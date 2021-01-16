Релиз платформы разработки информационных систем lsFusion 4.0

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|1.1, Аноним (1), 13:00, 16/01/2021 [ответить]
|+1 +/–
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Обьективно opensourse на рынке ERP это полное дно, разве что Odoo взлетел после вливания в него сотен тонн нефти и после перпезда оного в облако
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|2.2, Алекс (??), 13:17, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Что за сотни тонн нефти? И причем тут облако, облачных решений вагон и маленькая тележка, Odoo фишка именно что ее дорабатывать можно.
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|1.3, Михрютка (ok), 13:18, 16/01/2021 [ответить]
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боже какой кошмар
ой извините, это я на сайт производителя зашел.
дяденька копирайтер, я понимаю, что вам поставили задачу раскидать текст куда ни попадя
но вы таки учтите, что на опеннете про этот ваш isfunction слышат впервые, так что начинать надо не с новости "основные отличия четвертой версии", а хоть бы тольком объяснить, что это такое и чем оно круче.
нет, "событийное, реактивное и объектно-ориентированное программирование, и все это, по уверению разработчиков, позволяет на порядок повысить скорость и качество разработки, а также быстродействие создаваемых систем." не прокатит.
отсылки на ваш сайт тоже пока не катят, я туда сунул клюв в документацию, прочитал там:
==============
Физическая модель состоит из двух частей:
Разработка
Выполнение
Управление
==============
и немедленно выпил^Wвышел.
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|2.4, Алекс (??), 13:26, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это новость о выпуске новой версии, а не нового продукта. Раньше может и была новость про новый продукт я честно не в курсе.
На сайте есть обзор, возможности и сравнение с другими платформами. Собственно непонятно что там ещё может / должно быть. Хотя согласен первую страницу можно было бы улучшить, добавив ссылки на попробовать онлайн, видео, туториалы и блог.
Ошибки в документации есть везде, но тут больше вопрос "вам шашечки или ехать?".
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|3.5, Михрютка (ok), 14:02, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это новость о выпуске новой версии, а не нового продукта. Раньше может
> и была новость про новый продукт я честно не в курсе.
а хозяин сайта поле "поиск" просто так прикрутил? вы заходите на новую площадку, так хоть проверьте, что тут про вас знают, это ж вроде часть вашей работы.
> На сайте есть обзор, возможности и сравнение с другими платформами. Собственно непонятно
> что там ещё может / должно быть. Хотя согласен первую страницу
> можно было бы улучшить, добавив ссылки на попробовать онлайн, видео, туториалы
> и блог.
сайт isfunction меня отпугнул своими оригинальными дизайнерскими решениями типа выделения цветом шрифта и пляшущими, как холодец, абзацами. на первой странице я ткнул в пимпочку с надписью "Администраторам" и мне открылся шифр "устанавливайте одним действием высокая отказоустойчивость в одной базе". допотопная статическая страничка и то понятнее.
таблица "сравнения" - отдельный бонус, сравнивать между собой сап, 1С, мс аксесс, дельфи, сишарп, постгрес, оракл - это внушаить. как и параметры сравнения типа "эргономичная иде", "эргономичный язык" и "изменения задним числом".
очень может быть, что сама система стройная, понятная и удобная, но каша в голове людей, делавших сайт, вызывает некоторые опасения.
> Ошибки в документации есть везде, но тут больше вопрос "вам шашечки
> или ехать?".
дяденька копирайтер, там у вас в конфлюенсе не шашечки, а поздний пикассо какой-то. жалеющие могут попробовать ознакомиться.
вы хоть пдф сгенерируйте, чтобы люди не мучались с вашей веб версткой.
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|2.7, prokoudine (ok), 14:51, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ты всё перепутал. Копирайтеры только пишут тексты. Контент-маркетологи их раскидывают.
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|3.9, Михрютка (ok), 15:06, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ты всё перепутал. Копирайтеры только пишут тексты. Контент-маркетологи их раскидывают.
старый анекдот
- Здорово, саксаулы!
- Мы не саксаулы! Мы аксакалы!
- А, один хрррен пеньки старые!
