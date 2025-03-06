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Выпуск эмулятора FEX 2503, позволяющего запускать x86-программы на системах ARM64

06.03.2025 12:22

Опубликован релиз проекта FEX 2503, развивающего эмулятор для выполнения игр и приложений, собранных для архитектур x86 и x86-64, в Linux-окружении на системах с процессорами ARM64 (AArch64). Эмулятор FEX применяется проектом Asahi для запуска на системах с ARM-чипами Apple Silicon игр из каталога Steam, собранных для архитектуры x86_64. Код проекта написан на языке С++ с ассемблерными вставками и распространяется под лицензией MIT.

Библиотеки, необходимые для запуска x86-приложений в ARM64-окружении, подключаются в форме overlay-прослойки с образом корневой ФС (rootfs), поставляемой в формате SquashFS. Подобная прослойка даёт возможность обойтись без создания отдельного chroot-окружения. Загрузка уже сформированных проектом образов rootfs производится утилитой FEXRootFSFetcher.

Для доступа к возможностям хост-окружения, таким как средства для работы со звуком и 3D-графикой, в rootfs помещаются thunk-библиотеки, транслирующие обращения к библиотекам и коду на стороне хост-системы (например, могут перенаправляться обращения к OpenGL и Vulkan). Подобные библиотеки также могут использоваться и на стороне хоста для обращения к коду в гостевом окружении. Среди доступных для проброса библиотек: libEGL, libGL, libSDL2, libX11, libVDSO, libasound, libdrm, libfex_malloc, libvulkan, libwayland-client и libxshmfence.

В новой версии:

  • Улучшена точность вычислений обратных значений и обратного квадратного корня. Проблема в том, что точность инструкций для подобных вычислений в ARM64 - 8 бит, в x86 - 12 бит, а в 3DNow - 14 и 15 бит, что затрудняет эмуляцию подобных инструкций на системах ARM. Для увеличения точности эмуляции x86 задействовано ARM-расширение FEAT_RPRES, поддерживаемое в SoC Qualcomm Snapdragon Elite и Apple M4. Для эмуляции расширения 3DNow необходимая точность получена при помощи уточнения методом Ньютона.
  • По умолчанию включён режим "multiblock", при котором JIT может компилировать больше кода за один раз, что привело к повышению производительности.
  • Для ускорения эмуляции x86-инструкций SHA1RNDS4, SHA1MSG2 и SHA256MSG2 задействованы соответствующие SHA-расширения процессоров ARM.
  • Для отображения через интерфейс MangoHud добавлена статистика о событиях SIGBUS, SMC и oftfloat, а также данные о том, какое время тратится на работу JIT-компиляции, а какое на выполнение сгенерированного кода.
  • Добавлен бэкенд профилирования производительности, позволяющий формировать статистику для визуализации времени выполнения различных частей кода в профилировщике Tracy.
  • Добавлен фреймворк для мультиплексирования ввода/вывода через сетевые сокеты и файловые дескрипторы.


  1. Главная ссылка к новости (https://fex-emu.com/FEX-2503/...)
  2. OpenNews: Выпуск Hangover 10.0, пакета для запуска Windows-приложений на системах ARM64
  3. OpenNews: В Fedora 42 намерены включить инсталлятор на основе web-интерфейса и добавить эмулятор FEX
  4. OpenNews: Опубликован эмулятор QEMU 9.2.0 с поддержкой Rust и Vulkan
  5. OpenNews: Первый выпуск эмулятора терминала Ghostty
  6. OpenNews: Опубликован исходный код Mikage, эмулятора Nintendo 3DS
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62839-fex-emu
Ключевые слова: fex-emu, emulator
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (59) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.4, 12yoexpert (ok), 12:49, 06/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    сейчас есть юзабельные арм ноуты под линукс?
     
     
  • 2.6, НяшМяш (ok), 12:52, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –5 +/
    Mac M1 и M2. С более свежими есть проблемы.
     
     
  • 3.8, Аноним (8), 12:58, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А Хромые буки?
     
