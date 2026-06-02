Canonical опубликовал утилиту workshop для развёртывания окружений для разработки

02.06.2026 10:35 (MSK)

Компания Canonical представила инструментарий workshop, позволяющий одной командной быстро создавать в Ubuntu изолированные окружения для применения при разработке ПО и решения задач, связанных с машинным обучением и вовлечением AI-агентов. Начинка окружения определяется в одном файле конфигурации в формате YAML, который позволяет точно воспроизвести описанное окружение на любых компьютерах. Предполагается, что благодаря workshop разработчик может сосредоточиться на том, что он хочет получить, не тратя своё время на разбор зависимостей и настройку начинки. Инструментарий устанавливается в виде snap-пакета. Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией GPLv3.

Окружение формируется из независимых подключаемых элементов, оформляемых в виде SDK, которыми можно делиться с другими пользователями через каталог SDK Store. Комбинируя свои и уже существующие SDK разработчик может задействовать в окружении желаемые языки программирования, библиотеки и инструменты. Например, предоставляются SDK для использования Ollama, OpenCode, NVIDIA CUDA и AMD ROCm. Для низкоуровневого управления окружениями в workshop задействован инструментарий управления контейнерами LXD 6.8.



  1. Главная ссылка к новости (https://ubuntu.com/blog/introd...)
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65601-ubuntu
Ключевые слова: ubuntu, sandbox
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Colorado_House_of_Representatives (?), 13:13, 02/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –5 +/
    Агентская разработка – это реальность. Нравится вам это или нет. Так что космонавт дело делает.
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 13:28, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Зачем там куда и рокмы? Они не нужны для этого. Локально ты можешь запустить только агента-д@уна, даже на 128 гигах. Что-то хоть как-то рабочее только топ тир модели антропик или опен аи, с норм контекстом. Эти с большой долей вероятности сделают небольшую фичу близко к тому что нужно было (после нескольких итераций).
     
     
  • 3.15, Аноним (15), 15:15, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    https://opennet.ru/65127-gemma
    https://opennet.ru/65005-mistral
     

  • 1.5, aname (ok), 13:37, 02/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Они чо, опять докер сделали?
     
     
  • 2.6, oficsu (ok), 14:05, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Хуже. Они, похоже, придумали велосипедный пакетник без зависимостей, который запихнули в снап и обвязали ямлом, примазавшись к теме ИИ. Великолепное комбо
     

  • 1.7, Аноним (7), 14:11, 02/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    То есть уже есть toolbox, distrobox, а теперь и workshop?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 14:25, 02/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 2.11, q (ok), 14:51, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Это же каноникал, чего ты хотел? У них там е-бейший NIH-синдром-синдромище. Сначала Unity (забросили), потом Mir (забросили), теперь вот workshop (скоро забросят)...
     
     
  • 3.12, Мемоним (?), 14:54, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Canonical today released Mir 2.27 as the latest version of this set of compositor libraries for easily building Wayland-based shells on Linux and fitting into the Ubuntu Linux paradigm

    Буквально сегодня

     
     
  • 4.14, warlock66613 (ok), 15:10, 02/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Название-то осталось, а суть проекта совсем другая.
     

  • 1.9, Аноним (9), 14:31, 02/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    ИИ sweatshop.
     
  • 1.10, Аноним (10), 14:41, 02/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > точно воспроизвести на любых компьютерах

    на любых компьютерах с ubuntu?

     

