон... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.54, Аноним (54), 19:52, 06/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 10.56, 12yoexpert (ok), 19:54, 06/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https ladybird org posts why-ladybird ... текст свёрнут, показать
     

  • 1.19, Аноним (19), 16:32, 06/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А что там с переписыванием на Swift?
     
     
  • 2.20, Аноним (20), 16:35, 06/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Он уже давно как отказался от свифта, об этом даже тут писали, вроде бы из-за слишком медленного развития компилятора
     
     
  • 3.22, Аноним (19), 16:45, 06/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Внезапно. Ну, это даже хорошо, если так.
     

  • 1.39, localhostadmin (ok), 19:11, 06/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > код должен приниматься только от тех, кто заслуживает доверия и готов нести персональную ответственность за каждую строку кода

    Теперь надо дождаться новой дыры. Хочу посмотреть, что будет с тем, кто её закоммитил

     
     
  • 2.55, ИмяХ (ok), 19:54, 06/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.57, ИмяХ (ok), 19:54, 06/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего не будет. Ибо дыpяшка помогает писателям бeкдoров легко отмазаться, мол, "случайно" прочитал данные за пределами буфера.
     

  • 1.42, Аноним (32), 19:18, 06/06/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• –1 +/
     
  • 1.48, Аноним (48), 19:28, 06/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Крайне неудачно название...
     
     
  • 2.53, Аноним (53), 19:42, 06/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Переводится как божья коровка
     
  • 2.59, Аноним (59), 20:11, 06/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.51, Аноним (51), 19:40, 06/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Выглядит ужасно.
     
  • 1.58, Аноним (59), 20:10, 06/06/2026 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     
  • 1.60, Аноним (60), 20:40, 06/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Пермессивщина
     

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