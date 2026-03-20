Опубликован Fedora Asahi Remix 43, дистрибутив для ARM-чипов Apple

20.03.2026 23:00 (MSK)

Опубликован дистрибутив Fedora Asahi Remix 43, предназначенный для установки на компьютеры Mac, оснащённые ARM-чипами, разработанными компанией Apple. Fedora Asahi Remix 43 основан на пакетной базе Fedora Linux 43 и оснащён инсталлятором Calamares. Изначально дистрибутив Asahi Linux развивался на основе Arch Linux, но в 2023 году был переведён на пакетную базу Fedora, что позволило сфокусировать усилия на обратном инжиниринге и поддержке оборудования, а сборку готового к установке дистрибутива передать рабочей группе Fedora Asahi SIG.

В Fedora Asahi Remix обеспечена возможность работы на системах Apple Mac, оснащённых ARM-чипами серии Apple Silicon - M1, M2, M3 и M4, применяемых в устройствах Mac Mini, MacBook Air и Mac Pro. На устройствах с чипами M1 и M2 полностью поддерживается: звуковая подсистема компьютеров Apple, камера, Wi-Fi, Bluetooth, устройства ввода, USB Type C (USB 3.0) и беспроводная зарядка MagSafe. Пока не поддерживается: подключение экрана через USB-C, Thunderbolt/USB4, микрофон и Touch ID.

В качестве основного пользовательского окружения поставляется KDE Plasma 6.6, но опционально доступна редакция с GNOME 49, а также версия для серверов и минималистичная сборка. В редакциях с KDE и GNOME используется Wayland, а для запуска X11-приложений применяется DDX-сервер XWayland. В графических драйверах поддерживается OpenGL 4.6, OpenGL ES 3.2 и Vulkan 1.4 (в родных графических драйверах для чипов M1 от компании Apple реализована только спецификация OpenGL 4.1).

Для запуска в отдельных виртуальных машинах приложений, собранных для систем x86_64, предоставляется инструментарий muvm и слой эмуляции на базе пакета FEX. При эмуляции поддерживается проброс GPU и использование Wine с прослойками DXVK и vkd3d-proton для выполнения компьютерных игр, собранных для архитектуры x86_64 и распространяемых через каталог Steam.

Кроме изменений, свойственных выпуску Fedora Linux 43, таких как переход на пакетный менеджер RPM 6 и задействование нового бэкенда DNF5 для PackageKit, отмечается добавление поддержки Mac Pro, микрофона в MacBook M2 Pro/Max и частоты обновления экрана 120Hz в моделях MacBook Pro 14/16.

  • 1.1, Babylon (?), 23:09, 20/03/2026  
    		
    Круто конечно, но зачем?) Эпл вылизанная стабильная система макось, линукс туда ни к селу ни к месту имхо
     
  • 1.2, Аноним (2), 23:17, 20/03/2026  
    		
    Как лабораторный проект круто, но кто и для чего это будет использовать в повседневной жизни... вопрос открытый =)
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 23:21, 20/03/2026  
    		
    Linus Torvalds
     
     
  • 3.6, Аноним (2), 23:23, 20/03/2026  
    		
    Так у него: https://opennet.ru/64355-linux
     
  • 2.7, Аноним (7), 23:27, 20/03/2026  
    		
    Например - я. Арм-мокакбуки сегодня очень дешевые. В 2 раза дешевле х86_64.
     
     
  • 3.10, 12yoexpert (ok), 00:28, 21/03/2026  
    		
    но ведь это ложь: они раза в 2-4 дороже и раз в 10 медленнее

    и ОС на них не установить

    зачем ты лжёшь?

     
  • 3.12, Аноним (2), 00:50, 21/03/2026  
    		
    Нет, сейчас сегмент компактных алюминиевых ноутов +/- одинаковый:
    https://www.dns-shop.ru/compare/?cityId=10&ids=9293174%2C5612586%2C5
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 01:39, 21/03/2026  
    		
    Что-то я немного прифигел от кол-ва разъемов в apple m4 (хинт: их мало)
     
     
  • 5.14, Аноним (2), 01:43, 21/03/2026  
    		
    В Air всегда так было, в Pro больше.
     

  • 1.3, Jonhaton (?), 23:17, 20/03/2026  
    		
    Осталось дождаться hdr
     
  • 1.4, Аноним (2), 23:20, 20/03/2026  
    		
    >возможность работы на системах Apple Mac, оснащённых M1, M2, M3 и M4

    Так прошлой осенью уже M5 вышел, или пока ещё не купили ?
    https://www.apple.com/mac/

     
  • 1.9, Аноним (9), 00:08, 21/03/2026  
    		
    Хммм... Я думал он умер
     
     
  • 2.11, 12yoexpert (ok), 00:29, 21/03/2026  
    		
    она
     

