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В 2024 году выручка компании Canonical составила 291 млн. долларов

27.06.2025 10:31

Компания Canonical опубликовала финансовый отчёт за 2024 год, в соответствии с которым выручка за прошлый год составила 291 млн долларов. Для сравнения в 2023 году был получен $251 млн, в 2022 году - $205 млн, а в 2013 - $84 млн. Валовая прибыль компании за 2024 год составила $258.3 млн (в 2023 году - $218.5 млн), а операционная прибыль - $15.5 млн (в 2023 году - $11.2 млн).

Что касается расходов, то $77.5 млн (в 2023 году - $75.4 млн) было потрачено на организацию продаж и маркетинг; $36.7 млн ($31.6 млн) на разработку и исследования; $138 млн ($108 млн) на административные расходы. В 2024 году в компании было трудоустроено 1175 сотрудников (в 2023 году насчитывалось 1034 сотрудника, в 2022 году - 858, а в 2014 году - 337 сотрудников).

  1. Главная ссылка к новости (https://www.phoronix.com/news/...)
  2. OpenNews: За 2013 год выручка компании Canonical составила $65 млн при убытках в $21 млн
  3. OpenNews: Проект GNOME опубликовал финансовый отчёт за 2023 год
  4. OpenNews: Компания Mozilla опубликовала финансовый отчёт за 2023 год
  5. OpenNews: MITRE не получил финансирование для продолжения ведения базы CVE-индентификаторов уязвимостей
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63481-canonical
Ключевые слова: canonical, ubuntu, fin
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (52) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.9, Аноним (9), 11:04, 27/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Всегда интересно было, откуда подобные конторы берут деньги. Каноникал же некоммерческая?
    На донатах и поддержке живут?
     
     
  • 2.11, Аноним (11), 11:08, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    >Каноникал же некоммерческая?

    Тип Частная компания.
    Отрасль программное обеспечение

     
  • 2.13, Аноним (-), 11:10, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +5 +/
    > Каноникал же некоммерческая?

    "некоммерческая" не значит что нельзя зарабатывать. это во-первых.
    А во-вторых - никакая она некоммерческая.
    Canonical Ltd это "private company limited by shares"

    А зарабатывают на этом ubuntu.com/pricing/pro
    Плюс наверняка на кастомных интеграциях, напр. убунта в топ500 есть.

     
     
  • 3.14, Аноним (14), 11:14, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    Интересно, кто ставит бабанту в топ500. Сидит там значит ученый, заведующий топ500-компом, и думает: "А дай-ка бабанту накачу. А че? у меня дома неплохо работает, стим запускается, а еще прикольная панель есть в левом крае экрана. Что работает у меня дома, заработает и тут!"
     
     
  • 4.16, kravich (ok), 11:20, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +6 +/
    Сразу видно, что ты вообще в корпоративных закупках не разбираешься.
    Вместо ученого, сидит корпоративный чиновник, заведующий топ-500 компом, смотрит линуксы, отфильтровывает все без коммерческой поддержки, в результате чего у него в сухом остатке остается RHEL, SUSE и Ubuntu. После чего он берет своего самого главного айтишника, ходит с ним по звонкам с этими тремя конторами и выясняет, у кого условия коммерческой поддержки по совокупности лучше. С победившим по очкам и заключается контракт.

    Это кстати в том числе отвечает на вопрос, почему у Canonical все хорошо с финансами

     
     
  • 5.33, Аноним (11), 11:34, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    У нас на торгах закупают обязаны купить дистрибутив, который тупо дешевле.
     
     
  • 6.63, Аноним (-), 12:12, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > У нас на торгах закупают обязаны купить дистрибутив, который тупо дешевле.

    Зато в техническое задание ты можешь прописать практически что угодно.
    И купять то, что нужно.

     
     
  • 7.79, Аноним (11), 13:07, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Не представляю что такого можно прописать в ТЗ для дистра, чтобы не подходили конкуренты.
     
