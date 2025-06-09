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Релиз MyCompany 6.0, открытой платформы для автоматизации бизнес-процессов малых предприятий

09.06.2025 14:14

Опубликован релиз MyCompany 6.0 — бесплатного и открытого программного обеспечения для автоматизации малого и среднего бизнеса, основанного на платформе lsFusion. Программа предоставляет функции складского и финансового учёта, управления продажами и закупками, взаимодействия с клиентами, ведения проектов, управления персоналом.

Исходный код доступен на GitHub под лицензией Apache 2.0, что позволяет разработчикам адаптировать и распространять решения под собственной торговой маркой. Почти весь код написан на встроенном высокоуровневом языке платформы lsFusion, что позволяет легко и быстро дорабатывать систему под конкретные задачи. Для ознакомления с возможностями подготовлена демо-версия приложения с заполненными данными. Предоставляется скрипт для быстрой установки MyCompany в виртуальную машину с Ubuntu.

В новой версии:

  • Добавлен модуль "Проекты", предоставляющий инструменты для планирования и отслеживания выполнения задач, назначения сотрудников, учёта времени и ресурсов. Задачи можно классифицировать, приоритизировать и визуализировать с помощью канбан-доски и диаграммы Ганта.
  • Добавлен модуль "Кадры" с функциональностью для подбора персонала, расчёта заработной платы и учёта рабочего времени. Система позволяет регистрировать анкеты кандидатов, отслеживать взаимодействие с ними и автоматизировать процесс найма.
  • Добавлен модуль "CRM", обеспечивающий управление взаимодействием с клиентами, включая регистрацию обращений, планирование действий и анализ эффективности коммуникаций.
  • Осуществлён переход на шестую версию платформы lsFusion, которая предлагает улучшенный дизайн и расширенные возможности.
  • Существенно доработаны существующие модули Склад, Расчеты, Закупка, Продажа, Розница и Производство.


  1. Главная ссылка к новости (https://habr.com/ru/companies/...)
  2. OpenNews: Релиз платформы разработки информационных систем lsFusion 6.0
  3. OpenNews: MyCompany - открытая платформа для автоматизации бизнес-процессов малых предприятий
  4. OpenNews: Новая версия SalesPlatform Vtiger CRM 7.1 интегрирована с тринадцатью облачными АТС
  5. OpenNews: Открыт код промышленной CRM/BPM/ERP системы BGERP
  6. OpenNews: Релиз платформы OroPlatform 4.2.1 LTS, а также приложений OroCommerce и OroCRM
Автор новости: CrushBy
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/63377-mycompany
Ключевые слова: mycompany
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно


Обсуждение (88) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 14:36, 09/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это конкурент 1С? Кто-нибудь использует это в реальном производстве?
     
     
  • 2.3, Аноним (3), 14:44, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Да, зря не уточнили что это enterprise resource planning (ERP) или Relationship Management (CRM).
     
     
  • 3.7, Аноним (7), 14:52, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зря они это всё выпустили. Все равно не заработают.
     
     
  • 4.12, Аноним (3), 14:56, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    Оно уже работает. Если не путаю автор из Беларуси и в Минске внедряли.
     
     
  • 5.38, CrushBy (ok), 15:30, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +7 +/
    > Оно уже работает. Если не путаю автор из Беларуси и в Минске
    > внедряли.

    Нет, непосредственно в Минске мы не внедряли. Но мы недавно начали оказывать коммерческие услуги по доработкам и внедрению, и уже с десяток внедрили.

    Но многие самостоятельно ставят и работают. Мы помогаем всем бесплатно в общей телеге (есть ссылка в статье). Также там активно предлагают, что доработать в базовой - мы тоже часто доделываем.

     
     
  • 6.41, AleksK (ok), 15:45, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А в базе есть хоть какая нибудь работа с маркированной продукцией? Или все это отдельные платные доработки?
     
     
  • 7.45, CrushBy (ok), 15:51, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > А в базе есть хоть какая нибудь работа с маркированной продукцией? Или
    > все это отдельные платные доработки?

    В базовой логике есть понятие партии и работа с ними. То есть там можно сканировать марки и под каждую на приходе будет создаваться Партия. Точно также, на расходе их можно сканировать.

    Мы использовали эту логику у одного клиента для учета серийных номеров мобильных телефонов. Но там да, были определенные доработки под эту логику.

