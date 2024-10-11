Проект Asahi Linux подготовил инструментарий для запуска Windows-игр

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|1.1, Аноним (1), 08:13, 11/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+5 +/–
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Зачем люди пытаются играть (или тем более что-то разрабатывать) на устройствах, которые предназначены максимум для просмотра видео сидя в кафешке со смузи в руке?
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|2.3, nilsys (?), 08:17, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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эти устройства для кафешек мощнее вёдер 90% местного населения
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|3.19, Аноним (19), 08:53, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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За цену которую нормальные люди потратят на реально полезные нужды а не на понты.
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|4.30, Жироватт (ok), 09:13, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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А вот тут бы поспорил, на самом деле.
Макбук в отрыве от эппл и сектантского эппл-коммунити удобен сам по себе как ультрапортативное рабочее место с неплохим набором macos'овского софта и при этом все упаковано в устойивую к повседневной носке в рюге систему (система здесь в смысле всего изделия + сценарии использования). Так что для некоторых это не понт. Но цену (если убрать 1/3) он свою оправдывает.
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|5.35, Аноним (35), 09:50, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>устойивую к повседневной носке в рюге систему
Я как-то упал с HP EliteBook зимой с этим самым рюгом на лёд. В ноутбуке образовалась щель, материнка чуть-чуть выехала, одна клавиша выпала, другие стали жить своей жизнью (они так жили и до этого). От полного разгрома спас комплект одежды во втором отделении того же рюкзака.
Если не думать о падениях, я посмотрел на низ макбука и сразу понял, что совать-вынимать его из рюкзака не стоит - резинки сорвёт.
До этого я падал на старый Latitude c песочным мостом. И ронял со стола. Единственное, что реально пострадало - проприетарный коннектор DC из-под зарядки.
Да даже eeepc портил петли, но не портился сам. Но его и не особо жалко грохнуть.
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|6.41, Аноним (41), 10:26, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> eeepc
был
> HP EliteBook
долго смотрел но так и не решился
> Latitude
Не он, но тоже dell и был и есть
> как-то упал
За все эти годы, падал раза 2-3 и конечно в условиях далеких от нормальных не имея ноута с собой.
Самое страшное это досмотр в аэропорту, когда куча людей суета, а то и время поджимает до рейса, но ты ноут достань и включи...епрст, в питере мне dell уронили таки с ленты
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|7.48, Афроним (?), 10:34, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это что за ересь,мм? Свич с Зельдой в самолете надо иметь, а не с огрызком летать. Мне недавно рассказали, что это тренд.
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|6.42, Аноним (42), 10:26, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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А я 1 раз ронял системный блок с лестницы и 1 раз сам на него падал (тоже на лестнице) - для блоков без последствий. 2 раза ноутбук (тот же самый) пользователь ронял со стола - потребовался дорогостоящий ремонт. 1 раз другой пользователь ронял моноблок экраном у книзу - матрице конец, чинить не стали - списали. 1 раз роняли моноблок со стола - раскололся корпус, а так без последствий. Это всё без учета падений принтеров и МФУ - ими обычно пользователи подпирают створку окна летом, чтобы не закрывалась. Как правило, списывали.
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|6.47, iPony129412 (?), 10:33, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Я как-то упал с HP EliteBook. До этого я падал на старый Latitude
Родственная душа.
Я как-то на MacBook Air падал.
Потом SSD отваливался из системы временами, и одну петлю подвернуло.
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|5.46, Аноним324 (ok), 10:30, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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> Но цену (если убрать 1/3) он свою оправдывает.
Ну цена которая сейчас вполне оправдана, из всех устройств в классе ультрабуков, маки предлагают один из самых дешёвых входов. Всего 999 долларов + налоги за базу. Дешевле только Microsoft Surface GO 3, но он на i5 и слабее базового М1. XPS 13 на куалкоме стоит в базе 1200 долларов + налоги, HP EliteBook 14 на драконе в базе вообще 1500 фунтов стоит. Thinkpad на драконе 1200 долларов стоит. Оно всё дороже в базе.
