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Релиз платформы разработки информационных систем lsFusion 4.0

16.01.2021 11:53

Доступен релиз платформы разработки информационных систем lsFusion 4.0. В основе платформы заложена одна из достаточно редких парадигм программирования - function-level (не путать с functional) программирование и, в частности поэтому, существенно отличается от всех существующих на рынке платформ (например SAP, Dynamics AX, 1С, .Net). Также внутри очень активно используются событийное, реактивное и объектно-ориентированное программирование, и все это, по уверению разработчиков, позволяет на порядок повысить скорость и качество разработки, а также быстродействие создаваемых систем. Код проекта написан на языке Java и распространяется под лицензией LGPLv3. Типовое решение для малого и среднего бизнеса на этой платформе (MyCompany) распространяется под лицензией Apache 2.0.

Основные изменения в четвёртой версии lsFusion 4.0:

  • Добавлены новые представления списков, позволяющие отображать данные пользователю не только в виде обычных таблиц, но и в любом другом виде. Разработчик (как впрочем и пользователь) может выбирать представления как из набора предопределённых представлений так и добавлять свои.
  • Добавлена поддержка группировочных представлений (одно из вариантов предопределённых представлений списков). В этих представлениях пользователь может самостоятельно группировать данные в любых разрезах и тем самым осуществлять базовую аналитику. Данные при этом могут отображаться в виде сводных таблиц (с возможностью упорядочивания, клиентской фильтрации, выгрузки в Excel и т.п.), а также в виде различных диаграмм и графиков.
  • Добавлена поддержка карты и календаря (опять-таки варианты предопределённых представлений списков), а также так называемых кастомизируемых представлений, в которых разработчик может задать для отображения любую свою javascript-функцию (что позволяет использовать для отображения данных любые из существующих open-source javascript-компонентов).
  • Практически полностью переработан дизайн пользовательского интерфейса, а также добавлена поддержка тё<>мной темы.
  • Реализована поддержка различных дополнительных видов аутентификации "из коробки": OAuth-аутентификация (Яндекс, Facebook, Google), аутентификация прямо в URL и / или заголовках запроса, саморегистрация (через web-интерфейс).
  • Добавлена поддержка обратной интернационализации, когда строковые литералы задаются на одном конкретные языке, а при запуске они автоматически перекодируются в соответствующие идентификаторы (которые в свою очередь затем локализуются в зависимости от локали пользователя).
  • Расширен базовый функционал пользовательского интерфейса: добавлено гораздо больше вариантов "перехода по ссылке", появилось возможность переключаться в полноэкранный режим.
  • Выполнено ряд оптимизаций, существенно улучшающих производительность системы в некоторых случаях: так, например, групповые изменения теперь выполняются "одним запросом", значительно оптимизирована работа с DOM, появилась возможность отключать автоматическое обновление списков.
  • Существенно расширены возможности языка, например, теперь разрешено: использовать выражения в заголовках контейнеров и форм, расширять форму прямо в месте вызова (с возможностью замыкания - обращения к параметрам в контексте вызова) и так далее.

Также анонсирован план на следующие (четвертую и пятую) версии:

  • Увеличение асинхронности (а значит и эргономичности) пользовательского интерфейса: асинхронный ввод объектных данных на форме, асинхронные открытие и закрытие форм, асинхронное адаптивное обновление объектов и свойств.
  • Поддержка агрегации и наследования форм.
  • Совершенствование механизма расширений, в частности, добавление возможности изменять атрибуты элементов формы.
  • Значительное расширение возможностей пользовательской настройки форм: например, возможность добавлять новые свойства на форму (и изменять старые), создавать предопределённые пользовательские фильтры, сохранять несколько вариантов настройки формы и так далее.
  • Поддержка альтернативных представлений свойств (по аналогии с альтернативными представлениями списков объектов в четвёртой версии).
  • Изменение механизма расположения контейнеров: в частности, добавление табличного расположения с выравниванием и по вертикали и по горизонтали одновременно, а также с расположением заголовков компонент в отдельных рядах / колонках.


