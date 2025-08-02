The OpenNET Project / Index page

[ новости /+++ | форум | теги | ]

Выпуск эмулятора FEX 2508, позволяющего запускать x86-программы на системах ARM64

02.08.2025 11:31

Опубликован релиз проекта FEX 2508, развивающего эмулятор для выполнения игр и приложений, собранных для архитектур x86 и x86-64, в Linux-окружении на системах с процессорами ARM64 (AArch64). Эмулятор FEX применяется проектом Asahi для запуска на системах с ARM-чипами Apple Silicon игр из каталога Steam, собранных для архитектуры x86_64. Код проекта написан на языке С++ с ассемблерными вставками и распространяется под лицензией MIT.

Библиотеки, необходимые для запуска x86-приложений в ARM64-окружении, подключаются в форме overlay-прослойки с образом корневой ФС (rootfs), поставляемой в формате SquashFS. Подобная прослойка даёт возможность обойтись без создания отдельного chroot-окружения. Загрузка уже сформированных проектом образов rootfs производится утилитой FEXRootFSFetcher.

Для доступа к возможностям хост-окружения, таким как средства для работы со звуком и 3D-графикой, в rootfs помещаются thunk-библиотеки, транслирующие обращения к библиотекам и коду на стороне хост-системы (например, могут перенаправляться обращения к OpenGL и Vulkan). Подобные библиотеки также могут использоваться и на стороне хоста для обращения к коду в гостевом окружении. Среди доступных для проброса библиотек: libEGL, libGL, libSDL2, libX11, libVDSO, libasound, libdrm, libfex_malloc, libvulkan, libwayland-client и libxshmfence.

В новой версии:

  • Проведена значительная оптимизация JIT-компилятора, позволившая добиться повышения FPS в игре Cyberpunk 2077 на 38.9%, Doom 2016 - на 30.9%, Stray - на 25.2%, Grim Fandango Remastered - на 24.7%, Teardown - 12.6%, на Gold of War 2018 - на 4.6%. Наибольшее влияние оказали оптимизации стека вызовов и возвратов (call-return), а также задействование в библиотеках wow64/arm64ec модели памяти TSO (Total Store Ordering), поддерживаемой в CPU Apple Silicon.

  • Реализована поддержка NX-бита (No Execute) для запрета исполнения инструкций в областях памяти, специально не помеченных, как допустимые для исполнения.
  • Улучшена поддержка кода, используемого для предотвращения отладки и изменения хода выполнения в играх, таких как Peggle Deluxe и Crysis 2: Maximum Edition.


  1. Главная ссылка к новости (https://fex-emu.com/FEX-2508/...)
  2. OpenNews: Выпуск Hangover 10.11, пакета для запуска Windows-приложений на системах ARM64
  3. OpenNews: Выпуск эмулятора FEX 2503, позволяющего запускать x86-программы на системах ARM64
  4. OpenNews: Проект Asahi Linux подготовил инструментарий для запуска Windows-игр
  5. OpenNews: Новые версии эмуляторов Box86 и Box64, позволяющих запускать x86-игры на системах ARM
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63666-fex-emu
Ключевые слова: fex-emu, game, wine, emulator
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (15) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 11:56, 02/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Как это в сравнении с https://box86.org/ ?
     
  • 1.2, Аноним (2), 12:03, 02/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Хорошо эмулирует? Кто пользовался?)
     
  • 1.3, Аноним (3), 12:10, 02/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    >Crysis 2

    Единственная нормальная часть этой трилогии это Crysis WarHead, и первая, и остальные части - сюжетное дно.

     
     
  • 2.4, Аноним (4), 12:16, 02/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    как это относится к эмулятору?
     
     
  • 3.5, Аноним (5), 12:21, 02/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тоже дно, видать
     
  • 2.13, Аноним (13), 13:21, 02/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Обязательно держите нас в курсе, в контексте данной новости это мнение очень важно.
     

  • 1.6, Аноним (6), 12:37, 02/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Объясните, зачем это. Неужели геймеры станут покупать аарч64 для игор? Типа, "трудности люблю, стоя в гамаке и на лыжах"?
     
     
  • 2.8, Аноним (8), 12:44, 02/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > геймеры

    ноныче в тилипонах залипают.

     
  • 2.10, Аноним (10), 13:06, 02/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    В новости об этом сказано. Геймеры покупают Мак, а потом с удивлением обнаруживают, что система не та.
     

  • 1.7, Аноним (8), 12:38, 02/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > оптимизация JIT-компилятора

    Зачем там JIT, если можно AOT 1 раз сделать не спеша. Боятся что засудят за дизасм экзешников? Ну так он и в jit происходит же ж, только потоково.

     
     
  • 2.9, Аноним (9), 13:05, 02/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Действительно незачем. Сделайте!
     

  • 1.11, Аноним (5), 13:06, 02/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Когда давно одна гигантская звезда умеющая производить другие химикофизические элементы сколапсировала и джетом своим попала в район формирования солнечной системы и сейчас у меня, у тебя, у вон того неприятного человека и у кукурузы есть золото в составе, это пипец как неприятно, учитывая неприятного человека и кукурузу, но блин факт.
     
  • 1.12, Аноним (10), 13:07, 02/08/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    В обратную-то сторону когда сделают?

    Арм у меня только в мобиле, а тестировать билды надо для армов.

     
     
  • 2.14, _kp (ok), 13:25, 02/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так на мобиле быстрее работает. Хотя, для некритичного по скорости ПО эмуляторы были в средах разработки изначально, и на современных процессорах на издержки эмуляции можно и забить.
     
  • 2.15, name (??), 13:40, 02/08/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Давно сделали, но проприетарное, libhoudini и libndk. Есть ещё медленный qemu.
     
     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Текст:

    Партнёры:
    PostgresPro
    Inferno Solutions
    Hosting by Hoster.ru
    Хостинг:

    Закладки на сайте
    Проследить за страницей     		Created 1996-2025 by Maxim Chirkov
    Добавить, Поддержать, Вебмастеру