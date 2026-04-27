Релиз StartWine-Launcher 421, программы для запуска Windows-приложений и игр в Linux

Опубликован выпуск приложения Startwine-Launcher 421, развиваемого для запуска в Linux-системах программ и игр, собранных для платформы Windows. Основной целью разработки StartWine-Launcher было упрощение процесса создания новичками префиксов Wine, - наборов библиотек и зависимостей Windows, необходимых для работы Windows-приложений в Linux. Код StartWine-Launcher написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3. Интерфейс реализован на основе библиотеки GTK.
Основные изменения:
- Обновлены конфигурации префиксов.
- Обновлён список версий Wine.
- Обновлены языковые стандарты.
- Обновлены библиотеки и драйверы в контейнере.
- Добавлена функция завершения запущенных процессов StartWine перед установкой.
- Добавлено диалоговое окно для загрузки изображений через встроенный браузер.
- Исправлена ошибка в меню на панели задач.
- Исправлена ошибка при обновлении установленных данных приложения.
- Исправлен сбой при отображении изображений ярлыков.
- Устранена проблема с зависанием индикатора выполнения при загрузке игр из GOG и Epic Games.
- Исправлен скрипт установки.