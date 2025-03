Выпуск эмулятора FEX 2503, позволяющего запускать x86-программы на системах ARM64

2.25 , Аноним ( 25 ), 14:50, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – И вернутся в 90е по уровню производительности CPU.

3.27 , Ivan_83 ( ok ), 15:03, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну это как посмотреть.

Технически частоты можно сразу сходные получить, простые операции будут так же за такт выполнятся.

Просадка будет на предсказателе и может каких то SIMD.

Те это далеко не уровень 90х, это близко к х86/м1 всяким.

4.29 , Аноним ( 8 ), 15:11, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Простые операции за 1 такт выполняются и микроконтроллерах, давно уж.

5.41 , Ivan_83 ( ok ), 15:57, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ну да, просто контроллеры никто не делает работающими на высоких частотах.

Поэтому коммент что придётся вернутся в 90-е по производительности не соотвествует действительности: оно как минимум частотами даст производительность 2005-2010 прямо на старте.

4.53 , Аноним ( 25 ), 17:42, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Этот RISC-V даже малинка уделывает с позором, поэтому до m1 ему ещё далеко как до Луны:

https://www.phoronix.com/review/sifive-hifive-premier-p550/3

5.54 , Аноним ( 23 ), 18:17, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Этих Risc-V ядер множество. С каким именно сравнение?

5.67 , Ivan_83 ( ok ), 18:54, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Только вот малинки работают на частотах по выше, одна из них аж почти х2 по частоте. В остальном надо смотреть внутрь, может оказатся что малнка во всю юзает SIMD/NEON а для риск5 оно generic инструкции заюзало, без всяких оптимизаций. Так же вопросы к компелятору и тому насколько он оптимизировал код.

2.26 , Ivan_83 ( ok ), 15:00, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не только китай, Кармарк и интел вроде тоже пилят.

3.38 , Аноним ( 23 ), 15:55, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Про Китай и переход на RISC-V читал. Про остальных не знаю, но не зря же организация развивающая RISC-V переехали из Штатов в Швейцарию, славящуюся своим нейтралитетом.

Я что-то пропустил, когда Кармак от космических кораблей и очков виртуальной реальности перешел на риски.

4.42 , Ivan_83 ( ok ), 15:59, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Швейцария потеряла давно свой суверинитет: амеры их прогнули уже давно так что там никакой банковской тайны больше нет. А больше ничего примечательного у них и не было.

Про Кармарка на неделе новость на хубре была.

5.61 , Аноним ( 61 ), 18:41, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Один коллега давным давно сказал золотые слова. Кодеры считают что разбираются во всём... На всё у них есть своё мнение..

Ну то есть я не то что против, просто потрясающее владение источниками

6.72 , Ivan_83 ( ok ), 19:10, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Хз кто такие кодеры :) В остальном - у ИТ часто работа такая что каждый день нужно разбиратся в новой фигне с нуля, постепенно появляется привычка и уже не важно это фигня из ИТ или совсем другой области.

Да, знания конечно не дотягивают до профильного эксперта, но получить уровень как минимум продвинутого джуна в какой то области за пару дней-неделю это легко. И собственно проблема то других областей что там полно людей с джунскими знаниями которые ещё и деградировали вместо развития, и они со своими 40 летним стажем будут советовать подорожник и ромашку, потому что "всегда помогало", тогда как ИТшник может легко найти что сейчас для этого уже 25-е поколение пиллюль выпустили у которых эффективность 525% после первого приёма. Ну или вот забавная тема о которой даже юзризды со стажем 30+ лет почему то не знали.

До 2023 (или 2024, забыл уже) года в армию РФ не брали если у тебя есть больше одного гражданства.

Сделать себе ещё одно гражданство много кто из бывшего СССР мог (и может) достаточно легко, легально и дёшего. Вместо этого вливали кеш в коррупцию.

Это лично то что я накопал и провернул, без юриздов и прочих помогаек, только со своим скромным мозгом и интернетом. Но и эта тема уже устарела, можно просто нужное спросить сразу у AI. :)

2.28 , Аноним ( 8 ), 15:09, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – На отечественный для них LoongArch.

3.32 , Аноним ( 17 ), 15:29, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Да у них и x86 свой. Китайцы в этом плане молодцы, не кладут все яйца в одну корзину.

4.39 , Аноним ( 23 ), 15:55, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Они кладут на совесть и копируют всё что можно и нельзя. Почему нам так нельзя?

5.44 , aanon ( ? ), 16:02, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Потому что аноним не работал за миску риса

5.47 , Аноним ( 17 ), 16:07, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Можно, делайте. Как там «эльбрус» поживает? Или это он от избытка совести не колосится?

x86 китайцы делают по лицензии, есличо.

5.49 , Аноним ( 15 ), 16:09, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Потому что у нас всё держится на вывозе всего, что можно вывезти и продать. Смысл вкладываться в долгую, если можно собрать под ногами, быстро продать и даже не заморачиваться возвратом в страну выручки от продажи.

5.51 , Аноним ( 8 ), 17:39, 06/03/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Оказывается, можно. Jailbreack мозга кожаных мешков.