Релиз MyCompany 6.0, открытой платформы для автоматизации бизнес-процессов малых предприятий

2.9 , Аноним ( 17 ), 14:54, 09/06/2025 >сап https://vc.ru/services/2009937

3.13 , AleksK ( ok ), 14:57, 09/06/2025 > сап Ой, а кто это сделал? https://habr.com/ru/news/791924/

4.15 , Аноним ( 17 ), 15:00, 09/06/2025 Спросите как у них:

https://www.rbc.ru/technology_and_media/03/06/2025/683ef84c9a794766afa719b3

3.21 , Аноним ( 7 ), 15:04, 09/06/2025 Сабж то какое имеет к этому отношении он тоже иностранный?

3.23 , AleksK ( ok ), 15:06, 09/06/2025 Вот кстати прямой ответ на твое нытье > Российские системы управления производством и ресурсами предприятия существовали давно, но находились под давлением западных вендоров, заявил начальник управления информационных технологий «Сургутнефтегаза» Ринат Гимранов, выступая на круглом столе «Ультиматек» на ЦИПР 2 июня. Сейчас, по его словам, российские производители уже создали достойные альтернативы ERP-решению SAP. «Проблема замещения SAP в том, что нужно брать и делать, а не годами выбирать, на что перейти, как делают многие заказчики. И часто это делается для отвода глаз, чтобы ничего не делать и оставаться на решениях западных производителей как можно дольше. 4.25 , Аноним ( 17 ), 15:08, 09/06/2025 >заявил

>по его словам

>уже создали достойные альтернативы 5.28 , AleksK ( ok ), 15:10, 09/06/2025

>>по его словам

>>уже создали достойные альтернативы Есть у меня подозрение, что начальник управления информационных технологий крупной компании понимает в этом гораздо лучше, чем типичный нытик аноним с опеннета.

6.81 , Аноним ( 81 ), 17:18, 09/06/2025 А подозрения, что он льёт воду на свою персональную мельницу у тебя нет? Ну может у него зять свата брата интеграциями 1С занимается, а то и вовсе нанял галеру писать «достойную альтернативу»?

7.98 , AleksK ( ok ), 19:03, 09/06/2025 > А подозрения, что он льёт воду на свою персональную мельницу у тебя

> нет? Ну может у него зять свата брата интеграциями 1С занимается,

> а то и вовсе нанял галеру писать «достойную альтернативу»? Я немножко больше тебя в теме. 1С ERP появилась в 2013 году. Так что альтернатива давно уже написана. Товарищ прав на 100%. Основная проблема в нетакусиках считающих, что единственная ERP это только сап.

8.105 , Аноним ( 105 ), 22:17, 09/06/2025 текст свёрнут, показать А есть ещё вот такое https habr com ru news 916932 и интервью от людей которы... 9.109 , AleksK ( ok ), 23:14, 09/06/2025 текст свёрнут, показать Так именно про них и было сказано ... 2.11 , Аноним ( 3 ), 14:55, 09/06/2025 SAP официально ушел. 1С я не навижу. Оба они проприетарные. Свободная альтернатива 1С это благо!

3.20 , Аноним ( 7 ), 15:03, 09/06/2025 В чем благо? В том что кто угодно может вкомпилировать в код бекдор?

4.22 , CrushBy ( ok ), 15:05, 09/06/2025 Неужто в открытый код "вкомпилировать" бекдор проще, чем в коммерческий ?

5.31 , Аноним ( 7 ), 15:19, 09/06/2025 Гуманитарий да?

4.26 , Аноним ( 3 ), 15:08, 09/06/2025 Кто угодно не может.

5.33 , Аноним ( 7 ), 15:20, 09/06/2025 Любой Васян даже внутри команда разработки может. И ему ничего не будет. Гарантию может дать только коммерческая организация на бинарный продукт.

6.54 , Аноним ( 3 ), 16:06, 09/06/2025 Я не могу, не умею.

7.91 , Аноним ( 91 ), 18:44, 09/06/2025 Ты и не Васян.

6.99 , Аноним ( 99 ), 19:15, 09/06/2025 > Гарантию может дать только коммерческая организация на бинарный продукт Может, но даёт только полный отказ от любой ответственности.

4.107 , Аноним ( 106 ), 22:50, 09/06/2025 > В чем благо? В политике лицензирования.

3.52 , Аноним ( 17 ), 15:58, 09/06/2025 https://opennet.ru/58872-gnucash