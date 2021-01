Релиз платформы разработки информационных систем lsFusion 4.0

1.1 , Аноним ( 1 ), 13:00, 16/01/2021 [ответить] +1 + / – Обьективно opensourse на рынке ERP это полное дно, разве что Odoo взлетел после вливания в него сотен тонн нефти и после перпезда оного в облако

2.2 , Алекс ( ?? ), 13:17, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Что за сотни тонн нефти? И причем тут облако, облачных решений вагон и маленькая тележка, Odoo фишка именно что ее дорабатывать можно.



1.3 , Михрютка ( ok ), 13:18, 16/01/2021 [ответить] + / – боже какой кошмар ой извините, это я на сайт производителя зашел. дяденька копирайтер, я понимаю, что вам поставили задачу раскидать текст куда ни попадя но вы таки учтите, что на опеннете про этот ваш isfunction слышат впервые, так что начинать надо не с новости "основные отличия четвертой версии", а хоть бы тольком объяснить, что это такое и чем оно круче. нет, "событийное, реактивное и объектно-ориентированное программирование, и все это, по уверению разработчиков, позволяет на порядок повысить скорость и качество разработки, а также быстродействие создаваемых систем." не прокатит. отсылки на ваш сайт тоже пока не катят, я туда сунул клюв в документацию, прочитал там: ==============

Физическая модель состоит из двух частей: Разработка Выполнение Управление

============== и немедленно выпил^Wвышел.

2.4 , Алекс ( ?? ), 13:26, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Это новость о выпуске новой версии, а не нового продукта. Раньше может и была новость про новый продукт я честно не в курсе. На сайте есть обзор, возможности и сравнение с другими платформами. Собственно непонятно что там ещё может / должно быть. Хотя согласен первую страницу можно было бы улучшить, добавив ссылки на попробовать онлайн, видео, туториалы и блог. Ошибки в документации есть везде, но тут больше вопрос "вам шашечки или ехать?".

3.5 , Михрютка ( ok ), 14:02, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Это новость о выпуске новой версии, а не нового продукта. Раньше может

> и была новость про новый продукт я честно не в курсе. а хозяин сайта поле "поиск" просто так прикрутил? вы заходите на новую площадку, так хоть проверьте, что тут про вас знают, это ж вроде часть вашей работы.

> На сайте есть обзор, возможности и сравнение с другими платформами. Собственно непонятно

> что там ещё может / должно быть. Хотя согласен первую страницу

> можно было бы улучшить, добавив ссылки на попробовать онлайн, видео, туториалы

> и блог. сайт isfunction меня отпугнул своими оригинальными дизайнерскими решениями типа выделения цветом шрифта и пляшущими, как холодец, абзацами. на первой странице я ткнул в пимпочку с надписью "Администраторам" и мне открылся шифр "устанавливайте одним действием высокая отказоустойчивость в одной базе". допотопная статическая страничка и то понятнее. таблица "сравнения" - отдельный бонус, сравнивать между собой сап, 1С, мс аксесс, дельфи, сишарп, постгрес, оракл - это внушаить. как и параметры сравнения типа "эргономичная иде", "эргономичный язык" и "изменения задним числом". очень может быть, что сама система стройная, понятная и удобная, но каша в голове людей, делавших сайт, вызывает некоторые опасения. > Ошибки в документации есть везде, но тут больше вопрос "вам шашечки

> или ехать?". дяденька копирайтер, там у вас в конфлюенсе не шашечки, а поздний пикассо какой-то. жалеющие могут попробовать ознакомиться. вы хоть пдф сгенерируйте, чтобы люди не мучались с вашей веб версткой.

2.7 , prokoudine ( ok ), 14:51, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Ты всё перепутал. Копирайтеры только пишут тексты. Контент-маркетологи их раскидывают.

3.9 , Михрютка ( ok ), 15:06, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ты всё перепутал. Копирайтеры только пишут тексты. Контент-маркетологи их раскидывают. старый анекдот - Здорово, саксаулы!

- Мы не саксаулы! Мы аксакалы!

- А, один хрррен пеньки старые!

