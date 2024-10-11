The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Проект Asahi Linux подготовил инструментарий для запуска Windows-игр

11.10.2024 07:38

Разработчики проекта Asahi Linux, выполняющего портирование Linux для компьютеров Mac с ARM-чипами Apple, представили инструментарий для запуска современных компьютерных игр в Linux-окружениях, работающих на системах с чипом Apple M1. Речь про игры класса AAA, доступные в каталоге Steam и собранные для архитектуры x86_64. Инструментарий обеспечивает интеграцию созданных проектом драйверов, реализующих API Vulkan 1.3 и OpenCL 3.0, с компонентами, обеспечивающими эмуляцию архитектуры x86_64 и совместимость с Windows.

Необходимые для работы пакеты уже добавлены в штатный репозиторий дистрибутива Fedora Asahi Remix - для запуска игр достаточно обновить драйверы командой "dnf upgrade --refresh" и установить Steam командой "dnf install steam" и она подтянет все необходимые зависимости. Используемый для запуска игр стек построен на основе Vulkan-драйвера Honeykrisp, эмулятора FEX, позволяющего выполнять x86-приложений на системах ARM, проекта Wine и прослоек DXVK и vkd3d-proton с реализацией API DirectX поверх Vulkan.

Из-за дополнительных накладных расходов, вызванных эмуляцией, рекомендуется наличие в системе 16 ГБ ОЗУ. Проблемы с выравниванием из-за несоответствия размера страниц памяти, используемого в операционной системе и необходимого приложениям (программы собранные для x86 рассчитаны на страницы 4К, в то время как на системах Apple используются страницы 16K), удалось решить через запуск в виртуальном окружении второго ядра Linux, собранного с другим размером страниц памяти. Для запуска игр в отдельных виртуальных машинах со своим ядром задействован инструментарий muvm. Например, таким образом удалось запустить игру Fallout 4.

Для обеспечения работы игр, таких как The Witcher 3 и Ghostrunner, в которых используются тесселяция и геометрические шейдеры, задействована эмуляция при помощи вычислительных шейдеров. Из пока не реализованных возможностей отмечается поддержка в драйвере Honeykrisp разреженных текстур (sparse texturing), необходимых для запуска некоторых игр на базе DX12, таких как Cyberpunk 2077. Кроме того, ведётся работа по оптимизации производительности для достижения в эмулируемом окружении уровня 60 FPS.



  1. Главная ссылка к новости (https://rosenzweig.io/blog/aaa...)
  2. OpenNews: В Fedora одобрена поставка в пакете asahi-installer исполняемых файлов для macOS
  3. OpenNews: Опубликован Fedora Asahi Remix 40, дистрибутив для ARM-чипов Apple
  4. OpenNews: В открытом драйвере Asahi сертифицирована поддержка OpenGL 4.6 для чипов Apple M1 и M2
  5. OpenNews: Открытый драйвер Asahi для чипов Apple M1 и M2 сертифицирован на совместимость с OpenGL ES 3.1
  6. OpenNews: Представлен новый видеодрайвер для чипа Apple M1, поддерживающий Vulkan 1.3
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62029-asahi
Ключевые слова: asahi, linux, game
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (36) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 08:13, 11/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +5 +/
    Зачем люди пытаются играть (или тем более что-то  разрабатывать) на устройствах, которые предназначены максимум для просмотра видео сидя в кафешке со смузи в руке?
     
     
  • 2.2, Аноним (-), 08:16, 11/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +3 +/
     
  • 2.3, nilsys (?), 08:17, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    эти устройства для кафешек мощнее вёдер 90% местного населения
     
     
  • 3.19, Аноним (19), 08:53, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    За цену которую нормальные люди потратят на реально полезные нужды а не на понты.
     
     
  • 4.30, Жироватт (ok), 09:13, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    А вот тут бы поспорил, на самом деле.
    Макбук в отрыве от эппл и сектантского эппл-коммунити удобен сам по себе как ультрапортативное рабочее место с неплохим набором macos'овского софта и при этом все упаковано в устойивую к повседневной носке в рюге систему (система здесь в смысле всего изделия + сценарии использования). Так что для некоторых это не понт. Но цену (если убрать 1/3) он свою оправдывает.
     
