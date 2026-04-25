Первые результаты модернизации сервиса Launchpad

Компания Cаnonical анонсировала инициативу по модернизации сервиса Launchpad, применяемого в процессе разработки Ubuntu для совместной работы с кодом, отслеживания ошибок, рецензирования изменений, сборки и размещения пакетов. Первыми от устаревшего интерфейса избавлены сводные страницы с информацией о релизах Ubuntu.

Например, на странице Ubuntu 26.04 можно отследить наличие известных проблем и ход исправления ошибок, получить информацию о недавно выпущенных и готовящихся к публикации обновлениях пакетов. На странице Ubuntu 26.10 можно оценить ход разработки будущего релиза.



