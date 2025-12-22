Выпуск эмулятора 86Box 5.3

2.12 , фф ( ? ), 12:25, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +3 + / – виртуалбокс не умеет эмулировать старые процы типа 8086

3.14 , Аноним ( 14 ), 12:33, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Главное, что виртуалбокс не умеет эмулировать старую периферию.

4.29 , ананим.orig ( ? ), 16:06, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Пока звуки модема не завезут не считается.

3.22 , Аноним ( 22 ), 14:05, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Виртуалбокс процы не эмулирует, вообще. Всё нативно исполняется на железе.

2.20 , _kp ( ok ), 13:33, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – ВиртуалБокс - эмулирует платформу в общих чертах, например просто какой то процессор совместимый с запрошенным и с какой то периферией. А 86Box эмулирует дотошно эмулирует с мелочами и особенностями конкретный процессор, и конкретную периферию. Зачем? Для случаев когда это важно. Хотя, согласен, нужно это не всем.

3.23 , Аноним ( 22 ), 14:10, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Зачем эта "дотошно эмулирует с мелочами", тормознуто же, и жрёт как не в себя. Не поиграешь ты с GPU так. Не лучше ли винду пропатчить и паравиртуализовать? Дрова есть опенсорсные для проброса GPU, но у меня на VBox + KVM после установки этих дров винда перестала полностью грузиться. А QEMU нужен патченный, дрова потому что не virgl и не venus юзают, а какой-то самодельный нестандартный интерфейс, но тоже через месу.

4.28 , Аноним ( 28 ), 15:30, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ЦА не оценит, это продукт для тех кто хочет непатченые версии софта ставить с оригинальных дискет, как в 1994.

4.30 , _kp ( ok ), 16:25, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Смотря какой результат хотите получить.

Если просто запуск ПО, то конечно, рациональнее минимум эмуляций. Что мне тоже больше нравится. Но если нужно запустить конкретно экземпляр раритетного ПО, без его доработок, то вот тогда и эмулируют всякие старые API и железо. >>А QEMU нужен патченный На ARM он не нужен, ибо сливает

2.24 , Кирилл ( ?? ), 15:05, 22/12/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – С некоторых пор, лет так 5-7 назад, виртуалбокс вообще не умеет эмулировать, он только пробрасывает железо в виртуалку.

