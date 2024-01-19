Выпуск Hangover 9.0, пакета для запуска Windows-приложений на системах ARM64

Опубликована новая ветка проекта Hangover, позволяющего запускать 32-разрядные Windows-приложения, собранные для архитектур x86 (i386) и ARM32, в окружениях на базе архитектуры ARM64 (Aarch64). В разработке находится реализация варианта Hangover для архитектуры RISC-V. Выпуск основан на кодовой базе Wine 9.0, что отражено в номере версии. Наработки проекта распространяются под лицензией LGPL-2.1. Проект позволяет добиться заметно более высокой производительности по сравнению с запуском Wine целиком в режиме эмуляции, так как при использовании Hangover эмулятор применяется только для выполнения кода самого приложения, а все системные вызовы, библиотеки и компоненты Wine выполняются вне эмулятора в родном для текущей платформы исполнении (Hangover разрывает цепочку эмуляции на уровне обращений к win32 и wine). В слое эмуляции могут использоваться эмуляторы QEMU, FEX и Box64, в зависимости от предпочтений пользователя. Начата, но пока не завершена работа по поддержке эмулятора Blink. Среди изменений в версии 9.0: Реализована возможность использования QEMU вместе с доступной в Wine прослойкой WoW64 (64-bit Windows-on-Windows), позволяющей выполнять 32-разрядные Windows-приложения в 64-разрядных Unix-системах. Обеспечена поддержка архитектур x86_32 и ARM32.

Добавлена поддержка использования эмулятора FEX в формате PE и в сборах для Unix. В будущем планируется прекратить использование Unix-сборок FEX в пользу сборок в формате PE.

Обеспечена полная интеграция с эмулятором Box64.

Собраны готовые deb-пакеты для Debian 11 и 12. В дальнейшем планируется наладить публикацию пакетов для Ubuntu и Alpine Linux.

Началась работа по обеспечению запуска Windows-приложений в окружениях на базе архитектуры RISC-V.

Ведётся работа по возвращению поддержки эмуляции архитектуры x86_64 для запуска 64-разрядных Windows-приложений (в ветке 0.8 была оставлена только поддержка i386 из-за неготовности использования ARM64EC в Wine). Дополнительно можно отметить формирование выпуска проекта Wine Staging 9.0, предоставляющего расширенные сборки Wine, включающие не полностью готовые или рискованные патчи, пока непригодные для принятия в основную ветку Wine. По сравнению с Wine в Wine Staging предоставляется 505 дополнительных патчей. В новом выпуске Wine Staging осуществлена синхронизация с кодовой базой Wine 9.0 и обновлён патч vkd3d-latest.



