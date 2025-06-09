Релиз MyCompany 6.0, открытой платформы для автоматизации бизнес-процессов малых предприятий

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|2.3, Аноним (3), 14:44, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Да, зря не уточнили что это enterprise resource planning (ERP) или Relationship Management (CRM).
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|4.12, Аноним (3), 14:56, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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Оно уже работает. Если не путаю автор из Беларуси и в Минске внедряли.
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|5.38, CrushBy (ok), 15:30, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+7 +/–
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> Оно уже работает. Если не путаю автор из Беларуси и в Минске
> внедряли.
Нет, непосредственно в Минске мы не внедряли. Но мы недавно начали оказывать коммерческие услуги по доработкам и внедрению, и уже с десяток внедрили.
Но многие самостоятельно ставят и работают. Мы помогаем всем бесплатно в общей телеге (есть ссылка в статье). Также там активно предлагают, что доработать в базовой - мы тоже часто доделываем.
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|6.41, AleksK (ok), 15:45, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А в базе есть хоть какая нибудь работа с маркированной продукцией? Или все это отдельные платные доработки?
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|7.45, CrushBy (ok), 15:51, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> А в базе есть хоть какая нибудь работа с маркированной продукцией? Или
> все это отдельные платные доработки?
В базовой логике есть понятие партии и работа с ними. То есть там можно сканировать марки и под каждую на приходе будет создаваться Партия. Точно также, на расходе их можно сканировать.
Мы использовали эту логику у одного клиента для учета серийных номеров мобильных телефонов. Но там да, были определенные доработки под эту логику.
Если же речь именно про ГИС МТ, то в базовой нет сейчас интеграции. Но в принципе, в основном необходимо только считывание марки на продаже и передача ее в ФР. Это можно сделать, если кто-то попросит и готов проверить. Другие функции (приемки, например) можно выполнять непосредственно в ЛК Честного знака.
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|8.56, AleksK (ok), 16:10, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
Да именно про неё Когда был объемно-сортовой учет этого хватало Теперь, с внед... текст свёрнут, показать
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|6.44, Аноним (44), 15:51, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> Но мы недавно начали оказывать коммерческие услуги по доработкам и внедрению, и уже с десяток внедрили.
Понятно. Это такая бизнес-модель. Встречалась. А потом всё-равно перейти на 1С.
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|7.47, CrushBy (ok), 15:55, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+4 +/–
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>> Но мы недавно начали оказывать коммерческие услуги по доработкам и внедрению, и уже с десяток внедрили.
> Понятно. Это такая бизнес-модель. Встречалась. А потом всё-равно перейти на 1С.
Кому перейти на 1С ? Зачем ? На lsFusion все разрабатывается гораздо быстрее и дешевле, чем на 1С. Вот мы даже расписывали все проблемы в 1С : https://habr.com/ru/companies/lsfusion/articles/468415/
И причем здесь бизнес-модель ? Мы вообще основные деньги на lsFusion ERP зарабатываем, а lsFusion и MyCompany - это наш вклад в open-source (так как сами много open-source библиотек используем).
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|9.61, Аноним (3), 16:25, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ничего криминального Сначала подсадить мелкий на бесплатный, а потом крупняк на... текст свёрнут, показать
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|9.66, CrushBy (ok), 16:41, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
Ну так это вообще очень распространенная бизнес-модель для open-source Например... текст свёрнут, показать
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|8.78, Аноним (78), 17:14, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Нужно погуглить специалистов по этой системе и по 1с и сравнить Одынесники не... текст свёрнут, показать
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|9.82, CrushBy (ok), 17:27, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
Ну и на lsFusion не проблема найти людей Недавно давали вакансию Программист l... текст свёрнут, показать
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|3.85, Аноним (83), 17:35, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Сложилось впечатление что с вражеского SAP-а было сказано переходить на продукты 1с. Учитывая гибкость платформы 1с дело только за грамотными разработчиками.
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|2.24, CrushBy (ok), 15:07, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А почему сразу про производство речь ? Там много модулей. Но да, есть и те, кто в производстве использует. Но понятно, что не на уровне Газпрома.
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|3.86, Аноним (83), 17:37, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я думаю под производство имелся ввиду production ready, он же прод.
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|1.2, KALIBR10 (ok), 14:38, 09/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|–4 +/–
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Мало того что есть полноценная 1С, так они ещё это заточили под глючную убунту
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|2.8, Аноним (3), 14:54, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–4 +/–
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Ubuntu единственно верный выбор. Сборки под другие дистрибутивы не нужны. Ubuntu де-факто стандарт.
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|3.46, Аноним (44), 15:53, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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> Ubuntu де-факто стандарт.
Стандарт де-факто RHEL. Можно попробовать форк.
