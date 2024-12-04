Выпуск эмулятора FEX 2412, позволяющего запускать x86-программы на системах ARM64

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|1.1, Аноним (1), 15:36, 04/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+1 +/–
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Нужно годно и подход со слоем хорош. Почти как контейнер только более удобно. Скоро шинда будет всего лишь слоем абстракции над Линукс ядром.
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|2.5, Аноним (5), 16:29, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Смерть Wintel-а всё ближе. Будущее победившего ARM-droid-а!
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|3.11, Аноним (1), 16:46, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Тут Фомы годами не верили в вендокапец. А он просто взял и наступил. Для Интел ищут покупателя. Андрей лезет на десктоп. И у него нет шансов проиграть. Так как десктопов 2 миллиарда, а Андреев 6 миллиардов.
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|4.15, Аноним (15), 17:07, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+2 +/–
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> Андрей лезет на десктоп. И у него нет шансов проиграть.
Это если Гугль в следующем году не разделят.
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|7.29, Аноним (1), 18:04, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Это и есть то что тянет шинду вниз и поэтому она не взлетела на мобилках.
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|1.2, rm3 (?), 15:55, 04/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Вот бы можно было целый amd64 LXC guest запустить на ARM. Но вроде до сих пор нельзя.
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|1.3, Аноним (3), 16:16, 04/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
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Почему все эмулируют и никто не рекомпилирует? Столкнулся с этим на эмуляторах тех же приставок и не понимаю. Проще же разово преобразовать, нет?
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|2.6, Аноним (5), 16:30, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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Чтобы рекомпилировать под целевую аудиторию надо:
1. Исходный код
2. Машино-время
3. Программист который будет доводить до ума код чтобы он скомпилироватся.
Чтобы эмулировать надо просто написать эмулятор.
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|3.9, Аноним (9), 16:41, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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ой, а сколько надо чтобы туалетная бумага в супермаркете респаунилась? может проще листьями из леса подтираться?
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|3.10, kravich (ok), 16:45, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Первый аноним говорил не про компиляцию исходников под target платформу, а про рекомпиляцию x86/x86-64 машинных инструкций в AARCH64 инструкции. Так работают эмуляторы приставок, рекомпилируя, например, POWER инструкции PS3 в x86-64
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|4.13, Аноним (13), 16:52, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Первый аноним ляпнул глупость, потому что кроме инструкций CPU есть еще тьма внешних для исполняемого файла API для работы с графикой, сетью, файловой системой, периферийными устройствами и т.п.
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|6.18, funny.falcon (?), 17:11, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|–1 +/–
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JIT compiler: LuaJIT, популярный в играх, C# (в юнити он в режиме JIT или AOT?), v8, Java - все они генерят инструкции на лету. Как ты их "заранее перекомпилируешь"?
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|7.24, Аноним (1), 17:40, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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Все они умеют генерить под арм. Надо им просто задать вектор, подсунуть зависимости, поговорить наконец с ними обсудить их проблемы и найти решение.
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|3.20, _kp (ok), 17:31, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Когда то я дизассемблировал ПО и пересобирал. И ARM и X86. И работало же.
Правда то было обычное ПО, без противодействия отладке, в отличии например от игр.
По идее надо не на лету перекомпилировать, потребляя время и память, а потратив хоть и значительное время, желательно привлекая ИИ, дизассемблировать и пересобрать, за одно устранив лишние прокладки для взаимодействия с OS, но зато сделать это один раз, и получить на выходе полноценные приложения.
Остальные варианты временные полумеры.
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|3.23, Аноним (28), 17:35, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Речь про двоичную рекомпиляцию: машииный код одной архитектуры в машинный код другой. Вроде, МЦСТ этим занималась.
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|2.12, chdlb (?), 16:52, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+1 +/–
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я предположу
1) что дело в зависимостях, они все должны быть доступны для aarch
2) перекомпиляция не будет происходить одномоментно, а инвестирование в эмуляцию дает доступ сразу ко всему зверинцу
3) не говоря уже собственно о затратах, ведь кто-то должен в конечном итоге за это заплатить
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|2.17, funny.falcon (?), 17:10, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
|+/–
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Если программа использует JIT (кхм... LuaJIT... кхм... C#... кхм... v8...), то перекомпиляцией просто бинарника ты не отделаешься. Оно запустится, нагенерит x86 инструкций и ... приехали. Кто будет выполнят эти нагенерённые инструкции?
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|3.22, _kp (ok), 17:34, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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Ну уж c# декомпилировать и пересобрать обычно не сложно. ;)
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|3.27, Аноним (27), 18:02, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]
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А зачем программы с jit запускать в эмуляторе? Jit на то и jit что ты берешь исполняемый файл и выполняет его "нативно" на любой платформе.
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|1.7, Евгений (??), 16:31, 04/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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А наоборот есть? Чтобы было тоже с высокой производительностью, а не как у qemu.
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|1.8, nume (ok), 16:38, 04/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Игры/софт эмулирует wine/proton, которые эмулируется в FEX 2412, которые запускаются в вяленом gamescope, который запускается в x11, я правильно понял?))
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|1.26, Опытный (?), 18:02, 04/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]
|+/–
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Это все хорошо, но, например, LibreOffice официально собирает в числе прочих в прошлом традиционных платформ нативное приложение для macOS на Apple Silicon и для Windows на Aarch64. Не говоря уже о портах на других ОС. Все-таки нативные приложения нужно делать. А эмулятор полезен как временное решение.
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