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Релиз платформы разработки информационных систем lsFusion 6.0

20.05.2025 22:04

Доступен релиз проекта lsFusion 6.0, развивающего декларативную платформу для разработки бизнес- и веб-приложений. Платформа подходит для разработки корпоративных и учётных приложений, и может применяться в качестве открытой и бесплатной альтернативы платформе 1С. Код проекта написан на языке Java и распространяется под лицензией LGPLv3. Типовое ERP-решение для малого и среднего бизнеса MyCompany, использующее lsFusion, распространяется под лицензией Apache 2.0.

В основе платформы заложена парадигма комбинаторного программирования (function-level), что существенно отличает lsFusion от существующих на рынке платформ (например SAP, Dynamics AX, 1С, .Net). Также внутри активно используются событийное, реактивное и объектно-ориентированное программирование. Шестая версия фокусируется на улучшении web-интерфейса: глубокой интеграции с Bootstrap, поддержке PWA и современных браузерных API, а также расширении инструментов для создания гибких форм и интерфейсов.

Основные изменения в шестой версии lsFusion:

  • Интеграция Bootstrap: все системные элементы (формы, кнопки и пр.) автоматически используют стандартные классы Bootstrap; доступны несколько предустановленных тем; упрощённая кастомизация через атрибут class.
  • Новые UI-компоненты выбора: переключатели, чекбоксы, группы кнопок, радиокнопки и выпадающие списки в стиле Bootstrap; система может автоматически выбирать наиболее подходящий компонент на основе статистики возможных значений.
  • Поддержка иконок: встроены библиотеки Bootstrap Icons и FontAwesome; реализован автоматический подбор иконок по ключевым словам и именам элементов.
  • PWA и браузерные API: реализация Share, Notification и Push API для нативного шаринга, нотификаций и пуш-сообщений; возможность установки приложения как прогрессивного веб-приложения.
  • Явное задание HTML-тегов и типов input: поддержка типов date, time, color, range, month и собственного yearpicker; разработчик может явно указать тег и тип элемента ввода.
  • Расширенные атрибуты свойств: добавлены placeholder, pattern, regexp, tooltip, comment, а также гибкие настройки расположения и выравнивания через panelCaption* и panelComment*.
  • Всплывающие контейнеры (popup): отложенная загрузка содержимого по клику, что снижает нагрузку на интерфейс и ускоряет первоначальную отрисовку.
  • Tiny/Mini стили: компактные размеры UI-элементов для минимизации скроллинга в ERP-приложениях.
  • Направленные (arrow) кнопки: специальные стили для визуализации и управления процессами в интерфейсе.
  • Модуль WebSocket: приём и отправка текстовых и бинарных сообщений, события открытия/закрытия соединений и встроенная форма управления сокетами.
  • Расширенная работа с данными:
    • «Табличные значения» в операторе FORMULA;
    • Оператор VALUE для доступа к текущим значениям на форме;
    • Рпции TOP/OFFSET для пагинации и пакетного чтения (оператор FOR);
    • Собственные агрегаты в GROUP/PARTITION.
  • Дополнительные события на форме: CHANGE BEFORE/CHANGE AFTER для свойств, ON COLLAPSE/ON EXPAND для контейнеров, с возможностью определения источника события (EDIT, BINDING, PASTE, CUSTOM).
  • Явное задание имён в БД: указание имён таблиц, индексов и материализованных свойств для более прозрачной схемы данных.
  • Поддержка raw-литералов: специальный синтаксис строк для работы с текстовыми данными без экранирования.


  1. Главная ссылка к новости (https://habr.com/ru/companies/...)
  2. OpenNews: Релиз платформы разработки информационных систем lsFusion 4.0
  3. OpenNews: MyCompany - открытая платформа для автоматизации бизнес-процессов малых предприятий
  4. OpenNews: Финальная версия платформы 1С:Предприятие 8.3 с реализацией полноценной поддержки Linux
  5. OpenNews: Новая версия свободной системы SalesPlatform Vtiger CRM поддерживает интеграцию с 1С
  6. OpenNews: Выпуск OneScript 1.9.0, среды исполнения скриптов на языке 1С:Предприятие
Автор новости: CrushBy
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63271-lsfusion
Ключевые слова: lsfusion, 1c
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Обсуждение (5) RSS
  • 1, Dzen Python (ok), 23:22, 20/05/2025 [ответить]  
    		• –1 +/
    > альтернативы платформе 1С

    На ЛОРе уже объяснили, почему стоит это из описания убрать и что 1Ске оно даже в подмётки не годится

     
     
  • 3, AleksK (ok), 23:40, 20/05/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И чем же это не альтернатива ПЛАТФОРМЕ 1С?
     

  • 2, Аноним (2), 23:32, 20/05/2025 [ответить]  
    		• +/
    Зашел на сайт, глянуть што енто такое.
    Жесть, логотип и фирменный стиль буд-то слизаны с линукс-фоундейшн, ну и фразы про "самый крутой в мире продукт" тоже говорит о многом.

    Ладно, может все нормально там, не щупал, но первое впечатление такое.

     
  • 4, 12yoexpert (ok), 23:40, 20/05/2025 [ответить]  
    		• –1 +/
    узнал страну по заголовку) сильно воняет бюджетниками и колхозом
     
  • 5, Аноним (5), 23:57, 20/05/2025 [ответить]  
    		• +/
    >например SAP

    Тем временем SAP:
    https://www.kommersant.ru/doc/7603651

     
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