Релиз платформы разработки информационных систем lsFusion 6.0

Доступен релиз проекта lsFusion 6.0, развивающего декларативную платформу для разработки бизнес- и веб-приложений. Платформа подходит для разработки корпоративных и учётных приложений, и может применяться в качестве открытой и бесплатной альтернативы платформе 1С. Код проекта написан на языке Java и распространяется под лицензией LGPLv3. Типовое ERP-решение для малого и среднего бизнеса MyCompany, использующее lsFusion, распространяется под лицензией Apache 2.0. В основе платформы заложена парадигма комбинаторного программирования (function-level), что существенно отличает lsFusion от существующих на рынке платформ (например SAP, Dynamics AX, 1С, .Net). Также внутри активно используются событийное, реактивное и объектно-ориентированное программирование. Шестая версия фокусируется на улучшении web-интерфейса: глубокой интеграции с Bootstrap, поддержке PWA и современных браузерных API, а также расширении инструментов для создания гибких форм и интерфейсов. Основные изменения в шестой версии lsFusion: Интеграция Bootstrap: все системные элементы (формы, кнопки и пр.) автоматически используют стандартные классы Bootstrap; доступны несколько предустановленных тем; упрощённая кастомизация через атрибут class.

Новые UI-компоненты выбора: переключатели, чекбоксы, группы кнопок, радиокнопки и выпадающие списки в стиле Bootstrap; система может автоматически выбирать наиболее подходящий компонент на основе статистики возможных значений.

Поддержка иконок: встроены библиотеки Bootstrap Icons и FontAwesome; реализован автоматический подбор иконок по ключевым словам и именам элементов.

PWA и браузерные API: реализация Share, Notification и Push API для нативного шаринга, нотификаций и пуш-сообщений; возможность установки приложения как прогрессивного веб-приложения.

Явное задание HTML-тегов и типов input: поддержка типов date, time, color, range, month и собственного yearpicker; разработчик может явно указать тег и тип элемента ввода.

Расширенные атрибуты свойств: добавлены placeholder, pattern, regexp, tooltip, comment, а также гибкие настройки расположения и выравнивания через panelCaption* и panelComment*.

Всплывающие контейнеры (popup): отложенная загрузка содержимого по клику, что снижает нагрузку на интерфейс и ускоряет первоначальную отрисовку.

Tiny/Mini стили: компактные размеры UI-элементов для минимизации скроллинга в ERP-приложениях.

Направленные (arrow) кнопки: специальные стили для визуализации и управления процессами в интерфейсе.

Модуль WebSocket: приём и отправка текстовых и бинарных сообщений, события открытия/закрытия соединений и встроенная форма управления сокетами.

Расширенная работа с данными: «Табличные значения» в операторе FORMULA; Оператор VALUE для доступа к текущим значениям на форме; Рпции TOP/OFFSET для пагинации и пакетного чтения (оператор FOR); Собственные агрегаты в GROUP/PARTITION.

Дополнительные события на форме: CHANGE BEFORE/CHANGE AFTER для свойств, ON COLLAPSE/ON EXPAND для контейнеров, с возможностью определения источника события (EDIT, BINDING, PASTE, CUSTOM).

Явное задание имён в БД: указание имён таблиц, индексов и материализованных свойств для более прозрачной схемы данных.

Поддержка raw-литералов: специальный синтаксис строк для работы с текстовыми данными без экранирования.