Релиз платформы разработки информационных систем lsFusion 6.1

2.7 , CrushBy ( ok ), 12:23, 04/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – >> Платформа подходит для разработки корпоративных и учётных приложений и может применяться в качестве открытой и бесплатной альтернативы платформе 1С.

> не можнет. Она не совместима с 1С ни по формату данных, ни

> по языку, ни по набору инструментов, ни по парадигме. SAP тоже несовместим с 1С ни по формату данных, ни по языку, ни по набору инструментов. И что, его никто не использует и он не является альтернативой 1С ? Есть компании, которые берут бесплатную MyCompany и прекрасно используют ее вместо проприетарного платного 1С. Нахрена им 1С при этом ? Максимум для бухгалтерии покупают самую дешевую коробку с одним пользователем для бухгалтера.

3.8 , Аноним ( 2 ), 12:49, 04/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Можно и струю бобра простачкам продавать. От этого струя бобра не станет чем-то полезным.

4.13 , CrushBy ( ok ), 14:06, 04/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Можно и струю бобра простачкам продавать. От этого струя бобра не станет

> чем-то полезным. Согласен. 1С в этом классно преуспевает продавая устаревшее программное обеспечение с кучей проблем. Вот тут мы их описывали, и за 5 лет почти ничего не поменялось : https://habr.com/ru/companies/lsfusion/articles/468415/

3.10 , нах. ( ? ), 13:09, 04/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > SAP тоже несовместим с 1С ни по формату данных, ни по языку, ни по набору инструментов. в них есть механизмы для интеграции. И они используются. > И что, его никто не использует использовали, но есть нюанс. > и он не является альтернативой 1С ? ни разу. Поэтому формальная бухгалтерия (та, к которой из налоговой с проверкой и придут в случае чего) - на 1С. А sap где-то там, на восьмом этаже, где витает в облачках высокое начальство (и финотдел через стеночку, и это - не бухгалтерия). > Есть компании, которые берут бесплатную MyCompany и прекрасно используют ее вместо

> проприетарного платного 1С. здоровья погибшим. > для бухгалтерии покупают самую дешевую коробку с одним пользователем для бухгалтера потом он, если глупый, садится, а если умный - садятся его начальники, а он со всеми деньгами всплывает потом где-то на Мальте. А умные начальники учатся на чужих ошибках. 4.11 , Евгений ( ?? ), 13:37, 04/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – 1с уже задрала. Начиная от древнего многословного языка, продолжая платформой, которая от релиза к релизу все более медленная (как вообще можно было 8.3.27 выпустить с таким количеством багов?), не имеющая нормальной среды разработки, и заканчивая типовыми решениями, в которых, например закрытие месяца превращается в квест. Удачи lsFusion, растите в конкурента, который прижмёт 1с. Ещё хотелось бы, чтобы xsquare побыстрее вниз от аналога sap спустился, было бы дело.

