Выпуск эмулятора 86Box 6.0

1.1, nc (ok), 12:37, 01/06/2026
Старое доброе все-же было лучше чем новое злое, и такие проекты это лишний раз доказывают.
2.3, пиконим (?), 12:46, 01/06/2026
Это Windows 98-то? которая крашилась от каждого чиха и вообще переустановка ОСи раз в месяц/неделю была обычным делом.
Когда вышли XP/2000 - все вздохнули, оказывается, система может работать годами без переустановки
5.28, Vic (??), 16:14, 01/06/2026
У нас практически никто на 98 не работали, до ХР SP2 на Win95 OSR2 досидели.
6.38, Аноним83 (?), 18:32, 01/06/2026
А в моём околодке я почти и не видел 95 винды, в основном 98SE была. Но я вкатился в 2000 году.
5.29, Axis (??), 16:15, 01/06/2026
Пересел с выходом 2000й, а потом с первой же беты на XP, ибо стабильнее была.
6.32, Аноним (-), 16:33, 01/06/2026
А обычному пользователю не надо было стабильнее, ему надо было, чтобы DOS-игрушка запускалась и чтобы ОС на его пентиуме с 32 МБ работала.
6.39, Аноним83 (?), 18:33, 01/06/2026
Так на 2к мало что работало, нужно было много прямых рук и усилий, нынче с вайном проще чем тогда с 2к было.
4.35, Аноним (35), 16:51, 01/06/2026
>Сколько лет была актуальна вин 98? 3 года?
Реально Windows XP начал распространятся где-то с 2004 г. До этого долго сидели на Windows 98 и Windows 2000. При этом нужно было проапгрейдись старый комп, либо купить новый.
4.37, Аноним83 (?), 18:31, 01/06/2026
Смотря для кого.
А так, года с 1999 по 2003 где то.
Отдельные фрики цеплялись за неё годов до 2010, а некоторые может и до сих пор.
3.8, Аноним (8), 13:07, 01/06/2026
Крашилась (например, от неуклюжей попытки чтения файла с вытащенной дискеты/cd-rom) — это ещё пустяки.
Изоляции там не было вообще никакой. Ломись в нулевое кольцо, перехватывай работу с жёстким диском, железом, пиши в порты, перепрошивай биос — полная свобода. Win95.CIH передаёт привет.
4.15, анонимоус (?), 14:04, 01/06/2026
так ее до сих пор используют, в авиации как минимум, ну безопастность конечно не ее конек, но о надежности это чтото говорит, особенно на фоне взломов современных ос на всяких тойотах и теслах
5.25, Аноним (25), 15:38, 01/06/2026
а "особенно на фоне взломов" это точно говорит о надежности?
то, что 95 винду используют в авиации скорее говорит о стоимости сертификации
5.30, Axis (??), 16:17, 01/06/2026
Это не показатель. Главная проблема 95/98 - работа поверх DOS. Права дебага поднимаются просто одной командой любым пользователем, а дальше делай что угодно в системе.
5.36, Марин (ok), 17:01, 01/06/2026
Не переходят с 95/98 не потому что надёжно, а потому что дорого. Куча станков работает на WinCE/Win95 только потому, что производителей этих станков закрылись десять/двадцать лет назад
5.40, Аноним83 (?), 18:35, 01/06/2026
Надёжности там нет, если только поставить, настроить и не дышать, а лучше не включать.
Достаточно вспомнить ритуалы по записи компакт дисков в те годы.
4.45, нах. (?), 19:06, 01/06/2026
> Крашилась (например, от неуклюжей попытки чтения файла с вытащенной дискеты/cd-rom)
ох уж эти сказочники...
95/98 до сих пор остаются ЕДИНСТВЕННЫМИ ос (кроме конечно msdos которая не ос а монитор примитивный) из которых МОЖНО было на ходу выдергивать диски без всяких последствий - ДАЖЕ если на них в этот момент шла запись.
Причем они не просто справлялись с задачей, а предлагали ВАРИАНТЫ - можно было позакрывать дескрипторы и вернуть неудачникам ошибку, а можно было и не закрывать и ошибок не возвращать... а просто спокойно дать пользователю вернуть носитель на место и продолжить без последствий. Да-да, тот самый синий экран вовсе не смерти, предлагающий esc или enter.
Этому вот - вы НИКОГДА не научитесь.
2.6, Аноним (6), 13:02, 01/06/2026
86box это форк PCem, появившийся из-за того что PCem был заброшен. Его только недавно реанимировали
2.20, Аноним (20), 14:51, 01/06/2026
У 86Box эмуляция несколько точнее чем PCem, у PCem в реализации использовались приёмы, которые слегка неточную эмуляцию делают в угоду производительности. Но в целом, нынче 86Box актуальнее, и удобнее.
1.5, Аноним (4), 12:54, 01/06/2026
Единственная игра, которая реагировала на кнопку турбо была Deathtrack.
2.12, Аноним (12), 13:53, 01/06/2026
Кнопка турбо была косметическая, маркетинг. Изначально переключала режим совместимости процессора со старыми программами, завязанными на определённую частоту. В случае эмуляторов, снятие ограничения и в несколько раз ускоренное выполнение -- часто, желаемая функциональность.
3.13, Аноним (14), 14:01, 01/06/2026
Deathtrack на мощном процессоре заканчивал гонку за 3 секунды. Хотя там несколько кругов еще ехать.
4.17, Аноним (12), 14:09, 01/06/2026
В то время, когда эти кнопки были актуальны, мощный от немощного отличался примерно в 1.5 раза (ну, в плане частоты). Зато пользователям понравились эти дисплейчики с отображением частоты и лгбт индикаторы, ещё некоторое время пихали их (даже в пентиумы). Но они уже ничего не делали.
5.41, Аноним83 (?), 18:37, 01/06/2026
Ага, у меня кажется ещё где то валяется с моего первого компа, там джамерами сегменты выставлены чтобы 266 отображать :)
1.11, Аноним (11), 13:43, 01/06/2026
Надо догнать всё что ниже 64 бита. Сколько можно тащить это всё устаревшие?
4.22, Аноним (14), 15:33, 01/06/2026
Билл Гейтс не стал бы врать раз он говорил что 64 бита хватит всем значит так и есть.
5.42, Ivan1986 (?), 18:49, 01/06/2026
Вообще он говорил что 640кб хватит всем, и это не про разрядность а про оперативку
3.33, Аноним (33), 16:39, 01/06/2026
Ну 128 точно всем хватит, так как 128 битное шифрование даже квантовые компьютеры не расшифровывают. Но 128 это через чур избыточно и не эффективно. А 64 реально хватит всем.