    Если же речь именно про ГИС МТ, то в базовой нет сейчас интеграции. Но в принципе, в основном необходимо только считывание марки на продаже и передача ее в ФР. Это можно сделать, если кто-то попросит и готов проверить. Другие функции (приемки, например) можно выполнять непосредственно в ЛК Честного знака.

     
     
  • 8.56, AleksK (ok), 16:10, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да именно про неё Когда был объемно-сортовой учет этого хватало Теперь, с внед... текст свёрнут, показать
     
  • 6.44, Аноним (44), 15:51, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Но мы недавно начали оказывать коммерческие услуги по доработкам и внедрению, и уже с десяток внедрили.

    Понятно. Это такая бизнес-модель. Встречалась. А потом всё-равно перейти на 1С.

     
     
  • 7.47, CrushBy (ok), 15:55, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +4 +/
    >> Но мы недавно начали оказывать коммерческие услуги по доработкам и внедрению, и уже с десяток внедрили.
    > Понятно. Это такая бизнес-модель. Встречалась. А потом всё-равно перейти на 1С.

    Кому перейти на 1С ? Зачем ? На lsFusion все разрабатывается гораздо быстрее и дешевле, чем на 1С. Вот мы даже расписывали все проблемы в 1С : https://habr.com/ru/companies/lsfusion/articles/468415/

    И причем здесь бизнес-модель ? Мы вообще основные деньги на lsFusion ERP зарабатываем, а lsFusion и MyCompany - это наш вклад в open-source (так как сами много open-source библиотек используем).

     
     
  • 8.53, тоже Аноним (ok), 16:04, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    завлекаете открытыми продуктами, чтобы заработать на более энтерпрайзном Да,... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.61, Аноним (3), 16:25, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ничего криминального Сначала подсадить мелкий на бесплатный, а потом крупняк на... текст свёрнут, показать
     
  • 9.66, CrushBy (ok), 16:41, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ну так это вообще очень распространенная бизнес-модель для open-source Например... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.69, тоже Аноним (ok), 16:47, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Да не хулится ваше доброе Я и не считаю словосочетание бизнес-модель ругатель... текст свёрнут, показать
     
  • 8.60, Аноним (3), 16:19, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Зашел на https lsfusion-erp com и увидел что белоруские фирмы внедряют lsFusi... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.67, CrushBy (ok), 16:43, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Да, есть определенная специфика в Беларуси Главная - это очень специфическая по... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.83, Аноним (83), 17:30, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Тогда вытекает вопрос, на сколько сабж адаптирован под российский рынок ... текст свёрнут, показать
     
     
  • 11.88, CrushBy (ok), 17:39, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Конкретно, MyCompany - адаптирован Там есть базовые печатные формы для российск... текст свёрнут, показать
     
  • 8.78, Аноним (78), 17:14, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Нужно погуглить специалистов по этой системе и по 1с и сравнить Одынесники не... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.82, CrushBy (ok), 17:27, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Ну и на lsFusion не проблема найти людей Недавно давали вакансию Программист l... текст свёрнут, показать
     
     
  • 10.84, Аноним (83), 17:32, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А вы не приукрашивпеете действительность ЯП ваше изобретение У вас есть центры... текст свёрнут, показать
     
  • 2.17, Аноним (17), 15:02, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Ждут, чем закончится запуск в РЖД платформы на базе 1С:
    https://www.rbc.ru/technology_and_media/03/06/2025/683ef84c9a794766afa719b3
     
     
  • 3.85, Аноним (83), 17:35, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сложилось впечатление что с вражеского SAP-а было сказано переходить на продукты 1с. Учитывая гибкость платформы 1с дело только за грамотными разработчиками.
     
  • 2.24, CrushBy (ok), 15:07, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А почему сразу про производство речь ? Там много модулей. Но да, есть и те, кто в производстве использует. Но понятно, что не на уровне Газпрома.
     
     
  • 3.86, Аноним (83), 17:37, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я думаю под производство имелся ввиду production ready, он же прод.
     

  • 1.2, KALIBR10 (ok), 14:38, 09/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –4 +/
    Мало того что есть полноценная 1С, так они ещё это заточили под глючную убунту
     
     
  • 2.8, Аноним (3), 14:54, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –4 +/
    Ubuntu единственно верный выбор. Сборки под другие дистрибутивы не нужны. Ubuntu де-факто стандарт.
     
     
  • 3.46, Аноним (44), 15:53, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    > Ubuntu де-факто стандарт.