  1. Главная ссылка к новости (https://habr.com/ru/company/ls...)
  2. OpenNews: Релиз открытой системы управления ресурсами предприятия OpenERP 6.1
  3. OpenNews: Выпуск SuiteCRM, полностью открытой альтернативы проприетарной версии SugarCRM
  4. OpenNews: Выпуск CRM-системы SuiteCRM 7.10
  5. OpenNews: Открыт код промышленной CRM/BPM/ERP системы BGERP
Автор новости: Alex Kirkouski
Тип: Программы
Короткая ссылка: https://opennet.ru/54416-lsfusion
Ключевые слова: lsfusion, java
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение (9) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 13:00, 16/01/2021 [ответить]  
    		• +1 +/
    Обьективно opensourse на рынке ERP это полное дно, разве что Odoo взлетел после вливания в него сотен тонн нефти и после перпезда оного в облако
     
     
  • 2.2, Алекс (??), 13:17, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Что за сотни тонн нефти? И причем тут облако, облачных решений вагон и маленькая тележка, Odoo фишка именно что ее дорабатывать можно.
     

  • 1.3, Михрютка (ok), 13:18, 16/01/2021 [ответить]  
    		• +/
    боже какой кошмар

    ой извините, это я на сайт производителя зашел.

    дяденька копирайтер, я понимаю, что вам поставили задачу раскидать текст куда ни попадя

    но вы таки учтите, что на опеннете про этот ваш isfunction слышат впервые, так что начинать надо не с новости "основные отличия четвертой версии", а хоть бы тольком объяснить, что это такое и чем оно круче.

    нет, "событийное, реактивное и объектно-ориентированное программирование, и все это, по уверению разработчиков, позволяет на порядок повысить скорость и качество разработки, а также быстродействие создаваемых систем." не прокатит.

    отсылки на ваш сайт тоже пока не катят, я туда сунул клюв в документацию, прочитал там:

    ==============
    Физическая модель состоит из двух частей:

    Разработка

    Выполнение

    Управление
    ==============

    и немедленно выпил^Wвышел.

     
     
  • 2.4, Алекс (??), 13:26, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это новость о выпуске новой версии, а не нового продукта. Раньше может и была новость про новый продукт я честно не в курсе.

    На сайте есть обзор, возможности и сравнение с другими платформами. Собственно непонятно что там ещё может / должно быть. Хотя согласен первую страницу можно было бы улучшить, добавив ссылки на попробовать онлайн, видео, туториалы и блог.

    Ошибки в документации есть везде, но  тут больше вопрос "вам шашечки или ехать?".

     
     
  • 3.5, Михрютка (ok), 14:02, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это новость о выпуске новой версии, а не нового продукта. Раньше может
    > и была новость про новый продукт я честно не в курсе.

    а хозяин сайта поле "поиск" просто так прикрутил? вы заходите на новую площадку, так хоть проверьте, что тут про вас знают, это ж вроде часть вашей работы.

    > На сайте есть обзор, возможности и сравнение с другими платформами. Собственно непонятно
    > что там ещё может / должно быть. Хотя согласен первую страницу
    > можно было бы улучшить, добавив ссылки на попробовать онлайн, видео, туториалы
    > и блог.

    сайт isfunction меня отпугнул своими оригинальными дизайнерскими решениями типа выделения цветом шрифта и пляшущими, как холодец, абзацами. на первой странице я ткнул в пимпочку с надписью "Администраторам" и мне открылся шифр "устанавливайте одним действием высокая отказоустойчивость в одной базе". допотопная статическая страничка и то понятнее.

    таблица "сравнения" - отдельный бонус, сравнивать между собой сап, 1С, мс аксесс, дельфи, сишарп, постгрес, оракл - это внушаить. как и параметры сравнения типа "эргономичная иде", "эргономичный язык" и "изменения задним числом".

    очень может быть, что сама система стройная, понятная и удобная, но каша в голове людей, делавших сайт, вызывает некоторые опасения.

    > Ошибки в документации есть везде, но  тут больше вопрос "вам шашечки
    > или ехать?".

    дяденька копирайтер, там у вас в конфлюенсе не шашечки, а поздний пикассо какой-то. жалеющие могут попробовать ознакомиться.

    вы хоть пдф сгенерируйте, чтобы люди не мучались с вашей веб версткой.

     
  • 2.7, prokoudine (ok), 14:51, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты всё перепутал. Копирайтеры только пишут тексты. Контент-маркетологи их раскидывают.
     
     
  • 3.9, Михрютка (ok), 15:06, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ты всё перепутал. Копирайтеры только пишут тексты. Контент-маркетологи их раскидывают.