     
  • 5.35, Аноним (35), 09:50, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >устойивую к повседневной носке в рюге систему

    Я как-то упал с HP EliteBook зимой с этим самым рюгом на лёд. В ноутбуке образовалась щель, материнка чуть-чуть выехала, одна клавиша выпала, другие стали жить своей жизнью (они так жили и до этого). От полного разгрома спас комплект одежды во втором отделении того же рюкзака.

    Если не думать о падениях, я посмотрел на низ макбука и сразу понял, что совать-вынимать его из рюкзака не стоит - резинки сорвёт.

    До этого я падал на старый Latitude c песочным мостом. И ронял со стола. Единственное, что реально пострадало - проприетарный коннектор DC из-под зарядки.

    Да даже eeepc портил петли, но не портился сам. Но его и не особо жалко грохнуть.

     
     
  • 6.41, Аноним (41), 10:26, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > eeepc

    был

    > HP EliteBook

    долго смотрел но так и не решился

    > Latitude

    Не он, но тоже dell и был и есть

    > как-то упал

    За все эти годы, падал раза 2-3 и конечно в условиях далеких от нормальных не имея ноута с собой.
    Самое страшное это досмотр в аэропорту, когда куча людей суета, а то и время поджимает до рейса, но ты ноут достань и включи...епрст, в питере мне dell уронили таки с ленты

     
     
  • 7.48, Афроним (?), 10:34, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это что за ересь,мм? Свич с Зельдой в самолете надо иметь, а не с огрызком летать. Мне недавно рассказали, что это тренд.
     
  • 6.42, Аноним (42), 10:26, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А я 1 раз ронял системный блок с лестницы и 1 раз сам на него падал (тоже на лестнице) - для блоков без последствий. 2 раза ноутбук (тот же самый) пользователь ронял со стола - потребовался дорогостоящий ремонт. 1 раз другой пользователь ронял моноблок экраном у книзу - матрице конец, чинить не стали - списали. 1 раз роняли моноблок со стола - раскололся корпус, а так без последствий. Это всё без учета падений принтеров и МФУ - ими обычно пользователи подпирают створку окна летом, чтобы не закрывалась. Как правило, списывали.
     
  • 6.47, iPony129412 (?), 10:33, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Я как-то упал с HP EliteBook. До этого я падал на старый Latitude

    Родственная душа.
    Я как-то на MacBook Air падал.
    Потом SSD отваливался из системы временами, и одну петлю подвернуло.

     
  • 5.46, Аноним324 (ok), 10:30, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    > Но цену (если убрать 1/3) он свою оправдывает.

    Ну цена которая сейчас вполне оправдана, из всех устройств в классе ультрабуков, маки предлагают один из самых дешёвых входов. Всего 999 долларов + налоги за базу. Дешевле только Microsoft Surface GO 3, но он на i5 и слабее базового М1. XPS 13 на куалкоме стоит в базе 1200 долларов + налоги, HP EliteBook 14 на драконе в базе вообще 1500 фунтов стоит. Thinkpad на драконе 1200 долларов стоит. Оно всё дороже в базе.

     
  • 4.50, Аноним (50), 11:04, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Понтами маки считают те, кто пользуется всякими декспами за 20 тысяч.
     
  • 2.14, Жироватт (ok), 08:44, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это как запуск линукса в эмуляторе на чипе 4004(или 8008?) в недавней новости.
    Потому, что могут.
    Потому, что шилья требуют выхода наружу.
    Потому, что это, с одной стороны весело, а с другой польза для всех.
    Потому, что так или иначе, но все равно нужно будет сделать подобный инструментарий для легаси.
    Потому, что на этих проектах у разрабов нарабатывается опыт, который они потом успешно *продадут* корпам.
    Потому, что держатели стейка (ненавижу этот термин из PM) заинтересованы в своих продуктах на армовских макбуках.

