Доступен выпуск дистрибутива Ubuntu Sway Remix 25.10, предоставляющего преднастроенный и готовый к использованию рабочий стол на основе мозаичного композитного менеджера Sway. Дистрибутив является неофициальной редакцией Ubuntu 25.10, созданной с оглядкой как на опытных пользователей GNU/Linux, так и на новичков, желающих попробовать окружение с мозаичным оконным менеджером без необходимости его долгой настройки. Для загрузки подготовлены сборки для архитектур amd64 и arm64 (Raspberry Pi).

Окружение дистрибутива построено на основе Sway - композитного менеджера, использующего протокол Wayland и полностью совместимого с мозаичным оконным менеджером i3, а также панели Waybar, файлового менеджера PCManFM-GTK3 и утилит из проекта NWG-Shell, таких как менеджер обоев рабочего стола Azote, полноэкранное меню приложений nwg-drawer, программа для вывода содержимого скриптов на экран nwg-wrapper (используется для отображения подсказки по горячим клавишам на рабочем столе), менеджер настройки тем GTK, курсора и шрифтов nwg-look и скрипт Autotiling, автоматически компонующий окна открытых приложений на манер динамических мозаичных оконных менеджеров.

В состав дистрибутива входят программы как с графическим интерфейсом, такие как Firefox, Qutebrowser, Audacious, Transmission, Libreoffice, Pluma и MATE Calc, так и консольные приложения и утилиты, такие как музыкальный проигрыватель Musikcube, видеопроигрыватель MPV, утилита для просмотра изображений Swayimg, утилита для просмотра документов PDF Zathura, текстовый редактор Neovim, файловый менеджер Ranger и другие.

Другой особенностью дистрибутива является полный отказ от использования пакетного менеджера Snap, все программы поставляются в виде обычных deb-пакетов, в том числе веб-браузер Firefox, для установки которого задействован официальный PPA-репозиторий Mozilla Team. Установщик дистрибутива основан на фреймворке Calamares.

В новом выпуске осуществлен переход на пакетную базу Ubuntu 25.10, задействован компонент swaykbdd для установки индивидуальной раскладки клавиатуры для каждого окна, проведены небольшие оптимизации системных скриптов и устранен ряд мелких недоработок.