    Стандарт де-факто RHEL. Можно попробовать форк.

     
     
  • 4.50, Аноним (3), 15:57, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    rhel стандарт только в крупняке, в заграничном ибо санкции. Никто не будет искать клон редхата, если можно скачать Ubuntu.
     
  • 3.76, Аноним (78), 17:10, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    дебиан же, а будунта - его на самая удачная вариация
     
     
  • 4.87, Аноним (83), 17:38, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ubuntu победила. Её ставят на десктопы и на серверы. Debian даже не знают что такое.
     
  • 2.10, AleksK (ok), 14:54, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Чел оно на java написано и работает через Tomcat. Каким образом оно привязано к Ubuntu?
     
     
  • 3.75, Аноним (75), 17:05, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На JavaScript, а не на Java.
     
     
  • 4.100, AleksK (ok), 19:31, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Вот и выросло поколение 🤦
     
  • 2.42, commiethebeastie (ok), 15:45, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Это вы про 1С, которая к минорным версиям библиотек Ubuntu 22.04 привязана? Или которую активировать можно только в виртуальной машине с Windows?
     
     
  • 3.49, Аноним (44), 15:56, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Это вы про 1С, которая к минорным версиям библиотек Ubuntu 22.04 привязана?

    Из LTS клиент 1C полностью функционален под версией не выше 18.04 или Astra CE не выше 1.6. Будем пробовать RedOS.

     
     
  • 4.51, Аноним (44), 15:57, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поправка - Astra SE
     
  • 3.77, Аноним (78), 17:12, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    на 12 дебиан ставится норм. в последних релизах библиотеки подменять не нужно даже
     
  • 3.79, Анониматор (?), 17:16, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Из спортивного интереса устанавливал 1С на всё мейнстримовое, проблем особых не было. На худой конец ставишь дистробох с дебианом12 и в нём запускаешь - бухи не заметят никакой разницы.
     
  • 3.106, Аноним (106), 22:48, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Хз что там привязано, на Debian 12 сервер встал без проблем, а клент даже на Arch завлся.
     

  • 1.4, Аноним (4), 14:45, 09/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Сдачу отчетности уже прикрутили? (пенсионный, налоговая, росстат).
    Если нет, зачем нужна такая отчетность...
     
  • 1.5, Аноним (7), 14:50, 09/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –1 +/
    Уже есть 1с и сап.
     
     
  • 2.9, Аноним (17), 14:54, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >сап

    https://vc.ru/services/2009937

     
     
  • 3.13, AleksK (ok), 14:57, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > сап

    Ой, а кто это сделал?

    https://habr.com/ru/news/791924/

     
     
  • 4.15, Аноним (17), 15:00, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Спросите как у них:
    https://www.rbc.ru/technology_and_media/03/06/2025/683ef84c9a794766afa719b3
     
  • 3.21, Аноним (7), 15:04, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Сабж то какое имеет к этому отношении он тоже иностранный?
     
  • 3.23, AleksK (ok), 15:06, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Вот кстати прямой ответ на твое нытье

    > Российские системы управления производством и ресурсами предприятия существовали давно, но находились под давлением западных вендоров, заявил начальник управления информационных технологий «Сургутнефтегаза» Ринат Гимранов, выступая на круглом столе «Ультиматек» на ЦИПР 2 июня. Сейчас, по его словам, российские производители уже создали достойные альтернативы ERP-решению SAP. «Проблема замещения SAP в том, что нужно брать и делать, а не годами выбирать, на что перейти, как делают многие заказчики. И часто это делается для отвода глаз, чтобы ничего не делать и оставаться на решениях западных производителей как можно дольше.

     
     
  • 4.25, Аноним (17), 15:08, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >заявил
    >по его словам
    >уже создали достойные альтернативы
     
     
  • 5.28, AleksK (ok), 15:10, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    >>заявил
    >>по его словам
    >>уже создали достойные альтернативы

    Есть у меня подозрение, что  начальник управления информационных технологий крупной компании понимает в этом гораздо лучше, чем типичный нытик аноним с опеннета.

     
     
  • 6.81, Аноним (81), 17:18, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А подозрения, что он льёт воду на свою персональную мельницу у тебя нет? Ну может у него зять свата брата интеграциями 1С занимается, а то и вовсе нанял галеру писать «достойную альтернативу»?
     
