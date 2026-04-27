Релиз StartWine-Launcher 421, программы для запуска Windows-приложений и игр в Linux

Опубликован выпуск приложения Startwine-Launcher 421, развиваемого для запуска в Linux-системах программ и игр, собранных для платформы Windows. Основной целью разработки StartWine-Launcher было упрощение процесса создания новичками префиксов Wine, - наборов библиотек и зависимостей Windows, необходимых для работы Windows-приложений в Linux. Код StartWine-Launcher написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3. Интерфейс реализован на основе библиотеки GTK. Основные изменения: Обновлены конфигурации префиксов.

Обновлён список версий Wine.

Обновлены языковые стандарты.

Обновлены библиотеки и драйверы в контейнере.

Добавлена функция завершения запущенных процессов StartWine перед установкой.

Добавлено диалоговое окно для загрузки изображений через встроенный браузер.

Исправлена ошибка в меню на панели задач.

Исправлена ошибка при обновлении установленных данных приложения.

Исправлен сбой при отображении изображений ярлыков.

Устранена проблема с зависанием индикатора выполнения при загрузке игр из GOG и Epic Games.

Исправлен скрипт установки.