     
  • 8.82, Аноним (82), 13:15, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Анон выше полностью прав, начиная от дистров, заканчивая хоть чем К сожалению ... текст свёрнут, показать
     
  • 4.32, нах. (?), 11:34, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Интересно, кто ставит бабанту в топ500

    ну а как ты думаешь, кому принадлежат эти кластеры?

    > Сидит там значит ученый, заведующий топ500-компом, и думает

    там где они универовские или еще какие псевдоноучные - да, именно так это и работает. Почему нет. Только они бабуинам денег не заплатят - "дома ж бесплатное, чего это я здеся должен плотить?" - да и смысла особо нет - этот вчоный в общем-то получше бабуинов знает как работает и где глючит его кластер, он его сам и собирал.
    Может вернет патчи (но это неточно потому что они в ланчпаде застревают навеки).

    А где коммерция какая - там просто затевают тендер, выигрывает какой-нибудь интригатор с волосатой лапой в руководстве, а дальше что умеет то и ставит.

     
  • 4.37, Аноним (11), 11:36, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Это только у нас учёные Gentoo собирают и сами себе делают Calculate Linux, а там берут самый user friendly и популярный.
     
     
  • 5.47, Аноним (-), 11:50, 27/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 3.66, Аноним (82), 12:23, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >убунта в топ500 есть

    Не просто есть, а один кластер аж на пятом месте! Убунта может.
    https://opennet.ru/63390-cluster

     
  • 2.30, freehck (ok), 11:32, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Каноникал же некоммерческая?

    Конечно коммерческая, с чего Вы взяли, что не?

    > На донатах и поддержке живут?

    Они много чего продают. Ubuntu Advantage, Ubuntu Pro, консалтинг, сертификации, партнёрки.

     
  • 2.45, Аноним (45), 11:49, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну например Linux, используют в оборонке.
    Cannonical, убунты делает это ты видишь на сайте.
    Ну и еще 291 млн, это очень мало для такой организации.
    Речь идет о миллиардах.
     
  • 2.83, excanonical (?), 13:30, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хороший вопрос. Приведу несколько ссылочек на продукты, которые пользуются спросом:
    * https://maas.io/
    * https://ubuntu.com/managed
    * https://ubuntu.com/openstack
    * https://documentation.ubuntu.com/core/explanation/stores/dedicated-snap-store/

    Там ещё гораздо больше есть на сайте инфы про их продукты, можно ознакомиться и даже затестить, если интересно.

    P.S. Ссылочка на отчёт уже невалидна, не открывается.

     

  • 1.10, Аноним (11), 11:07, 27/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    >$77.5 млн продаж и маркетинг;

    Что там маркетировать?
    >$36.7 млн на разработку и исследования

    Что там разрабатывать? MIR бросили, Unity бросили.
    >$138 млн на административные расходы.

    Ну конечно же эффективные менеджеры не обделили себя. После такой статистики их можно всех ставить к стенке.
    >В 2024 году в компании было трудоустроено 1175 сотрудников (в 2023 году насчитывалось 1034 сотрудника, в 2022 году - 858, а в 2014 году - 337 сотрудников).

    Типичная бюрократическая структура, которая раздувает свой штат. Сколько там народу надо чтобы перепаковывать Debian-онвские пакеты?
    С другой стороны сижу и думаю, надо тоже свой дистрибутив запилить и податься в импортозамещение.

     
     
  • 2.12, Аноним (11), 11:09, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Также закрыли облако Ubuntu One,  Ubuntu Edge смартфон краудфандинговый тоже закрыли.
     
  • 2.15, Аноним (15), 11:14, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Так дебиановские мейнтенеры сидят на шее Каноникал, получая зп. Скорее Дебиан зависит от Убунты, а не наоборот.
     
     
  • 3.38, pic (??), 11:38, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    У debian есть фонд, вряд ли они все напрямую получают деньги от cannonical, опосредованно, да, и то, debian может жить и без этого, да и лучше без этого, без влияний со стороны.
     
     
  • 4.65, Аноним (15), 12:23, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Прямое трудоустройство и ЗП это это теперь опосредственно?
     