    старый анекдот

    - Здорово, саксаулы!
    - Мы не саксаулы! Мы аксакалы!
    - А, один хрррен пеньки старые!

     

  • 1.6, Алекс (??), 14:22, 16/01/2021 [ответить]  
    		• +/
    > а хозяин сайта поле "поиск" просто так прикрутил? вы заходите на новую площадку, так хоть проверьте, что тут про вас знают, это ж вроде часть вашей работы.

    Согласен, но все же большая часть контента на opennet это новости. Возможно действительно надо было / будет отдельную статью сделать про lsFusion.

    > таблица "сравнения" - отдельный бонус, сравнивать между собой сап, 1С, мс аксесс, дельфи, сишарп, постгрес, оракл - это внушаить.

    Ну собственно у них действительно общие рынки. Кто-то ведет учет в Access (у нас школа например), кто-то тоже самое делает на Oracle + Delphi делает (скажем много в банках или ритейле), кто-то на 1С, кто-то на C# и / или Python (у условного wildberries вроде учет на этом). Так что не вижу проблемы по чему их нельзя сравнивать

    > как и параметры сравнения типа "эргономичная иде", "эргономичный язык" и "изменения задним числом".

    Ну там расшифровка есть что имеется ввиду под каждым из пунктов (со ссылками)

    > очень может быть, что сама система стройная, понятная и удобная, но каша в голове людей, делавших сайт, вызывает некоторые опасения.

    Ну лично меня как раз сайты из marketing-bullshit'а в стиле "корабли бороздят просторы мировых океанов" как у того же САП тоже не сильно впечатляют.

    > дяденька копирайтер, там у вас в конфлюенсе не шашечки, а поздний пикассо какой-то. жалеющие могут попробовать ознакомиться.

    Обычный конфлюенс. Хотя согласен конфлюенс это редкий треш. Насколько я в курсе, сейчас его в md / docasaurus мигрируют.

     
     
  • 2.8, Михрютка (ok), 15:00, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Ну собственно у них действительно общие рынки. Кто-то ведет учет в Access
    > (у нас школа например), кто-то тоже самое делает на Oracle +
    > Delphi делает (скажем много в банках или ритейле), кто-то на 1С,
    > кто-то на C# и / или Python (у условного wildberries вроде
    > учет на этом). Так что не вижу проблемы по чему их
    > нельзя сравнивать
    >> как и параметры сравнения типа "эргономичная иде", "эргономичный язык" и "изменения задним числом".
    > Ну там расшифровка есть что имеется ввиду под каждым из пунктов (со
    > ссылками)

    вы понимаете, что бессмысленно сравнивать ерп с субд? вы понимаете, что бессмысленно сравнивать комбайн из субд, иде, языка программирования, форм билдера и репорт билдера с языком программирования, а язык программирования с электронной таблицей?

    ваш продукт позиционируется, как что? как ерп, как база данных, как наш ответ аксессу? определитесь и тогда уже начинайте сравнивать.

     
     
  • 3.10, Алекс (??), 15:10, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Не совсем понял. Вот надо мне автоматизировать учет канцтоваров у себя допустим.

    Я могу это сделать
    1. В Аксесс или каком-нибудь еще конструкторе
    2. Могу взять Oracle, нафигачить там всю бизнес-логику на PL/SQL, сделать UI на дельфи
    3. Могу взять ERP-платформу 1С, Dynamics, SAP
    4. Могу на .Net'е сделать (LINQ), фронт не знаю что там у них сейчас актуально, раньше SilverLight вроде тянули
    5. А могу все в Excel (с VBA макросами) / Google docs сделать

    Соответственно мне придется принимать решение на чем мой учет автоматизировать. У каждого подхода свои нюансы / проблемы, как в плане разработки (IDE, языков и вот этого всего), так и установки и производительности.

    А как обычно люди выбирают тот или иной продукт? Добавляют их в сравнение, и смотрят какие фичи у каждого продукта, что лучше, что хуже и т.п.

    Продукт позиционируется как платформа. Собственно как альтернатива ERP-платформам, RAD ну и связкам Oracle + Delphi (вся бизнес-логика в Oracle на PL/PSQL, фронт на Delphi или JS, эта связка очень распространена в банках ритейле). В экстремальных случаях до Excel не дотянет по гибкости, до условного Java Spring по гибкости и масштабируемости (но только в предельных случаев, в большинстве случаев и как альтернативу им тоже).

     
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