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|4.50, Аноним (3), 15:57, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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rhel стандарт только в крупняке, в заграничном ибо санкции. Никто не будет искать клон редхата, если можно скачать Ubuntu.
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|4.87, Аноним (83), 17:38, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ubuntu победила. Её ставят на десктопы и на серверы. Debian даже не знают что такое.
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|2.10, AleksK (ok), 14:54, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Чел оно на java написано и работает через Tomcat. Каким образом оно привязано к Ubuntu?
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|2.42, commiethebeastie (ok), 15:45, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Это вы про 1С, которая к минорным версиям библиотек Ubuntu 22.04 привязана? Или которую активировать можно только в виртуальной машине с Windows?
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|3.49, Аноним (44), 15:56, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Это вы про 1С, которая к минорным версиям библиотек Ubuntu 22.04 привязана?
Из LTS клиент 1C полностью функционален под версией не выше 18.04 или Astra CE не выше 1.6. Будем пробовать RedOS.
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|3.77, Аноним (78), 17:12, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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на 12 дебиан ставится норм. в последних релизах библиотеки подменять не нужно даже
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|3.79, Анониматор (?), 17:16, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Из спортивного интереса устанавливал 1С на всё мейнстримовое, проблем особых не было. На худой конец ставишь дистробох с дебианом12 и в нём запускаешь - бухи не заметят никакой разницы.
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|3.106, Аноним (106), 22:48, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Хз что там привязано, на Debian 12 сервер встал без проблем, а клент даже на Arch завлся.
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|1.4, Аноним (4), 14:45, 09/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Сдачу отчетности уже прикрутили? (пенсионный, налоговая, росстат).
Если нет, зачем нужна такая отчетность...
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|3.23, AleksK (ok), 15:06, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Вот кстати прямой ответ на твое нытье
> Российские системы управления производством и ресурсами предприятия существовали давно, но находились под давлением западных вендоров, заявил начальник управления информационных технологий «Сургутнефтегаза» Ринат Гимранов, выступая на круглом столе «Ультиматек» на ЦИПР 2 июня. Сейчас, по его словам, российские производители уже создали достойные альтернативы ERP-решению SAP. «Проблема замещения SAP в том, что нужно брать и делать, а не годами выбирать, на что перейти, как делают многие заказчики. И часто это делается для отвода глаз, чтобы ничего не делать и оставаться на решениях западных производителей как можно дольше.
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|5.28, AleksK (ok), 15:10, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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>>заявил
>>по его словам
>>уже создали достойные альтернативы
Есть у меня подозрение, что начальник управления информационных технологий крупной компании понимает в этом гораздо лучше, чем типичный нытик аноним с опеннета.
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|6.81, Аноним (81), 17:18, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А подозрения, что он льёт воду на свою персональную мельницу у тебя нет? Ну может у него зять свата брата интеграциями 1С занимается, а то и вовсе нанял галеру писать «достойную альтернативу»?
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|7.98, AleksK (ok), 19:03, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> А подозрения, что он льёт воду на свою персональную мельницу у тебя
> нет? Ну может у него зять свата брата интеграциями 1С занимается,
> а то и вовсе нанял галеру писать «достойную альтернативу»?
Я немножко больше тебя в теме. 1С ERP появилась в 2013 году. Так что альтернатива давно уже написана. Товарищ прав на 100%. Основная проблема в нетакусиках считающих, что единственная ERP это только сап.
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|2.11, Аноним (3), 14:55, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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SAP официально ушел. 1С я не навижу. Оба они проприетарные. Свободная альтернатива 1С это благо!
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|3.20, Аноним (7), 15:03, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–3 +/–
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В чем благо? В том что кто угодно может вкомпилировать в код бекдор?
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|4.22, CrushBy (ok), 15:05, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Неужто в открытый код "вкомпилировать" бекдор проще, чем в коммерческий ?
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|5.33, Аноним (7), 15:20, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–2 +/–
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Любой Васян даже внутри команда разработки может. И ему ничего не будет. Гарантию может дать только коммерческая организация на бинарный продукт.
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|6.99, Аноним (99), 19:15, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> Гарантию может дать только коммерческая организация на бинарный продукт
Может, но даёт только полный отказ от любой ответственности.
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|1.6, Аноним (3), 14:50, 09/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Состою в их группе в ТГ, но не пишу. Задумка интересная, но не понятно как из этого сделать конкурента 1С бухгалтерии или 1С торговля и т.д.
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|2.16, AleksK (ok), 15:01, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> конкурента 1С бухгалтерии
Никак. Конкретно mycompany, как и 1С УТ не имеют никакого отношения к бухгалтерии. 1С УТ штатно может выгружать документы в бухгалтерию. В mycompany при желании допилить обмен с 1С тоже вполне реально.