     
  • 5.67, pic (??), 12:43, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Есть список работников Cannonical в Debian? Хочу поинтересоваться сколько таких.
     
  • 2.23, Аноним (-), 11:26, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Что там маркетировать?

    Убунту PRO например.
    Думаешь убедить производителей ноутов, что твоя система заслуживает быть предустановленной просто, а юзеров что ее стоит покупать - легко?

    > Что там разрабатывать? MIR бросили, Unity бросили.

    МИР был полудохлый, Unity тоже получилась "не очень".

    >  После такой статистики их можно всех ставить к стенке.

    Ты забыл добавить ʼотнять и поделитьʼ)
    Эти "эффективные менеджеры" добились прибыли в 250+ лямов баксов.
    Неужели это не показатель их заслуг?

    > Сколько там народу надо чтобы перепаковывать Debian-онвские пакеты?

    Ты что-то путаешь.
    Это некродебиан зависит от бубунты, а не наоборот.
    Как раз потому что у них есть деньги)

     
     
  • 3.40, Аноним (11), 11:40, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >Думаешь убедить производителей ноутов, что твоя система заслуживает быть предустановленной просто, а юзеров что ее стоит покупать - легко?

    Я думаю что кто-то а Canonical могли бы уже наладить производство летпопов и смартфонов, проблема в том что у них дефолтом идёт Gnome.
    >Эти "эффективные менеджеры" добились прибыли в 250+ лямов баксов.

    Добиться добились, но есть же понятие оптимизация.
    >Это некродебиан зависит от бубунты, а не наоборот.

    Вот и вопрос, почему Debian самостоятельно не моненизируют свои труды.

     
     
  • 4.64, Аноним (-), 12:16, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Я думаю что кто-то а Canonical могли бы уже наладить производство летпопов и смартфонов,

    Очень сложный и геморный процесс.
    Особенно для софтварной компании - требуются компетенции которых у них скорее всего нет.
    В итоге на выходе будет аналог какого-то пососного KDE/Fedora Slimbook.

    > проблема в том что у них дефолтом идёт Gnome.

    Это не проблема.
    У гнома примерно половина пользователей. (Вторая половина у кедов)).
    Если dell и HP продают с ним ноуты -> значит пользователей устраивает.
    Если будут жалобы - добавят вариант с KDE.

    > Вот и вопрос, почему Debian самостоятельно не моненизируют свои труды.

    Debi## ####! (c)
    Просто если они так поступят, то сообщество нищуков их смешает с коментами в интернете.

     
  • 2.31, pic (??), 11:32, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Зря ты так, выручка с 2014 по 2025 выросла в 3 раза, как и численность сотрудников, тоже в 3 раза.
    Отдача есть.
     
     
  • 3.44, Аноним (11), 11:49, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну раз отдача есть, пусть живут.
     
  • 3.48, Аноним (45), 11:52, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А еще количество пользователей Windows.
    Они ведь прям высчитывают.
    Примерно как цены в разных интернет магазинах могут отличаться в x20 раз.
    Ну чтобы пользователь смотрел что популярней.
     
  • 2.35, freehck (ok), 11:35, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > С другой стороны сижу и думаю, надо тоже свой дистрибутив запилить и податься в импортозамещение.

    Тоже думал об этом, поговорил с людьми, обсудил. Там в этой области все ключевые производители друг друга знают, и эта часть пирога уже основательно поделена на рынке отечественных ОС. Если хочешь войти эту нишу и зарабатывать хоть что-то -- будь аккуратен, и думай кому дорогу переходишь.

     
     
  • 3.42, pic (??), 11:45, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В октябре 2024 Минпромторг _отказался_ от общенационального репозитория исходников, патчей и сборочных механизмов. А так можно было бы обрести свой собственный конструктор, вносить патчи и развивать его как универсальный инструмент для любой платформы.

    Но блат всё уничтожил.
    Может быть лет через 5-6 вновь придётся поднять эту тему на государственном уровне, только желательно в некоммерческой форме поддержки. Фрагментация, блат, удержание в узде - деградация.  

