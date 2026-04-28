Релиз платформы разработки информационных систем lsFusion 6.2

28.04.2026 15:29 (MSK)

Доступен релиз проекта lsFusion 6.2, развивающего декларативную платформу для разработки бизнес- и веб-приложений. Платформа подходит для разработки корпоративных и учётных приложений и может применяться в качестве открытой и бесплатной альтернативы платформе 1С. Код проекта написан на языке Java и распространяется под лицензией LGPLv3. Типовое ERP-решение для малого и среднего бизнеса MyCompany, использующее lsFusion, распространяется под лицензией Apache 2.0.

В основе платформы заложена парадигма комбинаторного программирования (function-level), что существенно отличает lsFusion от существующих на рынке платформ (например SAP, Dynamics AX, 1С, .Net). Также внутри активно используются событийное, реактивное и объектно-ориентированное программирование.

Основные изменения в версии 6.2:

  • Для операторов SEEK и VALUE добавлены альтернативные ключевые слова ACTIVATE и ACTIVE.
  • Библиотека JasperReports обновлена до версии 6.21.5, в которой появилась поддержка экспорта в Excel отчётов с изображениями в формате WebP.
  • Имя экспортируемого PDF-отчёта в веб-клиенте теперь соответствует имени формы вместо фиксированного lsfreport.pdf.
  • В блок DESIGN для табличных колонок добавлен атрибут footerClass для CSS-стилизации footer-ячеек по аналогии с captionClass.
  • В операторе EXTERNAL HTTP поддержаны адреса с не-ASCII символами.
  • Для XML-данных в EXTERNAL HTTP POST задействован корректный MIME-тип "application/xml" вместо устаревшего "text/xml".
  • При работе через Nginx-прокси корректно определяется адрес реального клиента в свойстве remoteAddress.
  • Восстановлена работа интервальных формул для типов TIME, DATETIME и ZDATETIME.
  • Устранены сбои при использовании MATERIALIZED со свойством, построенным оператором JSON.
  • Корректно обновляются материализованные свойства, зависящие от вновь созданных статических объектов, при синхронизации структуры БД.
  • Присваивание NULL свойствам LOCAL теперь корректно удаляет запись.
  • Планировщик задач корректнее обрабатывает прерывание потоков и не теряет записи журнала для задач с заданным таймаутом.
  • В LRU-кэше игнорируются устаревшие события нехватки памяти.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/lsfusion/pl...)
  2. OpenNews: Релиз платформы разработки информационных систем lsFusion 6.1
Автор новости: CrushBy
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65310-lsfusion
Ключевые слова: lsfusion
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (20)
  • 1.1, Аноним (1), 17:30, 28/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    И как оно в реальной практике?
    Способно заменить пиратскую 1С в нищих бизнесах?
     
     
  • 2.2, CrushBy (ok), 17:47, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Да, конечно. Успешно заменяет. Как для разработки с нуля, так и готовое решение MyCompany. Можно зайти в официальный телеграм-канал с бесплатной поддержкой (https://t.me/lsfusion_official/6862). Там люди, которые используют MyCompany и lsFusion, задают вопросы, предлагают доработки и т.д.
     
  • 2.3, Жироватт (ok), 17:55, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Не-а.
    1С там - не платформа, а конфигурация.
    У совсем малых - УНФ, где встроено буквально все: от кассы с дровами к торгово-фискальному оборудованию и интеграциями с "честным знаком" или ЕГАИС до склада и полноценной аналитики занедорага.
    У малых и средних - классические Бух + ЗУП, редко УТ или связка из Розница+БУХ. В котороых тоже уже есть БУКВАЛЬНО все: от первички и оперативного учёта до госотчётности и продвинутой аналитики.

    Там где способно заменить - там уже есть свой стек одинэсников и библиотека с решениями на все случаи жизни и *что-то новое* внедрять будут только под ключ, под SLA с хорошими (для себя) условиями сопровождения. Но тут уже фактор привычки - 1С работает и работает, а тут много новых слов, от которых управленцам вообще ни холодно, ни жарко. Зато продаванов завалят на простых вопросах, типа "КЭДО у вас встроенное или надо городить костыли? А как часто отчётность в ФНС и СФР прилетает? Ну и как интегрировать ваш кусок кода с уже работающим УТМ?" и прочих.

    Бизнесу нужно решать задачи бизнеса, а не наяривать на "декларативные формочки" или "реактивное программирование на java".

     
     
  • 3.5, CrushBy (ok), 17:59, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Только это все не open-source, как минимум.

    Бух и ЗУП действительно чаще всего нет смысла брать не готовую конфигурацию для 1С.

    Но есть миллион других задач и процессов, для которых lsFusion в разы лучше 1С, при том что бесплатный и открытый.

     
     
  • 4.7, Жироватт (ok), 18:03, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Бизнесу - реально - все равно, опенсорц это, или не опенсорц. Бизнесу нужно решение его бизнесовых задач, здесь и сейчас.

    Не, понимаю, ты сюда рекламировать эту поделку пришел, но в следующий раз все-таки собери новость с нормальными кейсами внедрения в РЕАЛЬНЫХ компаниях. Пока все твои ТРИЛЛЛИОН задач звучит как бред одного рыжего президента в соцсети: пусто и пафосно.

