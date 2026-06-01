Выпуск эмулятора 86Box 6.0

01.06.2026 12:26 (MSK)

Представлен выпуск проекта 86Box 6.0, развивающего эмулятор систем на базе архитектуры x86, при помощи которого можно запускать старые операционные системы и приложения, включая те, что применялись в начале 1980-годов на компьютерах IBM PC 5150 и IBM PS/2. Поддерживается точная низкоуровневая эмуляция систем, начиная с процессоров 8086 и заканчивая Intel Сeleron Mendocino. Код проекта написан на языке C и распространяется под лицензией GPLv2.

Для управления работой предоставляется графический интерфейс c возможностями для настройки виртуальных машин. Доступна эмуляция различных периферийных устройств, таких как видеоадаптеры, звуковые карты, сетевые карты и контроллеры жёстких дисков. Среди поддерживаемых операционных систем: MS-DOS, Windows 3.11/95, OS/2, различные дистрибутивы Linux, BeOS, NEXTSTEP и другие старые ОС.

В новом выпуске:

  • В эмуляторе устройств хранения реализована симуляция звуков, издаваемых жёсткими дисками во время работы, таких как писк от вращение шпинделя и щёлканье при перемещении головок.
  • Реализован виртуальный сетевой коммутатор для сетевого соединения нескольких эмулируемых систем, запущенных в разных экземплярах 86Box.
  • Добавлен турбо-режим, отключающий принудительное ограничение производительности эмуляции.
  • В панель инструментов добавлена отдельная кнопка для создания скриншотов. Помимо сохранения изображения в файл, реализованы команды для сохранения скриншота в буфер обмена и создания скриншота без постобработки и масштабирования.
  • Добавлена кнопка для сброса системного каталога в исходное состояния.
  • В пользовательском интерфейсе с использованием вкладок переработаны окна с настройками. В общие системные настройки перенесена секция для конфигурирования комбинаций клавиш. на отдельную страницу перенесены настройки монитора. В окна со списками устройств добавлена функция текстового поиска.
  • В строку состояния добавлены индикаторы DVD, звуковых CD, ленточных накопителей и защиты накопителя от записи.
  • Добавлен драйвер для проброса доступа к реальным устройствам с последовательным портом и к CD-ROM.
  • Повышена производительность на хостах с процессорами ARM.
  • Улучшена эмуляция CPU NEC V20/V30 и видеокарт 3 ViRGE и Trio3D/2X
  • Реализована эмуляция звуковых карт Analog Devices AD1816, Aztech Sound Galaxy Pro 16 AZTPR16, Covox Sound Master, HP Multimedia Pro 16V-A, IBM Music Feature Card, MediaVision ThunderBoard, Pro Audio Spectrum и TexElec SAAYM (CMS/Game Blaster + Yamaha OPM) с шиной ISA, а также внешних звуковых карт FTL Sound Adapter, SiliconSoft SoundJr, OPL2LPT, OPL3LPT, CMSLPT и TNDLPT, подключаемых через параллельный порт.
  • Добавлена эмуляция сетевой карты SMC 83C170 PCI.
  • Реализована эмуляция ленточных накопителей с интерфейсом SCSI, а также жёстких дисков MFM/RLL, SCSI-контроллера QLogic ISP1xxx PCI и IDE-контроллера jr-IDE PCjr.
  • Добавлена поддержка подключения реальных (не эмулируемых) жёстких дисков и дисководов.
  • Добавлена эмуляция жёстких дисков Quantum Fireball EL2.5AT, EL5.1AT, EL7.6AT, EL10.2AT, Western Digital Expert 200BA.
  • Добавлена поддержка запуска 86Box в ARM64-версиях Windows.
  • Добавлена эмуляция компьютеров:
    • 808x: IBM Multistation 5550
    • 286: Nixdorf 8810 M30
    • 386: Philips P3345, Tandy 1000 RSX, ICOP-6021 (Hand386 или Pocket 386), JUMPtec MOPS/386A
    • 486 Socket 1: Pioneer Vantage 4865C-25/33, Tandy Sensation
    • 486 Socket 2: Intel Classic R/R Plus, Samsung SPC-7500P, Tandy Sensation II
    • 486 Socket 3: ADD-X Normerel Xenon
    • 586 Socket 5: Compaq Presario 7100 Series 586
    • 586 Socket 7: ASUS TXP4-X, Lucky Star 5AVP3, MSI MS-5156, Siemens Simatic OP47
    • 686 Slot 1: AIR P6KDI, FIC KN-6000, HP Brio 83xx, MSI MS-6117, TriGem Como


