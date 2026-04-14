Релиз StartWine-Launcher 420, программы для запуска Windows-приложений и игр в Linux

2.5 , Аноним ( 5 ), 22:35, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +5 + / – Там пади покупать надо, а я не для того 5090 покупал, чтобы ещё и игры покупать.

3.9 , Аноним ( 4 ), 22:41, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Это просто удобно, а если дело в цене то там куча скидок и распродаж (*сейчас на FROSTPUNK 90%).

Тем более как часто проходите игры ?

4.13 , Аноним ( 5 ), 23:19, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +2 + / – Дело в идиалогии, разумеется. С деньгами у меня нет проблем, но это не повод отдавать их за копии байтов. Информация должна распространяться свободно, а если кто-то хочет за это заплатить это дело его.

5.18 , Аноним ( 4 ), 23:39, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Идеология незаконно пользоваться результатом труда других людей ? Вы сами попробуйте что-то сделать, потратить свои ресурсы (время, деньги), и "распространяйте" её свободно.

6.22 , Аноним ( 20 ), 00:29, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Использование результата труда людей из конкретно тех стран не может влиять на идеологию или являться незаконным. Уж слишком наразбойничали вокруг. Это ж примерно как у Гитлера кусок хлеба отобрать. Идеология незаконного? Смешно.

7.23 , Аноним ( 4 ), 00:41, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – >Уж слишком наразбойничали вокруг «А вы о ком подумали, товарищ Берия?»...

6.25 , Аноним ( 25 ), 00:45, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Всё, что есть в Интернете — по умолчанию бесплатное. Допустимо по собственному желанию поощрить автора, но это не обязательная опция, особенно когда над автором довлеет паразит, ухудшающий качество продукта и забирающий немалую часть прибыли.

2.6 , Аноним ( 3 ), 22:37, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] +1 + / – Данный товар недоступен в вашем регионе

3.11 , Аноним ( 4 ), 22:46, 14/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – Обход этой проблемы нашли через месяц как это ввели, как и с покупкой.

Было бы желание.

4.24 , Аноним ( 25 ), 00:41, 15/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить] + / – ...желание отдать заработанное тому, кто тебя не уважает.

