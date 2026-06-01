Выпуск эмулятора 86Box 6.0

4.15 , анонимоус ( ? ), 14:04, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – так ее до сих пор используют, в авиации как минимум, ну безопастность конечно не ее конек, но о надежности это чтото говорит, особенно на фоне взломов современных ос на всяких тойотах и теслах

5.25 , Аноним ( 25 ), 15:38, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – а "особенно на фоне взломов" это точно говорит о надежности?

то, что 95 винду используют в авиации скорее говорит о стоимости сертификации

5.30 , Axis ( ?? ), 16:17, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это не показатель. Главная проблема 95/98 - работа поверх DOS. Права дебага поднимаются просто одной командой любым пользователем, а дальше делай что угодно в системе.

5.36 , Марин ( ok ), 17:01, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не переходят с 95/98 не потому что надёжно, а потому что дорого. Куча станков работает на WinCE/Win95 только потому, что производителей этих станков закрылись десять/двадцать лет назад

5.40 , Аноним83 ( ? ), 18:35, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Надёжности там нет, если только поставить, настроить и не дышать, а лучше не включать.

Достаточно вспомнить ритуалы по записи компакт дисков в те годы.

4.45 , нах. ( ? ), 19:06, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Крашилась (например, от неуклюжей попытки чтения файла с вытащенной дискеты/cd-rom) ох уж эти сказочники... 95/98 до сих пор остаются ЕДИНСТВЕННЫМИ ос (кроме конечно msdos которая не ос а монитор примитивный) из которых МОЖНО было на ходу выдергивать диски без всяких последствий - ДАЖЕ если на них в этот момент шла запись.

Причем они не просто справлялись с задачей, а предлагали ВАРИАНТЫ - можно было позакрывать дескрипторы и вернуть неудачникам ошибку, а можно было и не закрывать и ошибок не возвращать... а просто спокойно дать пользователю вернуть носитель на место и продолжить без последствий. Да-да, тот самый синий экран вовсе не смерти, предлагающий esc или enter. Этому вот - вы НИКОГДА не научитесь.