     
  • 7.98, AleksK (ok), 19:03, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > А подозрения, что он льёт воду на свою персональную мельницу у тебя
    > нет? Ну может у него зять свата брата интеграциями 1С занимается,
    > а то и вовсе нанял галеру писать «достойную альтернативу»?

    Я немножко больше тебя в теме. 1С ERP появилась в 2013 году. Так что альтернатива давно уже написана. Товарищ прав на 100%. Основная проблема в нетакусиках считающих, что единственная ERP это только сап.

     
     
  • 8.105, Аноним (105), 22:17, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А есть ещё вот такое https habr com ru news 916932 и интервью от людей которы... текст свёрнут, показать
     
     
  • 9.109, AleksK (ok), 23:14, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так именно про них и было сказано ... текст свёрнут, показать
     
  • 2.11, Аноним (3), 14:55, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    SAP официально ушел. 1С я не навижу. Оба они проприетарные. Свободная альтернатива 1С это благо!
     
     
  • 3.20, Аноним (7), 15:03, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –3 +/
    В чем благо? В том что кто угодно может вкомпилировать в код бекдор?
     
     
  • 4.22, CrushBy (ok), 15:05, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Неужто в открытый код "вкомпилировать" бекдор проще, чем в коммерческий ?
     
     
  • 5.31, Аноним (7), 15:19, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Гуманитарий да?
     
  • 4.26, Аноним (3), 15:08, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Кто угодно не может.
     
     
  • 5.33, Аноним (7), 15:20, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –2 +/
    Любой Васян даже внутри команда разработки может. И ему ничего не будет. Гарантию может дать только коммерческая организация на бинарный продукт.
     
     
  • 6.54, Аноним (3), 16:06, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я не могу, не умею.
     
     
  • 7.91, Аноним (91), 18:44, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ты и не Васян.
     
  • 6.99, Аноним (99), 19:15, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > Гарантию может дать только коммерческая организация на бинарный продукт

    Может, но даёт только полный отказ от любой ответственности.

     
  • 4.107, Аноним (106), 22:50, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > В чем благо?

    В политике лицензирования.

     
  • 3.52, Аноним (17), 15:58, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://opennet.ru/58872-gnucash
     

  • 1.6, Аноним (3), 14:50, 09/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Состою в их группе в ТГ, но не пишу. Задумка интересная, но не понятно как из этого сделать конкурента 1С бухгалтерии или 1С торговля и т.д.
     
     
  • 2.16, AleksK (ok), 15:01, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > конкурента 1С бухгалтерии

    Никак. Конкретно mycompany, как и 1С УТ не имеют никакого отношения к бухгалтерии. 1С УТ штатно может выгружать документы в бухгалтерию. В mycompany при желании допилить обмен с 1С тоже вполне реально.

     
     
  • 3.27, Аноним (3), 15:10, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    У 1С есть бухгалтерия. Это и есть ERP система. MyCompany это что? ERP?
     
     
  • 4.30, AleksK (ok), 15:16, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > У 1С есть бухгалтерия. Это и есть ERP система.

    Нет. ERP к бухгалтерскому учету имеет очень опосредованное отношение. Odoo тоже без бухгалтерского учета, но официально считается ERP.

    > MyCompany это что? ERP?

    Для компании которая занимается торговлей вполне себе ERP.

     
     
  • 5.55, Аноним (3), 16:09, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    >Нет. ERP к бухгалтерскому учету имеет очень опосредованное отношение.

    Можно в двух словах обхяснить разницу? Если SAP это ERP судя по статье в Википеедии, то почему 1С не ERP?

    >Для компании которая занимается торговлей вполне себе ERP.

    А бывают которые не занимаются? Я честно не понимаю.

     
     
  • 6.62, AleksK (ok), 16:28, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Можно в двух словах обхяснить разницу? Если SAP это ERP судя по
    > статье в Википеедии, то почему 1С не ERP?

    Во-первых, 1С это платформа, и как бы сама по себе ничего не делает. Делают решения на этой платформе написанные. 1С Бухгалтерия не ERP, 1С ERP это ERP. Бухгалтерия не является обязательной частью ERP и в сапе никогда не было нормального бухгалтерского модуля для нашего бухучета. А в 1С ERP есть полноценный российский бухучет.

    > А бывают которые не занимаются? Я честно не понимаю.

    Бывают те, которые покупают у других и продают, а бывают те, которые сами производят и продают. Так понятнее?

