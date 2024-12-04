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Выпуск эмулятора FEX 2412, позволяющего запускать x86-программы на системах ARM64

04.12.2024 15:23

Представлен выпуск проекта FEX 2412, развивающего эмулятор для выполнения игр и приложений, собранных для архитектур x86 и x86-64, в Linux-окружении на системах с процессорами ARM64 (AArch64). Среди прочего, эмулятор FEX применяется проектом Asahi для организации запуска в Linux-окружениях, работающих на системах с ARM-чипами Apple Silicon, игр из каталога Steam, собранных для архитектуры x86_64. Код проекта написан на языке С++ с ассемблерными вставками и распространяется под лицензией MIT.

Библиотеки, необходимые для запуска x86-приложений в ARM64-окружении, подключаются в форме overlay-прослойки с образом корневой ФС (rootfs), поставляемой в формате squashfs. Подобная прослойка даёт возможность обойтись без создания отдельного chroot-окружения. Загрузка уже сформированных проектом образов rootfs производится специально подготовленной утилитой FEXRootFSFetcher.

Для организации доступа к определённым возможностям хост-окружения, таким как средства для работы со звуком и 3D-графикой, в rootfs помещаются специальные thunk-библиотеки, транслирующие обращения к библиотекам и коду на стороне хост-системы (например, могут перенаправляться обращения к OpenGL и Vulkan). Подобные библиотеки также могут использоваться и на стороне хоста для обращения к коду в гостевом окружении. Среди доступных для проброса библиотек: libEGL, libGL, libSDL2, libX11, libVDSO, libasound, libdrm, libfex_malloc, libvulkan, libwayland-client и libxshmfence.

Из изменений в новой версии отмечается решение проблем с запуском клиента Steam, перевод эмуляции x86-инструкции PAUSE на использование ARM-инструкции WFE вместо YIELD, обеспечение эмуляции системных вызовов, необходимых для работы с геймпадами, улучшение эмуляции CPUID и RDTSCP, реструктуризация FEXCore (бэкенд эмуляции CPU), устранение недоработок в эмуляции расширений AVX.

  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/FEX-Emu/FEX...)
  2. OpenNews: Проект Asahi Linux подготовил инструментарий для запуска Windows-игр
  3. OpenNews: В Fedora 42 намерены включить инсталлятор на основе web-интерфейса и добавить эмулятор FEX
  4. OpenNews: Новые версии Wine 9.2 и Winlator 5.0. Для ядра Linux предложен драйвер ntsync
  5. OpenNews: Выпуск Hangover 9.0, пакета для запуска Windows-приложений на системах ARM64
  6. OpenNews: Новые версии эмуляторов Box86 и Box64, позволяющих запускать x86-игры на системах ARM
Лицензия: CC BY 3.0
Короткая ссылка: https://opennet.ru/62340-fex
Ключевые слова: fex, emulator
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Обсуждение (30) Ajax | 1 уровень | Линейный | +/- | Раскрыть всё | RSS
  • 1.1, Аноним (1), 15:36, 04/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +1 +/
    Нужно годно и подход со слоем хорош. Почти как контейнер только более удобно. Скоро шинда будет всего лишь слоем абстракции над Линукс ядром.
     
     
  • 2.5, Аноним (5), 16:29, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Смерть Wintel-а всё ближе. Будущее победившего ARM-droid-а!  
     
     
  • 3.11, Аноним (1), 16:46, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Тут Фомы годами не верили в вендокапец. А он просто взял и наступил. Для Интел ищут покупателя. Андрей лезет на десктоп. И у него нет шансов проиграть. Так как десктопов 2 миллиарда, а Андреев 6 миллиардов.
     
     
  • 4.15, Аноним (15), 17:07, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +2 +/
    > Андрей лезет на десктоп. И у него нет шансов проиграть.

    Это если Гугль в следующем году не разделят.

     
  • 4.19, YetAnotherOnanym (ok), 17:14, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    > Андрей лезет на десктоп

    Как будто это что-то хорошее.

     
     
  • 5.21, Аноним (1), 17:32, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Как будто шинда чем-то лучше.
     
     
  • 6.28, Аноним (28), 18:03, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Шинда, хотя бы, нативно в машииных кодах, не на Java.
     
     
  • 7.29, Аноним (1), 18:04, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Это и есть то что тянет шинду вниз и поэтому она не взлетела на мобилках.
     

  • 1.2, rm3 (?), 15:55, 04/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Вот бы можно было целый amd64 LXC guest запустить на ARM. Но вроде до сих пор нельзя.
     
  • 1.3, Аноним (3), 16:16, 04/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Почему все эмулируют и никто не рекомпилирует? Столкнулся с этим на эмуляторах тех же приставок и не понимаю. Проще же разово преобразовать, нет?
     
