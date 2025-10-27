Выпуск эмулятора 86Box 5.2

|
Представлен выпуск проекта 86Box 5.2, развивающего эмулятор систем на базе архитектуры x86, при помощи которого можно запускать старые операционные системы и приложения, включая те, что применялись в начале 1980-годов на компьютерах IBM PC 5150 и IBM PS/2. Поддерживается точная низкоуровневая эмуляция систем, начиная с процессоров 8086 и заканчивая Intel Сeleron Mendocino. Код проекта написан на языке C и распространяется под лицензией GPLv2.
Для управления работой предоставляется графический интерфейс c возможностями для настройки виртуальных машин. Доступна эмуляция различных периферийных устройств, таких как видеоадаптеры, звуковые карты, сетевые карты и контроллеры жёстких дисков.
Среди поддерживаемых операционных систем: MS-DOS, Windows 3.11/95, OS/2, различные дистрибутивы Linux, BeOS, NEXTSTEP и другие старые ОС.
В новом выпуске:
- В эмуляторе дисковода реализованы аутентичные звуки, издаваемые во время работы с дискетой, такие как вращение шпинделя и звук перемещения головок. Включение звука осуществляется в настройках через выбор типа устройства (возможна раздельная симуляция звука накопителей на базе 3.5- и 5.25-дюймовых дискет).
- Добавлена поддержка различных типов и моделей джойстиков, включая
Gravis PC GamePad, CH Flightstick, CH Virtual Pilot, CH Virtual Pilot Pro, CH Pedals Pro и Thrustmaster Formula T1/T2.
- В настройках переделан интерфейс для навигации по списку эмулируемых компьютеров. Добавлена возможность поиска устройства по имени или чипсету.
- Добавлены новые варианты BIOS для различных эмулируемых компьютеров.
- Прекращена полноценная поддержка компиляции 86Box на 32-разрядных системах x86 и ARM32.
- Сокращено время запуска эмулятора за счёт оптимизации сканирования ПЗУ.
- Добавлена эмуляция компьютеров:
- 486 Socket 3: ABIT AB-AH4T;
- 586 Socket 4: DEC Celebris 5xx;
- 586 Socket 5: AST Bravo MS P/90, AT&T Globalyst 620/630, DFI G586VPM, IBM PC 3x0 Type 65x6, Micronics M54Si, Packard Bell Agoura/Wildcat;
- 586 Socket 7: HP Vectra VE 5/xxx Series 2, Intel Advanced/AS, Intel Advanced/MA, AST Bravo MS-T, ZEOS Boa 2, DFI K6BV3+;
- 686: ECS P6BXT-A+, MiTAC/Trigon 6110Zu, MSI MS-6119, Packard Bell Tacoma, Viglen Vig69M, MSI MS-6147, Packard Bell Tempest.
- Реализована эмуляция видеокарт ATI WinCharger (Mach64CT) и Mach64VT PCI.
- Реализована эмуляция звуковых карт Yamaha YMF701 (OPL3-SA), YMF718 (OPL3-SA2) и YMF719 (OPL3-SA3) ISA;
- Реализована эмуляция CD-приводов GOLDSTAR CRD-8400B, SONY CD-ROM CDU611, TOSHIBA DVD-ROM SD-M1202, MATSHITA CR-562;
- Реализована эмуляция НЖМД IBM DSAA-3270, Quantum Fireball EX12.7A, Quantum Fireball LCT-08, Western Digital Caviar 35100.