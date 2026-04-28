Релиз платформы разработки информационных систем lsFusion 6.2

|1.1, Аноним (1), 17:30, 28/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
И как оно в реальной практике?
Способно заменить пиратскую 1С в нищих бизнесах?
|2.2, CrushBy (ok), 17:47, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Да, конечно. Успешно заменяет. Как для разработки с нуля, так и готовое решение MyCompany. Можно зайти в официальный телеграм-канал с бесплатной поддержкой (https://t.me/lsfusion_official/6862). Там люди, которые используют MyCompany и lsFusion, задают вопросы, предлагают доработки и т.д.
|2.3, Жироватт (ok), 17:55, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Не-а.
1С там - не платформа, а конфигурация.
У совсем малых - УНФ, где встроено буквально все: от кассы с дровами к торгово-фискальному оборудованию и интеграциями с "честным знаком" или ЕГАИС до склада и полноценной аналитики занедорага.
У малых и средних - классические Бух + ЗУП, редко УТ или связка из Розница+БУХ. В котороых тоже уже есть БУКВАЛЬНО все: от первички и оперативного учёта до госотчётности и продвинутой аналитики.
Там где способно заменить - там уже есть свой стек одинэсников и библиотека с решениями на все случаи жизни и *что-то новое* внедрять будут только под ключ, под SLA с хорошими (для себя) условиями сопровождения. Но тут уже фактор привычки - 1С работает и работает, а тут много новых слов, от которых управленцам вообще ни холодно, ни жарко. Зато продаванов завалят на простых вопросах, типа "КЭДО у вас встроенное или надо городить костыли? А как часто отчётность в ФНС и СФР прилетает? Ну и как интегрировать ваш кусок кода с уже работающим УТМ?" и прочих.
Бизнесу нужно решать задачи бизнеса, а не наяривать на "декларативные формочки" или "реактивное программирование на java".
|3.5, CrushBy (ok), 17:59, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Только это все не open-source, как минимум.
Бух и ЗУП действительно чаще всего нет смысла брать не готовую конфигурацию для 1С.
Но есть миллион других задач и процессов, для которых lsFusion в разы лучше 1С, при том что бесплатный и открытый.
|4.7, Жироватт (ok), 18:03, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Бизнесу - реально - все равно, опенсорц это, или не опенсорц. Бизнесу нужно решение его бизнесовых задач, здесь и сейчас.
Не, понимаю, ты сюда рекламировать эту поделку пришел, но в следующий раз все-таки собери новость с нормальными кейсами внедрения в РЕАЛЬНЫХ компаниях. Пока все твои ТРИЛЛЛИОН задач звучит как бред одного рыжего президента в соцсети: пусто и пафосно.
|5.9, CrushBy (ok), 18:08, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ну вот тебе реальные решения на платформе lsFusion : https://luxsoft.by/klienty/
Там есть крупные инсталляции решения для розничной торговли на PostgreSQL с 2К одновременно работающих пользователей, 10ТБ базами, миллиардами записей, которые покрывают все основные процессы торговли - от ценников, касс, ТСД до управления ассортиментом ценами и т.д. И все это на одном сервере крутится без репликации (хотя репликация поддерживается).
Поделке типа 1С такое и не снилось.
|5.18, Леонид (??), 19:03, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ты абсолютный жлоб - кто ты вообще такой, чтобы что то требовать? Ты хоть 1 строку кода открытого написал? Ни фига себе - "чего ты пришел сюда..." - ты что владелец этого сайта?
|3.8, Аноним (8), 18:05, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Сейчас, во времена ИИ, бизнесу важнее не стек, а кто быстрее и точнее решает задачи через промпты. И тут чем решение более open-source, декларативное и с валидацией — тем лучше. У 1С с этим всё довольно слабо:
— Смысл юзать 1С, если от лицензий всё равно не уйти, а «много разработчиков» уже не аргумент?
— Не code-based → ИИ неудобно работать с метаданными вместо кода
(в отличие от lsFusion с подходом everything-as-code)
— Слабая типизация и поздняя валидация → больше ошибок, хуже предсказуемость для ИИ
— Низкоуровневость → больше токенов, ниже эффективность генерации
— Нет полноценного runtime/интерпретатора → нельзя нормально исполнять логику и UI «на лету» из промптов
— Ограничения по доступу к современным моделям
— Количество разработчиков перестаёт играть роль → код всё равно генерится через естественный язык
— Кривая обучения нивелируется → язык уже не преимущество
— Рынок сжимается → неэффективную разработку бизнес больше не тянет
— Сложные и размытые абстракции → ИИ хуже справляется на реальных задачах
— Слабая интеграция с mainstream-стеком → ИИ сложнее использовать накопленные знания
— Legacy из плюса превращается в минус в условиях «хайпа» и быстрой смены технологий
Ну и т.д. и т.п.
|4.10, Аноним (8), 18:12, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Собственно для ИИ open-source это вообще просто must have. Чтобы вместо того чтобы долбаться с ИТС, просто дать задание топовым моделям, они отлично если что сами раскапывают все что надо (если скажем в платформе что-то непонятно или не так работает)
|5.17, Аноним (8), 18:27, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Естественно все уже давно понимают, куда ветер дует. Вопрос у кого технология лучше всего подойдет под ИИ. У SAP слову тоже языковой подход как и у lsFusion (то есть язык и более высокоуровневые абстракции)
|1.4, Аноним (4), 17:57, 28/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
>В основе платформы заложена парадигма комбинаторного программирования (function-level), что существенно отличает lsFusion от существующих на рынке платформ (например SAP, Dynamics AX, 1С, .Net). Также внутри активно используются событийное, реактивное и объектно-ориентированное программирование.
это, типа, к достоинствам отнесли?
|2.6, CrushBy (ok), 18:00, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Во-первых, там ни слова не сказано, что это достоинство. Но да, это дает в определенных случаях преимущества. В любом случае, это сильно выделяет и отличает от аналогов. То есть это не просто бесплатный клон SAP/1C/Dynamics и т.д.
|1.11, Аноним (11), 18:15, 28/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
> корректно определяется адрес
> Восстановлена работа интервальных формул
> Устранены сбои при использовании
> Корректно обновляются материализованные свойства
> теперь корректно удаляет запись
> корректнее обрабатывает прерывание потоков
> игнорируются устаревшие события нехватки памяти
и после этого всего предлагается "применить в качестве открытой и бесплатной альтернативы платформе 1С". Seriously?
|2.14, CrushBy (ok), 18:22, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
А у 1Са багов не бывает. Ну да, ну да. Только в 1С баги не фиксятся годами. В lsFusion же бывает в тот же день фиксится, когда в телеге напишут про него.
|2.16, Аноним (8), 18:24, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Насколько я понимаю это багфикс релиз в большинстве своем. То есть минорные версии у них A.x это либо совсем мелкие функциональные изменения либо чисто багфиксы. Функциональные версии только мажорные (сейчас такая схема самая модная, ЕМНИП у той же Java и Postgres такая же).
|
|2.13, CrushBy (ok), 18:21, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]
Ну любой может взять open source проект и зарегистрировать его в реестре. Клонов PostgreSQL и Linux в реестре огромное количество.
|