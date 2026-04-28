Релиз платформы разработки информационных систем lsFusion 6.2

2.2 , CrushBy ( ok ), 17:47, 28/04/2026
Да, конечно. Успешно заменяет. Как для разработки с нуля, так и готовое решение MyCompany. Можно зайти в официальный телеграм-канал с бесплатной поддержкой (https://t.me/lsfusion_official/6862). Там люди, которые используют MyCompany и lsFusion, задают вопросы, предлагают доработки и т.д.

2.3 , Жироватт ( ok ), 17:55, 28/04/2026
Не-а.

1С там - не платформа, а конфигурация.

У совсем малых - УНФ, где встроено буквально все: от кассы с дровами к торгово-фискальному оборудованию и интеграциями с "честным знаком" или ЕГАИС до склада и полноценной аналитики занедорага.

У малых и средних - классические Бух + ЗУП, редко УТ или связка из Розница+БУХ. В котороых тоже уже есть БУКВАЛЬНО все: от первички и оперативного учёта до госотчётности и продвинутой аналитики. Там где способно заменить - там уже есть свой стек одинэсников и библиотека с решениями на все случаи жизни и *что-то новое* внедрять будут только под ключ, под SLA с хорошими (для себя) условиями сопровождения. Но тут уже фактор привычки - 1С работает и работает, а тут много новых слов, от которых управленцам вообще ни холодно, ни жарко. Зато продаванов завалят на простых вопросах, типа "КЭДО у вас встроенное или надо городить костыли? А как часто отчётность в ФНС и СФР прилетает? Ну и как интегрировать ваш кусок кода с уже работающим УТМ?" и прочих. Бизнесу нужно решать задачи бизнеса, а не наяривать на "декларативные формочки" или "реактивное программирование на java".

3.5 , CrushBy ( ok ), 17:59, 28/04/2026
Только это все не open-source, как минимум. Бух и ЗУП действительно чаще всего нет смысла брать не готовую конфигурацию для 1С. Но есть миллион других задач и процессов, для которых lsFusion в разы лучше 1С, при том что бесплатный и открытый.

4.7 , Жироватт ( ok ), 18:03, 28/04/2026
Бизнесу - реально - все равно, опенсорц это, или не опенсорц. Бизнесу нужно решение его бизнесовых задач, здесь и сейчас. Не, понимаю, ты сюда рекламировать эту поделку пришел, но в следующий раз все-таки собери новость с нормальными кейсами внедрения в РЕАЛЬНЫХ компаниях. Пока все твои ТРИЛЛЛИОН задач звучит как бред одного рыжего президента в соцсети: пусто и пафосно.

5.9 , CrushBy ( ok ), 18:08, 28/04/2026
Ну вот тебе реальные решения на платформе lsFusion : https://luxsoft.by/klienty/ Там есть крупные инсталляции решения для розничной торговли на PostgreSQL с 2К одновременно работающих пользователей, 10ТБ базами, миллиардами записей, которые покрывают все основные процессы торговли - от ценников, касс, ТСД до управления ассортиментом ценами и т.д. И все это на одном сервере крутится без репликации (хотя репликация поддерживается). Поделке типа 1С такое и не снилось.

5.18 , Леонид ( ?? ), 19:03, 28/04/2026
Ты абсолютный жлоб - кто ты вообще такой, чтобы что то требовать? Ты хоть 1 строку кода открытого написал? Ни фига себе - "чего ты пришел сюда..." - ты что владелец этого сайта?

3.8 , Аноним ( 8 ), 18:05, 28/04/2026
Сейчас, во времена ИИ, бизнесу важнее не стек, а кто быстрее и точнее решает задачи через промпты. И тут чем решение более open-source, декларативное и с валидацией — тем лучше. У 1С с этим всё довольно слабо: — Смысл юзать 1С, если от лицензий всё равно не уйти, а «много разработчиков» уже не аргумент? — Не code-based → ИИ неудобно работать с метаданными вместо кода

(в отличие от lsFusion с подходом everything-as-code) — Слабая типизация и поздняя валидация → больше ошибок, хуже предсказуемость для ИИ — Низкоуровневость → больше токенов, ниже эффективность генерации — Нет полноценного runtime/интерпретатора → нельзя нормально исполнять логику и UI «на лету» из промптов — Ограничения по доступу к современным моделям — Количество разработчиков перестаёт играть роль → код всё равно генерится через естественный язык — Кривая обучения нивелируется → язык уже не преимущество — Рынок сжимается → неэффективную разработку бизнес больше не тянет — Сложные и размытые абстракции → ИИ хуже справляется на реальных задачах — Слабая интеграция с mainstream-стеком → ИИ сложнее использовать накопленные знания — Legacy из плюса превращается в минус в условиях «хайпа» и быстрой смены технологий Ну и т.д. и т.п.

4.10 , Аноним ( 8 ), 18:12, 28/04/2026
Собственно для ИИ open-source это вообще просто must have. Чтобы вместо того чтобы долбаться с ИТС, просто дать задание топовым моделям, они отлично если что сами раскапывают все что надо (если скажем в платформе что-то непонятно или не так работает)

4.15 , Аноним ( 15 ), 18:23, 28/04/2026
>Сейчас, во времена ИИ, бизнесу важнее не стек, а кто быстрее и точнее решает задачи через промпты. https://www.sap.com/central-asia-caucasus/products/artificial-intelligence.htm

5.17 , Аноним ( 8 ), 18:27, 28/04/2026
Естественно все уже давно понимают, куда ветер дует. Вопрос у кого технология лучше всего подойдет под ИИ. У SAP слову тоже языковой подход как и у lsFusion (то есть язык и более высокоуровневые абстракции)


