Проект Asahi Linux подготовил инструментарий для запуска Windows-игр

3.19 , Аноним ( 19 ), 08:53, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – За цену которую нормальные люди потратят на реально полезные нужды а не на понты.

4.30 , Жироватт ( ok ), 09:13, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –3 + / – А вот тут бы поспорил, на самом деле.

Макбук в отрыве от эппл и сектантского эппл-коммунити удобен сам по себе как ультрапортативное рабочее место с неплохим набором macos'овского софта и при этом все упаковано в устойивую к повседневной носке в рюге систему (система здесь в смысле всего изделия + сценарии использования). Так что для некоторых это не понт. Но цену (если убрать 1/3) он свою оправдывает.

5.35 , Аноним ( 35 ), 09:50, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >устойивую к повседневной носке в рюге систему Я как-то упал с HP EliteBook зимой с этим самым рюгом на лёд. В ноутбуке образовалась щель, материнка чуть-чуть выехала, одна клавиша выпала, другие стали жить своей жизнью (они так жили и до этого). От полного разгрома спас комплект одежды во втором отделении того же рюкзака. Если не думать о падениях, я посмотрел на низ макбука и сразу понял, что совать-вынимать его из рюкзака не стоит - резинки сорвёт. До этого я падал на старый Latitude c песочным мостом. И ронял со стола. Единственное, что реально пострадало - проприетарный коннектор DC из-под зарядки. Да даже eeepc портил петли, но не портился сам. Но его и не особо жалко грохнуть.

6.41 , Аноним ( 41 ), 10:26, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > eeepc был > HP EliteBook долго смотрел но так и не решился > Latitude Не он, но тоже dell и был и есть > как-то упал За все эти годы, падал раза 2-3 и конечно в условиях далеких от нормальных не имея ноута с собой.

Самое страшное это досмотр в аэропорту, когда куча людей суета, а то и время поджимает до рейса, но ты ноут достань и включи...епрст, в питере мне dell уронили таки с ленты

7.48 , Афроним ( ? ), 10:34, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это что за ересь,мм? Свич с Зельдой в самолете надо иметь, а не с огрызком летать. Мне недавно рассказали, что это тренд.

6.42 , Аноним ( 42 ), 10:26, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – А я 1 раз ронял системный блок с лестницы и 1 раз сам на него падал (тоже на лестнице) - для блоков без последствий. 2 раза ноутбук (тот же самый) пользователь ронял со стола - потребовался дорогостоящий ремонт. 1 раз другой пользователь ронял моноблок экраном у книзу - матрице конец, чинить не стали - списали. 1 раз роняли моноблок со стола - раскололся корпус, а так без последствий. Это всё без учета падений принтеров и МФУ - ими обычно пользователи подпирают створку окна летом, чтобы не закрывалась. Как правило, списывали.

6.47 , iPony129412 ( ? ), 10:33, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – > Я как-то упал с HP EliteBook. До этого я падал на старый Latitude Родственная душа.

Я как-то на MacBook Air падал.

Потом SSD отваливался из системы временами, и одну петлю подвернуло.

5.46 , Аноним324 ( ok ), 10:30, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –2 + / – > Но цену (если убрать 1/3) он свою оправдывает. Ну цена которая сейчас вполне оправдана, из всех устройств в классе ультрабуков, маки предлагают один из самых дешёвых входов. Всего 999 долларов + налоги за базу. Дешевле только Microsoft Surface GO 3, но он на i5 и слабее базового М1. XPS 13 на куалкоме стоит в базе 1200 долларов + налоги, HP EliteBook 14 на драконе в базе вообще 1500 фунтов стоит. Thinkpad на драконе 1200 долларов стоит. Оно всё дороже в базе.

4.50 , Аноним ( 50 ), 11:04, 11/10/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Понтами маки считают те, кто пользуется всякими декспами за 20 тысяч.

