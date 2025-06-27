В 2024 году выручка компании Canonical составила 291 млн. долларов

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|1.9, Аноним (9), 11:04, 27/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Всегда интересно было, откуда подобные конторы берут деньги. Каноникал же некоммерческая?
На донатах и поддержке живут?
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|2.11, Аноним (11), 11:08, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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>Каноникал же некоммерческая?
Тип Частная компания.
Отрасль программное обеспечение
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|2.13, Аноним (-), 11:10, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+5 +/–
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> Каноникал же некоммерческая?
"некоммерческая" не значит что нельзя зарабатывать. это во-первых.
А во-вторых - никакая она некоммерческая.
Canonical Ltd это "private company limited by shares"
А зарабатывают на этом ubuntu.com/pricing/pro
Плюс наверняка на кастомных интеграциях, напр. убунта в топ500 есть.
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|3.14, Аноним (14), 11:14, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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Интересно, кто ставит бабанту в топ500. Сидит там значит ученый, заведующий топ500-компом, и думает: "А дай-ка бабанту накачу. А че? у меня дома неплохо работает, стим запускается, а еще прикольная панель есть в левом крае экрана. Что работает у меня дома, заработает и тут!"
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|4.16, kravich (ok), 11:20, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+6 +/–
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Сразу видно, что ты вообще в корпоративных закупках не разбираешься.
Вместо ученого, сидит корпоративный чиновник, заведующий топ-500 компом, смотрит линуксы, отфильтровывает все без коммерческой поддержки, в результате чего у него в сухом остатке остается RHEL, SUSE и Ubuntu. После чего он берет своего самого главного айтишника, ходит с ним по звонкам с этими тремя конторами и выясняет, у кого условия коммерческой поддержки по совокупности лучше. С победившим по очкам и заключается контракт.
Это кстати в том числе отвечает на вопрос, почему у Canonical все хорошо с финансами
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|5.33, Аноним (11), 11:34, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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У нас на торгах закупают обязаны купить дистрибутив, который тупо дешевле.
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|6.63, Аноним (-), 12:12, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> У нас на торгах закупают обязаны купить дистрибутив, который тупо дешевле.
Зато в техническое задание ты можешь прописать практически что угодно.
И купять то, что нужно.
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|7.79, Аноним (11), 13:07, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Не представляю что такого можно прописать в ТЗ для дистра, чтобы не подходили конкуренты.
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|8.82, Аноним (82), 13:15, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Анон выше полностью прав, начиная от дистров, заканчивая хоть чем К сожалению ... текст свёрнут, показать
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|4.32, нах. (?), 11:34, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Интересно, кто ставит бабанту в топ500
ну а как ты думаешь, кому принадлежат эти кластеры?
> Сидит там значит ученый, заведующий топ500-компом, и думает
там где они универовские или еще какие псевдоноучные - да, именно так это и работает. Почему нет. Только они бабуинам денег не заплатят - "дома ж бесплатное, чего это я здеся должен плотить?" - да и смысла особо нет - этот вчоный в общем-то получше бабуинов знает как работает и где глючит его кластер, он его сам и собирал.
Может вернет патчи (но это неточно потому что они в ланчпаде застревают навеки).
А где коммерция какая - там просто затевают тендер, выигрывает какой-нибудь интригатор с волосатой лапой в руководстве, а дальше что умеет то и ставит.
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|4.37, Аноним (11), 11:36, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Это только у нас учёные Gentoo собирают и сами себе делают Calculate Linux, а там берут самый user friendly и популярный.
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|2.30, freehck (ok), 11:32, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Каноникал же некоммерческая?
Конечно коммерческая, с чего Вы взяли, что не?
> На донатах и поддержке живут?
Они много чего продают. Ubuntu Advantage, Ubuntu Pro, консалтинг, сертификации, партнёрки.
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|2.45, Аноним (45), 11:49, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Ну например Linux, используют в оборонке.
Cannonical, убунты делает это ты видишь на сайте.
Ну и еще 291 млн, это очень мало для такой организации.