  • 1.1, nc (ok), 12:37, 01/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Старое доброе все-же было лучше чем новое злое, и такие проекты это лишний  раз доказывают.
     
     
  • 2.3, пиконим (?), 12:46, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Это Windows 98-то? которая крашилась от каждого чиха и вообще переустановка ОСи раз в месяц/неделю была обычным делом.
    Когда вышли XP/2000 - все вздохнули, оказывается, система может работать годами без переустановки
     
     
  • 3.4, Аноним (4), 12:53, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Сколько лет была актуальна вин 98? 3 года?
     
     
  • 4.9, Аноним (-), 13:15, 01/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 5.14, Аноним (14), 14:03, 01/06/2026 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
  • 4.18, Аноним (18), 14:14, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Где-то до 2004 года, пока SP2 для XP не вышел.
     
     
  • 5.27, Аноним (27), 15:47, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ну это, в твоем мире.
     
  • 5.28, Vic (??), 16:14, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    У нас практически никто на 98 не работали, до ХР SP2 на Win95 OSR2 досидели.
     
     
  • 6.38, Аноним83 (?), 18:32, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А в моём околодке я почти и не видел 95 винды, в основном 98SE была. Но я вкатился в 2000 году.
     
  • 5.29, Axis (??), 16:15, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Пересел с выходом 2000й, а потом с первой же беты на XP, ибо стабильнее была.
     
     
  • 6.32, Аноним (-), 16:33, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    А обычному пользователю не надо было стабильнее, ему надо было, чтобы DOS-игрушка запускалась и чтобы ОС на его пентиуме с 32 МБ работала.
     
  • 6.39, Аноним83 (?), 18:33, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Так на 2к мало что работало, нужно было много прямых рук и усилий, нынче с вайном проще чем тогда с 2к было.
     
  • 4.35, Аноним (35), 16:51, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Сколько лет была актуальна вин 98? 3 года?

    Реально Windows XP начал распространятся где-то с 2004 г. До этого долго сидели на Windows 98 и Windows 2000. При этом нужно было проапгрейдись старый комп, либо купить новый.

     
  • 4.37, Аноним83 (?), 18:31, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Смотря для кого.
    А так, года с 1999 по 2003 где то.
    Отдельные фрики цеплялись за неё годов до 2010, а некоторые может и до сих пор.
     
  • 3.7, Аноним (27), 13:03, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    86Box, лучший эмулятор игр.
     
  • 3.8, Аноним (8), 13:07, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Крашилась (например, от неуклюжей попытки чтения файла с вытащенной дискеты/cd-rom) — это ещё пустяки.

    Изоляции там не было вообще никакой. Ломись в нулевое кольцо, перехватывай работу с жёстким диском, железом, пиши в порты, перепрошивай биос — полная свобода. Win95.CIH передаёт привет.

     
     
  • 4.15, анонимоус (?), 14:04, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    так ее до сих пор используют, в авиации как минимум, ну безопастность конечно не ее конек, но о надежности это чтото говорит, особенно на фоне взломов современных ос на всяких тойотах и теслах
     
     
  • 5.25, Аноним (25), 15:38, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    а "особенно на фоне взломов" это точно говорит о надежности?
    то, что 95 винду используют в авиации скорее говорит о стоимости сертификации
     
  • 5.30, Axis (??), 16:17, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Это не показатель. Главная проблема 95/98 - работа поверх DOS. Права дебага поднимаются просто одной командой любым пользователем, а дальше делай что угодно в системе.
     