1.6 , Алекс ( ?? ), 14:22, 16/01/2021 [ответить] + / – > а хозяин сайта поле "поиск" просто так прикрутил? вы заходите на новую площадку, так хоть проверьте, что тут про вас знают, это ж вроде часть вашей работы. Согласен, но все же большая часть контента на opennet это новости. Возможно действительно надо было / будет отдельную статью сделать про lsFusion. > таблица "сравнения" - отдельный бонус, сравнивать между собой сап, 1С, мс аксесс, дельфи, сишарп, постгрес, оракл - это внушаить. Ну собственно у них действительно общие рынки. Кто-то ведет учет в Access (у нас школа например), кто-то тоже самое делает на Oracle + Delphi делает (скажем много в банках или ритейле), кто-то на 1С, кто-то на C# и / или Python (у условного wildberries вроде учет на этом). Так что не вижу проблемы по чему их нельзя сравнивать > как и параметры сравнения типа "эргономичная иде", "эргономичный язык" и "изменения задним числом". Ну там расшифровка есть что имеется ввиду под каждым из пунктов (со ссылками) > очень может быть, что сама система стройная, понятная и удобная, но каша в голове людей, делавших сайт, вызывает некоторые опасения. Ну лично меня как раз сайты из marketing-bullshit'а в стиле "корабли бороздят просторы мировых океанов" как у того же САП тоже не сильно впечатляют. > дяденька копирайтер, там у вас в конфлюенсе не шашечки, а поздний пикассо какой-то. жалеющие могут попробовать ознакомиться. Обычный конфлюенс. Хотя согласен конфлюенс это редкий треш. Насколько я в курсе, сейчас его в md / docasaurus мигрируют.

2.8 , Михрютка ( ok ), 15:00, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – > Ну собственно у них действительно общие рынки. Кто-то ведет учет в Access

> (у нас школа например), кто-то тоже самое делает на Oracle +

> Delphi делает (скажем много в банках или ритейле), кто-то на 1С,

> кто-то на C# и / или Python (у условного wildberries вроде

> учет на этом). Так что не вижу проблемы по чему их

> нельзя сравнивать

>> как и параметры сравнения типа "эргономичная иде", "эргономичный язык" и "изменения задним числом".

> Ну там расшифровка есть что имеется ввиду под каждым из пунктов (со

> ссылками) вы понимаете, что бессмысленно сравнивать ерп с субд? вы понимаете, что бессмысленно сравнивать комбайн из субд, иде, языка программирования, форм билдера и репорт билдера с языком программирования, а язык программирования с электронной таблицей? ваш продукт позиционируется, как что? как ерп, как база данных, как наш ответ аксессу? определитесь и тогда уже начинайте сравнивать. 3.10 , Алекс ( ?? ), 15:10, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Не совсем понял. Вот надо мне автоматизировать учет канцтоваров у себя допустим. Я могу это сделать

1. В Аксесс или каком-нибудь еще конструкторе

2. Могу взять Oracle, нафигачить там всю бизнес-логику на PL/SQL, сделать UI на дельфи

3. Могу взять ERP-платформу 1С, Dynamics, SAP

4. Могу на .Net'е сделать (LINQ), фронт не знаю что там у них сейчас актуально, раньше SilverLight вроде тянули

5. А могу все в Excel (с VBA макросами) / Google docs сделать Соответственно мне придется принимать решение на чем мой учет автоматизировать. У каждого подхода свои нюансы / проблемы, как в плане разработки (IDE, языков и вот этого всего), так и установки и производительности. А как обычно люди выбирают тот или иной продукт? Добавляют их в сравнение, и смотрят какие фичи у каждого продукта, что лучше, что хуже и т.п. Продукт позиционируется как платформа. Собственно как альтернатива ERP-платформам, RAD ну и связкам Oracle + Delphi (вся бизнес-логика в Oracle на PL/PSQL, фронт на Delphi или JS, эта связка очень распространена в банках ритейле). В экстремальных случаях до Excel не дотянет по гибкости, до условного Java Spring по гибкости и масштабируемости (но только в предельных случаев, в большинстве случаев и как альтернативу им тоже).