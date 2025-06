В 2024 году выручка компании Canonical составила 291 млн. долларов

2.12 , Аноним ( 11 ), 11:09, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Также закрыли облако Ubuntu One, Ubuntu Edge смартфон краудфандинговый тоже закрыли.

2.15 , Аноним ( 15 ), 11:14, 27/06/2025
Так дебиановские мейнтенеры сидят на шее Каноникал, получая зп. Скорее Дебиан зависит от Убунты, а не наоборот.

3.38 , pic ( ?? ), 11:38, 27/06/2025
У debian есть фонд, вряд ли они все напрямую получают деньги от cannonical, опосредованно, да, и то, debian может жить и без этого, да и лучше без этого, без влияний со стороны.

4.65 , Аноним ( 15 ), 12:23, 27/06/2025
Прямое трудоустройство и ЗП это это теперь опосредственно?

5.67 , pic ( ?? ), 12:43, 27/06/2025
Есть список работников Cannonical в Debian? Хочу поинтересоваться сколько таких.

2.23 , Аноним ( - ), 11:26, 27/06/2025
> Что там маркетировать? Убунту PRO например.

Думаешь убедить производителей ноутов, что твоя система заслуживает быть предустановленной просто, а юзеров что ее стоит покупать - легко? > Что там разрабатывать? MIR бросили, Unity бросили. МИР был полудохлый, Unity тоже получилась "не очень". > После такой статистики их можно всех ставить к стенке. Ты забыл добавить ʼотнять и поделитьʼ)

Эти "эффективные менеджеры" добились прибыли в 250+ лямов баксов.

Неужели это не показатель их заслуг? > Сколько там народу надо чтобы перепаковывать Debian-онвские пакеты? Ты что-то путаешь.

Это некродебиан зависит от бубунты, а не наоборот.

Как раз потому что у них есть деньги)

3.40 , Аноним ( 11 ), 11:40, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >Думаешь убедить производителей ноутов, что твоя система заслуживает быть предустановленной просто, а юзеров что ее стоит покупать - легко? Я думаю что кто-то а Canonical могли бы уже наладить производство летпопов и смартфонов, проблема в том что у них дефолтом идёт Gnome.

>Эти "эффективные менеджеры" добились прибыли в 250+ лямов баксов. Добиться добились, но есть же понятие оптимизация.

>Это некродебиан зависит от бубунты, а не наоборот. Вот и вопрос, почему Debian самостоятельно не моненизируют свои труды.

4.64 , Аноним ( - ), 12:16, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – > Я думаю что кто-то а Canonical могли бы уже наладить производство летпопов и смартфонов, Очень сложный и геморный процесс.

Особенно для софтварной компании - требуются компетенции которых у них скорее всего нет.

В итоге на выходе будет аналог какого-то пососного KDE/Fedora Slimbook. > проблема в том что у них дефолтом идёт Gnome. Это не проблема.

У гнома примерно половина пользователей. (Вторая половина у кедов)).

Если dell и HP продают с ним ноуты -> значит пользователей устраивает.

Если будут жалобы - добавят вариант с KDE. > Вот и вопрос, почему Debian самостоятельно не моненизируют свои труды. Debi## ####! (c)

Просто если они так поступят, то сообщество нищуков их смешает с коментами в интернете.

2.31 , pic ( ?? ), 11:32, 27/06/2025
Зря ты так, выручка с 2014 по 2025 выросла в 3 раза, как и численность сотрудников, тоже в 3 раза.

Отдача есть.

Отдача есть.

3.44 , Аноним ( 11 ), 11:49, 27/06/2025
Ну раз отдача есть, пусть живут.

3.48 , Аноним ( 45 ), 11:52, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А еще количество пользователей Windows.

Они ведь прям высчитывают.

Примерно как цены в разных интернет магазинах могут отличаться в x20 раз.

Ну чтобы пользователь смотрел что популярней.

2.35 , freehck ( ok ), 11:35, 27/06/2025
> С другой стороны сижу и думаю, надо тоже свой дистрибутив запилить и податься в импортозамещение. Тоже думал об этом, поговорил с людьми, обсудил. Там в этой области все ключевые производители друг друга знают, и эта часть пирога уже основательно поделена на рынке отечественных ОС. Если хочешь войти эту нишу и зарабатывать хоть что-то -- будь аккуратен, и думай кому дорогу переходишь.