  • 3.9, Аноним (9), 12:59, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Mac M1 и M2

    Это не ARM. Это собственная проприетарная и полностью закрытая архитектура, построенная поверх ARM со своими специфичными инструкциями.

     
     
  • 4.17, Аноним (17), 13:08, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +12 +/
    Внезапно, как и любой ARM-процессор.
     
  • 3.52, Аноним (52), 17:42, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Единственный вопрос - науя там глинус если там есть нормальная, человеческая ось из коробки?
     
     
  • 4.60, Аноним (60), 18:39, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Есть же аббревиатура из 4 букв! Зачем устанавливать и запускать программу 2 кликами, если это можно сделать гораздо сложнее? Привет программам в .tar.xz и магазины приложений, где переложения собирают Васи.
     
  • 2.10, Аноним (9), 13:00, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    А разве вообще бывает линyпс юзабелен на ноутбуке? Не говоря про ARM.
     
     
  • 3.20, Аноним (20), 14:09, 06/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +2 +/
     
  • 3.24, Stanislavvv (?), 14:38, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    (смотря удалённо на домашнее хоронилище, что построено на Orange Pi и до сих пор не перенесено на что-то более адекватное): смотря какой arm... Некоторые не очень пригодны практически везде...

    А вообще на thinkpad линукс отлично работает. Не работает только сканер отпечатков — было лень возиться с тем, что не буду использовать. Остальное — из коробки/дистрибутива. Ну там, всякое видео/аудио/блюпуп/вайфай/докстанция/hdmi/displayport и другие страшные слова.

     
  • 3.30, Аноним (8), 15:13, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Яблочники, такие яблочники...
     
  • 3.31, Аноним (31), 15:27, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Сменил 3 ноута на всех 3 линукс.
     
     
  • 4.45, Аноним (17), 16:03, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ставил линукс на где-то четыре ноута — и везде, ВЕЗДЕ были проблемы. Решаемые, да. Но для себя этот вопрос закрыл.
     
  • 3.62, Аноним (60), 18:41, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >"А разве вообще бывает линyпс юзабелен на ноутбуке"

    KDEneon, даже поддерживает подсветку на клавиатуре. Единственное только что grub на английском языке, но полностью переведённый на русский язык вы linux не встретите.

     
  • 2.22, Аноним (-), 14:20, 06/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.11, Аноним (11), 13:00, 06/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Конечно, перейти с x86-64 на ARM можно... Только вопрос: на какие жертвы готовы пойти? Прямо сейчас ARM не справляется с задачами физики и симуляций так-же хорошо как x86 (про x64 и realtime стоит упоминать?). По-сути, на что сейчас годится ARM-работа - это: резать данные с БД, гонять JSON'ки и попиксельно накладывать PNG'шки с прозрачностью... И то вопрос - а не уступает ли ещё в этих задачах по производительности на ядро?
     
     
  • 2.13, Аноним (9), 13:02, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    > не справляется с задачами

    Да со всем оно справляется.

    Главная проблема ARM - отсутствие единого стандарта. Что собственно и обеспечило победу IBM PC в 80е годы (открытая спецификация BIOS).

     
  • 2.21, Аноним (20), 14:13, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Прямо сейчас ARM не справляется с задачами физики и симуляций так-же хорошо как x86

    С чего такое заявление? Он в задачах "физики и симуляций" от x86 отличается ничем абсолютно.

    > (про x64 и realtime стоит упоминать?)

    Уж будь любезен, потому пока это просто набор несвязанных слов.

     
  • 2.40, Аноним (40), 15:56, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    CPU Benchmarks
    Intel Core i7-11390H 3.40GHz 9,908
    ARM Firestorm-M1-Pro 8 Core 2064 MHz 9,872
    https://www.cpubenchmark.net/cpu_lookup.php?cpu=ARM+-+4+Core+2016+MHz&id=6417
     
     
  • 3.46, 12yoexpert (ok), 16:03, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    по ссылке какой-то бред: в начале списка ryzen 3, в конце атомы. что значат эти цифры?
     