Речь идет о миллиардах.
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|1.10, Аноним (11), 11:07, 27/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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>$77.5 млн продаж и маркетинг;
Что там маркетировать?
>$36.7 млн на разработку и исследования
Что там разрабатывать? MIR бросили, Unity бросили.
>$138 млн на административные расходы.
Ну конечно же эффективные менеджеры не обделили себя. После такой статистики их можно всех ставить к стенке.
>В 2024 году в компании было трудоустроено 1175 сотрудников (в 2023 году насчитывалось 1034 сотрудника, в 2022 году - 858, а в 2014 году - 337 сотрудников).
Типичная бюрократическая структура, которая раздувает свой штат. Сколько там народу надо чтобы перепаковывать Debian-онвские пакеты?
С другой стороны сижу и думаю, надо тоже свой дистрибутив запилить и податься в импортозамещение.
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|2.12, Аноним (11), 11:09, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Также закрыли облако Ubuntu One, Ubuntu Edge смартфон краудфандинговый тоже закрыли.
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|2.15, Аноним (15), 11:14, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Так дебиановские мейнтенеры сидят на шее Каноникал, получая зп. Скорее Дебиан зависит от Убунты, а не наоборот.
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|3.38, pic (??), 11:38, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–5 +/–
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У debian есть фонд, вряд ли они все напрямую получают деньги от cannonical, опосредованно, да, и то, debian может жить и без этого, да и лучше без этого, без влияний со стороны.
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|5.67, pic (??), 12:43, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Есть список работников Cannonical в Debian? Хочу поинтересоваться сколько таких.
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|2.23, Аноним (-), 11:26, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Что там маркетировать?
Убунту PRO например.
Думаешь убедить производителей ноутов, что твоя система заслуживает быть предустановленной просто, а юзеров что ее стоит покупать - легко?
> Что там разрабатывать? MIR бросили, Unity бросили.
МИР был полудохлый, Unity тоже получилась "не очень".
> После такой статистики их можно всех ставить к стенке.
Ты забыл добавить ʼотнять и поделитьʼ)
Эти "эффективные менеджеры" добились прибыли в 250+ лямов баксов.
Неужели это не показатель их заслуг?
> Сколько там народу надо чтобы перепаковывать Debian-онвские пакеты?
Ты что-то путаешь.
Это некродебиан зависит от бубунты, а не наоборот.
Как раз потому что у них есть деньги)
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|3.40, Аноним (11), 11:40, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>Думаешь убедить производителей ноутов, что твоя система заслуживает быть предустановленной просто, а юзеров что ее стоит покупать - легко?
Я думаю что кто-то а Canonical могли бы уже наладить производство летпопов и смартфонов, проблема в том что у них дефолтом идёт Gnome.
>Эти "эффективные менеджеры" добились прибыли в 250+ лямов баксов.
Добиться добились, но есть же понятие оптимизация.
>Это некродебиан зависит от бубунты, а не наоборот.
Вот и вопрос, почему Debian самостоятельно не моненизируют свои труды.
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|4.64, Аноним (-), 12:16, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Я думаю что кто-то а Canonical могли бы уже наладить производство летпопов и смартфонов,
Очень сложный и геморный процесс.
Особенно для софтварной компании - требуются компетенции которых у них скорее всего нет.
В итоге на выходе будет аналог какого-то пососного KDE/Fedora Slimbook.
> проблема в том что у них дефолтом идёт Gnome.
Это не проблема.
У гнома примерно половина пользователей. (Вторая половина у кедов)).
Если dell и HP продают с ним ноуты -> значит пользователей устраивает.
Если будут жалобы - добавят вариант с KDE.
> Вот и вопрос, почему Debian самостоятельно не моненизируют свои труды.
Debi## ####! (c)
Просто если они так поступят, то сообщество нищуков их смешает с коментами в интернете.
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|2.31, pic (??), 11:32, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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Зря ты так, выручка с 2014 по 2025 выросла в 3 раза, как и численность сотрудников, тоже в 3 раза.
Отдача есть.
