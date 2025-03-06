Выпуск эмулятора FEX 2503, позволяющего запускать x86-программы на системах ARM64

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|3.9, Аноним (9), 12:59, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Mac M1 и M2
Это не ARM. Это собственная проприетарная и полностью закрытая архитектура, построенная поверх ARM со своими специфичными инструкциями.
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|3.52, Аноним (52), 17:42, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Единственный вопрос - науя там глинус если там есть нормальная, человеческая ось из коробки?
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|4.60, Аноним (60), 18:39, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Есть же аббревиатура из 4 букв! Зачем устанавливать и запускать программу 2 кликами, если это можно сделать гораздо сложнее? Привет программам в .tar.xz и магазины приложений, где переложения собирают Васи.
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|2.10, Аноним (9), 13:00, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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А разве вообще бывает линyпс юзабелен на ноутбуке? Не говоря про ARM.
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|3.24, Stanislavvv (?), 14:38, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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(смотря удалённо на домашнее хоронилище, что построено на Orange Pi и до сих пор не перенесено на что-то более адекватное): смотря какой arm... Некоторые не очень пригодны практически везде...
А вообще на thinkpad линукс отлично работает. Не работает только сканер отпечатков — было лень возиться с тем, что не буду использовать. Остальное — из коробки/дистрибутива. Ну там, всякое видео/аудио/блюпуп/вайфай/докстанция/hdmi/displayport и другие страшные слова.
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|4.45, Аноним (17), 16:03, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ставил линукс на где-то четыре ноута — и везде, ВЕЗДЕ были проблемы. Решаемые, да. Но для себя этот вопрос закрыл.
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|3.62, Аноним (60), 18:41, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>"А разве вообще бывает линyпс юзабелен на ноутбуке"
KDEneon, даже поддерживает подсветку на клавиатуре. Единственное только что grub на английском языке, но полностью переведённый на русский язык вы linux не встретите.
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|1.11, Аноним (11), 13:00, 06/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–2 +/–
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Конечно, перейти с x86-64 на ARM можно... Только вопрос: на какие жертвы готовы пойти? Прямо сейчас ARM не справляется с задачами физики и симуляций так-же хорошо как x86 (про x64 и realtime стоит упоминать?). По-сути, на что сейчас годится ARM-работа - это: резать данные с БД, гонять JSON'ки и попиксельно накладывать PNG'шки с прозрачностью... И то вопрос - а не уступает ли ещё в этих задачах по производительности на ядро?
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|2.13, Аноним (9), 13:02, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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> не справляется с задачами
Да со всем оно справляется.
Главная проблема ARM - отсутствие единого стандарта. Что собственно и обеспечило победу IBM PC в 80е годы (открытая спецификация BIOS).
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|2.21, Аноним (20), 14:13, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Прямо сейчас ARM не справляется с задачами физики и симуляций так-же хорошо как x86
С чего такое заявление? Он в задачах "физики и симуляций" от x86 отличается ничем абсолютно.
> (про x64 и realtime стоит упоминать?)
Уж будь любезен, потому пока это просто набор несвязанных слов.
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|3.46, 12yoexpert (ok), 16:03, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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по ссылке какой-то бред: в начале списка ryzen 3, в конце атомы. что значат эти цифры?
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|4.55, Аноним (55), 18:29, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А ты посмотри что за процессоры предположу что в списке процессоры не выше произ... большой текст свёрнут, показать
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|5.59, Аноним (55), 18:38, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Или так. Последняя модель AMD - это Ryzen 9 7950X. Не отслеживаю не хочу искать какая последние модели кому надо сами ищите.
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|4.66, Аноним (55), 18:53, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это у вас частично у меня по тому что Linux в визуализации не чем тестировать производительность кроме запускать в много поточном режиме архиваторы. Не упрёк констатация факта. Программа Sisoft Sandra по такому принципу работает этой я пользовался.
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|4.68, Аноним (40), 18:56, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Читайте написанное: High Mid Range CPUs
Рядом на сайте ссылка на High End CPUs
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|2.43, Аноним (40), 16:00, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>по производительности на ядро?
Чем больше ядер, тем меньше производительность на ядро.
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|2.19, аНОНИМ (?), 14:03, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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РТФМ, такие приблизительные вычисления 1/sqrt(x) используются как заготовки для получения точного результата несколькими итерациями метода Ньютона-Рафсона.
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|1.23, Аноним (23), 14:32, 06/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Сейчас Китай перейдёт на RISC-V и не нужны будут никакие ни AMD64 ни ARM64.
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|3.27, Ivan_83 (ok), 15:03, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну это как посмотреть.
Технически частоты можно сразу сходные получить, простые операции будут так же за такт выполнятся.
Просадка будет на предсказателе и может каких то SIMD.
