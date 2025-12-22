The OpenNET Project / Index page

Выпуск эмулятора 86Box 5.3

22.12.2025 10:42

Представлен выпуск проекта 86Box 5.3, развивающего эмулятор систем на базе архитектуры x86, при помощи которого можно запускать старые операционные системы и приложения, включая те, что применялись в начале 1980-годов на компьютерах IBM PC 5150 и IBM PS/2. Поддерживается точная низкоуровневая эмуляция систем, начиная с процессоров 8086 и заканчивая Intel Сeleron Mendocino. Код проекта написан на языке C и распространяется под лицензией GPLv2.

Для управления работой предоставляется графический интерфейс c возможностями для настройки виртуальных машин. Доступна эмуляция различных периферийных устройств, таких как видеоадаптеры, звуковые карты, сетевые карты и контроллеры жёстких дисков. Среди поддерживаемых операционных систем: MS-DOS, Windows 3.11/95, OS/2, различные дистрибутивы Linux, BeOS, NEXTSTEP и другие старые ОС.

В новом выпуске:

  • Внесены оптимизации для повышения производительности. За счёт перехода на новую runtime-библиотеку повышена производительность работы на хостах с Windows. Ускорен динамический перекомпилятор, применяемый на системах с архитектурой ARM и процессорами Apple Silicon. Благодаря задействованию многопоточности увеличена производительность эмуляции видеокарт Voodoo, ATI Mach64 и S3.
  • В эмуляторе дисковода повышена реалистичность звуков, издаваемых во время работы с дискетой, таких как вращение шпинделя и перемещение головок. Коллекция звуков дисководов вынесена в отдельный пакет. Добавлены звуки, записанные на двух 3.5-дюймовых и трёх 5.25-дюймовых дисководах.
  • Добавлена настраиваемая комбинация клавиш Ctrl+Alt+Page Down для показа и скрытия интерфейса 86Box в полноэкранном режиме.
  • В панель инструментов добавлена кнопка, а также элемент меню и клавиатурная комбинация Ctrl+Alt+I для временного отключения динамического перекомпилятора для выбранных приложений.
  • Добавлена панель для быстрого выполнения частоиспользуемых команд.
  • Добавлены пиктограммы в меню.
  • Изменён индикатор скорости эмуляции.
  • Добавлена эмуляция компьютеров:
    • 486 Socket 1: IBM PS/55 model 5550-V.
    • 586 Socket 5: HP Pavilion 50x0/70xx.
    • 586 Socket 7: ASUS TX97-XV, HP Pavilion 51xx/7070/7090/71xx, 52xx/53xx/71xx/72xx, 73xx/74xx.
    • 686 Slot 1: MSI MS-6199VA (+ варианты BIOS от Compaq и Packard Bell).
    • 686 Socket 370: MSI MS-6318 (+ варианты BIOS от Elonex, Fujitsu-Siemens, HP и Medion), Samsung CAIRO-5.
  • Реализована эмуляция звуковых карт Crystal CS4232 ISA, OPTi 82C930 и OPTi 82C931 ISA.
  • Реализована эмуляция CD-приводов HITACHI CDR-8435, TOSHIBA XM-6102B, NEC SCSI CD-ROM DRIVE:900, PLEXTOR SCSI CD-ROM PX-12CS, PX-12TS, PX-83CS, TOSHIBA SCSI CD-ROM XM-3701B.


  • 1.2, Фонтимос (?), 11:15, 22/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Пойду поиграю в Ларри, нашел у деда на чердаке.
     
     
  • 2.18, Аноним (18), 13:19, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    В scummvm забанили?
     

  • 1.6, IMBird (ok), 11:39, 22/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Лампово.
     
  • 1.10, Аноним (10), 12:21, 22/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Зачем когда уже есть виртуалбокс?
     
     
  • 2.12, фф (?), 12:25, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    виртуалбокс не умеет эмулировать старые процы типа 8086
     
     
  • 3.14, Аноним (14), 12:33, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Главное, что виртуалбокс не умеет эмулировать старую периферию.
     
     
  • 4.29, ананим.orig (?), 16:06, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Пока звуки модема не завезут не считается.
     
  • 3.22, Аноним (22), 14:05, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Виртуалбокс процы не эмулирует, вообще. Всё нативно исполняется на железе.
     
  • 2.20, _kp (ok), 13:33, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    ВиртуалБокс - эмулирует платформу в общих чертах, например просто какой то процессор  совместимый с запрошенным и с какой то периферией.

    А 86Box эмулирует дотошно эмулирует с мелочами и особенностями конкретный процессор, и конкретную периферию.

    Зачем? Для случаев когда это важно.  Хотя, согласен, нужно это не всем.

     
     
  • 3.23, Аноним (22), 14:10, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Зачем эта "дотошно эмулирует с мелочами", тормознуто же, и жрёт как не в себя. Не поиграешь ты с GPU так. Не лучше ли винду пропатчить и паравиртуализовать? Дрова есть опенсорсные для проброса GPU, но у меня на VBox + KVM после установки этих дров винда перестала полностью грузиться. А QEMU нужен патченный, дрова потому что не virgl и не venus юзают, а какой-то самодельный нестандартный интерфейс, но тоже через месу.
     
     
  • 4.28, Аноним (28), 15:30, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ЦА не оценит, это продукт для тех кто хочет непатченые версии софта ставить с оригинальных дискет, как в 1994.
     
  • 4.30, _kp (ok), 16:25, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Смотря какой результат хотите получить.
    Если просто запуск ПО, то конечно, рациональнее минимум эмуляций. Что мне тоже больше нравится.

    Но если нужно запустить конкретно экземпляр раритетного ПО, без его доработок, то вот тогда и эмулируют всякие старые API и железо.

    >>А QEMU нужен патченный

    На ARM он не нужен, ибо сливает

     
  • 2.24, Кирилл (??), 15:05, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    С некоторых пор, лет так 5-7 назад, виртуалбокс вообще не умеет эмулировать, он только пробрасывает железо в виртуалку.
     

  • 1.15, Аноним (15), 12:43, 22/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А принтер можно пробросить?
     

  • 1.21, Аноним (22), 14:04, 22/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Посоны, почему у меня Windows 98 крашит симуляцию в QEMU KVM, а в VirtualBox KVM просто не грузится дальше определённой точки?
     
     
  • 2.32, анонийм (?), 16:28, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Купи уже Pentium MMX себе.
     

  • 1.33, Аноним (33), 16:43, 22/12/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А мерцание кинескопа эмулирует, чтоб зрение посадить?
     

