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Выпуск дистрибутива Ubuntu Sway Remix 26.04 LTS

03.06.2026 07:00 (MSK)

Доступен выпуск дистрибутива Ubuntu Sway Remix 26.04 LTS, предоставляющего преднастроенный и готовый к использованию рабочий стол на основе мозаичного композитного менеджера Sway. Дистрибутив является неофициальной редакцией Ubuntu 26.04, созданной с оглядкой как на опытных пользователей GNU/Linux, так и новичков, желающих попробовать окружение мозаичных оконных менеджеров без необходимости в их долгой настройке. Для загрузки подготовлены сборки для архитектур amd64, arm64 и компьютеров Raspberry Pi.

Окружение дистрибутива построено на основе Sway - композитного менеджера, использующего протокол Wayland и полностью совместимого с мозаичным оконным менеджером i3, а также панели Waybar, файлового менеджера Thunar, и утилит из проекта NWG-Shell, таких как менеджер обоев рабочего стола Azote, полноэкранного меню приложений nwg-drawer, утилиты для вывода содержимого скриптов на экран nwg-wrapper (используется для отображения подсказки по горячим клавишам на рабочем столе), менеджера настройки тем GTK, курсора и шрифтов nwg-look и скрипта Autotiling, автоматически компонующего окна открытых приложений на манер динамических мозаичных оконных менеджеров.

В состав дистрибутива входят программы как с графическим интерфейсом, такие как Firefox, Qutebrowser, Audacious, Transmission, Libreoffice, Pluma и MATE Calc, так и консольные приложения и утилиты, такие как музыкальный проигрыватель Musikcube, видеопроигрыватель MPV, утилита для просмотра изображений Swayimg, утилита для просмотра документов PDF Zathura, текстовый редактор Neovim, файловый менеджер Ranger и другие.

Другой особенностью дистрибутива является полный отказ от использования пакетного менеджера Snap, все программы поставляются в виде обычных deb-пакетов, в том числе веб-браузер Firefox, для установки которого задействован официальный PPA-репозиторий Mozilla Team. Установщик дистрибутива основан на фреймворке Calamares.

Основные изменения:

  • Sway обновлен до выпуска 1.11.
  • Для систем с видеочипами NVIDIA по умолчанию задействован движок отрисовки на базе Vulkan.
  • Задействован ряд утилит из графического окружения Xfce: вместо файлового менеджера PCmanFM установлен Thunar, утилита для просмотра изображений lximage-qt заменена на Ristretto, а архиватор Engrampa - на Xarchiver.
  • Собственные скрипты для вывода уведомлений об изменении уровня громкости и яркости экрана заменены на утилиту SwayOSD.
  • Из поставки удалены музыкальный проигрыватель Audacious и почтовый клиент Thunderbird.
  • Сформирован установочный образ для архитектуры arm64, который можно использовать на UEFI-совместимых платах с процессорами ARM, таких как Ampere, а также в виртуальных машинах на компьютерах Mac с процессорами Apple Silicon.
  • Внесён ряд улучшений в образ для одноплатных компьютеров Raspberry Pi.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/Ubuntu-Sway...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Ubuntu 26.04
  3. OpenNews: Компания Canonical опубликовала монолитный дистрибутив Ubuntu Core 26
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива TileOS 2.0
  5. OpenNews: Выпуск дистрибутива Ubuntu Sway Remix 25.10
  6. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения Sway 1.12
Автор новости: Sunderland93
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65610-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu, sway
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (10) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:12, 03/06/2026 [ответить]  
    		• +/
    В переводе это означает что разработчики перестали блокировать видеокарты гоблинов и благодаря Vulkan оно хоть как-то работает, поэтому пацаны решили запилить свой дистр, так как Sway и Wayfire наиболее шустрые с Vulkan. Только на деле для не англоязычных Sway надо настраивать. Вот тут есть про Sway достаточно подробное все

    https://rutube.ru/video/af5667fc4565be6ac6fe570ca5029fd4/

     
     
  • 2.2, q (ok), 08:22, 03/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > для не англоязычных Sway надо настраивать

    А еще, если живешь на определенной территории, то две трети интернета недоступны вообще. Тоже надо настраивать. Решил не упоминать?

     
     
  • 3.4, Аноним (1), 09:07, 03/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Разве новость об этом? Может мне еще рассказать как нужно в Туркмении жить с их проблемами с интернетом?
     
  • 2.7, eugener (ok), 09:35, 03/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И ссылка на видосик. Зачем так? Видосики делаются ради хайпа и монетизации, а нормальный человек, который хочет поделиться знаниями — напишет статью.
     
     
  • 3.10, Аноним (1), 10:21, 03/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А кто определил эту норму? Я писал раньше статьи на оверклокерах. Угадайте что случилось после того как я указал на то что статья про материнские платы без тестирования разгона выглядит как рекламная статья. Понятное дело им платы прислали. А то что нужно есть в описании, так что противоречий тут нет. Просто в других местах часто банят, даже линуксоиды, потому что когда выходит местный регистрант и заявляет что-то, например что Vulkan работает медленнее ответы с аргументами просто удаляют. Это то как на ЛОРе решают проблемы неугодных. Кроме свободных площадок нигде информацию не разместить. Будто вам будут объяснять сжато всякое полезное. Кому хочется может на иностранном языке почитать руководства. Они объемные, правда не все там так очевидно.
     

  • 1.3, Аноним (3), 08:49, 03/06/2026 [ответить]  
    		• +/
    > Из поставки удалены музыкальный проигрыватель Audacious и почтовый клиент Thunderbird

    Вот щас непонятно было зачем так упарываться

     
     
  • 2.5, Аноним (5), 09:31, 03/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как это почему? Они работают только под XWayland.
     
     
  • 3.8, iPony128052 (?), 10:08, 03/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Как это почему? Они работают только под XWayland.

    Это ложь.

    Thunderbird давно работает под Wayland.

    Audacious вот в недавнем релизе прилетело, что дефолтом работает под Wayland (раньше можно было опцией форсировать).

     
  • 2.6, Аноним (6), 09:32, 03/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если цель была сделать легкий дистр, то надо было выпиливать Qutebrowser, Audacious, Transmission, Libreoffice, Pluma и MATE Calc.
    А тут какие то 2-3Kb освободил, этими музыкальный проигрыватель Audacious и почтовый клиент Thunderbird.
     
     
  • 3.9, Аноним (-), 10:09, 03/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

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