     
  • 2.6, Аноним (5), 16:30, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    Чтобы рекомпилировать под целевую аудиторию надо:
    1. Исходный код
    2. Машино-время
    3. Программист который будет доводить до ума код чтобы он скомпилироватся.
    Чтобы эмулировать надо просто написать эмулятор.
     
     
  • 3.9, Аноним (9), 16:41, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    ой, а сколько надо чтобы туалетная бумага в супермаркете респаунилась? может проще листьями из леса подтираться?
     
  • 3.10, kravich (ok), 16:45, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Первый аноним говорил не про компиляцию исходников под target платформу, а про рекомпиляцию x86/x86-64 машинных инструкций в AARCH64 инструкции. Так работают эмуляторы приставок, рекомпилируя, например, POWER инструкции PS3 в x86-64
     
     
  • 4.13, Аноним (13), 16:52, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Первый аноним ляпнул глупость, потому что кроме инструкций CPU есть еще тьма внешних для исполняемого файла API для работы с графикой, сетью, файловой системой, периферийными устройствами и т.п.
     
     
  • 5.14, Аноним (3), 17:00, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    И что мешает разово сделать всю эту работу сразу?
     
     
  • 6.18, funny.falcon (?), 17:11, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• –1 +/
    JIT compiler: LuaJIT, популярный в играх, C# (в юнити он в режиме JIT или AOT?), v8, Java - все они генерят инструкции на лету. Как ты их "заранее перекомпилируешь"?
     
     
  • 7.24, Аноним (1), 17:40, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    Все они умеют генерить под арм. Надо им просто задать вектор, подсунуть зависимости, поговорить наконец с ними обсудить их проблемы и найти решение.
     
  • 3.20, _kp (ok), 17:31, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Когда то я дизассемблировал ПО и пересобирал. И ARM и X86. И работало же.
    Правда то было обычное ПО, без противодействия отладке, в отличии например от игр.
    По идее надо не на лету перекомпилировать, потребляя время и память, а потратив хоть и значительное время, желательно привлекая ИИ, дизассемблировать и пересобрать, за одно устранив лишние прокладки для взаимодействия с OS, но зато сделать это один раз, и получить на выходе полноценные приложения.
    Остальные варианты временные полумеры.
     
  • 3.23, Аноним (28), 17:35, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Речь про двоичную рекомпиляцию: машииный код одной архитектуры в машинный код другой. Вроде, МЦСТ этим занималась.
     
  • 2.12, chdlb (?), 16:52, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +1 +/
    я предположу

    1) что дело в зависимостях, они все должны быть доступны для aarch
    2) перекомпиляция не будет происходить одномоментно, а инвестирование в эмуляцию дает доступ сразу ко всему зверинцу
    3) не говоря уже собственно о затратах, ведь кто-то должен в конечном итоге за это заплатить

     
  • 2.17, funny.falcon (?), 17:10, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Если программа использует JIT (кхм... LuaJIT... кхм... C#... кхм... v8...), то перекомпиляцией просто бинарника ты не отделаешься. Оно запустится, нагенерит x86 инструкций и ... приехали. Кто будет выполнят эти нагенерённые инструкции?
     
     
  • 3.22, _kp (ok), 17:34, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    Ну уж c# декомпилировать и пересобрать обычно не сложно. ;)
     
  • 3.27, Аноним (27), 18:02, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    А зачем программы с jit запускать в эмуляторе? Jit на то и jit что ты берешь исполняемый файл и выполняет его "нативно" на любой платформе.
     

  • 1.4, Аноним (4), 16:19, 04/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• –2 +/
    Как там поддержка античитов, хотя бы тех что не на уровне ядра
     

  • 1.7, Евгений (??), 16:31, 04/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А наоборот есть? Чтобы было тоже с высокой производительностью, а не как у qemu.
     
  • 1.8, nume (ok), 16:38, 04/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Игры/софт эмулирует wine/proton, которые эмулируется в FEX 2412, которые запускаются в вяленом gamescope, который запускается в x11, я правильно понял?))
     
  • 1.16, Аноним (16), 17:09, 04/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    А что по производительности? Что лучше, сабж или box64?
     
  • 1.26, Опытный (?), 18:02, 04/12/2024 [ответить] [﹢﹢﹢] [ · · · ]  
    		• +/
    Это все хорошо, но, например, LibreOffice официально собирает в числе прочих в прошлом традиционных платформ нативное приложение для macOS на Apple Silicon и для Windows на Aarch64. Не говоря уже о портах на других ОС. Все-таки нативные приложения нужно делать. А эмулятор полезен как временное решение.
     
     
  • 2.30, Аноним (1), 18:07, 04/12/2024 [^] [^^] [^^^] [ответить]  
    		• +/
    На маке Розетта 2 все ещё широко используется.
     

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