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|4.50, Аноним (50), 11:04, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Понтами маки считают те, кто пользуется всякими декспами за 20 тысяч.
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|2.14, Жироватт (ok), 08:44, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это как запуск линукса в эмуляторе на чипе 4004(или 8008?) в недавней новости.
Потому, что могут.
Потому, что шилья требуют выхода наружу.
Потому, что это, с одной стороны весело, а с другой польза для всех.
Потому, что так или иначе, но все равно нужно будет сделать подобный инструментарий для легаси.
Потому, что на этих проектах у разрабов нарабатывается опыт, который они потом успешно *продадут* корпам.
Потому, что держатели стейка (ненавижу этот термин из PM) заинтересованы в своих продуктах на армовских макбуках.
Выбери любые три
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|1.11, Жироватт (ok), 08:39, 11/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+2 +/–
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Facebook-машине портировали нормальную ОС и теперь даже позволили в этой ОС запускать игры с прошивки-для-игор-и-1С 10/11. Неплохо.
> FEX emulates x86 on Arm.
> Wine translates Windows to Linux.
> DXVK and vkd3d-proton translate DirectX to Vulkan.
> второе ядро линукса с требуемым размером страниц памяти
А вот сам стек для запуска, на самом деле подкачал. Многовато накладных расходов + завязано на стим
>Beyond gaming, we’re adding general purpose x86 emulation based on this stack.
А смысл?
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|2.20, Аноним (20), 08:53, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Накладные расходы здесь только в эмуляторе, остальное - трансляторы. Они не несут накладных расходов, а за счёт более оптимальных целевых подсистем могут работать быстрее оригинала.
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|3.24, Жироватт (ok), 08:59, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Это все равно прослойки. Прослойки со своими ограничениями и багами, в то время, как в целевой прошивке оно сведено к минимуму.
И накладные расходы здесь - не только затраты памяти и цпу, а более широком смысле.
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|3.49, Бывалый Смузихлёб (ok), 10:46, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Как они могут не нести накладных расходов, если даже в простейшем случае это подразумевает вызов методов прослойки, которая, даже если в 1 шаг вызывает методы осн ОС, всё равно жрёт +1 доп инструкцию.
А там их наверняка сильно больше. И самих вызовов немало. Поэтому, корректнее говорить, что накладные расходы есть, но ощутимо меньше чем у эмулятора
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|1.31, Аноним (31), 09:16, 11/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Покупать mac на сырой архитектуре чтобы поставить на него linux и играть в игры из windows. Не проще было сразу нормальный ноут взять за те же деньги и в дуалбутчики податься?
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|2.33, Аноним (19), 09:38, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> "Покупать mac на сырой архитектуре чтобы поставить на него linux и играть в игры из windows."
Нужда всё таки "понтоваться" - денег на ещё один ноутбук не остаётся.
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|2.37, Аноним (36), 09:54, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Чепухан, арм маки стабильнее твоего кортудуры.
И вообще сходи картридж замени в бухгалтерии
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|2.39, Аноним (39), 09:56, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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>Покупать mac на сырой архитектуре чтобы поставить на него linux и играть в игры из windows
Нет. Чтобы купить мак, поставить на него линукс, а под ним запустить в виртуалке ещё один линукс с другим размером страниц и уже в нём играть в игры. Как тебе такое, Илон Маск?
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|1.38, Аноним (35), 09:55, 11/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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На пайнбуках просто берут box64 с вайном и готово, а тут из этого новость слепили, как какой-то прорыв.
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|2.51, Аноним (50), 11:08, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> На пайнбуках просто берут box64 с вайном и готово
И играют в третьих героев.
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|1.45, Афроним (?), 10:30, 11/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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m1 - legacy, надо m3 там и чип мощнее у графики и их еще не успели скинуть закредитованные олигархи.
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