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|3.27, Аноним (3), 15:10, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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У 1С есть бухгалтерия. Это и есть ERP система. MyCompany это что? ERP?
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|4.30, AleksK (ok), 15:16, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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> У 1С есть бухгалтерия. Это и есть ERP система.
Нет. ERP к бухгалтерскому учету имеет очень опосредованное отношение. Odoo тоже без бухгалтерского учета, но официально считается ERP.
> MyCompany это что? ERP?
Для компании которая занимается торговлей вполне себе ERP.
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|5.55, Аноним (3), 16:09, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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>Нет. ERP к бухгалтерскому учету имеет очень опосредованное отношение.
Можно в двух словах обхяснить разницу? Если SAP это ERP судя по статье в Википеедии, то почему 1С не ERP?
>Для компании которая занимается торговлей вполне себе ERP.
А бывают которые не занимаются? Я честно не понимаю.
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|6.62, AleksK (ok), 16:28, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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> Можно в двух словах обхяснить разницу? Если SAP это ERP судя по
> статье в Википеедии, то почему 1С не ERP?
Во-первых, 1С это платформа, и как бы сама по себе ничего не делает. Делают решения на этой платформе написанные. 1С Бухгалтерия не ERP, 1С ERP это ERP. Бухгалтерия не является обязательной частью ERP и в сапе никогда не было нормального бухгалтерского модуля для нашего бухучета. А в 1С ERP есть полноценный российский бухучет.
> А бывают которые не занимаются? Я честно не понимаю.
Бывают те, которые покупают у других и продают, а бывают те, которые сами производят и продают. Так понятнее?
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|6.65, 1 (??), 16:36, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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1С - это платформа разработки ... "1с бухгалтерия" - это не ERP, а "1с УПП" уже ERP.
Никто же не станет утверждать что какое-нибудь "1с управление пивным ларьком" - это ERP.
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|1.14, Аноним (14), 14:59, 09/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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“MyCompany” ?
Я тоже так переменные называю, когда не придумал еще нормального названия
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|1.43, Аноним (43), 15:45, 09/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Все же не понял. Все говорят, что проект этот не очень. НО есть ли альтернатива опенсорсная для малого бизнеса?
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|1.70, Аноним (70), 16:50, 09/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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>Исходный код доступен на GitHub под лицензией Apache 2.0
А разработчики знают древнюю истину, что взлетает только копилефт. Жаль, что у них нет иконки Столлмана.
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|2.94, Аноним (91), 18:48, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Поэтому сабж это завлекалочка. Потом они тебе выпаривают проприетари за дорого.
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|1.72, Аноним (-), 17:00, 09/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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> Задачи можно классифицировать, приоритизировать и визуализировать с помощью канбан-доски
> и диаграммы Ганта.
Это видимо на правах ответа чемберлену удумавшему тиранить пользователей одной только доской канбана. А тут эвона чего! :)
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|1.80, Аноним (81), 17:16, 09/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+4 +/–
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Опеннетные злопыхатели как обычно недовольны, и написано не так, и язык программирования не тот, и не дай бог кто-то на этом опенсорсе заработает, а уж как мелкий бизнес без SAP и 1С одновременно выживать будет им и вовсе невдомёк. Между тем приятно видеть как бывшие соотечественники делают что-то полезное для общества вопреки всей той шизе, которая творится в Беларуси вокруг частного бизнеса.
Хлопцы малайцы, так трымаць!
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|2.89, Аноним (104), 18:03, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Анонимные эксперты \то скорее всего на автомате. Я чично о продукте знаю до появления новостей на опеннете, ой как-будто бы не я посоветовал тут публиковать новости. :D
Сижу и думаю, как занять кусок рынка, как поиметь гешефт, а главное прессануть ненавистную 1С. Лайк от тех кто натерпелся от 1с-ки и бухов в сисадминское прошлое.
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|3.95, Аноним (95), 18:50, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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> "как занять кусок рынка"
> "прессануть ненавистную 1С"
Вы понимаете, что это уже не техническая деятельность, а политическая. Можете попробовать для начала сделать открытый форк 1С, и вы узнаете всю его мощь.
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|2.102, Аноним (4), 20:57, 09/06/2025 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Я, наверное, тот самый злопыхатель, что мой коммент про сдачу отчетности из программы удалили.
Работаю с 1с лет 20 примерно, внедрял у себя на заводе, переводя с FoxPro и Галактики, и т.д. это если интересны компетенции...
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|1.110, Аноним (110), 23:17, 09/06/2025 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Бесплатно и открыто — это последнее, что волнует малый и средний бизнес. Про большой и упоминать не будем.
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