Релиз платформы разработки информационных систем lsFusion 6.1

04.11.2025 11:05

Доступен релиз проекта lsFusion 6.1, развивающего декларативную платформу для разработки бизнес- и веб-приложений. Платформа подходит для разработки корпоративных и учётных приложений и может применяться в качестве открытой и бесплатной альтернативы платформе 1С. Код проекта написан на языке Java и распространяется под лицензией LGPLv3. Типовое ERP-решение для малого и среднего бизнеса MyCompany, использующее lsFusion, распространяется под лицензией Apache 2.0.

В основе платформы заложена парадигма комбинаторного программирования (function-level), что существенно отличает lsFusion от существующих на рынке платформ (например SAP, Dynamics AX, 1С, .Net). Также внутри активно используются событийное, реактивное и объектно-ориентированное программирование. Версия 6.1 фокусируется на исправлении ошибок, а также повышении удобства интеграции, расширении возможностей языка и интерфейса, а также на подготовке к поддержке альтернативных клиентов.

Основные изменения в версии 6.1:

  • Поддержка аннотации "@@deprecated" для пометки устаревших элементов языка и постепенного вывода их из использования.
  • Поддержка MEASURES(groupObject) для построения многомерных отчётов с несколькими показателями.
  • Возможность передачи имён файлов напрямую в операторах чтения и записи (READ / WRITE).
  • Улучшен поиск через PrefixSearch, точные совпадения теперь имеют больший приоритет, а также добавлен новый оператор prefixSearchExact для более гибкого ранжирования.
  • Поддержка внешнего идентификатора действий EXTID для интеграционных сценариев.
  • Действие UpdateStats теперь можно выполнять автоматически по расписанию.
  • Обеспечена канонизация JSON для корректного сравнения/подписей/кеширования без «ложных» различий в порядке полей.
  • Выполнен рефакторинг клиентских действий для будущей поддержки Flutter-клиента.
  • В start.log обеспечена запись версии Java, classpath и аргументов JVM.
  • Улучшено определение и переопределение мобильного режима.


Автор новости: CrushBy
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/64177-lsfusion
Ключевые слова: lsfusion
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (9)
  • 1.2, Аноним (2), 11:39, 04/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Чтобы там не говорили вся эта декларативщина не даёт гарантий что твои декларации будут работать в следающих версиях как тебе это нужно, да и даже в нынешних. Как и любой нокод это сказки для менеджеров типа Грефа.
     
     
  • 2.6, CrushBy (ok), 12:21, 04/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Ну мы на low-code делаем ERP-системы на lsFusion для розничной торговли (вот [[https://demo.lsfusion.org/erp/login?user=guest&password=guest демка]]). Уже 10 лет. И прекрасно все кастомизируем под разных клиентов, имея при этом базовую версию. У самых крупных клиентов 2000 одновременно работающих пользователей, миллиарды записей и базы под 10ТБ. Что мы делаем не так ?

    Да и тот же MyCompany прекрасно люди берут и автоматизируют свой бизнес, используя 1С только для бухгалтерии. А там не такое простое решение. И это на 99% полностью low-code.

     
     
  • 3.9, Аноним (2), 12:52, 04/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +3 +/
    Это вообще маркетинговый буллшит. А я с утра знаете какую кучу навалил? Я наваливаю кучи уже более десяти лет и знаю все секреты этого дела! Моя работа это надежность, скорость и профессионализм. Можете доверять мне результаты всегда безупречные, объемные и аккуратные. Хотите качественную кучу? Обращайтесь в личные сообщения — сделаю быстро и идеально!
     
     
  • 4.12, CrushBy (ok), 14:02, 04/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    При чем здесь маркетинговый булшит ? Чему именно Вы не верите ? Что есть клиенты с террабайтными базами ? Вот список клиентов коммерческого решения на базе lsFusion : https://luxsoft.by/klienty/ Их не существует ? Или это все фейки ?

    Что именно должно быть показано, чтобы доказать их существование. Есть же и демка, и исходный код, и конкретные компании, по которым легко можно проверить их размеры...


     

  • 1.4, trdm (ok), 12:13, 04/11/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +2 +/
    > Платформа подходит для разработки корпоративных и учётных приложений и может применяться в качестве открытой и бесплатной альтернативы платформе 1С.

    не можнет. Она не совместима с 1С ни по формату данных, ни по языку, ни по набору инструментов, ни по парадигме.

     
     
  • 2.7, CrushBy (ok), 12:23, 04/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >> Платформа подходит для разработки корпоративных и учётных приложений и может применяться в качестве открытой и бесплатной альтернативы платформе 1С.
    > не можнет. Она не совместима с 1С ни по формату данных, ни
    > по языку, ни по набору инструментов, ни по парадигме.

    SAP тоже несовместим с 1С ни по формату данных, ни по языку, ни по набору инструментов. И что, его никто не использует и он не является альтернативой 1С ?

    Есть компании, которые берут бесплатную MyCompany и прекрасно используют ее вместо проприетарного платного 1С. Нахрена им 1С при этом ? Максимум для бухгалтерии покупают самую дешевую коробку с одним пользователем для бухгалтера.

     
     
  • 3.8, Аноним (2), 12:49, 04/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Можно и струю бобра простачкам продавать. От этого струя бобра не станет чем-то полезным.
     
     
  • 4.13, CrushBy (ok), 14:06, 04/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Можно и струю бобра простачкам продавать. От этого струя бобра не станет
    > чем-то полезным.

    Согласен. 1С в этом классно преуспевает продавая устаревшее программное обеспечение с кучей проблем. Вот тут мы их описывали, и за 5 лет почти ничего не поменялось : https://habr.com/ru/companies/lsfusion/articles/468415/

     
  • 3.10, нах. (?), 13:09, 04/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > SAP тоже несовместим с 1С ни по формату данных, ни по языку, ни по набору инструментов.

    в них есть механизмы для интеграции. И они используются.

    > И что, его никто не использует

    использовали, но есть нюанс.

    > и он не является альтернативой 1С ?

    ни разу. Поэтому формальная бухгалтерия (та, к которой из налоговой с проверкой и придут в случае чего) - на 1С. А sap где-то там, на восьмом этаже, где витает в облачках высокое начальство (и финотдел через стеночку, и это - не бухгалтерия).

    > Есть компании, которые берут бесплатную MyCompany и прекрасно используют ее вместо
    > проприетарного платного 1С.

    здоровья погибшим.

    > для бухгалтерии покупают самую дешевую коробку с одним пользователем для бухгалтера

    потом он, если глупый, садится, а если умный - садятся его начальники, а он со всеми деньгами всплывает потом где-то на Мальте.

    А умные начальники учатся на чужих ошибках.

     
     
  • 4.11, Евгений (??), 13:37, 04/11/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    1с уже задрала. Начиная от древнего многословного языка, продолжая платформой, которая от релиза к релизу все более медленная (как вообще можно было 8.3.27 выпустить с таким количеством багов?), не имеющая нормальной среды разработки, и заканчивая типовыми решениями, в которых, например закрытие месяца превращается в квест. Удачи lsFusion, растите в конкурента, который прижмёт 1с. Ещё хотелось бы, чтобы xsquare побыстрее вниз от аналога sap спустился, было бы дело.
     

