Опубликован Fedora Asahi Remix 43, дистрибутив для ARM-чипов Apple

Опубликован дистрибутив Fedora Asahi Remix 43, предназначенный для установки на компьютеры Mac, оснащённые ARM-чипами, разработанными компанией Apple. Fedora Asahi Remix 43 основан на пакетной базе Fedora Linux 43 и оснащён инсталлятором Calamares. Изначально дистрибутив Asahi Linux развивался на основе Arch Linux, но в 2023 году был переведён на пакетную базу Fedora, что позволило сфокусировать усилия на обратном инжиниринге и поддержке оборудования, а сборку готового к установке дистрибутива передать рабочей группе Fedora Asahi SIG.

В Fedora Asahi Remix обеспечена возможность работы на системах Apple Mac, оснащённых ARM-чипами серии Apple Silicon - M1, M2, M3 и M4, применяемых в устройствах Mac Mini, MacBook Air и Mac Pro. На устройствах с чипами M1 и M2 полностью поддерживается: звуковая подсистема компьютеров Apple, камера, Wi-Fi, Bluetooth, устройства ввода, USB Type C (USB 3.0) и беспроводная зарядка MagSafe. Пока не поддерживается: подключение экрана через USB-C, Thunderbolt/USB4, микрофон и Touch ID.

В качестве основного пользовательского окружения поставляется KDE Plasma 6.6, но опционально доступна редакция с GNOME 49, а также версия для серверов и минималистичная сборка. В редакциях с KDE и GNOME используется Wayland, а для запуска X11-приложений применяется DDX-сервер XWayland. В графических драйверах поддерживается OpenGL 4.6, OpenGL ES 3.2 и Vulkan 1.4 (в родных графических драйверах для чипов M1 от компании Apple реализована только спецификация OpenGL 4.1).

Для запуска в отдельных виртуальных машинах приложений, собранных для систем x86_64, предоставляется инструментарий muvm и слой эмуляции на базе пакета FEX. При эмуляции поддерживается проброс GPU и использование Wine с прослойками DXVK и vkd3d-proton для выполнения компьютерных игр, собранных для архитектуры x86_64 и распространяемых через каталог Steam.

Кроме изменений, свойственных выпуску Fedora Linux 43, таких как переход на пакетный менеджер RPM 6 и задействование нового бэкенда DNF5 для PackageKit, отмечается добавление поддержки Mac Pro, микрофона в MacBook M2 Pro/Max и частоты обновления экрана 120Hz в моделях MacBook Pro 14/16.