3.42 , pic ( ?? ), 11:45, 27/06/2025
В октябре 2024 Минпромторг _отказался_ от общенационального репозитория исходников, патчей и сборочных механизмов. А так можно было бы обрести свой собственный конструктор, вносить патчи и развивать его как универсальный инструмент для любой платформы. Но блат всё уничтожил.

Может быть лет через 5-6 вновь придётся поднять эту тему на государственном уровне, только желательно в некоммерческой форме поддержки. Фрагментация, блат, удержание в узде - деградация.

Может быть лет через 5-6 вновь придётся поднять эту тему на государственном уровне, только желательно в некоммерческой форме поддержки. Фрагментация, блат, удержание в узде - деградация.

4.49 , Аноним ( 45 ), 11:54, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты еще не смотрел комплектующие Рф производителя на пк.

Ну я имею ввиду цены например на Ssd, Озу, x5 дороже самсунгов всяких.

Зато поддерживаешь отечественного производителя.

Вроде как хорошее дело делаешь.

5.51 , Аноним ( 51 ), 11:57, 27/06/2025
А как же левый импорт неужели не работает?

6.78 , Аноним ( 45 ), 13:07, 27/06/2025
> А как же левый импорт неужели не работает? В 90е тебе продавали например розетку, сделанную в Рф, но проходя через множество поставщиков, она становилась Финской за x400 цены.

В Kari, тебе продают одежду за 7000, в интернет магазине это стит 1500.

В Kari, тебе продают одежду за 7000, в интернет магазине это стит 1500.

5.52 , pic ( ?? ), 12:00, 27/06/2025
Пока всё так. Степень годности полупроводниковых радиокомпонентов при производстве на собственных линиях пока от 5 до 10% по некоторой номенклатуре. Поэтому и цены, а ещё на их закупку внутри мало кто тратится, мало покупают, ограниченно производят, как тут цены не поднимешь. В остальном - блат (мягко сказано).

5.53 , Аноним ( 11 ), 12:01, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Вполне себе логично. Производство дороже чем в Китае, не?

Хорошо конечно что ССД и ОЗУ делают, но делают или собирают?

Ты не можешь не поддерживать, выставляют условия что надо брать отечественное.

6.59 , pic ( ?? ), 12:05, 27/06/2025
Ну хоть с со стеклотекстолита многослойного начали, а то и его собственного не было. А он повышенной точности изготовления.

6.60 , pic ( ?? ), 12:06, 27/06/2025
>выставляют условия что надо брать отечественное. Они даже с запретами умудряются протащить в госсектор полностью китайское.

6.68 , Аноним ( 82 ), 12:45, 27/06/2025
>Вполне себе логично. Производство дороже чем в Китае, не? На самом деле у всех полупродниковых топов заводы у себя внутри страны.

Samsung, LG, Hynix - самая сложная (дорогая) продукция делается в Южной Корее.

Samsung, LG, Hynix - самая сложная (дорогая) продукция делается в Южной Корее.

7.76 , Аноним ( 11 ), 13:05, 27/06/2025
Не ну я слышал что Оптику и чипы памяти ОЗУ Samsung делает.

6.80 , Аноним ( 45 ), 13:08, 27/06/2025
> Производство дороже чем в Китае, не? Твоя Лада, напичкана китайской техникой, и стоит мотор от Бмв.

4.62 , Аноним ( 11 ), 12:08, 27/06/2025
Делаешь дистрибутив и техподдержку самым дешевым, автоматически выигрываешь все торга, в автоматически в плюсе. Я не думаю, что мне кто-то, что-то сделает, когда я стану №1 по изготовлению и распространению этих ваших линуксов в этой стране. Переделить поляну проше простого.

5.69 , pic ( ?? ), 12:49, 27/06/2025
Так это не только в сфере ПО, везде.

6.77 , Аноним ( 11 ), 13:06, 27/06/2025
Всё пошел менять обои в Ubuntu.

2.46 , Аноним ( 45 ), 11:50, 27/06/2025
Могу те любые цифры так же написать.

3.54 , Аноним ( 11 ), 12:02, 27/06/2025
Напиши какие-нибудь красивые.

3.56 , pic ( ?? ), 12:03, 27/06/2025
Вряд ли, налоговая служба всё проверяет, тем более с big data можно сопоставить.