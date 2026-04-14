Релиз StartWine-Launcher 420, программы для запуска Windows-приложений и игр в Linux

14.04.2026 21:49 (MSK)

Опубликован выпуск приложения Startwine-Launcher 420, развиваемого для запуска в Linux-системах программ и игр, собранных для платформы Windows. Основной целью разработки StartWine-Launcher было упрощение процесса создания новичками префиксов Wine, - наборов библиотек и зависимостей Windows, необходимых для работы Windows-приложений в Linux. Код StartWine-Launcher написан на языке Python и распространяется под лицензией GPLv3. Интерфейс реализован на основе библиотеки GTK.

Основные изменения:

  • В интерфейс StartWine интегрированы авторизация и игровые библиотеки сервисов GOG.COM и Epic Games Store.
  • Добавлена подсистема WOW64 для лучшей совместимости с 32-битными приложениями.
  • Добавлена виртуальная клавиатура для геймпада.
  • Добавлен Wine Proton EM.
  • Добавлен деинсталлятор StartWine.
  • Добавлена опция NTSYNC для повышения производительности.
  • Добавлена опция драйвера Wine Wayland для запуска с использованием чистого Wayland.
  • Добавлен алгоритм масштабирования без потерь для генерации кадров.
  • Добавлена поддержка HDR. Если игра поддерживает HDR, переключатель в игре будет разблокирован.
  • Для скачивания и установки добавлен репозиторий StartWine RU. Реализован автоматический выбор быстрого репозитория. Добавлена функция автоматической загрузки с самого быстрого сервера.
  • Добавлены несколько анимаций для интерфейса.
  • Добавлен образец цветовой схемы «Темная сторона».
  • Добавлена система сборки StartWine из исходного кода.
  • Часть кода переписана на Rust.
  • В настройках реализована параметр для задания периода обновления резервных копий.
  • По категориям сгруппирован список горячих клавиш.
  • Некоторые файлы конфигурации перенесены в каталог кэша, чтобы сохранять пользовательские настройки после обновления StartWine.
  • В StartWineShell добавлены цветовые схемы для интерфейса, реализована подсветка исполняемых файлов, возможности загружать Wine при запуске игры и запускать игры GOG и Epic, установленные через StartWine. Добавлена переменная окружения SW_EDITOR для установки текстового редактора по умолчанию.
  • Обновлён список версий Wine, dxvk и vkd3d.
  • Обновлены библиотеки в среде выполнения StartWine, резервная копия префикса по умолчанию, конфигурации префикса, локали, список DLL-файлов winetricks, библиотеки и драйверы в контейнере.


Автор новости: Бредущий
  • 1.1, Аноним (1), 22:26, 14/04/2026 [ответить]  
    		• +2 +/
    А чего не на баше?
     
     
  • 2.7, Аноним (7), 22:40, 14/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    > Часть кода переписана на Rust.

    потому что разработчики - pythorust-ы

     
     
  • 3.20, Аноним (20), 00:18, 15/04/2026 [ответить]  
    		• –1 +/
    Фуфло реакция.
    В коде видна менюха для сборки из кучи вариантов.
    Можно попытаться скомпилять бинарники, сейчас и ранее качаемые с интернета, и уйтить в оффлайн.
    Это прям вот хорошо.
    Можно попробовать протащить сие сквозь какую-нибудь сертификацию и запускать эти ваши виндорусокады, как белый человек.
     

  • 1.2, Аноним (2), 22:27, 14/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    Ещё один?
     
  • 1.3, Аноним (3), 22:29, 14/04/2026 [ответить]  
    		• +1 +/
    Не репозиторий, а какая-то свалkа.
     
     
  • 2.8, Бредущий (ok), 22:41, 14/04/2026 [ответить]  
    		• –2 +/
    А Вам шашечки или ехать?
     
  • 2.15, Аркагоблин (?), 23:25, 14/04/2026 [ответить]  
    		• –1 +/
    Нормальный аккуратный репозиторий
     

  • 1.4, Аноним (4), 22:33, 14/04/2026 [ответить]  
    		• –1 +/
    Можно же напрямую из стима ?
    https://store.steampowered.com/linux
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 22:35, 14/04/2026 [ответить]  
    		• +5 +/
    Там пади покупать надо, а я не для того 5090 покупал, чтобы ещё и игры покупать.
     
     
  • 3.9, Аноним (4), 22:41, 14/04/2026 [ответить]  
    		• –1 +/
    Это просто удобно, а если дело в цене то там куча скидок и распродаж (*сейчас на FROSTPUNK 90%).
    Тем более как часто проходите игры ?
     
     
  • 4.10, Аноним (4), 22:43, 14/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    https://store.steampowered.com/search/?specials=1
     
  • 4.13, Аноним (5), 23:19, 14/04/2026 [ответить]  
    		• +2 +/
    Дело в идиалогии, разумеется. С деньгами у меня нет проблем, но это не повод отдавать их за копии байтов. Информация должна распространяться свободно, а если кто-то хочет за это заплатить это дело его.
     
     
  • 5.18, Аноним (4), 23:39, 14/04/2026 [ответить]  
    		• –1 +/
    Идеология незаконно пользоваться результатом труда других людей ?

    Вы сами попробуйте что-то сделать, потратить свои ресурсы (время, деньги), и "распространяйте" её свободно.

     
     
  • 6.22, Аноним (20), 00:29, 15/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    Использование результата труда людей из конкретно тех стран не может влиять на идеологию или являться незаконным. Уж слишком наразбойничали вокруг. Это ж примерно как у Гитлера кусок хлеба отобрать. Идеология незаконного? Смешно.
     
     
  • 7.23, Аноним (4), 00:41, 15/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    >Уж слишком наразбойничали вокруг

    «А вы о ком подумали, товарищ Берия?»...

     
  • 6.25, Аноним (25), 00:45, 15/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    Всё, что есть в Интернете — по умолчанию бесплатное. Допустимо по собственному желанию поощрить автора, но это не обязательная опция, особенно когда над автором довлеет паразит, ухудшающий качество продукта и забирающий немалую часть прибыли.
     
  • 2.6, Аноним (3), 22:37, 14/04/2026 [ответить]  
    		• +1 +/
    Данный товар недоступен в вашем регионе
     
     
  • 3.11, Аноним (4), 22:46, 14/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    Обход этой проблемы нашли через месяц как это ввели, как и с покупкой.
    Было бы желание.
     
     
  • 4.24, Аноним (25), 00:41, 15/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    ...желание отдать заработанное тому, кто тебя не уважает.
     

  • 1.12, Аноним (12), 22:48, 14/04/2026 Скрыто ботом-модератором
    		• +/
     
  • 1.14, Аноним (7), 23:23, 14/04/2026 [ответить]  
    		• –1 +/
    А не проще саму виндовз поставить? Тем более, что системные требования будут скромнее, чем у сабжа.
     
     
  • 2.21, Аноним (20), 00:23, 15/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    Не. Виндовз ставить сложнее.
    Вдобавок ещё и ОЗУ выжрет лишнего, а ОЗУ то как раз подорожала.
     

  • 1.16, Аркагоблин (?), 23:27, 14/04/2026 [ответить]  
    		• –1 +/
    Дизайн конечно у них прикольный, поставил звезду на GH
     
  • 1.19, Аноним (19), 23:51, 14/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    Очередной гаме-он-линукс которых с 2010 по пачке в год выходит?
     
  • 1.26, Аноним (26), 00:48, 15/04/2026 [ответить]  
    		• +/
    И в чем отличие от PortProton?
     

