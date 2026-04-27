Релиз StartWine-Launcher 421, программы для запуска Windows-приложений и игр в Linux

27.04.2026 21:55 (MSK)

Опубликован выпуск приложения Startwine-Launcher 421, развиваемого для запуска в Linux-системах программ и игр, собранных для платформы Windows. Основной целью разработки StartWine-Launcher было упрощение процесса создания новичками префиксов Wine, - наборов библиотек и зависимостей Windows, необходимых для работы Windows-приложений в Linux. Код StartWine-Launcher написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3. Интерфейс реализован на основе библиотеки GTK.

Основные изменения:

  • Обновлены конфигурации префиксов.
  • Обновлён список версий Wine.
  • Обновлены языковые стандарты.
  • Обновлены библиотеки и драйверы в контейнере.
  • Добавлена функция завершения запущенных процессов StartWine перед установкой.
  • Добавлено диалоговое окно для загрузки изображений через встроенный браузер.
  • Исправлена ошибка в меню на панели задач.
  • Исправлена ошибка при обновлении установленных данных приложения.
  • Исправлен сбой при отображении изображений ярлыков.
  • Устранена проблема с зависанием индикатора выполнения при загрузке игр из GOG и Epic Games.
  • Исправлен скрипт установки.


Автор новости: Бредущий
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/65303-wine
Ключевые слова: wine
  • 1, Аноним (1), 23:42, 27/04/2026 [ответить]  
    Мне больше всего Bottles нравится, самый простой и современный интерфейс, без нагромождения и лишних функций. И без вырвиглазного дизайна, как тут
     
     
  • 3, Аноним (3), 00:52, 28/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    Там вроде heroic норм сейчас. А это очередная залупа от вайбкодеров, тысячи их было уже.
     