     
  • 4.55, Аноним (55), 18:29, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А ты посмотри что за процессоры предположу что в списке процессоры не выше произ... большой текст свёрнут, показать
     
     
  • 5.59, Аноним (55), 18:38, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Или так. Последняя модель AMD - это Ryzen 9 7950X. Не отслеживаю не хочу искать какая последние модели кому надо сами ищите.
     
  • 5.63, Аноним (55), 18:43, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Intel Core i7-9700TE - это процессор 9-го поколения.
     
  • 4.66, Аноним (55), 18:53, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это у вас частично у меня по тому что Linux в визуализации не чем тестировать производительность кроме запускать в много поточном режиме архиваторы. Не упрёк констатация факта. Программа Sisoft Sandra по такому принципу работает этой я пользовался.  
     
     
  • 5.69, Аноним (55), 19:03, 06/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 4.68, Аноним (40), 18:56, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Читайте написанное: High Mid Range CPUs
    Рядом на сайте ссылка на High End CPUs
     
  • 2.43, Аноним (40), 16:00, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >по производительности на ядро?

    Чем больше ядер, тем меньше производительность на ядро.

     
     
  • 3.71, _ (??), 19:06, 06/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     

  • 1.15, Аноним (15), 13:05, 06/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Т.е. с такой низкой точностью ARM64 ваще непригодны для вычислений.
     
     
  • 2.19, аНОНИМ (?), 14:03, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    РТФМ, такие приблизительные вычисления 1/sqrt(x) используются как заготовки для получения точного результата несколькими итерациями метода Ньютона-Рафсона.
     

  • 1.23, Аноним (23), 14:32, 06/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сейчас Китай перейдёт на RISC-V и не нужны будут никакие ни AMD64 ни ARM64.
     
     
  • 2.25, Аноним (25), 14:50, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    И вернутся в 90е по уровню производительности CPU.
     
     
  • 3.27, Ivan_83 (ok), 15:03, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну это как посмотреть.
    Технически частоты можно сразу сходные получить, простые операции будут так же за такт выполнятся.
    Просадка будет на предсказателе и может каких то SIMD.
    Те это далеко не уровень 90х, это близко к х86/м1 всяким.
     
     
  • 4.29, Аноним (8), 15:11, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Простые операции за 1 такт выполняются и микроконтроллерах, давно уж.
     
     
  • 5.41, Ivan_83 (ok), 15:57, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну да, просто контроллеры никто не делает работающими на высоких частотах.
    Поэтому коммент что придётся вернутся в 90-е по производительности не соотвествует действительности: оно как минимум частотами даст производительность 2005-2010 прямо на старте.
     
  • 4.53, Аноним (25), 17:42, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этот RISC-V даже малинка уделывает с позором, поэтому до m1 ему ещё далеко как до Луны:
    https://www.phoronix.com/review/sifive-hifive-premier-p550/3
     
     
  • 5.54, Аноним (23), 18:17, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Этих Risc-V ядер множество. С каким именно сравнение?
     
  • 5.67, Ivan_83 (ok), 18:54, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Только вот малинки работают на частотах по выше, одна из них аж почти х2 по частоте.

    В остальном надо смотреть внутрь, может оказатся что малнка во всю юзает SIMD/NEON а для риск5 оно generic инструкции заюзало, без всяких оптимизаций.

    Так же вопросы к компелятору и тому насколько он оптимизировал код.

     
  • 2.26, Ivan_83 (ok), 15:00, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не только китай, Кармарк и интел вроде тоже пилят.
     
     
  • 3.38, Аноним (23), 15:55, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Про Китай и переход на RISC-V читал. Про остальных не знаю, но не зря же организация развивающая RISC-V переехали из Штатов в Швейцарию, славящуюся своим нейтралитетом.
    Я что-то пропустил, когда Кармак от космических кораблей и очков виртуальной реальности перешел на риски.
     
     
  • 4.42, Ivan_83 (ok), 15:59, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Швейцария потеряла давно свой суверинитет: амеры их прогнули уже давно так что там никакой банковской тайны больше нет. А больше ничего примечательного у них и не было.
    Про Кармарка на неделе новость на хубре была.
     