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|1.6, Алекс (??), 14:22, 16/01/2021 [ответить]
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> а хозяин сайта поле "поиск" просто так прикрутил? вы заходите на новую площадку, так хоть проверьте, что тут про вас знают, это ж вроде часть вашей работы.
Согласен, но все же большая часть контента на opennet это новости. Возможно действительно надо было / будет отдельную статью сделать про lsFusion.
> таблица "сравнения" - отдельный бонус, сравнивать между собой сап, 1С, мс аксесс, дельфи, сишарп, постгрес, оракл - это внушаить.
Ну собственно у них действительно общие рынки. Кто-то ведет учет в Access (у нас школа например), кто-то тоже самое делает на Oracle + Delphi делает (скажем много в банках или ритейле), кто-то на 1С, кто-то на C# и / или Python (у условного wildberries вроде учет на этом). Так что не вижу проблемы по чему их нельзя сравнивать
> как и параметры сравнения типа "эргономичная иде", "эргономичный язык" и "изменения задним числом".
Ну там расшифровка есть что имеется ввиду под каждым из пунктов (со ссылками)
> очень может быть, что сама система стройная, понятная и удобная, но каша в голове людей, делавших сайт, вызывает некоторые опасения.
Ну лично меня как раз сайты из marketing-bullshit'а в стиле "корабли бороздят просторы мировых океанов" как у того же САП тоже не сильно впечатляют.
> дяденька копирайтер, там у вас в конфлюенсе не шашечки, а поздний пикассо какой-то. жалеющие могут попробовать ознакомиться.
Обычный конфлюенс. Хотя согласен конфлюенс это редкий треш. Насколько я в курсе, сейчас его в md / docasaurus мигрируют.
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|2.8, Михрютка (ok), 15:00, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Ну собственно у них действительно общие рынки. Кто-то ведет учет в Access
> (у нас школа например), кто-то тоже самое делает на Oracle +
> Delphi делает (скажем много в банках или ритейле), кто-то на 1С,
> кто-то на C# и / или Python (у условного wildberries вроде
> учет на этом). Так что не вижу проблемы по чему их
> нельзя сравнивать
>> как и параметры сравнения типа "эргономичная иде", "эргономичный язык" и "изменения задним числом".
> Ну там расшифровка есть что имеется ввиду под каждым из пунктов (со
> ссылками)
вы понимаете, что бессмысленно сравнивать ерп с субд? вы понимаете, что бессмысленно сравнивать комбайн из субд, иде, языка программирования, форм билдера и репорт билдера с языком программирования, а язык программирования с электронной таблицей?
ваш продукт позиционируется, как что? как ерп, как база данных, как наш ответ аксессу? определитесь и тогда уже начинайте сравнивать.
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|3.10, Алекс (??), 15:10, 16/01/2021 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Не совсем понял. Вот надо мне автоматизировать учет канцтоваров у себя допустим.
Я могу это сделать
1. В Аксесс или каком-нибудь еще конструкторе
2. Могу взять Oracle, нафигачить там всю бизнес-логику на PL/SQL, сделать UI на дельфи
3. Могу взять ERP-платформу 1С, Dynamics, SAP
4. Могу на .Net'е сделать (LINQ), фронт не знаю что там у них сейчас актуально, раньше SilverLight вроде тянули
5. А могу все в Excel (с VBA макросами) / Google docs сделать
Соответственно мне придется принимать решение на чем мой учет автоматизировать. У каждого подхода свои нюансы / проблемы, как в плане разработки (IDE, языков и вот этого всего), так и установки и производительности.
А как обычно люди выбирают тот или иной продукт? Добавляют их в сравнение, и смотрят какие фичи у каждого продукта, что лучше, что хуже и т.п.
Продукт позиционируется как платформа. Собственно как альтернатива ERP-платформам, RAD ну и связкам Oracle + Delphi (вся бизнес-логика в Oracle на PL/PSQL, фронт на Delphi или JS, эта связка очень распространена в банках ритейле). В экстремальных случаях до Excel не дотянет по гибкости, до условного Java Spring по гибкости и масштабируемости (но только в предельных случаев, в большинстве случаев и как альтернативу им тоже).
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