     
     
  • 5.9, CrushBy (ok), 18:08, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ну вот тебе реальные решения на платформе lsFusion : https://luxsoft.by/klienty/

    Там есть крупные инсталляции решения для розничной торговли на PostgreSQL с 2К одновременно работающих пользователей, 10ТБ базами, миллиардами записей, которые покрывают все основные процессы торговли - от ценников, касс, ТСД до управления ассортиментом ценами и т.д. И все это на одном сервере крутится без репликации (хотя репликация поддерживается).

    Поделке типа 1С такое и не снилось.

     
  • 5.18, Леонид (??), 19:03, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Ты абсолютный жлоб - кто ты вообще такой, чтобы что то требовать? Ты хоть 1 строку кода открытого написал? Ни фига себе - "чего ты пришел сюда..." - ты что владелец этого сайта?
     
  • 3.8, Аноним (8), 18:05, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Сейчас, во времена ИИ, бизнесу важнее не стек, а кто быстрее и точнее решает задачи через промпты. И тут чем решение более open-source, декларативное и с валидацией — тем лучше. У 1С с этим всё довольно слабо:

    — Смысл юзать 1С, если от лицензий всё равно не уйти, а «много разработчиков» уже не аргумент?

    — Не code-based → ИИ неудобно работать с метаданными вместо кода
    (в отличие от lsFusion с подходом everything-as-code)

    — Слабая типизация и поздняя валидация → больше ошибок, хуже предсказуемость для ИИ

    — Низкоуровневость → больше токенов, ниже эффективность генерации

    — Нет полноценного runtime/интерпретатора → нельзя нормально исполнять логику и UI «на лету» из промптов

    — Ограничения по доступу к современным моделям

    — Количество разработчиков перестаёт играть роль → код всё равно генерится через естественный язык

    — Кривая обучения нивелируется → язык уже не преимущество

    — Рынок сжимается → неэффективную разработку бизнес больше не тянет

    — Сложные и размытые абстракции → ИИ хуже справляется на реальных задачах

    — Слабая интеграция с mainstream-стеком → ИИ сложнее использовать накопленные знания

    — Legacy из плюса превращается в минус в условиях «хайпа» и быстрой смены технологий

    Ну и т.д. и т.п.

     
     
  • 4.10, Аноним (8), 18:12, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Собственно для ИИ open-source это вообще просто must have. Чтобы вместо того чтобы долбаться с ИТС, просто дать задание топовым моделям, они отлично если что сами раскапывают все что надо (если скажем в платформе что-то непонятно или не так работает)
     
  • 4.15, Аноним (15), 18:23, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Сейчас, во времена ИИ, бизнесу важнее не стек, а кто быстрее и точнее решает задачи через промпты.

    https://www.sap.com/central-asia-caucasus/products/artificial-intelligence.htm

     
     
  • 5.17, Аноним (8), 18:27, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Естественно все уже давно понимают, куда ветер дует. Вопрос у кого технология лучше всего подойдет под ИИ. У SAP слову тоже языковой подход как и у lsFusion (то есть язык и более высокоуровневые абстракции)
     

  • 1.4, Аноним (4), 17:57, 28/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >В основе платформы заложена парадигма комбинаторного программирования (function-level), что существенно отличает lsFusion от существующих на рынке платформ (например SAP, Dynamics AX, 1С, .Net). Также внутри активно используются событийное, реактивное и объектно-ориентированное программирование.

    это, типа, к достоинствам отнесли?

     
     
  • 2.6, CrushBy (ok), 18:00, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Во-первых, там ни слова не сказано, что это достоинство. Но да, это дает в определенных случаях преимущества. В любом случае, это сильно выделяет и отличает от аналогов. То есть это не просто бесплатный клон SAP/1C/Dynamics и т.д.
     

  • 1.11, Аноним (11), 18:15, 28/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    > корректно определяется адрес
    > Восстановлена работа интервальных формул
    > Устранены сбои при использовании
    > Корректно обновляются материализованные свойства
    > теперь корректно удаляет запись
    > корректнее обрабатывает прерывание потоков
    > игнорируются устаревшие события нехватки памяти

    и после этого всего предлагается "применить в качестве открытой и бесплатной альтернативы платформе 1С". Seriously?

     
     
  • 2.14, CrushBy (ok), 18:22, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    А у 1Са багов не бывает. Ну да, ну да. Только в 1С баги не фиксятся годами. В lsFusion же бывает в тот же день фиксится, когда в телеге напишут про него.
     
  • 2.16, Аноним (8), 18:24, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Насколько я понимаю это багфикс релиз в большинстве своем. То есть минорные версии у них A.x это либо совсем мелкие функциональные изменения либо чисто багфиксы. Функциональные версии только мажорные (сейчас такая схема самая модная, ЕМНИП у той же Java и Postgres такая же).
     

  • 1.12, Аноним (15), 18:17, 28/04/2026 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    >Типовое ERP-решение для малого и среднего бизнеса MyCompany, использующее lsFusion

    Вопрос, а софт из Беларуси попадает в наши реестры "импортозамещения" ?
    https://servernews.ru/1137866

     
     
  • 2.13, CrushBy (ok), 18:21, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну любой может взять open source проект и зарегистрировать его в реестре. Клонов PostgreSQL и Linux в реестре огромное количество.
     