     
  • 5.61, Аноним (61), 18:41, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Один коллега давным давно сказал золотые слова. Кодеры считают что разбираются во всём... На всё у них есть своё мнение..
    Ну то есть я не то что против, просто потрясающее владение источниками
     
     
  • 6.72, Ivan_83 (ok), 19:10, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хз кто такие кодеры :)

    В остальном - у ИТ часто работа такая что каждый день нужно разбиратся в новой фигне с нуля, постепенно появляется привычка и уже не важно это фигня из ИТ или совсем другой области.
    Да, знания конечно не дотягивают до профильного эксперта, но получить уровень как минимум продвинутого джуна в какой то области за пару дней-неделю это легко.

    И собственно проблема то других областей что там полно людей с джунскими знаниями которые ещё и деградировали вместо развития, и они со своими 40 летним стажем будут советовать подорожник и ромашку, потому что "всегда помогало", тогда как ИТшник может легко найти что сейчас для этого уже 25-е поколение пиллюль выпустили у которых эффективность 525% после первого приёма.

    Ну или вот забавная тема о которой даже юзризды со стажем 30+ лет почему то не знали.
    До 2023 (или 2024, забыл уже) года в армию РФ не брали если у тебя есть больше одного гражданства.
    Сделать себе ещё одно гражданство много кто из бывшего СССР мог (и может) достаточно легко, легально и дёшего. Вместо этого вливали кеш в коррупцию.
    Это лично то что я накопал и провернул, без юриздов и прочих помогаек, только со своим скромным мозгом и интернетом.

    Но и эта тема уже устарела, можно просто нужное спросить сразу у AI. :)

     
  • 2.28, Аноним (8), 15:09, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На отечественный для них LoongArch.
     
     
  • 3.32, Аноним (17), 15:29, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да у них и x86 свой. Китайцы в этом плане молодцы, не кладут все яйца в  одну корзину.
     
     
  • 4.39, Аноним (23), 15:55, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Они кладут на совесть и копируют всё что можно и нельзя. Почему нам так нельзя?
     
     
  • 5.44, aanon (?), 16:02, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что аноним не работал за миску риса
     
  • 5.47, Аноним (17), 16:07, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Можно, делайте. Как там «эльбрус» поживает? Или это он от избытка совести не колосится?
    x86 китайцы делают по лицензии, есличо.
     
  • 5.49, Аноним (15), 16:09, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Потому что у нас всё держится на вывозе всего, что можно вывезти и продать. Смысл вкладываться в долгую, если можно собрать под ногами, быстро продать и даже не заморачиваться возвратом в страну выручки от продажи.
     
  • 5.51, Аноним (8), 17:39, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Оказывается, можно. Jailbreack мозга кожаных мешков.
     

  • 1.33, aanon (?), 15:39, 06/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Анонимы и др., мне нужна самая энергоэффективная хрень с 64 гб озу. Есть ли смысл с точки зрения цены заглядываться на arm против x86?
     
     
  • 2.35, Аноним (35), 15:44, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    64 Гб с арм стоит так дорого что бу х86 сервак с 64 Гб будет дешевле даже с учётом цены на электричество на 10 лет.
     
     
  • 3.37, aanon (?), 15:51, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Да, но электричества можен не оказаться - внезапно. Поэтому надо выжить на сто двадцатом аккумуляторе.
     
     
  • 4.48, Аноним (17), 16:08, 06/03/2025 Скрыто ботом-модератором     [к модератору]
    		• +/
     
  • 2.50, Аноним (15), 16:11, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    жена тебе нужна, а не энергоэффективная хрень
     
     
  • 3.56, Аноним (8), 18:32, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Энергоэффективная жена. Ну чтоб не жрала, как не в себя з/п мужа.
     
     
  • 4.65, Аноним (61), 18:49, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да хоть бы и жрала, зачем ещё эти цифры. Другое дело когда уже дети скомпилены, тогда да, начинается буферизация
     

  • 1.34, Аноним (35), 15:42, 06/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    X86 капец наконец настал.
     

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