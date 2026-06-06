Изменение процесса разработки и прогресс в развитии браузера Ladybird

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|1.1, q (ok), 15:28, 06/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–10 +/–
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> По мнению создателей Ladybird код должен приниматься только от тех, кто заслуживает доверия и готов нести персональную ответственность за каждую строку кода
Это работает в корпоративном проприетарном ПО, пишущимся за зарплату. Хз, есть ли хотя бы один живой пример того, где илитаризм и северокореизация работали бы в коммьюнити-опенсорс проекте.
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|3.50, Аноним (23), 19:34, 06/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Линус свободен от ответственности. А вот работал бы он в Хуавее, ему бы...
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|1.2, Аноним (2), 15:29, 06/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–7 +/–
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Снова кеши на диске. Ссд им гробит и иньектят его, но разработчики браузеров упорно грызут кактус. Как думаете это для Хрома работает еще?
--disk-cache-size=1 --media-cache-size=1
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|2.3, q (ok), 15:32, 06/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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tmpfs не спасет отца русской демократии?
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|3.28, Аноним (32), 17:34, 06/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Разницы особой не замечал, от этого открытого гугл партнёра, когда им чуть ранее пользовался, но тогда доставали небольшие но сильно мешающие мне баги [на ютубе].
Т.б.он такой же мега-загаживатель памяти.
Защита на тм же уровне, никакая, одна брехня.
Даже антибаннераня ещё хуже, т.к.для плагина ~требуемости аккаунт для скачки.
Оба в trash.
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|5.35, Аноним (32), 19:02, 06/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Касательно SSD: в Chromium если в Настройки->Производительность - выключить опцию Экономия памяти - вам на SSD будет писать зн.меньше, т.е.не полностью но, судя по размеру в профиле - меньшие объёмы выгружая в профиль на диске, у меня обычно вместо гига+ GB - "всего" несколько сотен MB, это при под сотню+ вкладок, иначе меньше; а, ещё тут оказалось что, тут в плагинах запрещена в лицензии им скачка с ютуба... Впрочем, для скачки полно соответствующих сайтов, заодно и всю нужную информацию подробно видно, и меньше доп.шпионилок под видом плагинов. Но тут ещё и что то мой AdBlock Max плагин стал видео-рекламу на ютубе же - пропускать... посмотрим что будет дальше, но ничему тут не удивлюсь.
В общем, вам: как и полно браузеров...)
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|1.8, Смузихеб забывший пароль (?), 15:48, 06/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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> подготовка к первому альфа-выпуску
> Браузер написан на языке С++
> (стартовал проект переписывания компонентов на Rust)
Т.е они даже альфа-версию ещё не выпустили, а уже стартовал проект по переписыванию
Что же тогда они переписывают если пока ещё ничего нет !?
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|2.62, Аноним (62), 21:06, 06/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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У C++ нет будущего. Лучше раньше начать переписывать на Раст. Чем потом замучаться латать дыры в безопасности из проблем с памятью
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|1.9, Аноним (9), 15:49, 06/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Ещё до одного дошло что безответственные методики разработки под открытыми лицензиями это тупик. Разработчик должен отвечать за код и получать деньги даже если проект с открытим исходным кодом и бесплатный.
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|1.11, 12yoexpert (ok), 15:54, 06/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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делят будущие доходы, ничего более
у проекта большие финансовые планы и большие спонсоры в лице майкрософт, а завендорлочить весь софт на свете на раст - стратегическая цель мелкомягких
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|6.40, Аноним (34), 19:15, 06/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Ты нанимался гадить в комментариях о своих галюнах про "лицо майкрософт". Так делай это хотя бы с достоинством.
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|6.44, Аноним (44), 19:22, 06/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>> Где ты там Майкрософт увидел?
>> Ты не ответил на вопрос.
> а я нанимался?
В общем, ответа не будет. 👍
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|7.46, 12yoexpert (ok), 19:27, 06/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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ответа на тупой вброс про ссылку, не имеющую ничего общего с реальным спонсорством ladybird, - да, не будет
если бы анониму было интересно, как именно майкрософт спонсирует и контролирует ladybird, он мог бы честно признаться, что ничего в этом не понимает, и попросить помочь, и я бы ему объяснил
а брать на понт он будет у себя в дворе в сызрани, где его подобному поведению научили
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|8.49, Аноним (49), 19:33, 06/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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То была ссылка на официальный сайт, вообще-то Но опеннетный эксперт под ником 1... текст свёрнут, показать
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|2.20, Аноним (20), 16:35, 06/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Он уже давно как отказался от свифта, об этом даже тут писали, вроде бы из-за слишком медленного развития компилятора
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|1.39, localhostadmin (ok), 19:11, 06/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> код должен приниматься только от тех, кто заслуживает доверия и готов нести персональную ответственность за каждую строку кода
Теперь надо дождаться новой дыры. Хочу посмотреть, что будет с тем, кто её закоммитил
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|2.57, ИмяХ (ok), 19:54, 06/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ничего не будет. Ибо дыpяшка помогает писателям бeкдoров легко отмазаться, мол, "случайно" прочитал данные за пределами буфера.
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