Canonical опубликовал утилиту workshop для развёртывания окружений для разработки

Компания Canonical представила инструментарий workshop, позволяющий одной командной быстро создавать в Ubuntu изолированные окружения для применения при разработке ПО и решения задач, связанных с машинным обучением и вовлечением AI-агентов. Начинка окружения определяется в одном файле конфигурации в формате YAML, который позволяет точно воспроизвести описанное окружение на любых компьютерах. Предполагается, что благодаря workshop разработчик может сосредоточиться на том, что он хочет получить, не тратя своё время на разбор зависимостей и настройку начинки. Инструментарий устанавливается в виде snap-пакета. Код проекта написан на языке Go и распространяется под лицензией GPLv3.

Окружение формируется из независимых подключаемых элементов, оформляемых в виде SDK, которыми можно делиться с другими пользователями через каталог SDK Store. Комбинируя свои и уже существующие SDK разработчик может задействовать в окружении желаемые языки программирования, библиотеки и инструменты. Например, предоставляются SDK для использования Ollama, OpenCode, NVIDIA CUDA и AMD ROCm. Для низкоуровневого управления окружениями в workshop задействован инструментарий управления контейнерами LXD 6.8.