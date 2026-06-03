Доступен выпуск дистрибутива Ubuntu Sway Remix 26.04 LTS, предоставляющего преднастроенный и готовый к использованию рабочий стол на основе мозаичного композитного менеджера Sway. Дистрибутив является неофициальной редакцией Ubuntu 26.04, созданной с оглядкой как на опытных пользователей GNU/Linux, так и новичков, желающих попробовать окружение мозаичных оконных менеджеров без необходимости в их долгой настройке. Для загрузки подготовлены сборки для архитектур amd64, arm64 и компьютеров Raspberry Pi. Окружение дистрибутива построено на основе Sway - композитного менеджера, использующего протокол Wayland и полностью совместимого с мозаичным оконным менеджером i3, а также панели Waybar, файлового менеджера Thunar, и утилит из проекта NWG-Shell, таких как менеджер обоев рабочего стола Azote, полноэкранного меню приложений nwg-drawer, утилиты для вывода содержимого скриптов на экран nwg-wrapper (используется для отображения подсказки по горячим клавишам на рабочем столе), менеджера настройки тем GTK, курсора и шрифтов nwg-look и скрипта Autotiling, автоматически компонующего окна открытых приложений на манер динамических мозаичных оконных менеджеров. В состав дистрибутива входят программы как с графическим интерфейсом, такие как Firefox, Qutebrowser, Audacious, Transmission, Libreoffice, Pluma и MATE Calc, так и консольные приложения и утилиты, такие как музыкальный проигрыватель Musikcube, видеопроигрыватель MPV, утилита для просмотра изображений Swayimg, утилита для просмотра документов PDF Zathura, текстовый редактор Neovim, файловый менеджер Ranger и другие. Другой особенностью дистрибутива является полный отказ от использования пакетного менеджера Snap, все программы поставляются в виде обычных deb-пакетов, в том числе веб-браузер Firefox, для установки которого задействован официальный PPA-репозиторий Mozilla Team. Установщик дистрибутива основан на фреймворке Calamares. Основные изменения: Sway обновлен до выпуска 1.11.

Для систем с видеочипами NVIDIA по умолчанию задействован движок отрисовки на базе Vulkan.

Задействован ряд утилит из графического окружения Xfce: вместо файлового менеджера PCmanFM установлен Thunar, утилита для просмотра изображений lximage-qt заменена на Ristretto, а архиватор Engrampa - на Xarchiver.

Собственные скрипты для вывода уведомлений об изменении уровня громкости и яркости экрана заменены на утилиту SwayOSD.

Из поставки удалены музыкальный проигрыватель Audacious и почтовый клиент Thunderbird.

Сформирован установочный образ для архитектуры arm64, который можно использовать на UEFI-совместимых платах с процессорами ARM, таких как Ampere, а также в виртуальных машинах на компьютерах Mac с процессорами Apple Silicon.

Внесён ряд улучшений в образ для одноплатных компьютеров Raspberry Pi.



