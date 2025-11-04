Релиз платформы разработки информационных систем lsFusion 6.1

|
|1.2, Аноним (2), 11:39, 04/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
Чтобы там не говорили вся эта декларативщина не даёт гарантий что твои декларации будут работать в следающих версиях как тебе это нужно, да и даже в нынешних. Как и любой нокод это сказки для менеджеров типа Грефа.
|2.6, CrushBy (ok), 12:21, 04/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Ну мы на low-code делаем ERP-системы на lsFusion для розничной торговли (вот [[https://demo.lsfusion.org/erp/login?user=guest&password=guest демка]]). Уже 10 лет. И прекрасно все кастомизируем под разных клиентов, имея при этом базовую версию. У самых крупных клиентов 2000 одновременно работающих пользователей, миллиарды записей и базы под 10ТБ. Что мы делаем не так ?
Да и тот же MyCompany прекрасно люди берут и автоматизируют свой бизнес, используя 1С только для бухгалтерии. А там не такое простое решение. И это на 99% полностью low-code.
|3.9, Аноним (2), 12:52, 04/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
|4.12, CrushBy (ok), 14:02, 04/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
При чем здесь маркетинговый булшит ? Чему именно Вы не верите ? Что есть клиенты с террабайтными базами ? Вот список клиентов коммерческого решения на базе lsFusion : https://luxsoft.by/klienty/ Их не существует ? Или это все фейки ?
Что именно должно быть показано, чтобы доказать их существование. Есть же и демка, и исходный код, и конкретные компании, по которым легко можно проверить их размеры...
|1.4, trdm (ok), 12:13, 04/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|
> Платформа подходит для разработки корпоративных и учётных приложений и может применяться в качестве открытой и бесплатной альтернативы платформе 1С.
не можнет. Она не совместима с 1С ни по формату данных, ни по языку, ни по набору инструментов, ни по парадигме.
|2.7, CrushBy (ok), 12:23, 04/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
>> Платформа подходит для разработки корпоративных и учётных приложений и может применяться в качестве открытой и бесплатной альтернативы платформе 1С.
> не можнет. Она не совместима с 1С ни по формату данных, ни
> по языку, ни по набору инструментов, ни по парадигме.
SAP тоже несовместим с 1С ни по формату данных, ни по языку, ни по набору инструментов. И что, его никто не использует и он не является альтернативой 1С ?
Есть компании, которые берут бесплатную MyCompany и прекрасно используют ее вместо проприетарного платного 1С. Нахрена им 1С при этом ? Максимум для бухгалтерии покупают самую дешевую коробку с одним пользователем для бухгалтера.
|3.8, Аноним (2), 12:49, 04/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
Можно и струю бобра простачкам продавать. От этого струя бобра не станет чем-то полезным.
|3.10, нах. (?), 13:09, 04/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
> SAP тоже несовместим с 1С ни по формату данных, ни по языку, ни по набору инструментов.
в них есть механизмы для интеграции. И они используются.
> И что, его никто не использует
использовали, но есть нюанс.
> и он не является альтернативой 1С ?
ни разу. Поэтому формальная бухгалтерия (та, к которой из налоговой с проверкой и придут в случае чего) - на 1С. А sap где-то там, на восьмом этаже, где витает в облачках высокое начальство (и финотдел через стеночку, и это - не бухгалтерия).
> Есть компании, которые берут бесплатную MyCompany и прекрасно используют ее вместо
> проприетарного платного 1С.
здоровья погибшим.
> для бухгалтерии покупают самую дешевую коробку с одним пользователем для бухгалтера
потом он, если глупый, садится, а если умный - садятся его начальники, а он со всеми деньгами всплывает потом где-то на Мальте.
А умные начальники учатся на чужих ошибках.
|4.11, Евгений (??), 13:37, 04/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|
1с уже задрала. Начиная от древнего многословного языка, продолжая платформой, которая от релиза к релизу все более медленная (как вообще можно было 8.3.27 выпустить с таким количеством багов?), не имеющая нормальной среды разработки, и заканчивая типовыми решениями, в которых, например закрытие месяца превращается в квест. Удачи lsFusion, растите в конкурента, который прижмёт 1с. Ещё хотелось бы, чтобы xsquare побыстрее вниз от аналога sap спустился, было бы дело.