     
     
  • 4.49, Аноним (45), 11:54, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты еще не смотрел комплектующие Рф производителя на пк.
    Ну я имею ввиду цены например на Ssd, Озу, x5 дороже самсунгов всяких.
    Зато поддерживаешь отечественного производителя.
    Вроде как хорошее дело делаешь.
     
     
  • 5.51, Аноним (51), 11:57, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А как же левый импорт неужели не работает?
     
     
  • 6.78, Аноним (45), 13:07, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А как же левый импорт неужели не работает?

    В 90е тебе продавали например розетку, сделанную в Рф, но проходя через множество поставщиков, она становилась Финской за x400 цены.
    В Kari, тебе продают одежду за 7000, в интернет магазине это стит 1500.

     
  • 5.52, pic (??), 12:00, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока всё так. Степень годности полупроводниковых радиокомпонентов при производстве на собственных линиях пока от 5 до 10% по некоторой номенклатуре. Поэтому и цены, а ещё на их закупку внутри мало кто тратится, мало покупают, ограниченно производят, как тут цены не поднимешь. В остальном - блат (мягко сказано).  
     
  • 5.53, Аноним (11), 12:01, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вполне себе логично. Производство дороже чем в Китае, не?
    Хорошо конечно что  ССД и ОЗУ делают, но делают или собирают?
    Ты не можешь не поддерживать, выставляют условия что надо брать отечественное.
     
     
  • 6.59, pic (??), 12:05, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну хоть с со стеклотекстолита многослойного начали, а то и его собственного не было. А он повышенной точности изготовления.
     
  • 6.60, pic (??), 12:06, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >выставляют условия что надо брать отечественное.

    Они даже с запретами умудряются протащить в госсектор полностью китайское.

     
  • 6.68, Аноним (82), 12:45, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Вполне себе логично. Производство дороже чем в Китае, не?

    На самом деле у всех полупродниковых топов заводы у себя внутри страны.
    Samsung, LG, Hynix - самая сложная (дорогая) продукция делается в Южной Корее.

     
     
  • 7.76, Аноним (11), 13:05, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не ну я слышал что  Оптику и чипы памяти ОЗУ Samsung делает.
     
  • 6.80, Аноним (45), 13:08, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Производство дороже чем в Китае, не?

    Твоя Лада, напичкана китайской техникой, и стоит мотор от Бмв.

     
  • 4.62, Аноним (11), 12:08, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Делаешь дистрибутив и техподдержку самым дешевым, автоматически выигрываешь все торга, в автоматически в плюсе. Я не думаю, что мне кто-то, что-то сделает, когда я стану №1 по изготовлению и распространению этих ваших линуксов в этой стране. Переделить поляну проше простого.
     
     
  • 5.69, pic (??), 12:49, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так это не только в сфере ПО, везде.
     
     
  • 6.77, Аноним (11), 13:06, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Всё пошел менять обои в Ubuntu.
     
  • 2.46, Аноним (45), 11:50, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Могу те любые цифры так же написать.
     
     
  • 3.54, Аноним (11), 12:02, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Напиши какие-нибудь красивые.
     
  • 3.56, pic (??), 12:03, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вряд ли, налоговая служба всё проверяет, тем более с big data можно сопоставить.
     

  • 1.50, Аноним (51), 11:54, 27/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Вместо того чтобы вкладывать в продукт они складывают в кубышку. Стрижка только начата.
     
     
  • 2.55, Аноним (11), 12:03, 27/06/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.75, Аноним (82), 13:03, 27/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    И вкладывают и поддерживают:
    https://opennet.ru/60848-ubuntu
     

  • 1.57, Аноним (11), 12:05, 27/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Ну а вообще конечно надо отдать должное Марку Шаттлворт, столько лет потратил и в результате и редхат заборол и в плюс вышел.
     
  • 1.70, abu (?), 12:51, 27/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А чистая прибыль какова?
     

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