Выпуск эмулятора 86Box 5.2

Представлен выпуск проекта 86Box 5.2, развивающего эмулятор систем на базе архитектуры x86, при помощи которого можно запускать старые операционные системы и приложения, включая те, что применялись в начале 1980-годов на компьютерах IBM PC 5150 и IBM PS/2. Поддерживается точная низкоуровневая эмуляция систем, начиная с процессоров 8086 и заканчивая Intel Сeleron Mendocino. Код проекта написан на языке C и распространяется под лицензией GPLv2. Для управления работой предоставляется графический интерфейс c возможностями для настройки виртуальных машин. Доступна эмуляция различных периферийных устройств, таких как видеоадаптеры, звуковые карты, сетевые карты и контроллеры жёстких дисков. Среди поддерживаемых операционных систем: MS-DOS, Windows 3.11/95, OS/2, различные дистрибутивы Linux, BeOS, NEXTSTEP и другие старые ОС. В новом выпуске: В эмуляторе дисковода реализованы аутентичные звуки, издаваемые во время работы с дискетой, такие как вращение шпинделя и звук перемещения головок. Включение звука осуществляется в настройках через выбор типа устройства (возможна раздельная симуляция звука накопителей на базе 3.5- и 5.25-дюймовых дискет).

Добавлена поддержка различных типов и моделей джойстиков, включая Gravis PC GamePad, CH Flightstick, CH Virtual Pilot, CH Virtual Pilot Pro, CH Pedals Pro и Thrustmaster Formula T1/T2.

В настройках переделан интерфейс для навигации по списку эмулируемых компьютеров. Добавлена возможность поиска устройства по имени или чипсету.

Добавлены новые варианты BIOS для различных эмулируемых компьютеров.

Прекращена полноценная поддержка компиляции 86Box на 32-разрядных системах x86 и ARM32.

Сокращено время запуска эмулятора за счёт оптимизации сканирования ПЗУ.

Добавлена эмуляция компьютеров: 486 Socket 3: ABIT AB-AH4T; 586 Socket 4: DEC Celebris 5xx; 586 Socket 5: AST Bravo MS P/90, AT&T Globalyst 620/630, DFI G586VPM, IBM PC 3x0 Type 65x6, Micronics M54Si, Packard Bell Agoura/Wildcat; 586 Socket 7: HP Vectra VE 5/xxx Series 2, Intel Advanced/AS, Intel Advanced/MA, AST Bravo MS-T, ZEOS Boa 2, DFI K6BV3+; 686: ECS P6BXT-A+, MiTAC/Trigon 6110Zu, MSI MS-6119, Packard Bell Tacoma, Viglen Vig69M, MSI MS-6147, Packard Bell Tempest.

Реализована эмуляция видеокарт ATI WinCharger (Mach64CT) и Mach64VT PCI.

Реализована эмуляция звуковых карт Yamaha YMF701 (OPL3-SA), YMF718 (OPL3-SA2) и YMF719 (OPL3-SA3) ISA;

Реализована эмуляция CD-приводов GOLDSTAR CRD-8400B, SONY CD-ROM CDU611, TOSHIBA DVD-ROM SD-M1202, MATSHITA CR-562;

Реализована эмуляция НЖМД IBM DSAA-3270, Quantum Fireball EX12.7A, Quantum Fireball LCT-08, Western Digital Caviar 35100.