Те это далеко не уровень 90х, это близко к х86/м1 всяким.
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|4.29, Аноним (8), 15:11, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Простые операции за 1 такт выполняются и микроконтроллерах, давно уж.
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|5.41, Ivan_83 (ok), 15:57, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну да, просто контроллеры никто не делает работающими на высоких частотах.
Поэтому коммент что придётся вернутся в 90-е по производительности не соотвествует действительности: оно как минимум частотами даст производительность 2005-2010 прямо на старте.
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|5.67, Ivan_83 (ok), 18:54, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Только вот малинки работают на частотах по выше, одна из них аж почти х2 по частоте.
В остальном надо смотреть внутрь, может оказатся что малнка во всю юзает SIMD/NEON а для риск5 оно generic инструкции заюзало, без всяких оптимизаций.
Так же вопросы к компелятору и тому насколько он оптимизировал код.
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|3.38, Аноним (23), 15:55, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Про Китай и переход на RISC-V читал. Про остальных не знаю, но не зря же организация развивающая RISC-V переехали из Штатов в Швейцарию, славящуюся своим нейтралитетом.
Я что-то пропустил, когда Кармак от космических кораблей и очков виртуальной реальности перешел на риски.
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|4.42, Ivan_83 (ok), 15:59, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Швейцария потеряла давно свой суверинитет: амеры их прогнули уже давно так что там никакой банковской тайны больше нет. А больше ничего примечательного у них и не было.
Про Кармарка на неделе новость на хубре была.
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|5.61, Аноним (61), 18:41, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Один коллега давным давно сказал золотые слова. Кодеры считают что разбираются во всём... На всё у них есть своё мнение..
Ну то есть я не то что против, просто потрясающее владение источниками
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|6.72, Ivan_83 (ok), 19:10, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Хз кто такие кодеры :)
В остальном - у ИТ часто работа такая что каждый день нужно разбиратся в новой фигне с нуля, постепенно появляется привычка и уже не важно это фигня из ИТ или совсем другой области.
Да, знания конечно не дотягивают до профильного эксперта, но получить уровень как минимум продвинутого джуна в какой то области за пару дней-неделю это легко.
И собственно проблема то других областей что там полно людей с джунскими знаниями которые ещё и деградировали вместо развития, и они со своими 40 летним стажем будут советовать подорожник и ромашку, потому что "всегда помогало", тогда как ИТшник может легко найти что сейчас для этого уже 25-е поколение пиллюль выпустили у которых эффективность 525% после первого приёма.
Ну или вот забавная тема о которой даже юзризды со стажем 30+ лет почему то не знали.
До 2023 (или 2024, забыл уже) года в армию РФ не брали если у тебя есть больше одного гражданства.
Сделать себе ещё одно гражданство много кто из бывшего СССР мог (и может) достаточно легко, легально и дёшего. Вместо этого вливали кеш в коррупцию.
Это лично то что я накопал и провернул, без юриздов и прочих помогаек, только со своим скромным мозгом и интернетом.
Но и эта тема уже устарела, можно просто нужное спросить сразу у AI. :)
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|3.32, Аноним (17), 15:29, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Да у них и x86 свой. Китайцы в этом плане молодцы, не кладут все яйца в одну корзину.
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|4.39, Аноним (23), 15:55, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Они кладут на совесть и копируют всё что можно и нельзя. Почему нам так нельзя?
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|5.47, Аноним (17), 16:07, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Можно, делайте. Как там «эльбрус» поживает? Или это он от избытка совести не колосится?
x86 китайцы делают по лицензии, есличо.
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|5.49, Аноним (15), 16:09, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Потому что у нас всё держится на вывозе всего, что можно вывезти и продать. Смысл вкладываться в долгую, если можно собрать под ногами, быстро продать и даже не заморачиваться возвратом в страну выручки от продажи.
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|1.33, aanon (?), 15:39, 06/03/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Анонимы и др., мне нужна самая энергоэффективная хрень с 64 гб озу. Есть ли смысл с точки зрения цены заглядываться на arm против x86?
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|2.35, Аноним (35), 15:44, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+3 +/–
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64 Гб с арм стоит так дорого что бу х86 сервак с 64 Гб будет дешевле даже с учётом цены на электричество на 10 лет.
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|3.37, aanon (?), 15:51, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Да, но электричества можен не оказаться - внезапно. Поэтому надо выжить на сто двадцатом аккумуляторе.
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|3.56, Аноним (8), 18:32, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Энергоэффективная жена. Ну чтоб не жрала, как не в себя з/п мужа.
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|4.65, Аноним (61), 18:49, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Да хоть бы и жрала, зачем ещё эти цифры. Другое дело когда уже дети скомпилены, тогда да, начинается буферизация
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