     
  • 6.65, 1 (??), 16:36, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    1С - это платформа разработки ... "1с бухгалтерия" - это не ERP, а "1с УПП" уже ERP.
    Никто же не станет утверждать что какое-нибудь "1с управление пивным ларьком" - это ERP.
     
  • 2.92, Аноним (91), 18:45, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Так же как и накопить на квартиру в Москве. Никак.  
     

  • 1.14, Аноним (14), 14:59, 09/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    “MyCompany” ?
    Я тоже так переменные называю, когда не придумал еще нормального названия
     
     
  • 2.18, AleksK (ok), 15:02, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    1С УНФ (управление нашей фирмой)
     

  • 1.43, Аноним (43), 15:45, 09/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Все же не понял. Все говорят, что проект этот не очень. НО есть ли альтернатива опенсорсная для малого бизнеса?
     
     
  • 2.57, Аноним (17), 16:11, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58872
     
     
  • 3.101, AleksK (ok), 19:42, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > https://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=58872

    Это даже не смешно

     
  • 2.58, Аноним (3), 16:12, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ананас скорее мертво чем живо, не стал бы использовать сам.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Ananas_(программа)
    Есть также 2С в состоянии зародыша.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Встроенный_язык_программирования_1С:Предприятие#
    Так что сабж наиболее перспективная альтернатива 1С-ке, особенно если изучить их язык и пилить конфигурации под себя.
     

  • 1.70, Аноним (70), 16:50, 09/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    >Исходный код доступен на GitHub под лицензией Apache 2.0

    А разработчики знают древнюю истину, что взлетает только копилефт. Жаль, что у них нет иконки Столлмана.

     
     
  • 2.94, Аноним (91), 18:48, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Поэтому сабж это завлекалочка. Потом они тебе выпаривают проприетари за дорого.
     

  • 1.72, Аноним (-), 17:00, 09/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Задачи можно классифицировать, приоритизировать и визуализировать с помощью канбан-доски
    > и диаграммы Ганта.

    Это видимо на правах ответа чемберлену удумавшему тиранить пользователей одной только доской канбана. А тут эвона чего! :)

     
  • 1.73, Жироватт (ok), 17:00, 09/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Шел очередной, восемьсот тридцать четвёртый "убийца 1С"...
     
     
  • 2.104, Аноним (104), 22:14, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    а какие другие?
     

  • 1.80, Аноним (81), 17:16, 09/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +4 +/
    Опеннетные злопыхатели как обычно недовольны, и написано не так, и язык программирования не тот, и не дай бог кто-то на этом опенсорсе заработает, а уж как мелкий бизнес без SAP и 1С одновременно выживать будет им и вовсе невдомёк. Между тем приятно видеть как бывшие соотечественники делают что-то полезное для общества вопреки всей той шизе, которая творится в Беларуси вокруг частного бизнеса.

    Хлопцы малайцы, так трымаць!

     
     
  • 2.89, Аноним (104), 18:03, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Анонимные эксперты \то скорее всего на автомате. Я чично о продукте знаю до появления новостей на опеннете, ой как-будто бы не я посоветовал тут публиковать новости. :D
    Сижу и думаю, как занять кусок рынка, как поиметь гешефт, а главное прессануть ненавистную 1С. Лайк от тех кто натерпелся от 1с-ки и бухов в сисадминское прошлое.
     
     
  • 3.95, Аноним (95), 18:50, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    > "как занять кусок рынка"
    > "прессануть ненавистную 1С"

    Вы понимаете, что это уже не техническая деятельность, а политическая. Можете попробовать для начала сделать открытый форк 1С, и вы узнаете всю его мощь.

     
  • 2.102, Аноним (4), 20:57, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Я, наверное, тот самый злопыхатель, что мой коммент про сдачу отчетности из программы удалили.
    Работаю с 1с лет 20 примерно, внедрял у себя на заводе, переводя с FoxPro и Галактики, и т.д. это если интересны компетенции...
     

  • 1.108, Аноним (108), 23:00, 09/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    > Предоставляется скрипт для быстрой установки MyCompany в виртуальную машину с Ubuntu.
    >source <(curl -s https://download.lsfusion.org/apt/install-lsfusion6)
    >wget http://download.lsfusion.org/solutions/mycompany-6.0.jar -O /var/lib/lsfusion/mycompany.jar
    >http

    Как-то это и несовременно, и неправильно.

     
  • 1.110, Аноним (110), 23:17, 09/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Бесплатно и открыто — это последнее, что волнует малый и средний бизнес. Про большой и упоминать не будем.
     

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