  • 5.36, Марин (ok), 17:01, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Не переходят с 95/98 не потому что надёжно, а потому что дорого. Куча станков работает на WinCE/Win95 только потому, что производителей этих станков закрылись десять/двадцать лет назад
     
  • 5.40, Аноним83 (?), 18:35, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Надёжности там нет, если только поставить, настроить и не дышать, а лучше не включать.
    Достаточно вспомнить ритуалы по записи компакт дисков в те годы.
     
  • 4.45, нах. (?), 19:06, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    > Крашилась (например, от неуклюжей попытки чтения файла с вытащенной дискеты/cd-rom)

    ох уж эти сказочники...

    95/98 до сих пор остаются ЕДИНСТВЕННЫМИ ос (кроме конечно msdos которая не ос а монитор примитивный) из которых МОЖНО было на ходу выдергивать диски без всяких последствий - ДАЖЕ если на них в этот момент шла запись.
    Причем они не просто справлялись с задачей, а предлагали ВАРИАНТЫ - можно было позакрывать дескрипторы и вернуть неудачникам ошибку, а можно было и не закрывать и ошибок не возвращать... а просто спокойно дать пользователю вернуть носитель на место и продолжить без последствий. Да-да, тот самый синий экран вовсе не смерти, предлагающий esc или enter.

    Этому вот - вы НИКОГДА не научитесь.

     
  • 3.34, Аноним (34), 16:48, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Для работы была NT.
     

  • 1.2, King_Carlo (ok), 12:44, 01/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Чем это лучше PCem?
     
     
  • 2.6, Аноним (6), 13:02, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    86box это форк PCem, появившийся из-за того что PCem был заброшен. Его только недавно реанимировали
     
  • 2.20, Аноним (20), 14:51, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    У 86Box эмуляция несколько точнее чем PCem, у PCem в реализации использовались приёмы, которые слегка неточную эмуляцию делают в угоду производительности. Но в целом, нынче 86Box актуальнее, и удобнее.
     

  • 1.5, Аноним (4), 12:54, 01/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Единственная игра, которая реагировала на кнопку турбо была Deathtrack.
     
     
  • 2.12, Аноним (12), 13:53, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Кнопка турбо была косметическая, маркетинг. Изначально переключала режим совместимости процессора со старыми программами, завязанными на определённую частоту. В случае эмуляторов, снятие ограничения и в несколько раз ускоренное выполнение -- часто, желаемая функциональность.
     
     
  • 3.13, Аноним (14), 14:01, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Deathtrack на мощном процессоре заканчивал гонку за 3 секунды. Хотя там несколько кругов еще ехать.
     
     
  • 4.17, Аноним (12), 14:09, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    В то время, когда эти кнопки были актуальны, мощный от немощного отличался примерно в 1.5 раза (ну, в плане частоты). Зато пользователям понравились эти дисплейчики с отображением частоты и лгбт индикаторы, ещё некоторое время пихали их (даже в пентиумы). Но они уже ничего не делали.
     
     
  • 5.41, Аноним83 (?), 18:37, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ага, у меня кажется ещё где то валяется с моего первого компа, там джамерами сегменты выставлены чтобы 266 отображать :)
     
  • 2.44, нах. (?), 19:01, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    просто ты не застал digger.

     

  • 1.11, Аноним (11), 13:43, 01/06/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    Надо догнать всё что ниже 64 бита. Сколько можно тащить это всё устаревшие?
     
     
  • 2.16, анонимоус (?), 14:06, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    а почему 64, а не 128, или 65536
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 14:28, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ему в методичке написали, что 64 бита хватит всем
     
     
  • 4.22, Аноним (14), 15:33, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Билл Гейтс не стал бы врать раз он говорил что 64 бита хватит всем значит так и есть.
     
     
  • 5.42, Ivan1986 (?), 18:49, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Вообще он говорил что 640кб хватит всем, и это не про разрядность а про оперативку
     
     
  • 6.43, Аноним (43), 18:57, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ну ведь спутники на луну летали, 4 килобайта Озу.
     
  • 3.33, Аноним (33), 16:39, 01/06/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ну 128 точно всем хватит, так как 128 битное шифрование даже квантовые компьютеры не расшифровывают. Но 128 это через чур избыточно и не эффективно. А 64 реально хватит всем.
     

