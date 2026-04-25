Первые результаты модернизации сервиса Launchpad

25.04.2026 19:25 (MSK)

Компания Cаnonical анонсировала инициативу по модернизации сервиса Launchpad, применяемого в процессе разработки Ubuntu для совместной работы с кодом, отслеживания ошибок, рецензирования изменений, сборки и размещения пакетов. Первыми от устаревшего интерфейса избавлены сводные страницы с информацией о релизах Ubuntu.

Например, на странице Ubuntu 26.04 можно отследить наличие известных проблем и ход исправления ошибок, получить информацию о недавно выпущенных и готовящихся к публикации обновлениях пакетов. На странице Ubuntu 26.10 можно оценить ход разработки будущего релиза.

  • 1, Colorado_House_of_Representatives (?), 19:51, 25/04/2026 [ответить]  
    Всяко лучше, чем мейл листы в дебиане, которые требуют специального клиента с plain text. Сколько багов в дебиан из-за этого не зарепорчено...
     
     
  • 2, Аноним (2), 20:19, 25/04/2026 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    >Сколько багов в дебиан из-за этого не зарепорчено...

    Там и так нет ресурсов, чтобы всё это исправлять. Если будут репортить больше, то ещё больше будет игнорироваться. Только и всего.

     