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|3.48, Аноним (45), 11:52, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А еще количество пользователей Windows.
Они ведь прям высчитывают.
Примерно как цены в разных интернет магазинах могут отличаться в x20 раз.
Ну чтобы пользователь смотрел что популярней.
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|2.35, freehck (ok), 11:35, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> С другой стороны сижу и думаю, надо тоже свой дистрибутив запилить и податься в импортозамещение.
Тоже думал об этом, поговорил с людьми, обсудил. Там в этой области все ключевые производители друг друга знают, и эта часть пирога уже основательно поделена на рынке отечественных ОС. Если хочешь войти эту нишу и зарабатывать хоть что-то -- будь аккуратен, и думай кому дорогу переходишь.
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|3.42, pic (??), 11:45, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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В октябре 2024 Минпромторг _отказался_ от общенационального репозитория исходников, патчей и сборочных механизмов. А так можно было бы обрести свой собственный конструктор, вносить патчи и развивать его как универсальный инструмент для любой платформы.
Но блат всё уничтожил.
Может быть лет через 5-6 вновь придётся поднять эту тему на государственном уровне, только желательно в некоммерческой форме поддержки. Фрагментация, блат, удержание в узде - деградация.
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|4.49, Аноним (45), 11:54, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Ты еще не смотрел комплектующие Рф производителя на пк.
Ну я имею ввиду цены например на Ssd, Озу, x5 дороже самсунгов всяких.
Зато поддерживаешь отечественного производителя.
Вроде как хорошее дело делаешь.
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|6.78, Аноним (45), 13:07, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> А как же левый импорт неужели не работает?
В 90е тебе продавали например розетку, сделанную в Рф, но проходя через множество поставщиков, она становилась Финской за x400 цены.
В Kari, тебе продают одежду за 7000, в интернет магазине это стит 1500.
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|5.52, pic (??), 12:00, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Пока всё так. Степень годности полупроводниковых радиокомпонентов при производстве на собственных линиях пока от 5 до 10% по некоторой номенклатуре. Поэтому и цены, а ещё на их закупку внутри мало кто тратится, мало покупают, ограниченно производят, как тут цены не поднимешь. В остальном - блат (мягко сказано).
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|5.53, Аноним (11), 12:01, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вполне себе логично. Производство дороже чем в Китае, не?
Хорошо конечно что ССД и ОЗУ делают, но делают или собирают?
Ты не можешь не поддерживать, выставляют условия что надо брать отечественное.
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|6.59, pic (??), 12:05, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну хоть с со стеклотекстолита многослойного начали, а то и его собственного не было. А он повышенной точности изготовления.
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|6.60, pic (??), 12:06, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>выставляют условия что надо брать отечественное.
Они даже с запретами умудряются протащить в госсектор полностью китайское.
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|6.68, Аноним (82), 12:45, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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>Вполне себе логично. Производство дороже чем в Китае, не?
На самом деле у всех полупродниковых топов заводы у себя внутри страны.
Samsung, LG, Hynix - самая сложная (дорогая) продукция делается в Южной Корее.
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|6.80, Аноним (45), 13:08, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Производство дороже чем в Китае, не?
Твоя Лада, напичкана китайской техникой, и стоит мотор от Бмв.
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|4.62, Аноним (11), 12:08, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Делаешь дистрибутив и техподдержку самым дешевым, автоматически выигрываешь все торга, в автоматически в плюсе. Я не думаю, что мне кто-то, что-то сделает, когда я стану №1 по изготовлению и распространению этих ваших линуксов в этой стране. Переделить поляну проше простого.
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|3.56, pic (??), 12:03, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Вряд ли, налоговая служба всё проверяет, тем более с big data можно сопоставить.
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|1.50, Аноним (51), 11:54, 27/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Вместо того чтобы вкладывать в продукт они складывают в кубышку. Стрижка только начата.
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|1.57, Аноним (11), 12:05, 27/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Ну а вообще конечно надо отдать должное Марку Шаттлворт, столько лет потратил и в результате и редхат заборол и в плюс вышел.
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