    Выбери любые три

     
  • 2.36, Аноним (36), 09:52, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Кортудурщика спросить забыли
     
  • 2.52, Аноним (52), 11:11, 11/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (14)

  • 1.8, Аноним (19), 08:36, 11/10/2024 Скрыто ботом-модератором [﹢﹢﹢] [ · · · ]     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (2)

  • 1.11, Жироватт (ok), 08:39, 11/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    Facebook-машине портировали нормальную ОС и теперь даже позволили в этой ОС запускать игры с прошивки-для-игор-и-1С 10/11. Неплохо.

    > FEX emulates x86 on Arm.
    > Wine translates Windows to Linux.
    > DXVK and vkd3d-proton translate DirectX to Vulkan.
    > второе ядро линукса с требуемым размером страниц памяти

    А вот сам стек для запуска, на самом деле подкачал. Многовато накладных расходов + завязано на стим

    >Beyond gaming, we’re adding general purpose x86 emulation based on this stack.

    А смысл?

     
     
  • 2.20, Аноним (20), 08:53, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Накладные расходы здесь только в эмуляторе, остальное - трансляторы. Они не несут накладных расходов, а за счёт более оптимальных целевых подсистем могут работать быстрее оригинала.
     
     
  • 3.24, Жироватт (ok), 08:59, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это все равно прослойки. Прослойки со своими ограничениями и багами, в то время, как в целевой прошивке оно сведено к минимуму.
    И накладные расходы здесь - не только затраты памяти и цпу, а более широком смысле.
     
  • 3.49, Бывалый Смузихлёб (ok), 10:46, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как они могут не нести накладных расходов, если даже в простейшем случае это подразумевает вызов методов прослойки, которая, даже если в 1 шаг вызывает методы осн ОС, всё равно жрёт +1 доп инструкцию.
    А там их наверняка сильно больше. И самих вызовов немало. Поэтому, корректнее говорить, что накладные расходы есть, но ощутимо меньше чем у эмулятора
     

  • 1.27, Аноним (19), 09:04, 11/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    А реально зачем? Можно же SteamOS накатить...
     
     
  • 2.29, ryoken (ok), 09:11, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оно уже вышло под мак-арм?
     

  • 1.31, Аноним (31), 09:16, 11/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Покупать mac на сырой архитектуре чтобы поставить на него linux и играть в игры из windows. Не проще было сразу нормальный ноут взять за те же деньги и в дуалбутчики податься?
     
     
  • 2.32, Аноним (32), 09:34, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    макбуки архитектурно быстрее интела.
     
     
  • 3.34, Аноним (19), 09:40, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ARM лучше Intel, но не макбуки.
     
  • 2.33, Аноним (19), 09:38, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "Покупать mac на сырой архитектуре чтобы поставить на него linux и играть в игры из windows."

    Нужда всё таки "понтоваться" - денег на ещё один ноутбук не остаётся.

     
  • 2.37, Аноним (36), 09:54, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Чепухан, арм маки стабильнее твоего кортудуры.
    И вообще сходи картридж замени в бухгалтерии
     
  • 2.39, Аноним (39), 09:56, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    >Покупать mac на сырой архитектуре чтобы поставить на него linux и играть в игры из windows

    Нет. Чтобы купить мак, поставить на него линукс, а под ним запустить в виртуалке ещё один линукс с другим размером страниц и уже в нём играть в игры. Как тебе такое, Илон Маск?

     
     
  • 3.44, Аноним (42), 10:29, 11/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.43, ivan1986 (?), 10:26, 11/10/2024 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

     ....ответы скрыты (7)

  • 1.38, Аноним (35), 09:55, 11/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    На пайнбуках просто берут box64 с вайном и готово, а тут из этого новость слепили, как какой-то прорыв.
     
     
  • 2.51, Аноним (50), 11:08, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > На пайнбуках просто берут box64 с вайном и готово

    И играют в третьих героев.

     

  • 1.40, Аноним (40), 10:13, 11/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Самое закрытое железо по самому конскому ценнику. Ненужное ненужно.
     
  • 1.45, Афроним (?), 10:30, 11/10/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    m1 - legacy, надо  m3 там и чип мощнее у графики и их еще не успели скинуть закредитованные олигархи.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2024 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру