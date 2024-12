Выпуск эмулятора FEX 2412, позволяющего запускать x86-программы на системах ARM64

2.6 , Аноним ( 5 ), 16:30, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить] –1 + / – Чтобы рекомпилировать под целевую аудиторию надо:

1. Исходный код

2. Машино-время

3. Программист который будет доводить до ума код чтобы он скомпилироватся.

Чтобы эмулировать надо просто написать эмулятор.

3.9 , Аноним ( 9 ), 16:41, 04/12/2024 ой, а сколько надо чтобы туалетная бумага в супермаркете респаунилась? может проще листьями из леса подтираться?

3.10 , kravich ( ok ), 16:45, 04/12/2024 Первый аноним говорил не про компиляцию исходников под target платформу, а про рекомпиляцию x86/x86-64 машинных инструкций в AARCH64 инструкции. Так работают эмуляторы приставок, рекомпилируя, например, POWER инструкции PS3 в x86-64

4.13 , Аноним ( 13 ), 16:52, 04/12/2024 Первый аноним ляпнул глупость, потому что кроме инструкций CPU есть еще тьма внешних для исполняемого файла API для работы с графикой, сетью, файловой системой, периферийными устройствами и т.п.

5.14 , Аноним ( 3 ), 17:00, 04/12/2024 И что мешает разово сделать всю эту работу сразу?

6.18 , funny.falcon ( ? ), 17:11, 04/12/2024 JIT compiler: LuaJIT, популярный в играх, C# (в юнити он в режиме JIT или AOT?), v8, Java - все они генерят инструкции на лету. Как ты их "заранее перекомпилируешь"?

7.24 , Аноним ( 1 ), 17:40, 04/12/2024 Все они умеют генерить под арм. Надо им просто задать вектор, подсунуть зависимости, поговорить наконец с ними обсудить их проблемы и найти решение.

3.20 , _kp ( ok ), 17:31, 04/12/2024 Когда то я дизассемблировал ПО и пересобирал. И ARM и X86. И работало же.

Правда то было обычное ПО, без противодействия отладке, в отличии например от игр.

По идее надо не на лету перекомпилировать, потребляя время и память, а потратив хоть и значительное время, желательно привлекая ИИ, дизассемблировать и пересобрать, за одно устранив лишние прокладки для взаимодействия с OS, но зато сделать это один раз, и получить на выходе полноценные приложения.

Остальные варианты временные полумеры.

3.23 , Аноним ( 28 ), 17:35, 04/12/2024 Речь про двоичную рекомпиляцию: машииный код одной архитектуры в машинный код другой. Вроде, МЦСТ этим занималась.

2.12 , chdlb ( ? ), 16:52, 04/12/2024 я предположу 1) что дело в зависимостях, они все должны быть доступны для aarch

2) перекомпиляция не будет происходить одномоментно, а инвестирование в эмуляцию дает доступ сразу ко всему зверинцу

3) не говоря уже собственно о затратах, ведь кто-то должен в конечном итоге за это заплатить

2.17 , funny.falcon ( ? ), 17:10, 04/12/2024 Если программа использует JIT (кхм... LuaJIT... кхм... C#... кхм... v8...), то перекомпиляцией просто бинарника ты не отделаешься. Оно запустится, нагенерит x86 инструкций и ... приехали. Кто будет выполнят эти нагенерённые инструкции?

3.22 , _kp ( ok ), 17:34, 04/12/2024 Ну уж c# декомпилировать и пересобрать обычно не сложно. ;)

3.27 , Аноним ( 27 ), 18:02, 04/12/2024 А зачем программы с jit запускать в эмуляторе? Jit на то и jit что ты берешь исполняемый файл и выполняет его "нативно" на любой платформе.